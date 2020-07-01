Столичных водителей будут штрафовать за езду по полосе общественного транспорта, - Геращенко
В Киеве начали в тестовом режиме фиксировать новые нарушения ПДД. В течение июля планируется запуск и привлечение к ответственности водителей, которые ездят по полосе общественного транспорта.
Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
Геращенко отметил, что в течение июля планируется запуск и привлечение к ответственности водителей, которые ездят по полосе общественного транспорта.
"До конца года планируем запустить фиксацию нарушения правил остановки и стоянки. Также будет запущена фиксация проезда на запрещающий знак светофора, выезда на встречную полосу, проезда по пешеходным тротуарам и дорожкам, а также нарушение правил движения через ж/д переезд", - сообщил Геращенко.
Также на Цензор.НЕТ: Водители заплатили почти 32 млн грн штрафов и стали в 4 раза реже гонять на дорогах, - Геращенко. ИНФОГРАФИКА
По его словам, в этом году ведомство планирует закупить еще 300 видеокамер для использования на государственных дорогах.
"В городах мы рекомендуем ставить за счет местных бюджетов. В течение двух лет планируем, чтобы было около 2 тысяч камер на дорогах Украины", - добавил он.
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ну чудеса ))))
На трёх мостах в Киеве движение реализовано исключительно по одной полосе - педалик коммуниздит бабло, выполняя капитальный ремонт дороги а четвертый раз за четыре года.
То бишь, частники должны пересесть на вертолеты?
Там идет крайняя правая для общ. транспорта, и съезжая с моста, нужна катапульта, чтобы прыгнуть сразу во 2ой ряд.
2ой ряд идет потоком и х*кто пропускает, приходится долго тащиться в полосе для транспорта, ибо невозможно перестроиться. Или будут штрафовать тех, кто не пропускает?
Отличная кормушка! Прям золотое дно!
ни в одной норм. стране мира такого нет!!