35 млрд грн. из Фонда борьбы с COVID-19 направят на ремонт и строительство автодорог, - Кабмин

Правительство выделило Госагентству автомобильных дорог Украины 35 млрд грн. из Фонда борьбы с COVID-19.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании Кабинета Министров в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Правительство утвердило перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонтов автодорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемы бюджетных средств для их финансирования.

Из этих средств 33 млрд грн выделено на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог, еще 2 млрд грн - на эксплуатацию, мелкий, текущий ремонт и содержание.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский предупредил водителей грузовиков: "Все будут взвешены, но не все счастливы"

"В целом это дополнительные 1 459 км дорог общего пользования в текущем году", - отметил в ходе рассмотрения решения министр инфраструктуры Владислав Криклий.