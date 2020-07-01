"Слуга народа" Арахамия о Шкарлете: "Осенью увидим, это была зрада или перемога"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, говорит, что к вопросу назначения министра образования Верховная Рада вернется уже осенью.

Об этом он сказал журналистам после заседания парламента, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Арахамия говорит, что его не возмущает то, что Кабмин назначил Шкарлета в обход парламента.

"Не возмущает, так как были огромные дискуссии на фракции и т.д., мне кажется, что правительство понимало, что сейчас очень важный сезон для образования, подготовка к учебному сезону, и без полноценного министра очень трудно будет двигаться, а потом правительство будет виновато перед депутатами в том числе. Поэтому они взяли на себя ответственность и пошли самостоятельным путем. А осенью мы все с вами увидим: это была зрада, или это перемога", - сказал нардеп.

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