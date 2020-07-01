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Столичных водителей будут штрафовать за езду по полосе общественного транспорта, - Геращенко

Столичных водителей будут штрафовать за езду по полосе общественного транспорта, - Геращенко

В Киеве начали в тестовом режиме фиксировать новые нарушения ПДД. В течение июля планируется запуск и привлечение к ответственности водителей, которые ездят по полосе общественного транспорта.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Геращенко отметил, что в течение июля планируется запуск и привлечение к ответственности водителей, которые ездят по полосе общественного транспорта.

"До конца года планируем запустить фиксацию нарушения правил остановки и стоянки. Также будет запущена фиксация проезда на запрещающий знак светофора, выезда на встречную полосу, проезда по пешеходным тротуарам и дорожкам, а также нарушение правил движения через ж/д переезд", - сообщил Геращенко.

Также на Цензор.НЕТ: Водители заплатили почти 32 млн грн штрафов и стали в 4 раза реже гонять на дорогах, - Геращенко. ИНФОГРАФИКА

По его словам, в этом году ведомство планирует закупить еще 300 видеокамер для использования на государственных дорогах.

"В городах мы рекомендуем ставить за счет местных бюджетов. В течение двух лет планируем, чтобы было около 2 тысяч камер на дорогах Украины", - добавил он.

Автор: 

авто (4208) ПДД (532) камера (73) Геращенко Антон (1438) штраф (1285)


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Топ комментарии
+9
новости от зебаранов:
- Скоро мы начнём штрафовать за проезд на красный свет
- Скоро мы запретим заплывать за буйки
- Скоро мы законом обяжем солнце вставать на востоке
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01.07.2020 14:50
+6
а за езду на красный свет? тоже будете???
ну чудеса ))))
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01.07.2020 14:54
+5
серьезно???!!! А ДО ЭТОГО что было - премию выдавали или талоны на бесплатное питание?
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01.07.2020 14:48
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Правила форума Совет форумчан
серьезно???!!! А ДО ЭТОГО что было - премию выдавали или талоны на бесплатное питание?
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01.07.2020 14:48 Ответить
новости от зебаранов:
- Скоро мы начнём штрафовать за проезд на красный свет
- Скоро мы запретим заплывать за буйки
- Скоро мы законом обяжем солнце вставать на востоке
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01.07.2020 14:50 Ответить
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01.07.2020 15:02 Ответить
Поэтому покупать тачку нужно только с рук по техпаспорту
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01.07.2020 14:49 Ответить
А что до этого так можно было?
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01.07.2020 14:50 Ответить
Можно, краски просто не было
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01.07.2020 15:26 Ответить
а за езду на красный свет? тоже будете???
ну чудеса ))))
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01.07.2020 14:54 Ответить
Видно солнце нарекли сильно Антонине...
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01.07.2020 14:55 Ответить
Приезжие кабы не в курсе.
На трёх мостах в Киеве движение реализовано исключительно по одной полосе - педалик коммуниздит бабло, выполняя капитальный ремонт дороги а четвертый раз за четыре года.
То бишь, частники должны пересесть на вертолеты?
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01.07.2020 14:56 Ответить
Жесть, скоро за то что сел в машину штрафовать будут 🤮
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01.07.2020 14:56 Ответить
намалювали ці смуги де треба і не треба..зате на Бесарабці у напрямку Басейної з Шевченка замість трьох смуг фактично є лише одна..
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01.07.2020 14:57 Ответить
І не тільки на Бесарабці.
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01.07.2020 17:39 Ответить
...антонина, а как тогда выезжать на проспект Победы с примыкающих улиц - перепрыгивать через полосу? ...лучше продолжай лизать тарелки
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01.07.2020 15:04 Ответить
тот же вопрос про съезд с моста на Бульвар Дружбы Народов в сторону моста Патона.
Там идет крайняя правая для общ. транспорта, и съезжая с моста, нужна катапульта, чтобы прыгнуть сразу во 2ой ряд.
2ой ряд идет потоком и х*кто пропускает, приходится долго тащиться в полосе для транспорта, ибо невозможно перестроиться. Или будут штрафовать тех, кто не пропускает?
Отличная кормушка! Прям золотое дно!
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01.07.2020 17:02 Ответить
А євробляхам все рівно!
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01.07.2020 15:16 Ответить
Интересно, а сам общественный транспорт планируется запускать в городе? Или проходящий раз в пол часа троллейбус по общественной полосе считается господином Геращенко общественным транспортом (желтые скотовозки в расчет вообще не берутся). Полосы как нарисовали с осени прошлого года дружбы народов колом стоит целый день от лыбедской, а возле стелы удалые полицаи стоят на полосе этого общественного транспорта и пытаются кому-то что-то доказать
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01.07.2020 16:48 Ответить
скотовозки вообще должны быть запрещены! позорище!
ни в одной норм. стране мира такого нет!!
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01.07.2020 17:04 Ответить
...упс, с такими постами надо осторожнее, а то зелепузые могут запилить один лайфхак для обеспечения заполнения рабочих мест
Столичних водіїв штрафуватимуть за їзду смугою громадського транспорту, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4773
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01.07.2020 17:08 Ответить
Почему только столичных?
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01.07.2020 17:33 Ответить
а не столичных не будут. ура!
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01.07.2020 18:45 Ответить
Коли вже буде не говорильня і дії. Тисячі добросовісних водіїв їдуть по свом полоскам.а десяток "найрозумніших" мчать по полосах для міського транспорту. Це плювок не тільки на ПДР,а і на тих хто добросовісно їх виконує До речі--це і на очах патрульних.
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01.07.2020 18:50 Ответить
 
 