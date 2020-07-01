Кабмин планирует с 1 сентября повысить минимальную зарплату до 5 тыс. грн, - Шмыгаль
Кабинет министров Украины с 1 сентября планирует увеличить минимальную зарплату в Украине до 5000 грн.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом во время вступительного слова на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Мы планируем с 1 сентября этого года установить минимальную заработную плату на уровне 5000 грн, а уже в следующем году с 1 января она увеличится сначала до 6000 грн, а с 1 июля следующего года вырастет до 6500 грн", - сказал он.
По его словам, такой рост в условиях сокращения импорта должен привести к увеличению потребления украинской продукции.
"Это будет иметь позитивный эффект и для бизнеса, и для бюджета, и для страны в целом, и для каждого гражданина в плане оплаты налогов и пенсионных взносов", - добавил он.
Как сообщалось, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.
27 июня 2020 года Кабмин во исполнение задания президента определил график повышения минимальной заработной платы в Украине.
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https://censor.net/news/3205354/natsbank_prinyal_polnomochiya_po_regulirovaniyu_lombardov_kreditnyh_i_strahovyh_kompaniyi
Тепер роблять вас. Смачного.
Що не обляпаєтесь впевнениий
А я планирую выиграть в Спортлото . Як думаете , повезьот
А чё яблоки по 50 грн. в бохатейшей стране ?А ещё братьям и сестрам продаём маски от вируса.
********* самих себЕ !
Знаю не мало людей, чаще это мамы с маленькими детьми, которых бросили похотливые "опез@лы", и которые работают в гос учреждениях нянями, секретарями, уборщицами, соц.работниками и т.п. на вот эти 141$ в месяц!
А какая то обожравшаяся "тварь" рассказывает нам о бракованных детях...
Не заметна вообще разница, когда одна говорит, что на 36 тысяч она видите ли не может нормально жить, а другая на четыре даже не сможет нормально умереть...
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Евробляхеры - на сполох!
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