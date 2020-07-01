РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9761 посетитель онлайн
Новости
20 826 271

Порошенко в суде: Верните этот "трэш" в Офис Генпрокурора и перестаньте тратить бюджет на то, что "курам на смех"

Порошенко в суде: Верните этот

Венедиктова соглашается с Рябошапкой, но, видя судьбу Рябошапки, будучи зависимой от президента Зеленского, в отличие от нас, стороны защиты, она боится за свою дальнейшую судьбу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко во время заседания Печерского райсуда.

"Я хочу полностью согласиться с позицией генерального прокурора Рябошапки - это политический "трэш". Это очень опасно для генерального прокурора - говорить правду в глаза. Потому что именно за это, за отказ подписать "трэш" генеральный прокурор Рябошапка был отправлен в отставку", - подчеркнул Порошенко.

"Я как кандидат юридических наук с огромным интересом вчера прочитал и прослушал пост участника процесса госпожи Венедиктовой. Ваша честь, я вам подарю эту книгу, называется "Судебные речи и статьи советских обвинителей". Вы найдете здесь позицию "академика" Вышинского, которая полностью совпадает с позицией обвинения. Что иногда бывают такие времена, дословно цитирую, когда "государственная необходимость требует закон отложить в сторону, в сторону вместе с Конституцией и действовать исключительно в интересах государства", вашего представления об этом государстве. И тогда украинские граждане в 21 веке, потому что вы показали видосик, будут ходить в суд - желательно Печерский - для того, чтобы доказывать свою невиновность. Это вы такое государство нам предлагаете. Я как президент Украины пять лет защищал Конституцию. Владимир Зеленский в соответствии с Конституцией имеет статус гаранта Конституции. Я не слышал со вчерашнего дня оценку действий генерального прокурора, которая высказалась, что гражданин должен в суде доказывать свою невиновность. То есть вы назначили виновными 40 млн украинцев, и невиновными будут только те, кому вы позволите в ваших видосиках быть невиновными. Мы с вами в разных странах живем", - добавил пятый президент.

Читайте: Рябошапка подтвердил, что "дела Порошенко" обсуждали с Зеленским

Порошенко навел еще одну цитату: "царицей доказательств есть чистосердечное признание".

"Ваша честь, я хочу сделать чистосердечное признание. Меня хотят наказать за то, что летом 2014 не дождавшись ответа Путина на мой мирный план, я отдал приказ о контрнаступлении ВСУ, в результате которого были освобождены 2/3 оккупированного Донбасса - за это они мне шьют государственную измену. Я хочу сделать признание: я отдал такой приказ. Более того, подчеркиваю, государственной изменой было бы то, если бы я этот приказ не отдал. Это называется "правда глаза колет", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Также Порошенко заявил, что еще одно дело против него звучит, как подписание, исполнение и законодательная имплементация Минских соглашений.

"Как раз вчера Совет ЕС продлил санкции против страны - агрессора за невыполнение Минских соглашений Российской Федерацией. Я хочу сделать признание: я подписал и имплементировал Минские соглашения как единый механизм защиты суверенитета и освобождения оккупированных территорий. Очевидные мотивы мести за защиту украинского территории, мне лично мести за санкции. "Пятая колонна" РФ, отсиживалась во время моей каденции президентства, сейчас вернулась и пытается мне отомстить. Более того - в ГБР следователи работают под руководством адвоката Януковича Бабикова и "союза адвокатов Януковича", который сейчас называется Государственным бюро расследований. Более того, указанные лица принимали непосредственное и личное участие в штурме национального Музея Гончара без каких-либо разрешений суда на это. Совершив преступление, они находятся под расследованием, то есть заинтересованными и предвзятыми лицами", - добавил пятый президент.

Порошенко обратился к Венедиктовой и Зеленскому, заявив, что политические преследования в Украине плохо заканчиваются.

Читайте также: Порошенко под ГБР: "Кварталовские штучки" уже не проходят, мы защитим Украину. ВИДЕО

В то же время пятый президент предложил всей стране объединиться.

