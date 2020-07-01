35 млрд грн. из Фонда борьбы с COVID-19 направят на ремонт и строительство автодорог, - Кабмин
Правительство выделило Госагентству автомобильных дорог Украины 35 млрд грн. из Фонда борьбы с COVID-19.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании Кабинета Министров в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Правительство утвердило перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонтов автодорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемы бюджетных средств для их финансирования.
Из этих средств 33 млрд грн выделено на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог, еще 2 млрд грн - на эксплуатацию, мелкий, текущий ремонт и содержание.
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"В целом это дополнительные 1 459 км дорог общего пользования в текущем году", - отметил в ходе рассмотрения решения министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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в випадку з малюками це - торпедування неякісних дітей...їм дороги ні до чого...у них нема вєліків
Це точно з кварталівського репертуару в стилі: нагадувати всім про маски, соціальну дистанцію та інше, а самому, без маски, в тісному колі таких самих довбнів, під час жорсткого карантину робити фотки в ресторані Хмельницького...
та ні - "довбо..." це бидлоелекторат України...
на ремонт дорог и помощь населению от паводка есть другие предусмотренные бюджетом фонды (на случай ЧП и катастроф) плюс пошла помощь друзей и соседей (а не депутатов-судей-прокуроров-министров и миллионеров в одном флаконе... те за драную пятерку удавятся)
А потом опять выделят?????
смерд вонючий смеет что-то указывать...
депутатам на их "деятельность" в округах выделяются деньги (и это не три копейки)
сам вопрос - депутаты из "поплывших" округов перечислили деньги на помощь своим избирателям? (если вдруг "да" - то кто и сколько и кому-куда? ))))
А фонд тратят на все что хочешь, но не на здравоохранение!!!!!
Это ведь преступление - нецелевое использование бюдж средств!!!