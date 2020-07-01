Порошенко в суде: Верните этот "трэш" в Офис Генпрокурора и перестаньте тратить бюджет на то, что "курам на смех"
Венедиктова соглашается с Рябошапкой, но, видя судьбу Рябошапки, будучи зависимой от президента Зеленского, в отличие от нас, стороны защиты, она боится за свою дальнейшую судьбу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко во время заседания Печерского райсуда.
"Я хочу полностью согласиться с позицией генерального прокурора Рябошапки - это политический "трэш". Это очень опасно для генерального прокурора - говорить правду в глаза. Потому что именно за это, за отказ подписать "трэш" генеральный прокурор Рябошапка был отправлен в отставку", - подчеркнул Порошенко.
"Я как кандидат юридических наук с огромным интересом вчера прочитал и прослушал пост участника процесса госпожи Венедиктовой. Ваша честь, я вам подарю эту книгу, называется "Судебные речи и статьи советских обвинителей". Вы найдете здесь позицию "академика" Вышинского, которая полностью совпадает с позицией обвинения. Что иногда бывают такие времена, дословно цитирую, когда "государственная необходимость требует закон отложить в сторону, в сторону вместе с Конституцией и действовать исключительно в интересах государства", вашего представления об этом государстве. И тогда украинские граждане в 21 веке, потому что вы показали видосик, будут ходить в суд - желательно Печерский - для того, чтобы доказывать свою невиновность. Это вы такое государство нам предлагаете. Я как президент Украины пять лет защищал Конституцию. Владимир Зеленский в соответствии с Конституцией имеет статус гаранта Конституции. Я не слышал со вчерашнего дня оценку действий генерального прокурора, которая высказалась, что гражданин должен в суде доказывать свою невиновность. То есть вы назначили виновными 40 млн украинцев, и невиновными будут только те, кому вы позволите в ваших видосиках быть невиновными. Мы с вами в разных странах живем", - добавил пятый президент.
Порошенко навел еще одну цитату: "царицей доказательств есть чистосердечное признание".
"Ваша честь, я хочу сделать чистосердечное признание. Меня хотят наказать за то, что летом 2014 не дождавшись ответа Путина на мой мирный план, я отдал приказ о контрнаступлении ВСУ, в результате которого были освобождены 2/3 оккупированного Донбасса - за это они мне шьют государственную измену. Я хочу сделать признание: я отдал такой приказ. Более того, подчеркиваю, государственной изменой было бы то, если бы я этот приказ не отдал. Это называется "правда глаза колет", - отметил лидер "Европейской Солидарности".
Также Порошенко заявил, что еще одно дело против него звучит, как подписание, исполнение и законодательная имплементация Минских соглашений.
"Как раз вчера Совет ЕС продлил санкции против страны - агрессора за невыполнение Минских соглашений Российской Федерацией. Я хочу сделать признание: я подписал и имплементировал Минские соглашения как единый механизм защиты суверенитета и освобождения оккупированных территорий. Очевидные мотивы мести за защиту украинского территории, мне лично мести за санкции. "Пятая колонна" РФ, отсиживалась во время моей каденции президентства, сейчас вернулась и пытается мне отомстить. Более того - в ГБР следователи работают под руководством адвоката Януковича Бабикова и "союза адвокатов Януковича", который сейчас называется Государственным бюро расследований. Более того, указанные лица принимали непосредственное и личное участие в штурме национального Музея Гончара без каких-либо разрешений суда на это. Совершив преступление, они находятся под расследованием, то есть заинтересованными и предвзятыми лицами", - добавил пятый президент.
Порошенко обратился к Венедиктовой и Зеленскому, заявив, что политические преследования в Украине плохо заканчиваются.
В то же время пятый президент предложил всей стране объединиться.