"Я еще раз подчеркиваю, Ваша честь: верните этот, как назвал генеральный прокурор Рябошапка, "трэш" этой "группировке". Как вы сделали с представлением на Божко. Тем более, что 10 июля, через девять дней у них заканчивается отведенный законом срок на расследование дела, по окончании которого они обязаны его закрыть - так требует закон. Потому что с 28 мая 2019, получая средства из карманов налогоплательщиков, - год эта огромная группа занимается тем, что курам на смех Сегодня мне сказали, что они собираются просить, чтобы им и дальше дали возможность поработать еще пару лет в этом направлении. Не позорьтесь! Я еще раз подчеркиваю: есть что-то предъявлять - предъявляйте и получайте результат. Нет - извинитесь, закройте дело и занимайтесь тем, где разворовываются десятки миллиардов", - подытожил Порошенко.

Напомним, сегодня в Печерском суде Киева проходит очередное заседание по делу пятого президента Украины, лидера "ЕС" Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.

Также читайте: Президентский рейтинг во Львове: 45,1% - за Порошенко, 11,1% - Зеленского, 8,1% - Гриценко, - опрос "Социса"

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) Порошенко Петр (19605) суд (25104) Рябошапка Руслан (409) ГБР (2994) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2473)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+64
Пётр громит прокурорских и венидиктовой прилетело как образцу тупости и наследнице совка
показать весь комментарий
01.07.2020 15:55
+50
Петр Алексеевич, сил Вам!!Вы седьмой президент!
показать весь комментарий
01.07.2020 15:57
+43
Дякуємо Вам, що ви з Україною та особливо вдячні, що ви не залишаєте Україну на празволяще в скрутні часи! Україна з Вами!
показать весь комментарий
01.07.2020 15:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Порошенко в суді: Поверніть цей "треш" в Офіс Генпрокурора і припиніть витрачати бюджет на те, що "курям на сміх" - Цензор.НЕТ 3748
показать весь комментарий
01.07.2020 16:36 Ответить
Парубій прямим текстом назвав клоуна клоуном
показать весь комментарий
01.07.2020 16:37 Ответить
емоційні висловлювання сторони,яка звинувачується Суд не приймає до уваги...)
показать весь комментарий
01.07.2020 17:15 Ответить
Нє ачькуй зєбільчик.....

Порошенко в суді: Поверніть цей "треш" в Офіс Генпрокурора і припиніть витрачати бюджет на те, що "курям на сміх" - Цензор.НЕТ 6436
показать весь комментарий
01.07.2020 16:43 Ответить
https://nv.ua/ НВ:
https://nv.ua/ukraine/politics/poroshenko-v-sude-1-iyulya-2020-onlayn-translyaciya-novosti-ukrainy-50097173.html Все подробности онлайн. Обвинение просит личное обязательство для Порошенко на девять дней

16:20 - Прокурор продолжает зачитывать свое заявление

Он говорит, что Порошенко пользуется своим влиянием, чтобы оказывать давление на сторону обвинения. Депутаты протестуют.

16:24 - Нардеп Алексей Гончаренко обратив внимание на срок меры пресечения Порошенко, о которой просит прокуратура

"Прокуратура просит личное обязательство на время расследования - то есть до 10 июля. То есть на 9 дней! Полный абсурд", - написал он в своем Telegram-канале.Защита выражает сомнение в подлинности ходатайства Венедиктовой из-за отсутствия даты

Адвокаты настаивают, что в соответствии со стандартами деловодства все государственные документы должны быть датированы. Они также обращают внимание на несоответствия в датах других документов.

16:30 - Защита выражает сомнение в подлинности ходатайства Венедиктовой из-за отсутствия даты

Адвокаты настаивают, что в соответствии со стандартами деловодства все государственные документы должны быть датированы. Они также обращают внимание на несоответствия в датах других документов.
16:35 - Тем временем несколько депутатов из зала суда вышли к сторонникам Порошенко

Первой выступает Ирина Геращенко, за ней - Ирина Фриз.16:45 - Тем временем в суде продолжается спор о несоответствии в датах

Адвокат Порошенко настаивает на несостоятельности объяснений этого несоответствия стороной обвинения.
показать весь комментарий
01.07.2020 16:50 Ответить
16:15 - Прокурор заявил о давлении Порошенко на нардепов которые пришли к нему в суд

Порошенко и присутствующие депутаты выражают протест и заявляют, что прокурор дискредитирует их политсилу.

