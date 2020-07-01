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Водители заплатили почти 32 млн грн штрафов и стали в 4 раза реже гонять на дорогах, - Геращенко. ИНФОГРАФИКА

Водители заплатили почти 32 млн грн штрафов и стали в 4 раза реже гонять на дорогах, - Геращенко. ИНФОГРАФИКА

За месяц работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД количество зафиксированных фактов превышения скорости снизилось более чем в 4 раза. Всего было выписано почти 400 тыс. штрафов, оплачена половина из них на сумму в почти 32 млн. грн.

Об том сообщил в Фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество зафиксированных фактов превышения скорости за 30 июня снизилось по сравнению с первым днем работы системы с 57 880 случаев до 13 325, или более чем в 4 раза!", - написал он.

Геращенко сообщил, что за 30 дней работы системы автофиксации вынесено 398 410 постановлений об админправонарушениях.

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"Из них уже оплачено 219 040 штрафов за превышение скорости. Всего за 30 дней работы системы на счета государственного казначейства поступило 31 908 746 гривен и 98 копеек. Часть этих средств пойдет на оплату услуг по доставке уведомлений "Укрпочтой" и на оплату печати постановлений и правонарушении ГПК "Украина". Оставшиеся средства будут зачислены в бюджет и будут направлены на улучшение дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения", - подчеркнул замглавы МВД.

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Геращенко добавил, что документы по тем нарушителям, которые не заплатят штраф в течении 30 дней с момента уведомления будут переданы в государственную исполнительную службу для взыскания в установленном законом порядке.

Водители заплатили почти 32 млн грн штрафов и стали в 4 раза реже гонять на дорогах, - Геращенко 01Водители заплатили почти 32 млн грн штрафов и стали в 4 раза реже гонять на дорогах, - Геращенко 02
Водители заплатили почти 32 млн грн штрафов и стали в 4 раза реже гонять на дорогах, - Геращенко 03

Автор: 

авто (4208) скорость (98) камера (73) Геращенко Антон (1438) штраф (1285)


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Топ комментарии
+6
Никак. Идея была не в этом.
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01.07.2020 14:36
+4
МВД хочет ещё денег.
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01.07.2020 14:32
+3
А якщо встановити відеокамери на митниці.поповнення в бюджет збільшиться на 400%.
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01.07.2020 15:37
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Самое главное - как это сказалось на колличестве дтп?
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01.07.2020 14:31 Ответить
Никак. Идея была не в этом.
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01.07.2020 14:36 Ответить
МВД хочет ещё денег.
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01.07.2020 14:32 Ответить
А Вы говорите у Вас денег нет?
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01.07.2020 14:32 Ответить
если б еще и пьянь мажорно-должностную сажали надолго (с принудительной сдачей теста на алкоголь в первые минуты после остановки)
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01.07.2020 14:36 Ответить
А Вы говорите у Вас денег нет?
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01.07.2020 14:41 Ответить
Было это лет 15 назад, в машину моего знакомого въехал мерс, развалил весь зад, машина не его,жилья в собственности нет, 3 фирмы оформленны на жену с которой развод, короче бомж и нищеброд в одном лице, но на 600-ом мерсе. Знакомство только в правоохранительных органах помогло только заставить заплатить деньги за восстановление авто.
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01.07.2020 14:42 Ответить
Давай статистику по ДТП Київ/область. На скільки % впала
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01.07.2020 15:21 Ответить
А якщо встановити відеокамери на митниці.поповнення в бюджет збільшиться на 400%.
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01.07.2020 15:37 Ответить
Гершман блиндераст аваментовский.
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01.07.2020 15:56 Ответить
 
 