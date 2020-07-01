Депутаты за 2 дня рассмотрели около 200 поправок к законопроекту об игорном бизнесе из почти 3,5 тыс

Народные депутаты Украины за среду рассмотрели более 70 поправок к законопроекту об игорном бизнесе из почти 3,5 тыс. Ни одну поправку они не поддержали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Авторы отклоненных поправок из "Батькивщины" заявили, что их фракция не будет поддерживать законопроект, и предложили снять его с рассмотрения. Аналогичные предложения вносили во вторник и народные депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

За два дня парламентарии не поддержали ни одну из около 200 рассмотренных поправок к законопроекту.

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Как сообщалось, при подготовке ко второму чтению законопроекта предложено рассмотреть 3 445 поправок.