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Что бы у вас не случилось в жизни, не нужно ехать в Россию, - вышедший из московской тюрьмы Рудьковский

Что бы у вас не случилось в жизни, не нужно ехать в Россию, - вышедший из московской тюрьмы Рудьковский

Каждый украинец воспринимается в РФ как враг, поэтому туда не стоит ехать не при каких обстоятельствах.

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ вышедший из московской тюрьмы украинский бизнесмен и политик Николай Рудьковский.

"Отношения Украины с Россией изменились навсегда, каждый украинец там воспринимается как враг. Так что могу сказать одно – с чем бы вы ни столкнулись в жизни, кто бы и о чем вас ни просил, не нужно ехать в Россию. Там вы никто", - сказал Рудьковский.

Читайте также: Мосгорсуд приговорил экс-нардепа Рудьковского к двум годам лишения свободы по делу о нападении на посольство РФ в Киеве

Рудьковский отметил, что его поездка в Москву стала "очень большой ошибкой", которую он совершил, поверив "человеку, которого знал давно, до войны".

Полный текст интервью с Николаем Рудьковским читайте по ссылке.

Напомним, Рудьковского задержали в Москве за "нападение" на посольство РФ в Киеве. Еще в мае 2016 года он был заочно арестован.

Согласно материалам суда, Рудьковскому предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В ночь с 14 на 15 июня 2014 года у здания посольства РФ в Украине прошла акция протеста после того, как российские оккупанты сбили в аэропорту Луганска военный самолет Ил-76 с 49 военными. При этом участники акции разбили окна в здании, сорвали флаг и перевернули припаркованные рядом машины дипломатов РФ. Тогда Рудьковский также бросил камень в посольство РФ в Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело.

Рудьковский занимал должность министра транспорта и связи Украины в 2006–2007 годах.

россия (95629) Рудьковский Николай (340)