16:17 - Нардеп Ирина Геращенко требует у судью зарегистрировать заявление о совершении преступления прокурором

По ее словам, прокурор обманывает следствие и насмехается над парламентом. Дептутаты требуют отстранения прокурора.
показать весь комментарий
01.07.2020 16:52 Ответить
16:45 - Тем временем в суде продолжается спор о несоответствии в датах

Адвокат Порошенко настаивает на несостоятельности объяснений этого несоответствия стороной обвинения.

16:49 - Адвокат переходит к аргументации того, что дело против Порошенко является политическим преследованием

Он утверждает, что дело против Порошенко имеет все признаки политического преследования.

16:50 - Перед сторонниками Порошенко продолжают выступать депутаты

Марину Ионову сменяет у микрофона Иванна Климпуш-Цинцадзе, затем выступает Нина Южанина.
17:04 - Во время спора с депутатов с прокурорами Геращенко назвала прокуроров "шавками Венедиктовой"

«Мы независимые депутаты, это вы - https://nv.ua/ukraine/politics/na-sude-po-poroshenko-possorilis-deputaty-i-prokurory-novosti-ukrainy-50097299.html шавки Венедиктовой », - сказала она.
показать весь комментарий
01.07.2020 17:10 Ответить
Знову знаменита кацапська самиця на сайті з'явилась, дуже підла істота, велика провокаторка. Будьте всі обачні з нею, ігноруйте її чипляння.
показать весь комментарий
01.07.2020 16:52 Ответить
ти про кого?
показать весь комментарий
01.07.2020 17:00 Ответить
Пункт видачі циркового реквізиту

Порошенко в суді: Поверніть цей "треш" в Офіс Генпрокурора і припиніть витрачати бюджет на те, що "курям на сміх" - Цензор.НЕТ 2537
показать весь комментарий
01.07.2020 17:02 Ответить
У порохоботів істерія, їх ідол не пам'ятник буде сидіти.
показать весь комментарий
01.07.2020 17:06 Ответить
до цього ще досить далеко..
((
Багато справ,відкритих проти Пєті не мають "судової перспективи",деякі "трієчниця" Вєнєдіктова не "довела до пуття",деякі навіть ще процесуально не оформлені і навіть не піднімались...
показать весь комментарий
01.07.2020 17:12 Ответить
Не будет он сидеть, сколько бы вы, лоботрясы, эту хотелку не теребенькали...😀
показать весь комментарий
01.07.2020 17:14 Ответить
истерия у тебяб зебанат -это зепрокуроры просят у Пороха личное обязательство)))
показать весь комментарий
01.07.2020 17:18 Ответить
Я як президент України п'ять років боронив Конституцію.



Х..й це правда..


Пєтя -"закінчений " Брехун\

Багато що розказала Сироїд з Самопомочі,Як Пєтя пробував нагнути у 2016 через "західних партнерів" "Самопоміч",щоб вона допомогла йому здійснити "Судову реформу" в інтересах Порошенко....
показать весь комментарий
01.07.2020 17:10 Ответить
Хіба лайно може палати?

Порошенко в суді: Поверніть цей "треш" в Офіс Генпрокурора і припиніть витрачати бюджет на те, що "курям на сміх" - Цензор.НЕТ 9243
показать весь комментарий
01.07.2020 17:28 Ответить
мега -піар..

та може воно то так і є..На Конкретній справі..
Але відчувається -ніжки то затрусились у Бариги... ))) СПРАВ ТО НЕ ОДНА.. А ВЖЕ З ДЕСЯТОК...
показать весь комментарий
01.07.2020 17:35 Ответить
Прокурор побіг в туалет!
Порох: «обісрався»!

