Что бы у вас не случилось в жизни, не нужно ехать в Россию, - вышедший из московской тюрьмы Рудьковский

Каждый украинец воспринимается в РФ как враг, поэтому туда не стоит ехать не при каких обстоятельствах.

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ вышедший из московской тюрьмы украинский бизнесмен и политик Николай Рудьковский.

"Отношения Украины с Россией изменились навсегда, каждый украинец там воспринимается как враг. Так что могу сказать одно – с чем бы вы ни столкнулись в жизни, кто бы и о чем вас ни просил, не нужно ехать в Россию. Там вы никто", - сказал Рудьковский.

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Рудьковский отметил, что его поездка в Москву стала "очень большой ошибкой", которую он совершил, поверив "человеку, которого знал давно, до войны".

Полный текст интервью с Николаем Рудьковским читайте по ссылке.

Напомним, Рудьковского задержали в Москве за "нападение" на посольство РФ в Киеве. Еще в мае 2016 года он был заочно арестован.

Согласно материалам суда, Рудьковскому предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В ночь с 14 на 15 июня 2014 года у здания посольства РФ в Украине прошла акция протеста после того, как российские оккупанты сбили в аэропорту Луганска военный самолет Ил-76 с 49 военными. При этом участники акции разбили окна в здании, сорвали флаг и перевернули припаркованные рядом машины дипломатов РФ. Тогда Рудьковский также бросил камень в посольство РФ в Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело.

Рудьковский занимал должность министра транспорта и связи Украины в 2006–2007 годах.