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Новости
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Кабмин планирует с 1 сентября повысить минимальную зарплату до 5 тыс. грн, - Шмыгаль

Кабмин планирует с 1 сентября повысить минимальную зарплату до 5 тыс. грн, - Шмыгаль

Кабинет министров Украины с 1 сентября планирует увеличить минимальную зарплату в Украине до 5000 грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом во время вступительного слова на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы планируем с 1 сентября этого года установить минимальную заработную плату на уровне 5000 грн, а уже в следующем году с 1 января она увеличится сначала до 6000 грн, а с 1 июля следующего года вырастет до 6500 грн", - сказал он.

По его словам, такой рост в условиях сокращения импорта должен привести к увеличению потребления украинской продукции.

"Это будет иметь позитивный эффект и для бизнеса, и для бюджета, и для страны в целом, и для каждого гражданина в плане оплаты налогов и пенсионных взносов", - добавил он.

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Как сообщалось, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

27 июня 2020 года Кабмин во исполнение задания президента определил график повышения минимальной заработной платы в Украине.

Кабмин (14027) минимальная зарплата (196) Шмыгаль Денис (2694)


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Топ комментарии
+18
...дебил зелепузый, а деньги на это ты в тумбочке брать будешь, или у нас экономика вдруг резко заработала? Нда, трускавецкие дипломы выйдут для Украины боком...
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01.07.2020 14:56
+5
так і є..це фактичне збільшення податкового тиску..а дрібний та середній бізнес (за окремими винятками) зара і так ледь живоліє..
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01.07.2020 14:59
+3
отже, будуть вмикати друкарський станок. мрія зебілів здійсниться - всі мульйонерами стануть
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01.07.2020 15:01
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...дебил зелепузый, а деньги на это ты в тумбочке брать будешь, или у нас экономика вдруг резко заработала? Нда, трускавецкие дипломы выйдут для Украины боком...
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01.07.2020 14:56 Ответить
так одолжили в мвф под реформы для проедания)) у нас сказали еще пенсам подождать пару лет пока все утрясут с короной)) за развитой экономикой украины не угнаться))
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01.07.2020 15:27 Ответить
Стопудово это зрада зрадная! И сейчас соевые идиоты именно это тут и докажут!Кабмин планирует с 1 сентября повысить минимальную зарплату до 5 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5677
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01.07.2020 14:56 Ответить
так і є..це фактичне збільшення податкового тиску..а дрібний та середній бізнес (за окремими винятками) зара і так ледь живоліє..
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01.07.2020 14:59 Ответить
Спеціально для таких як ти...
https://censor.net/news/3205354/natsbank_prinyal_polnomochiya_po_regulirovaniyu_lombardov_kreditnyh_i_strahovyh_kompaniyi
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01.07.2020 14:59 Ответить
Зрада!!!Кабмин планирует с 1 сентября повысить минимальную зарплату до 5 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9518
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01.07.2020 15:03 Ответить
соевые идиоты - это, конечно, реальность, но в данном случае это удар по малому и среднему бизнесу, который сейчас и так на последнем издыхании. Где взять дополнительные деньги на оплату зарплат, если и так бизнес стоит? Спасибо, что увеличили на 2 сотни только, а могли и больше затулить - с этих трускавецких экономистов станется...
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01.07.2020 15:07 Ответить
правда лучше пети))) а так полностью согласен - это "поддержка" малого бизнеса после пандемии - самки собаки они - натуральные
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01.07.2020 15:20 Ответить
Навіщо? Адже ви зробили іх разом.
Тепер роблять вас. Смачного.
Що не обляпаєтесь впевнениий
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01.07.2020 15:13 Ответить
Кабмин планирует с 1 сентября повысить минимальную зарплату до 5 тыс. грн, - Шмыгаль


А я планирую выиграть в Спортлото . Як думаете , повезьот
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01.07.2020 14:57 Ответить
шо то наш министр сегодня разобещался. не к добру
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01.07.2020 14:59 Ответить
это на фоне слухов о его неизбежной отставке
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01.07.2020 15:08 Ответить
отже, будуть вмикати друкарський станок. мрія зебілів здійсниться - всі мульйонерами стануть
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01.07.2020 15:01 Ответить
Во всём мире коллапс ,только в Лимпопо прорыв в экономике.
А чё яблоки по 50 грн. в бохатейшей стране ?А ещё братьям и сестрам продаём маски от вируса.
********* самих себЕ !
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01.07.2020 15:03 Ответить
Чому так мало? Чому не 100 тисяч? А давайте усіх зробимо мільйонерами!
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01.07.2020 15:11 Ответить
Дурень думкою багатіє.
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01.07.2020 15:19 Ответить
"Как сообщалось, минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн в месяц" - это для общего видения, да только нужно упоминать, что подоходным забирают 800 с хвостом и на руки людям выдают 3900грн. - 141$ !!!

