В Украине отменили госмонополию на производство спирта, заводы вскоре выставят на продажу, - "Укрспирт"

С 1 июля начинает действие закон, отменяющий государственную монополию на изготовление спирта. Однако, до 1 июля 2021 производство спирта будет происходить только на государственных заводах, которые вскоре выставят на продажу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрспирта".

12 заводов уже передали в Минэкономразвития и их планируют выставить на торги в ближайшее время.

"Стране нужны деньги от внутренних инвесторов, а представители различных секторов экономики Украины готовы прямо сейчас вкладывать в отрасль средства", - отметил и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

Согласно документу, субъектам хозяйствования любой формы собственности предоставляется возможность производить спирт этиловый (в частности как лекарственное средство), спирт этиловый ректификованный виноградный, спирт этиловый ректификованный плодовый, зерновой дистиллят и биоэтанол при условии получения соответствующей лицензии.

Лицензия на производство спирта выдается предприятиям, имеющим установленные круглосуточные системы видеонаблюдения за производством и отпуском продукции. Отключение круглосуточного видеонаблюдения является основанием для отказа или отзыва лицензии.

Читайте также: Глава Минэкономразвития отменил указ об увольнении главы "Укрспирта" Блескуна

В то же время закон предусматривает, что до 1 января 2024 импорт спирта могут осуществлять только государственные предприятия (организации), специально уполномоченные на это Кабинетом Министров Украины.

с 1 июля 2021 разрешается ввод в эксплуатацию и выдача разрешений на строительство новых предприятий по производству спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового.

Кроме того, Закон запрещает участие в приватизации, аренде государственных предприятий - производителей спирта резидентов страны, которая признана государством-оккупантом и/или государством-агрессором, и лицам, которые прямо или косвенно контролируются резидентами такого иностранного государства или действуют в их интересах.

Напомним, в декабре 2019 года Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на производство спирта.

Также читайте: Компания Коломойского окончательно монополизировала очистку питьевой воды, - расследование Bihus.Info. ВИДЕО