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Топ комментарии
+46
Це була не помилка Рудьковського, а надія на російську владу, яка на його думку повинна була йому надати тепле місце.
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01.07.2020 16:05
+27
О, прозрел, мля
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01.07.2020 16:06
+22
Навіть якщо там така пахуча піхва за якою ти полетів?))) дурне.
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01.07.2020 16:06
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Це була не помилка Рудьковського, а надія на російську владу, яка на його думку повинна була йому надати тепле місце.
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01.07.2020 16:05 Ответить
один вже вилікувався від "сруского мира"
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01.07.2020 16:10 Ответить
Скорше за все Рудьковський замутив на новій роботі в Іраку пару мільйонів, а роботодавець образився і посадив його в тюрму по лівим обвинуваченням, бо роботодавець Рудьковського вже давно - російська мафія та спецслужби. Тому колян такий небагатослівний.
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01.07.2020 16:14 Ответить
Рудьковський був на побігушках у російської мафії і жив в Іраку в районах без каналізації, де російська мафія знімала офіс для торгівлі іракською нафтою. А після чергової поїздки зі звітом в "центральний офіс" в росію, його просто арештували, як ідіота! Він думав що він агент путіна, а виявилось що він гівно бєзродноє, навіть путіну непотрібне, через власний ідіотизм.
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01.07.2020 16:12 Ответить
Наконец прозрел?
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01.07.2020 16:52 Ответить
Я ЙОМУ НЕ ВІРЮ, МАБУТЬ ЗАСЛАНИЙ КОЗАЧОК, АЛЕ В РОСІЇ РОБИТИ НІЧОГО.
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01.07.2020 18:24 Ответить
О, прозрел, мля
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01.07.2020 16:06 Ответить
як не як соціаліст. Їздив по лєнінських місцях, ідіот
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01.07.2020 16:11 Ответить
Никто там не прозрел. Вместо 5 лет подержалидля приличия 2, подписал бумагу о сотрудничестве,и типа как патриот вернулся.Теперь **** будет лезть во власть и сливать всю информацию куратору. И к Гордону не ходи, засланый казачек!
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01.07.2020 19:58 Ответить
Навіть якщо там така пахуча піхва за якою ти полетів?))) дурне.
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01.07.2020 16:06 Ответить
$$$$$
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01.07.2020 17:18 Ответить
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01.07.2020 16:07 Ответить
Ну вот как тут не поехать? Не может же уважаемая организация ошибаться?
"29.11.2019 Российская столица впервые получила туристический "Оскар" - престижную международную премию в сфере туризма World Travel Awards в главной номинации "Лучшее туристское направление". Москва смогла обойти Лондон, Париж, Нью-Йорк, Лиссабон, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие города."
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01.07.2020 16:07 Ответить
Шо-то не нахожу этой инфы в СМИ. Только на срусь.сру, без ссылок. Не подскажешь сайт уважаемой организации, которая давала мААсквe это высокое звание?
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01.07.2020 17:23 Ответить
Из Масквабада к вам парень приехал, и сделал поисковую машину (не Яндекс конечно, но тоже работает). Не нужно теперь в библиотеку идти и ковыряться с карточками в каталогах
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01.07.2020 17:40 Ответить
Ты запостил копипасту с московитских говносми, я попросил подтверждения. В ответ - детская истерика. Неудивительно, это обычное следствие от поедания дерьма из руспомоек
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01.07.2020 17:42 Ответить
Какая истерика? Обычное издевательство над тупизной и неумением искать информацию в сети. Мне понадобилось 2 минуты, но для выходца из Рассиюшки, даже переехавшего, это непосильная задача Лови. Не нужно благодарности.
https://www.worldtravelawards.com/award-worlds-leading-city-destination-2019
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01.07.2020 17:57 Ответить
Вот видишь, даже ты, русский, мог бы без истерики, как цивилизованный человек. Но тебе обязательно было гнуть пальцы. Шо тут поделать, из русского Человека Разумного сделать невозможно, как ни старайся.
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01.07.2020 18:02 Ответить
Да там якась кишенькова організація не варта уваги
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01.07.2020 22:30 Ответить
***** там того Парижу против Тулы с Костромой...
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01.07.2020 18:00 Ответить
Бггг)) пан Бутусов ліпить з рудьковського бандєрівця. Так мило
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01.07.2020 16:09 Ответить
Об этом https://censor.net/resonance/3205360/**************************************************************************************************** в интервью https://censor.net/ вышедший из московской тюрьмы украинский бизнесмен и политик Николай Рудьковский.Источник: https://censor.net/n3205402
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01.07.2020 16:10 Ответить
Та да) рудьковський локомотив спротиву України. Всі інші тіко заважали цій ригівській гниді воювать Москву.
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01.07.2020 16:14 Ответить
ПОВІРЮ ЩО ВІН ПОСТРАЖДАВ ЯКЩО ПІДЕ ДОБРОВОЛЬЦЕМ НА ПЕРЕДОВУ ПО КОНТРАКТУ РОКІВ НА 3-5 ЩОБ ВІДПЛАТИТИ ВОРОГУ ЗА БЕСЦЕЛЬНО ПРОВЕДЕНИЕ ГОДИ В ТЮРМЕ.
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01.07.2020 18:32 Ответить
Вот тут не поспоришь!
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01.07.2020 16:09 Ответить
шо это Меня тут постоянно банят , кому Я на хвост наступил ?
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01.07.2020 16:09 Ответить
Что бы у вас не случилось в жизни, не нужно ехать в Россию, - вышедший из московской тюрьмы Рудьковский - Цензор.НЕТ 5314
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01.07.2020 16:10 Ответить
шо путин умер ?
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01.07.2020 16:11 Ответить
не,расейка обнулилась
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01.07.2020 16:16 Ответить
Ну тут он прав на 100%.в помойную яму кацапию лучше никогда не ходить
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01.07.2020 16:11 Ответить
А почему его отпустили?
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01.07.2020 16:12 Ответить
за хорошее поведение
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01.07.2020 16:14 Ответить
Не бреши.
«Призначити Рудьковському покарання у вигляді двох років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму», - йдеться у вироку судді Олени Поспєлової, оголошеному в понеділок.

Згідно з вироком, Рудьковський визнаний винним у «нападі на установу, що користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин» (ч. 2 ст. 360 КК РФ). Крім того, суд стягнув з Рудьковського за цивільними позовами на користь МЗС Росії 5 млн 750 тис. рублів (90 тис. доларів) і на користь страхової компанії АТ "Согаз" - 8 млн 289 тис. рублів (130 тис. доларів).

Процес щодо Рудьковського пройшов в особливому порядку - без дослідження доказів, оскільки він визнав вину і заявив про розкаяння. Суд з урахуванням пом'якшувальних обставин - часткового відшкодування Рудьковським матеріальних збитків у розмірі 2 млн рублів, наявності у нього на утриманні малолітніх дітей і позитивних характеристик, поведінки в період слідства і розкаяння - знайшов підстави для призначення йому покарання "нижче нижчого", ніж передбачає його обвинувачення.