жри, зебанат
показать весь комментарий
01.07.2020 17:44 Ответить
Порошенко-мій президент.І ворог у еас спільний -Вова Ху@ло!
показать весь комментарий
01.07.2020 17:36 Ответить
Порошенко в суді: Поверніть цей "треш" в Офіс Генпрокурора і припиніть витрачати бюджет на те, що "курям на сміх" - Цензор.НЕТ 3662
показать весь комментарий
01.07.2020 17:41 Ответить
Прокурор побіг в туалет!
Порох: «обісрався»!
показать весь комментарий
01.07.2020 17:43 Ответить
Бывшие президент и глава Службы внешней разведки знали о незаконности указа Порошенко о назначении Семочко, говорят прокуроры.
Прокурор зачитал фабулу обвинения на заседании Печерского райсуда Киева по https://korrespondent.net/ukraine/4246787-poroshenko-yzbyrauit-meru-presechenyia-transliatsyia избранию меры пресечения в среду, 1 июля, бывшему президенту Петру Порошенко в деле о назначении Сергея Семочко на должность первого зам главы Службы внешней разведки.
По словам прокурора, в 2018 году Порошенко незаконно издал указ о назначении Семочко. О незаконности этого указа знал тогдашний глава СВР Егор Божок, поскольку было нарушено сразу несколько процедур, которые предусматривает закон.
В то время первым заместителем Божка был Андрей Алексеенко, и закон не предусматривал, что таких должностей может быть две.
Согласно заявлению прокурора, процедура назначения нового заместителя главы СВР предусматривала подачу представления на увольнение старого зама и назначение нового. Согласовать ее должны были в СНБО. Однако этого сделано не было. И Божок, зная о незаконности указа, представил нового зама коллективу и тот приступил к обязанностям. В итоге Семочко проработал в Службе внешней разведки с 03.08.18 по 19.04.19.
Главная претензия следствия в том, что незаконно назначенный Семочко получил доступ к документам, содержащим гостайну. Также за время работы ему незаконно выплатили 1,55 млн грн.
Ущерб от действия Порошенко оценен в 557 тысяч гривен.
показать весь комментарий
01.07.2020 17:49 Ответить
рахункова палата дала офіційну відповідь, шо призначення Семочнко не нанесла фін збитків. Порох має конституційне право створювати дорадчі органи і назначати керівників.)
показать весь комментарий
01.07.2020 17:50 Ответить
громадянин отримував у час війни зарплату на посаді котра не прописана у бюджеті,призначений туди ОСОБИСО Порошенко волюнтаристським рішенням..

СУД РОЗБЕРЕТЬСЯ.
показать весь комментарий
01.07.2020 17:57 Ответить
о тебя ,зебанат ,кроет -все, зебобик сдох и все твое тупое вранье тоже. Суд теперь по зеле докажет
показать весь комментарий
01.07.2020 18:08 Ответить
ось порохоботка і спіймалась на демагогії )

Порох має конституційне право створювати дорадчі органи і назначати керівників.

Зовнішня розвідка не "дорадчий орган".
Вона керується своїм Статутом..
Де замісником Голови НЕ МОЖЕ БУТИ РАДНИК ПОРОШЕНКО..(у даному випадку "комісар" Семочко)
показать весь комментарий
01.07.2020 18:02 Ответить
А Пороху инкриминируют что он внешнюю разведку создал!? Ну да нанес ущерб *****! Посодить фулигана!
показать весь комментарий
01.07.2020 18:04 Ответить
Кадри Порошенко -ЦЕ П...ЄЦ..
Вибрані за особисту відданість злодії,зрадники і хабарники..Одна із причина Антирейтингу Порошенко у 49 відсотків на виборах...

Нагадаємо, НЕДІЛЯ, 14 КВІТНЯ 2019 6 квітня президент України Петро Порошенко провів зустрічі з представниками громадських організацій. За даними УП, Порошенко пообіцяв, що найближчими днями https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/6/7211490/ звільнить Семочка з посади заступника керівника Служби зовнішньої розвідки. 7 квітня
Семочка https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/7/7211506/ помітили в Адміністрації президента.Раніше журналісти оприлюднили результати власного розслідування про статки першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/2/7193844/ Семочка.
Його сім'я нібито володіє трьома будинками загальною вартістю близько $8 млн, а родичі мають російські паспорти. За даними ЗМІ, родичі Семочка постійно "курсують" між Києвом та анексованим Кримом.