"Я еще раз подчеркиваю, Ваша честь: верните этот, как назвал генеральный прокурор Рябошапка, "трэш" этой "группировке". Как вы сделали с представлением на Божко. Тем более, что 10 июля, через девять дней у них заканчивается отведенный законом срок на расследование дела, по окончании которого они обязаны его закрыть - так требует закон. Потому что с 28 мая 2019, получая средства из карманов налогоплательщиков, - год эта огромная группа занимается тем, что курам на смех Сегодня мне сказали, что они собираются просить, чтобы им и дальше дали возможность поработать еще пару лет в этом направлении. Не позорьтесь! Я еще раз подчеркиваю: есть что-то предъявлять - предъявляйте и получайте результат. Нет - извинитесь, закройте дело и занимайтесь тем, где разворовываются десятки миллиардов", - подытожил Порошенко.
Напомним, сегодня в Печерском суде Киева проходит очередное заседание по делу пятого президента Украины, лидера "ЕС" Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.
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https://nv.ua/ukraine/politics/poroshenko-v-sude-1-iyulya-2020-onlayn-translyaciya-novosti-ukrainy-50097173.html Все подробности онлайн. Обвинение просит личное обязательство для Порошенко на девять дней
16:20 - Прокурор продолжает зачитывать свое заявление
Он говорит, что Порошенко пользуется своим влиянием, чтобы оказывать давление на сторону обвинения. Депутаты протестуют.
16:24 - Нардеп Алексей Гончаренко обратив внимание на срок меры пресечения Порошенко, о которой просит прокуратура
"Прокуратура просит личное обязательство на время расследования - то есть до 10 июля. То есть на 9 дней! Полный абсурд", - написал он в своем Telegram-канале.Защита выражает сомнение в подлинности ходатайства Венедиктовой из-за отсутствия даты
Адвокаты настаивают, что в соответствии со стандартами деловодства все государственные документы должны быть датированы. Они также обращают внимание на несоответствия в датах других документов.
16:30 - Защита выражает сомнение в подлинности ходатайства Венедиктовой из-за отсутствия даты
Адвокаты настаивают, что в соответствии со стандартами деловодства все государственные документы должны быть датированы. Они также обращают внимание на несоответствия в датах других документов.
16:35 - Тем временем несколько депутатов из зала суда вышли к сторонникам Порошенко
Первой выступает Ирина Геращенко, за ней - Ирина Фриз.16:45 - Тем временем в суде продолжается спор о несоответствии в датах
Адвокат Порошенко настаивает на несостоятельности объяснений этого несоответствия стороной обвинения.
Порошенко и присутствующие депутаты выражают протест и заявляют, что прокурор дискредитирует их политсилу.
16:17 - Нардеп Ирина Геращенко требует у судью зарегистрировать заявление о совершении преступления прокурором
По ее словам, прокурор обманывает следствие и насмехается над парламентом. Дептутаты требуют отстранения прокурора.
Адвокат Порошенко настаивает на несостоятельности объяснений этого несоответствия стороной обвинения.
16:49 - Адвокат переходит к аргументации того, что дело против Порошенко является политическим преследованием
Он утверждает, что дело против Порошенко имеет все признаки политического преследования.
16:50 - Перед сторонниками Порошенко продолжают выступать депутаты
Марину Ионову сменяет у микрофона Иванна Климпуш-Цинцадзе, затем выступает Нина Южанина.
17:04 - Во время спора с депутатов с прокурорами Геращенко назвала прокуроров "шавками Венедиктовой"
«Мы независимые депутаты, это вы - https://nv.ua/ukraine/politics/na-sude-po-poroshenko-possorilis-deputaty-i-prokurory-novosti-ukrainy-50097299.html шавки Венедиктовой », - сказала она.
((
Багато справ,відкритих проти Пєті не мають "судової перспективи",деякі "трієчниця" Вєнєдіктова не "довела до пуття",деякі навіть ще процесуально не оформлені і навіть не піднімались...
Х..й це правда..
Пєтя -"закінчений " Брехун\
Багато що розказала Сироїд з Самопомочі,Як Пєтя пробував нагнути у 2016 через "західних партнерів" "Самопоміч",щоб вона допомогла йому здійснити "Судову реформу" в інтересах Порошенко....
