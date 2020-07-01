Что бы у вас не случилось в жизни, не нужно ехать в Россию, - вышедший из московской тюрьмы Рудьковский
Каждый украинец воспринимается в РФ как враг, поэтому туда не стоит ехать не при каких обстоятельствах.
Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ вышедший из московской тюрьмы украинский бизнесмен и политик Николай Рудьковский.
"Отношения Украины с Россией изменились навсегда, каждый украинец там воспринимается как враг. Так что могу сказать одно – с чем бы вы ни столкнулись в жизни, кто бы и о чем вас ни просил, не нужно ехать в Россию. Там вы никто", - сказал Рудьковский.
Рудьковский отметил, что его поездка в Москву стала "очень большой ошибкой", которую он совершил, поверив "человеку, которого знал давно, до войны".
Полный текст интервью с Николаем Рудьковским читайте по ссылке.
Напомним, Рудьковского задержали в Москве за "нападение" на посольство РФ в Киеве. Еще в мае 2016 года он был заочно арестован.
Согласно материалам суда, Рудьковскому предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
В ночь с 14 на 15 июня 2014 года у здания посольства РФ в Украине прошла акция протеста после того, как российские оккупанты сбили в аэропорту Луганска военный самолет Ил-76 с 49 военными. При этом участники акции разбили окна в здании, сорвали флаг и перевернули припаркованные рядом машины дипломатов РФ. Тогда Рудьковский также бросил камень в посольство РФ в Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело.
Рудьковский занимал должность министра транспорта и связи Украины в 2006–2007 годах.
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"29.11.2019 Российская столица впервые получила туристический "Оскар" - престижную международную премию в сфере туризма World Travel Awards в главной номинации "Лучшее туристское направление". Москва смогла обойти Лондон, Париж, Нью-Йорк, Лиссабон, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие города."
https://www.worldtravelawards.com/award-worlds-leading-city-destination-2019
«Призначити Рудьковському покарання у вигляді двох років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму», - йдеться у вироку судді Олени Поспєлової, оголошеному в понеділок.
Згідно з вироком, Рудьковський визнаний винним у «нападі на установу, що користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин» (ч. 2 ст. 360 КК РФ). Крім того, суд стягнув з Рудьковського за цивільними позовами на користь МЗС Росії 5 млн 750 тис. рублів (90 тис. доларів) і на користь страхової компанії АТ "Согаз" - 8 млн 289 тис. рублів (130 тис. доларів).
Процес щодо Рудьковського пройшов в особливому порядку - без дослідження доказів, оскільки він визнав вину і заявив про розкаяння. Суд з урахуванням пом'якшувальних обставин - часткового відшкодування Рудьковським матеріальних збитків у розмірі 2 млн рублів, наявності у нього на утриманні малолітніх дітей і позитивних характеристик, поведінки в період слідства і розкаяння - знайшов підстави для призначення йому покарання "нижче нижчого", ніж передбачає його обвинувачення.
Суд зарахував Рудьковському час перебування під арештом з розрахунку день в СІЗО за півтора в колонії загального режиму. Таким чином, в ув'язненні ексдепутату залишилося провести близько трьох місяців.
У США есть данные о банковских переводах от главного управления Генштаба России (ГРУ) движению Талибан, сообщает The New York Times со ссылкой на три источника.
Издание отмечает, что эта информация стала еще одним доказательством сговора РФ и талибов с целью убийства американских военных в Афганистане.
По информации NYT, американские власти перехватили электронные данные о финансовых переводах российской военной разведки на счет, который связан с талибами.
Перехваченная информация о переводах подкрепляет сведения, полученные во время допроса задержанных в Афганистане боевиков. Американские аналитики пришли к выводу, что эти переводы проводились в рамках вознаграждения, о котором те говорили.
Спецслужбы также установили личности людей из группы, связанной с банковскими переводами из России, включая мужчину, который, предположительно, оказал содействие в распределении средств. Считается, что сейчас он находится в РФ.
Издание также отмечает, что в Афганистане были задержаны несколько бизнесменов, которые якобы были посредниками между ГРУ и Талибаном.
NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, которые заявляли, что разведка якобы не решалась доложить о сговоре России с талибами президенту США Дональду Трампу.
https://nv.ua/world/countries/sgovor-rossii-i-talibov-poyavilis-novye-dokazatelstva-poslednie-novosti-50097169.html Источник
А малороссы, и простый нарид и клоуны при власти, воспринимают россиян как друзей и не могут пукнуть без их одобрения.
Ну если Россия таки враг ?
українець й без тебе знає, що потикатися до країни-агресора можна виключно зі зброєю в руках задля її знищення.
українці знають, але ж не таке колаборантське падло, як рудьковський.