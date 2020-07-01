Кабмин выделил 305 млн грн на жилье воинам, получившим ранения на Донбассе, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение о выделении средств на приобретение жилья для украинских воинов и их семей.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По словам главы правительства, решение предусматривает выделение 305 млн гривен, которые пойдут на то, чтобы обеспечить квартирами и домами почти 300 воинов и их семьи.

"Эти люди защищали нашу независимость и территориальную целостность. Наши воины - это наши герои, поэтому мы как правительство и общество должны отдавать им должное, в том числе создавать достойные условия для проживания и работы. Это очень важно, чтобы наши ребята на передовой видели и понимали, что государство здесь на мирной земле, подставляет плечо и помогает им и их семьям. И поэтому наше решение сегодня - оно не только о социальных обязательствах, а оно также о национальной безопасности нашей страны", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр также напомнил, что 5 июля исполняется 6 лет освобождению Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки от российско-оккупационных войск.

"Спасибо украинским военным и всем тем, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой. Спасибо всем украинским воинам, которые защищают нашу страну", - подытожил Шмыгаль.

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