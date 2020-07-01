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35 млрд грн. из Фонда борьбы с COVID-19 направят на ремонт и строительство автодорог, - Кабмин

35 млрд грн. из Фонда борьбы с COVID-19 направят на ремонт и строительство автодорог, - Кабмин

Правительство выделило Госагентству автомобильных дорог Украины 35 млрд грн. из Фонда борьбы с COVID-19.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании Кабинета Министров в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Правительство утвердило перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонтов автодорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемы бюджетных средств для их финансирования.

Из этих средств 33 млрд грн выделено на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог, еще 2 млрд грн - на эксплуатацию, мелкий, текущий ремонт и содержание.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский предупредил водителей грузовиков: "Все будут взвешены, но не все счастливы"

"В целом это дополнительные 1 459 км дорог общего пользования в текущем году", - отметил в ходе рассмотрения решения министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Автор: 

дороги (2512) Кабмин (14027) Криклий Владислав (323) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+9
хотели таки попилить на короне, но оказалось труднее и неэффективнее... решили вернуться к проверенной методике...
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01.07.2020 14:40
+6
короновірус уже побороли,тепер можна і гроші розпиляти
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01.07.2020 14:36
+4
Ну привильно, фулє! Вірус вже перемогли, а Бенін бітум по "Роттердам+6" може скиснути! Найвеличніші довбо...
Це точно з кварталівського репертуару в стилі: нагадувати всім про маски, соціальну дистанцію та інше, а самому, без маски, в тісному колі таких самих довбнів, під час жорсткого карантину робити фотки в ресторані Хмельницького...
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01.07.2020 14:39
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короновірус уже побороли,тепер можна і гроші розпиляти
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01.07.2020 14:36 Ответить
хотели таки попилить на короне, но оказалось труднее и неэффективнее... решили вернуться к проверенной методике...
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01.07.2020 14:40 Ответить
ніякі додаткові кілометри оновлених доріг не оправдають смерті, померлих від нестачі коштів на лікування - людей похилого віку, вагітних дівчаток, малюків, інвалідів, котрим по цих дорогах вже не їздити ніколи...
в випадку з малюками це - торпедування неякісних дітей...їм дороги ні до чого...у них нема вєліків
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01.07.2020 17:23 Ответить
Ну привильно, фулє! Вірус вже перемогли, а Бенін бітум по "Роттердам+6" може скиснути! Найвеличніші довбо...
Це точно з кварталівського репертуару в стилі: нагадувати всім про маски, соціальну дистанцію та інше, а самому, без маски, в тісному колі таких самих довбнів, під час жорсткого карантину робити фотки в ресторані Хмельницького...
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01.07.2020 14:39 Ответить
"Найвеличніші довбо..."

та ні - "довбо..." це бидлоелекторат України...
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01.07.2020 15:25 Ответить
не понятно! то второй волной болячки лякают, то деньги разбазаривают на что-то другое
на ремонт дорог и помощь населению от паводка есть другие предусмотренные бюджетом фонды (на случай ЧП и катастроф) плюс пошла помощь друзей и соседей (а не депутатов-судей-прокуроров-министров и миллионеров в одном флаконе... те за драную пятерку удавятся)
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01.07.2020 14:40 Ответить
Хотелось бы узнать сумму собранного акциза на топливе и растворившуюся в бюджете
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01.07.2020 14:43 Ответить
Ну это только ЗЕбилы так могут, еще эпидемия не прошла, бабки попилить.
А потом опять выделят?????
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01.07.2020 14:46 Ответить
35 млрд грн. из Фонда борьбы с COVID-19 направят на ремонт и строительство автодорог, - Кабмин - Цензор.НЕТ 932
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01.07.2020 14:48 Ответить
Не позорьтесь, медикам лучше заплатите, оставьте дороги в покое, тошнота слушать, гройсман с порошенкой про дороги пели и вы продолжаете ...
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01.07.2020 14:58 Ответить
холоп, ты как к хозяевам своим обращаешься?..
смерд вонючий смеет что-то указывать...
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01.07.2020 15:26 Ответить
Цікава закономірність фонд для ковидла і ремот доріг. Замість того щоб обладнати транспорт потужними ветиляторами, інфекційні лікарні закритими палатами рівня Р4, всі кошти зариють в ямковий ремонт. Замість ремпонту ескалаторів і установки автоматичних термоетрів в аєропортах в ямковий ремонт. Так і хочеться сказати ви там повні ідіоти на верху.
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01.07.2020 15:26 Ответить
вопрос:
депутатам на их "деятельность" в округах выделяются деньги (и это не три копейки)
сам вопрос - депутаты из "поплывших" округов перечислили деньги на помощь своим избирателям? (если вдруг "да" - то кто и сколько и кому-куда? ))))
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01.07.2020 15:35 Ответить
Ляшко ,главная санитарная мразь с президентскими амбициями ,на вопрос журналиста , в какую сумму гражданам обойдётся лечение от коронавируса , назвал сумму " 8 -12тыс .гривен ".ЗЕмрази !В этот фонд собрали деньги что бы лечить людей ,а не распиливать средства на строительстве дорог !
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01.07.2020 15:40 Ответить
Каждый день степашка пиз-ит про эпидемию и заболевших....
А фонд тратят на все что хочешь, но не на здравоохранение!!!!!
Это ведь преступление - нецелевое использование бюдж средств!!!
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01.07.2020 17:01 Ответить
 
 