На початку грудня https://www.pravda.com.ua/news/2018/12/11/7200902/ контррозвідка підтвердила, що дружина та дочка Семочка мають російське громадянство.https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/3/7194000/ НАБУ відкрило справу Семочка за статтею "незаконне збагачення".Згодом в СБУ повідомили, що розпочали кримінальнеhttps://www.pravda.com.ua/news/2018/10/16/7195329/ провадження за статтею "державна зрада".
показать весь комментарий
01.07.2020 18:58 Ответить
А что с Ермаковским братиком? Все пучком, торговать креслами норм? Никакое НАБУ не возбудилось?
показать весь комментарий
01.07.2020 19:37 Ответить
На "клопотаннях" які пред'являє банда прокурорів немає дат! Взагалі! )
показать весь комментарий
01.07.2020 17:52 Ответить
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BF%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0,_%D0%BF%D0%BE_%D0%95%D1%80%D1%91%D0%BC%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1 по Сеньке шапка, по Ерёме колпак . Петя пиарится по - полной программе. Называет прокуроров зависимыми от ПреЗедента. Наверное вспомнил свою ...летней давности молодость и своего кума (Ген. пгокугога) под которого написали закон (без юридического образования). Опять хочет власти. Опять хочется быть ближе к корыту.
показать весь комментарий
01.07.2020 17:56 Ответить
ще раз..емоціні висловлювання підсудного при відсутності образи в сторону СУду(за це може біти штраф або розгляд справи без його участи) НІЯК не враховуються Судом ))
показать весь комментарий
01.07.2020 17:59 Ответить
Нет, он вспомнил слова Зеленского: "Генпрокурор - 100% мой человек."
показать весь комментарий
01.07.2020 20:32 Ответить
Новіков,з садистським задоволенням,тицяє прокурорів,разом з суддею,в їхнє ж лайно)
показать весь комментарий
01.07.2020 17:57 Ответить
Порошенко в суді: Поверніть цей "треш" в Офіс Генпрокурора і припиніть витрачати бюджет на те, що "курям на сміх" - Цензор.НЕТ 263
показать весь комментарий
01.07.2020 17:59 Ответить
Пора скомороха увольнять что-то слуга из него хреновый всё норовит стать Императором! Пора поступить как с нерадивыми слугами! Ссаными тряпками выбросить на мороз!
показать весь комментарий
01.07.2020 18:01 Ответить
Порошенко в суді: Поверніть цей "треш" в Офіс Генпрокурора і припиніть витрачати бюджет на те, що "курям на сміх" - Цензор.НЕТ 3720
на своем месте
показать весь комментарий
01.07.2020 18:01 Ответить
Зеленський - дурілка картонна, кращої виборчої програми для свого опонента ніхто подарувати не зміг би.
З усіх куточків країни приїхали прості люди на підтримку свого гетьмана Порошенка.
Зеля, тобі не допоможуть московські агенти, тобі не перемогти українців.
Сподіваюсь, ти правиш в нашій державі останні місяці.
показать весь комментарий
01.07.2020 18:12 Ответить
нагадую..ПРО ЄДИНОГО ЛЕГІТИМНОГО ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ...