Суд зарахував Рудьковському час перебування під арештом з розрахунку день в СІЗО за півтора в колонії загального режиму. Таким чином, в ув'язненні ексдепутату залишилося провести близько трьох місяців.
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01.07.2020 16:18 Ответить
Рудьковського відпустили тому, що він визнав свою провину.
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01.07.2020 16:15 Ответить
А Гадю для чего поменяли? Для пополнения рядов пятой колоны в Украине.
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01.07.2020 16:15 Ответить
От гидота, таки вышла.
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01.07.2020 16:14 Ответить
Росія умудрилась зробити з регіонала Рудьковського ідейного бандерівця який тепер мріє побачити кінець імперії зла.Микола , свято наближається.
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01.07.2020 16:15 Ответить
О как! Вылечилось быстро от увлечения узким миром? Каждому поклоннику педирации пол года сизо на россии для лечения.
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01.07.2020 16:16 Ответить
Дурачок решил на своей шкуре испытать прописные истины... Что сказать? Сам себе доктор.
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01.07.2020 16:18 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25247359.html Vsyo ochen' ploho, drug Volodya

Что бы у вас не случилось в жизни, не нужно ехать в Россию, - вышедший из московской тюрьмы Рудьковский - Цензор.НЕТ 3850

У США есть данные о банковских переводах от главного управления Генштаба России (ГРУ) движению Талибан, сообщает The New York Times со ссылкой на три источника.

Издание отмечает, что эта информация стала еще одним доказательством сговора РФ и талибов с целью убийства американских военных в Афганистане.

По информации NYT, американские власти перехватили электронные данные о финансовых переводах российской военной разведки на счет, который связан с талибами.

Перехваченная информация о переводах подкрепляет сведения, полученные во время допроса задержанных в Афганистане боевиков. Американские аналитики пришли к выводу, что эти переводы проводились в рамках вознаграждения, о котором те говорили.

Спецслужбы также установили личности людей из группы, связанной с банковскими переводами из России, включая мужчину, который, предположительно, оказал содействие в распределении средств. Считается, что сейчас он находится в РФ.

Издание также отмечает, что в Афганистане были задержаны несколько бизнесменов, которые якобы были посредниками между ГРУ и Талибаном.

NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, которые заявляли, что разведка якобы не решалась доложить о сговоре России с талибами президенту США Дональду Трампу.
https://nv.ua/world/countries/sgovor-rossii-i-talibov-poyavilis-novye-dokazatelstva-poslednie-novosti-50097169.html Источник
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01.07.2020 16:19 Ответить
У багатьох інших випадках тероризму росія була замовником терактів.
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01.07.2020 16:22 Ответить
Повертайся, тут вашого г. вже повно.
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01.07.2020 16:22 Ответить
Ще один ригіАнал "прозрів" .....а взагалі, я знову ж переконуюсь: руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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01.07.2020 16:36 Ответить
"Каждый украинец воспринимается в РФ как враг"

А малороссы, и простый нарид и клоуны при власти, воспринимают россиян как друзей и не могут пукнуть без их одобрения.
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01.07.2020 16:48 Ответить
Дік может теперь того - на передовую ? Рудьковский не спешит ?
Ну если Россия таки враг ?
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01.07.2020 16:51 Ответить
сраний "гуру".
українець й без тебе знає, що потикатися до країни-агресора можна виключно зі зброєю в руках задля її знищення.
українці знають, але ж не таке колаборантське падло, як рудьковський.
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01.07.2020 16:52 Ответить
Торговать можно, ездить нельзя))
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01.07.2020 17:35 Ответить
Конечно это же не в Париж с девчатами за государственный счет.Да кстати ,а почему не в инвалидной коляске...?
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01.07.2020 17:59 Ответить
Юля все мезансцены с использованием коляски испортила безвозвратно. Переиграла саму себя в любитеском надрыве.
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01.07.2020 18:23 Ответить
ЩО БАРИЖНИЧОК НЕ ЗРОЗУМІВ ХТО ПО СУДУ ПЛАТИВ МІЛЬЙОНИ РОСІЇ І ЗА ПРИМЕРНОЄ ПОВЕДЕНИЄ ОТПУЩЕН С ТЮРМИ В УКРАИНУ.
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01.07.2020 18:42 Ответить
Что сказать то хотел? Собери остатки мозга-сформулируй внятную мысль. И рога с капслока убери.
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02.07.2020 00:17 Ответить
Капитан Очевидность гарантирует это!
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01.07.2020 19:36 Ответить
Рудьковський все своє життя поклав на те, щоб привести Україну під Москву. Що йолопе прозрів?
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01.07.2020 23:28 Ответить
...Потом бледнолицые сожгли наши вигвамы, а всё наше племя согнали и заперли в старом пакгаузе. Три луны мы просидели там без пищи и воды. На четвёртый день Зоркий Сокол обнаружил, что задней стены в пакгаузе не было...
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02.07.2020 09:22 Ответить
 
 