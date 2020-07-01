Рада в четверг примет законопроект об игорном бизнесе, - "слуга народа" Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия полагает, что Верховная Рада в четверг, 2 июля, примет в целом проект закона об игорном бизнесе.
Об этом он сказал журналистам в среду в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я прогнозирую, что завтра до 12 часов закон будет принят", - сказал Арахамия"
Комментируя огромное количество поправок к законопроекту во втором чтении, глава фракции отметил, что поправки - это "способ политически поторговаться".
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"Просто сейчас решили, что не будем ни с кем идти на эти переговоры и просто будем идти (рассматривать законопроект. - Ред.) в рабочем порядке", - добавил Арахамия.
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