Знаю не мало людей, чаще это мамы с маленькими детьми, которых бросили похотливые "опез@лы", и которые работают в гос учреждениях нянями, секретарями, уборщицами, соц.работниками и т.п. на вот эти 141$ в месяц!
А какая то обожравшаяся "тварь" рассказывает нам о бракованных детях...
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01.07.2020 15:26 Ответить
оторых бросили похотливые "опез@лы"? ну то приголуб таку "мами" і витрачай власні кошти на цю дитину. Зроби з неї "якісну", у чому проблема? Чи ти її будеш "шкодувати" а я за власні податки робити її дитину "якісною"?
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01.07.2020 15:34 Ответить
Зато судьям, менеджерам гос предприятий, прокурорам, депутатам и всяким проходимцам для тебя налоги отдавать им на зарплаты в сотни тысяч это норм? Я смотрю ты лизун ещё тот!
Не заметна вообще разница, когда одна говорит, что на 36 тысяч она видите ли не может нормально жить, а другая на четыре даже не сможет нормально умереть...
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01.07.2020 17:37 Ответить
Я тут одному сьогодні дав посилання на статистику, так ось український громадянин, на усе тобою вище перераховане, витрачає у 4 рази менше, ніж поляк і у 8 разів менше, ніш швейцарець. Але статистика, цифри і аргументи, то не ваше... у вас є якась власна, жебрацька правда? А у чому вона полягає? У тому, щоби плутати те, що ти мав сплатити як податок із тим, що ти вкрав у держави? Ну це ви вмієте. Коли з бюджету берете, то питань "за що" і хто "туди це поклав" у вас не виникає.
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01.07.2020 17:48 Ответить
Как это по ЗЕбильному... Ах да выборы, забыл
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01.07.2020 15:28 Ответить
І що? Справа Гройсмана жива. В країні, де ніхто менше ніж за 10ку не буде працювати повний робочий день, завжди є запас для підняття мінімальної зарплати. Це просто змусить вивести з тіні частку зарплат і сплачувати більше податків. Ось і усе. Дивно чому 5ть? могли і 7 спокійно вводити.
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01.07.2020 15:32 Ответить
это повышение с 1 07 2020 смело можно затасовать в одно место Кабинету Министров

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, изменила тарифы на услуги распределения природного газа с 1 июля. Об этом говорится в проектах постановлений №3014-3051 и №3053-3056 НКРЭКУ, передает УНН.
Согласно документу, с 1 июля произошли изменения запланированных повышений тарифов на распределение газа.
Стоимость доставки топлива в платежках в среднем вырастет на 9,4%, информирует Консультационный центр для населения "ГазПравда".
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01.07.2020 15:43 Ответить
Бубочка захотел поднять миниималку- бо рейтинг падает - Шмыгаль под козырек- поднимем! Они ж слуги, что начальник сказал - сделают,станок включат.Но на месяц рейтинг вырастет. Бубочка радостный видосик снимет.
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01.07.2020 15:44 Ответить
Бог ты мой! Аж почти на 300 грн. Чтоб вы суки подавились!
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01.07.2020 15:45 Ответить
А нарид - против!
Евробляхеры - на сполох!
Если работодатель тратит на работника 10 000 грн, из них 1000 по белому, 9000 - в карман, то работник получает 1000 - 40%налоги = 600 + 9000, иттого 9600
Если работодатель тратит на работника 10 000 грн, из них 7000 по белому, 3000 - в карман, то работник получает 7000 - 40%налоги = 4200 + 3000, иттого 7200
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01.07.2020 16:13 Ответить
Порося перед забоєм (а електорат перед виборами) завжди чешуть за вухом.
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01.07.2020 16:28 Ответить
ну теперь заживем. проблема, что с такими деньжищами делать будем.
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01.07.2020 17:04 Ответить
Неслыханная щедрость))
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01.07.2020 17:37 Ответить
 
 