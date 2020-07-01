Нардеп Магера просит киевскую полицию разобраться, покрывает ли министр экономики Петрашко коррупционные схемы на рынке серной кислоты

Минэкономики не реагирует на нарушения, происходящие на госпредприятии "Восточный ГОК", в результате которых государству нанесен ущерб на 137 млн грн.

Об этом говорится в обращении народного депутата Сергея Магеры к руководителю Главного управления Нацполиции в Киеве, передает Цензор.НЕТ.



Депутат отметил, что госпредприятие "Восточный ГОК", которое является одним из крупнейших производителей серной кислоты, получает убытки вследствие того, что продает свою продукцию не конечным потребителям, а посредникам. В частности, "эксклюзивным посредником" госпредприятия является ООО "Фирма Торгсервис", которая не является производителем этого ресурса.



"В результате действий "эксклюзивного посредника" ООО "Фирма Торгсервис" госпредприятие недополучило потенциально бюджетных средств на сумму 137 миллиона гривен", - отмечается в обращении.



Кроме того, депутат обращает внимание на то, что Межведомственная комиссия по международной торговле, председателем которой является министр Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, косвенно способствует совершению таких уголовных нарушений. В частности тем, что не принимает меры по пересмотру квот на импорт серной кислоты. И просит полицию разобраться в ситуации.



Напомним, с 1 сентября 2018 г. Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя. В результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка. Это, в свою очередь, привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников. Те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет - купить серную кислоту из-за квот на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, которыми, как правило, являются частные компании, а не государственные предприятия, которые эту серную кислоту производят.



Эксперты и представители профильных ассоциаций настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недостаточного обеспечения предприятий-потребителей критически важным для них сырьем, а также для создания условий для разрушения коррупционных схем, которые на фоне введения квот были построены вокруг государственных предприятий-производителей серной кислоты.



