Порошенко в суде: Верните этот "трэш" в Офис Генпрокурора и перестаньте тратить бюджет на то, что "курам на смех"

Венедиктова соглашается с Рябошапкой, но, видя судьбу Рябошапки, будучи зависимой от президента Зеленского, в отличие от нас, стороны защиты, она боится за свою дальнейшую судьбу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко во время заседания Печерского райсуда.

"Я хочу полностью согласиться с позицией генерального прокурора Рябошапки - это политический "трэш". Это очень опасно для генерального прокурора - говорить правду в глаза. Потому что именно за это, за отказ подписать "трэш" генеральный прокурор Рябошапка был отправлен в отставку", - подчеркнул Порошенко.

"Я как кандидат юридических наук с огромным интересом вчера прочитал и прослушал пост участника процесса госпожи Венедиктовой. Ваша честь, я вам подарю эту книгу, называется "Судебные речи и статьи советских обвинителей". Вы найдете здесь позицию "академика" Вышинского, которая полностью совпадает с позицией обвинения. Что иногда бывают такие времена, дословно цитирую, когда "государственная необходимость требует закон отложить в сторону, в сторону вместе с Конституцией и действовать исключительно в интересах государства", вашего представления об этом государстве. И тогда украинские граждане в 21 веке, потому что вы показали видосик, будут ходить в суд - желательно Печерский - для того, чтобы доказывать свою невиновность. Это вы такое государство нам предлагаете. Я как президент Украины пять лет защищал Конституцию. Владимир Зеленский в соответствии с Конституцией имеет статус гаранта Конституции. Я не слышал со вчерашнего дня оценку действий генерального прокурора, которая высказалась, что гражданин должен в суде доказывать свою невиновность. То есть вы назначили виновными 40 млн украинцев, и невиновными будут только те, кому вы позволите в ваших видосиках быть невиновными. Мы с вами в разных странах живем", - добавил пятый президент.

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Порошенко навел еще одну цитату: "царицей доказательств есть чистосердечное признание".

"Ваша честь, я хочу сделать чистосердечное признание. Меня хотят наказать за то, что летом 2014 не дождавшись ответа Путина на мой мирный план, я отдал приказ о контрнаступлении ВСУ, в результате которого были освобождены 2/3 оккупированного Донбасса - за это они мне шьют государственную измену. Я хочу сделать признание: я отдал такой приказ. Более того, подчеркиваю, государственной изменой было бы то, если бы я этот приказ не отдал. Это называется "правда глаза колет", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Также Порошенко заявил, что еще одно дело против него звучит, как подписание, исполнение и законодательная имплементация Минских соглашений.

"Как раз вчера Совет ЕС продлил санкции против страны - агрессора за невыполнение Минских соглашений Российской Федерацией. Я хочу сделать признание: я подписал и имплементировал Минские соглашения как единый механизм защиты суверенитета и освобождения оккупированных территорий. Очевидные мотивы мести за защиту украинского территории, мне лично мести за санкции. "Пятая колонна" РФ, отсиживалась во время моей каденции президентства, сейчас вернулась и пытается мне отомстить. Более того - в ГБР следователи работают под руководством адвоката Януковича Бабикова и "союза адвокатов Януковича", который сейчас называется Государственным бюро расследований. Более того, указанные лица принимали непосредственное и личное участие в штурме национального Музея Гончара без каких-либо разрешений суда на это. Совершив преступление, они находятся под расследованием, то есть заинтересованными и предвзятыми лицами", - добавил пятый президент.

Порошенко обратился к Венедиктовой и Зеленскому, заявив, что политические преследования в Украине плохо заканчиваются.

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В то же время пятый президент предложил всей стране объединиться.

"Я еще раз подчеркиваю, Ваша честь: верните этот, как назвал генеральный прокурор Рябошапка, "трэш" этой "группировке". Как вы сделали с представлением на Божко. Тем более, что 10 июля, через девять дней у них заканчивается отведенный законом срок на расследование дела, по окончании которого они обязаны его закрыть - так требует закон. Потому что с 28 мая 2019, получая средства из карманов налогоплательщиков, - год эта огромная группа занимается тем, что курам на смех Сегодня мне сказали, что они собираются просить, чтобы им и дальше дали возможность поработать еще пару лет в этом направлении. Не позорьтесь! Я еще раз подчеркиваю: есть что-то предъявлять - предъявляйте и получайте результат. Нет - извинитесь, закройте дело и занимайтесь тем, где разворовываются десятки миллиардов", - подытожил Порошенко.

Напомним, сегодня в Печерском суде Киева проходит очередное заседание по делу пятого президента Украины, лидера "ЕС" Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.

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