та може воно то так і є..На Конкретній справі..
Але відчувається -ніжки то затрусились у Бариги... ))) СПРАВ ТО НЕ ОДНА.. А ВЖЕ З ДЕСЯТОК...
Порох: «обісрався»!
жри, зебанат
Порох: «обісрався»!
Прокурор зачитал фабулу обвинения на заседании Печерского райсуда Киева по https://korrespondent.net/ukraine/4246787-poroshenko-yzbyrauit-meru-presechenyia-transliatsyia избранию меры пресечения в среду, 1 июля, бывшему президенту Петру Порошенко в деле о назначении Сергея Семочко на должность первого зам главы Службы внешней разведки.
По словам прокурора, в 2018 году Порошенко незаконно издал указ о назначении Семочко. О незаконности этого указа знал тогдашний глава СВР Егор Божок, поскольку было нарушено сразу несколько процедур, которые предусматривает закон.
В то время первым заместителем Божка был Андрей Алексеенко, и закон не предусматривал, что таких должностей может быть две.
Согласно заявлению прокурора, процедура назначения нового заместителя главы СВР предусматривала подачу представления на увольнение старого зама и назначение нового. Согласовать ее должны были в СНБО. Однако этого сделано не было. И Божок, зная о незаконности указа, представил нового зама коллективу и тот приступил к обязанностям. В итоге Семочко проработал в Службе внешней разведки с 03.08.18 по 19.04.19.
Главная претензия следствия в том, что незаконно назначенный Семочко получил доступ к документам, содержащим гостайну. Также за время работы ему незаконно выплатили 1,55 млн грн.
Ущерб от действия Порошенко оценен в 557 тысяч гривен.
СУД РОЗБЕРЕТЬСЯ.
Порох має конституційне право створювати дорадчі органи і назначати керівників.
Зовнішня розвідка не "дорадчий орган".
Вона керується своїм Статутом..
Де замісником Голови НЕ МОЖЕ БУТИ РАДНИК ПОРОШЕНКО..(у даному випадку "комісар" Семочко)
Вибрані за особисту відданість злодії,зрадники і хабарники..Одна із причина Антирейтингу Порошенко у 49 відсотків на виборах...
Нагадаємо, НЕДІЛЯ, 14 КВІТНЯ 2019 6 квітня президент України Петро Порошенко провів зустрічі з представниками громадських організацій. За даними УП, Порошенко пообіцяв, що найближчими днями https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/6/7211490/ звільнить Семочка з посади заступника керівника Служби зовнішньої розвідки. 7 квітня
Семочка https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/7/7211506/ помітили в Адміністрації президента.Раніше журналісти оприлюднили результати власного розслідування про статки першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/2/7193844/ Семочка.
Його сім'я нібито володіє трьома будинками загальною вартістю близько $8 млн, а родичі мають російські паспорти. За даними ЗМІ, родичі Семочка постійно "курсують" між Києвом та анексованим Кримом.
На початку грудня https://www.pravda.com.ua/news/2018/12/11/7200902/ контррозвідка підтвердила, що дружина та дочка Семочка мають російське громадянство.https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/3/7194000/ НАБУ відкрило справу Семочка за статтею "незаконне збагачення".Згодом в СБУ повідомили, що розпочали кримінальнеhttps://www.pravda.com.ua/news/2018/10/16/7195329/ провадження за статтею "державна зрада".
на своем месте
З усіх куточків країни приїхали прості люди на підтримку свого гетьмана Порошенка.
Зеля, тобі не допоможуть московські агенти, тобі не перемогти українців.
Сподіваюсь, ти правиш в нашій державі останні місяці.
подібних звернень о Олігархів-доларових мільйонерів і мільярдерів(призвіще неважливе)..
Олігархами вони стали власне на пограбуванні Країни,брехні,наглості та жлобствіІ і НАБЛИЖЕНОСТІ ДО ВЛАДИ