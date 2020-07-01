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В Украине отменили госмонополию на производство спирта, заводы вскоре выставят на продажу, - "Укрспирт"

В Украине отменили госмонополию на производство спирта, заводы вскоре выставят на продажу, -

С 1 июля начинает действие закон, отменяющий государственную монополию на изготовление спирта. Однако, до 1 июля 2021 производство спирта будет происходить только на государственных заводах, которые вскоре выставят на продажу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрспирта".

12 заводов уже передали в Минэкономразвития и их планируют выставить на торги в ближайшее время.

"Стране нужны деньги от внутренних инвесторов, а представители различных секторов экономики Украины готовы прямо сейчас вкладывать в отрасль средства", - отметил и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

Согласно документу, субъектам хозяйствования любой формы собственности предоставляется возможность производить спирт этиловый (в частности как лекарственное средство), спирт этиловый ректификованный виноградный, спирт этиловый ректификованный плодовый, зерновой дистиллят и биоэтанол при условии получения соответствующей лицензии.

Лицензия на производство спирта выдается предприятиям, имеющим установленные круглосуточные системы видеонаблюдения за производством и отпуском продукции. Отключение круглосуточного видеонаблюдения является основанием для отказа или отзыва лицензии.

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В то же время закон предусматривает, что до 1 января 2024 импорт спирта могут осуществлять только государственные предприятия (организации), специально уполномоченные на это Кабинетом Министров Украины.

с 1 июля 2021 разрешается ввод в эксплуатацию и выдача разрешений на строительство новых предприятий по производству спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового.

Кроме того, Закон запрещает участие в приватизации, аренде государственных предприятий - производителей спирта резидентов страны, которая признана государством-оккупантом и/или государством-агрессором, и лицам, которые прямо или косвенно контролируются резидентами такого иностранного государства или действуют в их интересах.

Напомним, в декабре 2019 года Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на производство спирта.

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Автор: 

госмонополия (5) закон (3177) спирт (260) Укрспирт (158) Сергей Блескун (5)


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Топ комментарии
+4
Вот слуги наварятся на прибыльном бизнесе!
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01.07.2020 14:43
+3
всё,как при Хмельницком..
шинки - в частные руки слуг народа,потом церкви..
ну,а потом - как карта ляжет,только без обид..
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01.07.2020 14:43
+2
Можно гнать самогон???!!!!
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01.07.2020 14:42
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Можно гнать самогон???!!!!
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01.07.2020 14:42 Ответить
а тебе его кто-то запрещал гнать до этого?
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01.07.2020 14:52 Ответить
В мене є заводік з виробництва котельних на біопаливі, як раз для переобладнання спиртзаводів. Ех, почнеться робота скоро.
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01.07.2020 15:11 Ответить
там на кочегаров очередь стоять будет
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01.07.2020 15:12 Ответить
Той спирт що роблять на спиртзаводах пити не можна, його роблять з продуктів глибокої переробки, які можна назвати одним словом - дерьмо! Краще гнати самогон самим або пити віскі.
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01.07.2020 15:21 Ответить
Та здесь в основном бизнесмены сидят круглосуточно. Шо им делать?
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01.07.2020 16:33 Ответить
Для себя может и можно, но как же делиться радостью с людьми?
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01.07.2020 15:11 Ответить
Бесплатно, как я делаю.
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01.07.2020 16:15 Ответить
бесплатно на всех не хватит. Опять же к радости забесплатно люди и относятся наплевательски.
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01.07.2020 18:38 Ответить
нужна!!!!!!!!!!!!!1
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01.07.2020 17:37 Ответить
всё,как при Хмельницком..
шинки - в частные руки слуг народа,потом церкви..
ну,а потом - как карта ляжет,только без обид..
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01.07.2020 14:43 Ответить
Боюсь показаться антисемитом.... А погромы будут?
А если серьезно, то это не смешно... одни и те же грабли постоянно...
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01.07.2020 16:21 Ответить
Вот слуги наварятся на прибыльном бизнесе!
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01.07.2020 14:43 Ответить
Коррупция и спиртовая мафия побеждена, ура товарищи!
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01.07.2020 14:45 Ответить
Ещё год ждать минимум
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01.07.2020 14:48 Ответить
все, трындец, народ, кто употребляет крепкие напитки, начинайте делать их сами - потравят теперь всякой бурдой и хрен кто ответит
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01.07.2020 14:45 Ответить
А сейчас кто отвечает за бодяжничество из левого спирта с заводов Укрспирта?
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01.07.2020 14:50 Ответить
Спиртзаводы выставлены на продажу... в полицию!
Хотя что-то подсказывает, что скупят их олигархи со вторым (третьем) гражданством.
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01.07.2020 14:48 Ответить
дожились )))))
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01.07.2020 14:51 Ответить
Я даже знаю кто купит водяру ,выкинув нафик уголь
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01.07.2020 14:52 Ответить
https://picua.org/images/2020/07/01/ba5f6b58f60f072dfc8ec7f8c3486fd6.jpgВ Украине отменили госмонополию на производство спирта, заводы вскоре выставят на продажу, - "Укрспирт" - Цензор.НЕТ 6524
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01.07.2020 14:56 Ответить
Поделят Коломойский и Ахметов.
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01.07.2020 15:24 Ответить
Скорро: встречаем водку по 1000грн за пол-литра ( по многочисленным просьбам граждан)
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01.07.2020 15:26 Ответить
Увы, увы.....
Госмонополия на производства спирта - такой источник доходов бюджета в цивилизованных странах.....
Но это - Украина, детка! Тут нет НИ ОДНОГО государственного спиртзавода, который бы не разорился и не захлебнулся бы убытками....
Увы, но тут без приватизации - ну никак.
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01.07.2020 16:01 Ответить
Это уже проходили - лет через пять будем закупать спирт за границей, если будет за шо.
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01.07.2020 17:40 Ответить
 
 