Кабмин выделил 305 млн грн на жилье воинам, получившим ранения на Донбассе, - Шмыгаль
Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение о выделении средств на приобретение жилья для украинских воинов и их семей.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
По словам главы правительства, решение предусматривает выделение 305 млн гривен, которые пойдут на то, чтобы обеспечить квартирами и домами почти 300 воинов и их семьи.
"Эти люди защищали нашу независимость и территориальную целостность. Наши воины - это наши герои, поэтому мы как правительство и общество должны отдавать им должное, в том числе создавать достойные условия для проживания и работы. Это очень важно, чтобы наши ребята на передовой видели и понимали, что государство здесь на мирной земле, подставляет плечо и помогает им и их семьям. И поэтому наше решение сегодня - оно не только о социальных обязательствах, а оно также о национальной безопасности нашей страны", - подчеркнул Шмыгаль.
Премьер-министр также напомнил, что 5 июля исполняется 6 лет освобождению Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки от российско-оккупационных войск.
"Спасибо украинским военным и всем тем, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой. Спасибо всем украинским воинам, которые защищают нашу страну", - подытожил Шмыгаль.
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За счет государства (вернее - налогоплательщиков) никому хат по 10 лямов быть не должно ни при каких условиях.
Ибо лучше купить 10 квартир для 10 героев по 1 ляму, чем одному пентхаус за 10 лямов. Тем более, что на квартиру за 10 лямов обязательно найдется много желающих дармоедов-ворюг из числа чинуш. Да и вообще - я бы в принципе практику раздачи квартир кому бы то ни было, за исключением ВРЕМЕННЫХ жилищ военным исключительно по месту службы и на время службы - а нашим героям просто выплачивал бы значительные ДЕНЕЖНЫЕ компенсации - и пусть что хотят, то и делают - кто хочет - квартиру в Киеве покупает, кто хочет - дом в пригороде.
Для этого в цивилизованных странах есть специальные программы беспроцентного кредитования для военнослужащих - ты получаешь квартиру сразу и по-чуть-чуть с твоей зарплаты списывается ее стоимость - проценты при этом не начисляются, пока ты находишься на госслужбе. Ну и сама зарплата, ессно - значительно выше - ибо деньги идут не на оплату квартир, а на зарплаты. А то у нас много хитрожопых - у меня даже знакомые такие есть - пошел в СБУ, получил нашару 3к квартиру через 2 года и тут же уволился - это же прямое ограбление налогоплательщиков и мошенничество!
В случае же с раненными героями - все еще проще - можно просто выплачивать при серьезном ранении денежную компесанцию, достаточную для покупки квартиры.
"и если АТОшник остался допустим без ноги ....он будет на коляске в БАНК каждый месяц за баблом кататься"
Вы устарели лет на 10 как минимум. В нынешних реалиях бабло банк переводит тебе на счет, которым ты можешь оперировать со своего смартфона. В банк кататься нет никакой необходимости.
Але діскусію на цю тему продовжувать не бачу сенсу, Ви все одно залишитесь при своїй думці.
Как обычно, у зе-нариков - "мыши сьедят".
Главное чтоб воинам квартиры купили.
Настоящий патриот критикует Президента и Правительство за неудачи и просчёты, и искренне радуется удачам и победам.
Засланным казачкам всё плохо, они критикуют и удачи и поражения. Им чем в стране хуже-тем более радуются.
ИМХО