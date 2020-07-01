РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9315 посетителей онлайн
Новости
5 090 114

"Слуга народа" Арахамия о Шкарлете: "Осенью увидим, это была зрада или перемога"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, говорит, что к вопросу назначения министра образования Верховная Рада вернется уже осенью.

Об этом он сказал журналистам после заседания парламента, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Арахамия говорит, что его не возмущает то, что Кабмин назначил Шкарлета в обход парламента.

"Не возмущает, так как были огромные дискуссии на фракции и т.д., мне кажется, что правительство понимало, что сейчас очень важный сезон для образования, подготовка к учебному сезону, и без полноценного министра очень трудно будет двигаться, а потом правительство будет виновато перед депутатами в том числе. Поэтому они взяли на себя ответственность и пошли самостоятельным путем. А осенью мы все с вами увидим: это была зрада, или это перемога", - сказал нардеп.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ряд ученых обратился к Зеленскому не назначать Шкарлета главой МОН: "Нарушитель норм этики и морали таких должностей занимать не может". ДОКУМЕНТ

Автор: 

ВР (29248) Минобразования (1737) Арахамия Давид (989) Шкарлет Сергей (297)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
а у зекомандовух були перемоги? хоч одна? за цілий рік?
показать весь комментарий
01.07.2020 15:01
+18
боюсь это ЗЕкономерность
показать весь комментарий
01.07.2020 15:07
+17
https://twitter.com/tarasskinn Тарас https://twitter.com/tarasskinn @tarasskinn https://twitter.com/tarasskinn/status/1278156387336491011 9 ч

У зебилов усі гарні закінчилися, а розумних не було.

Говнокоманда - не послухать, не подивиться.
показать весь комментарий
01.07.2020 15:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
кто Давид во время подсуетитлся одно время у Бирюкова подвязалсся в СММ потоом быстро определился и сам стал волонтёрить Хотя на вопрос где чеки? давид молчит
показать весь комментарий
01.07.2020 15:48 Ответить
Эх, дотянуть бы до осени а там с баблом - в Ростов....-думал охамевший Арахамия. - Да. да...Посмотрим на Шкарпета!
показать весь комментарий
01.07.2020 15:53 Ответить
осенью абхазская обезьяна будет лежать с ломом в жопе...
показать весь комментарий
01.07.2020 15:54 Ответить
ухаха нет он как раз растёт так что чем больше рузго язычных подыхает в песках Сирии на териконах Донбасса в на дорогах Ливии тем нам радостней
показать весь комментарий
01.07.2020 15:58 Ответить
Осенью ты,обезьяна небритая,уже у себя в горах должен быть.
показать весь комментарий
01.07.2020 16:19 Ответить
Осенью Арахамия должен увидеть разве что червей у себя в могиле.
показать весь комментарий
01.07.2020 17:06 Ответить
баба-даа!!
показать весь комментарий
01.07.2020 17:14 Ответить
Арахамия говорит, что его не возмущает то, что Кабмин назначил Шкарлета в обход парламента. что положил болт на парламент
показать весь комментарий
01.07.2020 18:06 Ответить
щось підказує в осені вас в Україні не знайдеш,нікого....
показать весь комментарий
01.07.2020 19:34 Ответить
А осенью мы все с вами увидим: это была зрада, или это перемога Источник: https://censor.net/n3205383

Начались эксперименты над детьми
показать весь комментарий
01.07.2020 20:34 Ответить
а конкурс для чего обьявляют?
или они всех подряд перебирать будут по 3 месяца, пока не найдут нормального министра?
показать весь комментарий
01.07.2020 21:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 