Порошенко в суді: Поверніть цей "треш" в Офіс Генпрокурора і припиніть витрачати бюджет на те, що "курям на сміх" - Цензор.НЕТ 5760
показать весь комментарий
01.07.2020 18:59 Ответить
Ну нафіг
показать весь комментарий
01.07.2020 20:36 Ответить
Опять Порох зелёных недоносков на бутылку посадил.
показать весь комментарий
01.07.2020 18:29 Ответить
Да расслабтесь вы ,никто шоколадника по таким смехотворным и тупым обвинениям не посадит .Разыгрывают шоу для биомассы: лепят из Петра 1 очередную жертву злочинного бандитского(клоунского) режима зенуковича ,повышая тому рейтинги перед очередными или досрочными парламентскими,а то и президентскими выборами .И здогадайтесь хто це робе.
показать весь комментарий
01.07.2020 18:31 Ответить
Масоны? Рептилоиды? Билл Гейтс?
показать весь комментарий
01.07.2020 20:35 Ответить
Порошенко опять в суде устроил цирк. Ему еще не надоело тратить деньги на то, чтобы собрать свою группу поддержки
показать весь комментарий
01.07.2020 18:46 Ответить
Петр Алексеевич...идите на добровольное действие с судебной системой....платите пять лет с 2020 по 2025 год за всех украинцев коммуналку...и оплатите все долги по ней на 2020 год....и идите с миром в бизнес... без занимания должностей госслужб и депутатства....а то за 30 лет госслужащий и стал долларовым милиардером!
показать весь комментарий
01.07.2020 18:48 Ответить
Кацап лаптеногий и не мрий! Кстати ты там в Пендосии перед неграми на колени встал?
показать весь комментарий
01.07.2020 18:52 Ответить
пока ты стоишь передо мной......нацист!
показать весь комментарий
01.07.2020 18:56 Ответить
Порошенко в суді: Поверніть цей "треш" в Офіс Генпрокурора і припиніть витрачати бюджет на те, що "курям на сміх" - Цензор.НЕТ 2540
показать весь комментарий
01.07.2020 18:59 Ответить
Ой извини кацапы на колени не становятся они на бутылку садятся сразу!
показать весь комментарий
01.07.2020 19:01 Ответить
нема змісту.
подібних звернень о Олігархів-доларових мільйонерів і мільярдерів(призвіще неважливе)..

Олігархами вони стали власне на пограбуванні Країни,брехні,наглості та жлобствіІ і НАБЛИЖЕНОСТІ ДО ВЛАДИ
показать весь комментарий
01.07.2020 18:56 Ответить
Хто знає коли Венедиктовій будуть клізьму вставляти?
показать весь комментарий
01.07.2020 20:06 Ответить
Похудел Петро знатно. Молоток! При таком бабле и собственном элитном фитнесцентре иметь такое запущеное тело как-то совсем нелепо.
показать весь комментарий
01.07.2020 20:33 Ответить
Ты забыл о состоянии его здоровья поинтересоваться для начала.
показать весь комментарий
01.07.2020 20:39 Ответить
Давно ушел бы на покой при плохом состоянии. Жизнь явно удалась. Никому уже ничего не нужно доказывать. Но ведь неймётся мужику! Следовательно всё ок со здоровьем. Просто страсть к стяжательству и доминированию напрочь отбирает внимание от простых вещей.
показать весь комментарий
01.07.2020 21:03 Ответить
смени пластинку о стяжательстве, надоело
показать весь комментарий
02.07.2020 22:48 Ответить
Это ты про вовку ***** сейчас верно сказал, желто черненький 😁
показать весь комментарий
03.07.2020 13:09 Ответить
Предлагаю пошутить и седьмым избрать Турчинова, и чем раньше тем лучше.
показать весь комментарий
01.07.2020 20:49 Ответить
"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники". © Джордж Оруэлл
показать весь комментарий
01.07.2020 21:21 Ответить
И это все идёт с 1991 года. Никто не забыл, какая Украина была и какой стала. Следующие поколения нас проклянут, дали кучке бандитов и воров уничтожить экономику Украины.
показать весь комментарий
01.07.2020 22:01 Ответить
ГЕТЬМАНА ПОРОХА В ПРЕЗИДЕНТИ
показать весь комментарий
01.07.2020 22:05 Ответить
и снова на те же грабли? Ну не выберут снова барыгу, как бы вам этого не хотелось, это пройденный этап
показать весь комментарий
01.07.2020 22:34 Ответить
а тебе еще раз права выбора и не предоставят - неужели до сих пор не дошло)
показать весь комментарий
02.07.2020 10:41 Ответить
Залезь туда откуда вылез.
показать весь комментарий
03.07.2020 13:06 Ответить
Порох і зараз мій Президент! крапка
показать весь комментарий
01.07.2020 22:39 Ответить
👍🇺🇦
показать весь комментарий
03.07.2020 13:11 Ответить
А Петя хорошую речь толкнул!
показать весь комментарий
03.07.2020 13:20 Ответить
Страница 3 из 3
 
 