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Новости Агрессия России против Украины
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Кабмин выделил 305 млн грн на жилье воинам, получившим ранения на Донбассе, - Шмыгаль

Кабмин выделил 305 млн грн на жилье воинам, получившим ранения на Донбассе, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение о выделении средств на приобретение жилья для украинских воинов и их семей.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По словам главы правительства, решение предусматривает выделение 305 млн гривен, которые пойдут на то, чтобы обеспечить квартирами и домами почти 300 воинов и их семьи.

"Эти люди защищали нашу независимость и территориальную целостность. Наши воины - это наши герои, поэтому мы как правительство и общество должны отдавать им должное, в том числе создавать достойные условия для проживания и работы. Это очень важно, чтобы наши ребята на передовой видели и понимали, что государство здесь на мирной земле, подставляет плечо и помогает им и их семьям. И поэтому наше решение сегодня - оно не только о социальных обязательствах, а оно также о национальной безопасности нашей страны", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр также напомнил, что 5 июля исполняется 6 лет освобождению Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки от российско-оккупационных войск.

"Спасибо украинским военным и всем тем, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой. Спасибо всем украинским воинам, которые защищают нашу страну", - подытожил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы и гранатометы, ранены двое украинских воинов, - штаб

Автор: 

жилье (909) Кабмин (14027) Донбасс (26956) военнослужащие (6145) Шмыгаль Денис (2694)


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Топ комментарии
+4
А сейчас свиноботы нам расскажут, почему это плохо.
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01.07.2020 15:26
+2
Кабмин выделил 305 млн грн на жилье воинам, получившим ранения на Донбассе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2965
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01.07.2020 15:16
+2
На Печерске?
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01.07.2020 15:25
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Кабмин выделил 305 млн грн на жилье воинам, получившим ранения на Донбассе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2965
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01.07.2020 15:16 Ответить
это где то 30 квартир...не густо
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01.07.2020 15:18 Ответить
На Печерске?
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01.07.2020 15:25 Ответить
ну да , нормальные хаты .... на другие и нет смысла смотреть )))
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01.07.2020 15:26 Ответить
Нормальные хаты по 10 лямов нужно покупать ЗА СВОЙ СЧЕТ.
За счет государства (вернее - налогоплательщиков) никому хат по 10 лямов быть не должно ни при каких условиях.
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01.07.2020 18:34 Ответить
даже при условии того что люди потеряли глаз,руку,ногу защищая Украину??? .... ну да хаты по 10 лямов нужны только таким как мердведчук , ахметов и Зеля....и так далее ....они же герои нации..
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01.07.2020 20:42 Ответить
Даже при абсолютно ЛЮБЫХ условиях - хаты по 10 лямов - исключительно за свой счет.
Ибо лучше купить 10 квартир для 10 героев по 1 ляму, чем одному пентхаус за 10 лямов. Тем более, что на квартиру за 10 лямов обязательно найдется много желающих дармоедов-ворюг из числа чинуш. Да и вообще - я бы в принципе практику раздачи квартир кому бы то ни было, за исключением ВРЕМЕННЫХ жилищ военным исключительно по месту службы и на время службы - а нашим героям просто выплачивал бы значительные ДЕНЕЖНЫЕ компенсации - и пусть что хотят, то и делают - кто хочет - квартиру в Киеве покупает, кто хочет - дом в пригороде.
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01.07.2020 21:54 Ответить
лучше получить разово - квартиру чем откладывать платежи собирая необходимую сумму на жильё .... вам лучше сразу машину купить или через 10 лет ??? ну бред же ....логичесской цепочки нет .... и если АТОшник остался допустим без ноги ....он будет на коляске в БАНК каждый месяц за баблом кататься ...с нашими ********* пандусами ? ...я как Архитектор и много в этом понимаю ...да и в целом нахожусь в строительно-архитектурной среде лучше это знаю так что ...так то. Вон рашка своим "ветеранам" уже десятки лет обещает жильё .... и что ? так и живут в бараках .... вы мыслите точно также.
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02.07.2020 01:33 Ответить
"лучше получить разово - квартиру чем откладывать платежи собирая необходимую сумму на жильё"

Для этого в цивилизованных странах есть специальные программы беспроцентного кредитования для военнослужащих - ты получаешь квартиру сразу и по-чуть-чуть с твоей зарплаты списывается ее стоимость - проценты при этом не начисляются, пока ты находишься на госслужбе. Ну и сама зарплата, ессно - значительно выше - ибо деньги идут не на оплату квартир, а на зарплаты. А то у нас много хитрожопых - у меня даже знакомые такие есть - пошел в СБУ, получил нашару 3к квартиру через 2 года и тут же уволился - это же прямое ограбление налогоплательщиков и мошенничество!

В случае же с раненными героями - все еще проще - можно просто выплачивать при серьезном ранении денежную компесанцию, достаточную для покупки квартиры.

"и если АТОшник остался допустим без ноги ....он будет на коляске в БАНК каждый месяц за баблом кататься"
Вы устарели лет на 10 как минимум. В нынешних реалиях бабло банк переводит тебе на счет, которым ты можешь оперировать со своего смартфона. В банк кататься нет никакой необходимости.
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02.07.2020 10:15 Ответить
Лучше 30 квартир героям, чем ничего.
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01.07.2020 15:28 Ответить
Это где-то 300 квартир, а не 30.
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01.07.2020 15:36 Ответить
Кстати да. Если недорогими однушками, то около 500.
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01.07.2020 15:48 Ответить
если у тебя нет никакой, то будешь рад и недорогой однушке.
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01.07.2020 15:51 Ответить
Вы даже не представляете, насколько вы правы.... (((
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01.07.2020 15:59 Ответить
А сейчас свиноботы нам расскажут, почему это плохо.
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01.07.2020 15:26 Ответить
сейчас шмары завёрнутые в шаурму расскажут почему капитулянт лучше Пороха.
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01.07.2020 15:47 Ответить
Это про Дебальцево и Иловайск ?? ))
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01.07.2020 15:49 Ответить
Це про відступ військ, після "миру в очох фуйла"
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01.07.2020 15:56 Ответить
Було розведення військ з обох боків.
Але діскусію на цю тему продовжувать не бачу сенсу, Ви все одно залишитесь при своїй думці.
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01.07.2020 16:01 Ответить
Це точно. Бо було відведення український військ.
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01.07.2020 16:16 Ответить
Так-так, а Чорне море зацвіло, бо Зелю президентом обрали. Сектанти - це зло.
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01.07.2020 21:56 Ответить
а где был твой Зелёный сопель когда ********* устроила Дебальцево и Иловайск ??? жопой у рояля крутил ? или шаурму за ларьком жрал ?
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02.07.2020 01:36 Ответить
Сомневаюсь, что и эти деньги, и эти квартиры, мы хоть когда-нибудь увидем.
Как обычно, у зе-нариков - "мыши сьедят".
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01.07.2020 15:51 Ответить
Нам эти деньги видеть необзательно.
Главное чтоб воинам квартиры купили.
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01.07.2020 16:03 Ответить
Знаете, чем отличается настоящий патриот Украины от засланных казачков?
Настоящий патриот критикует Президента и Правительство за неудачи и просчёты, и искренне радуется удачам и победам.
Засланным казачкам всё плохо, они критикуют и удачи и поражения. Им чем в стране хуже-тем более радуются.
ИМХО
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01.07.2020 16:05 Ответить
 
 