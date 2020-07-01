Столичных водителей будут штрафовать за езду по полосе общественного транспорта, - Геращенко

В Киеве начали в тестовом режиме фиксировать новые нарушения ПДД. В течение июля планируется запуск и привлечение к ответственности водителей, которые ездят по полосе общественного транспорта.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Геращенко отметил, что в течение июля планируется запуск и привлечение к ответственности водителей, которые ездят по полосе общественного транспорта.

"До конца года планируем запустить фиксацию нарушения правил остановки и стоянки. Также будет запущена фиксация проезда на запрещающий знак светофора, выезда на встречную полосу, проезда по пешеходным тротуарам и дорожкам, а также нарушение правил движения через ж/д переезд", - сообщил Геращенко.

Также на Цензор.НЕТ: Водители заплатили почти 32 млн грн штрафов и стали в 4 раза реже гонять на дорогах, - Геращенко. ИНФОГРАФИКА

По его словам, в этом году ведомство планирует закупить еще 300 видеокамер для использования на государственных дорогах.

"В городах мы рекомендуем ставить за счет местных бюджетов. В течение двух лет планируем, чтобы было около 2 тысяч камер на дорогах Украины", - добавил он.