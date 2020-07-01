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Смелянский ответил нардепу "Батькивщины" Кучеренко, заявившему, что он "развалил" "Укрпочту": До моего прихода 80% отделений не имело даже компьютеров

Смелянский ответил нардепу

Генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смелянский опроверг факты нардепа "Батькивщины" Алексея Кучеренко, которые он привел в депутатском запросе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Смелянский сообщил на странице в сети Facebook.

"Я понимаю что между эфирами и сессионным залом Вы не успеваете овладеть цифрами. Но Вы же смогли накатать запрос на 6 страниц? Где Вы пишите, что в 2016 году доход "Укрпочты" был в 3 раза больше "Новой Почты", а потом пришел я и все развалил. ... Так как Вы ссылаетесь на "окремі аналітичні джерела" можно я поделюсь ссылкой, где видно что за 2016 год доход НП 5.4 миллиарда, Укрпошты 4.4 миллиарда", - говорится в сообщении.

"Но у меня вопрос к Вам - почему при власти БЮТ не вкладывались деньги в Укрпочту? Почему Ваши однопартийцы голосуют за Закрытие отделений Укрпошты? Почему когда я пришёл в 2016, 80% из 11000 отделений не имело даже компьютеров? И почему Ваша фракция, которая так переживает за сельских жителей - голосует против закона, который 15 миллионам граждан даст впервые качественные банковские услуги", - добавил Смелянский.

Кроме того, гендиректор "Укрпочты" заявил, что готов прийти на заседание фракции "Батькивщина" и ответить на все вопросы.

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Смелянский ответил нардепу Батькивщины Кучеренко, заявившему, что он развалил Укрпочту: До моего прихода 80% отделений не имело даже компьютеров 01
Смелянский ответил нардепу Батькивщины Кучеренко, заявившему, что он развалил Укрпочту: До моего прихода 80% отделений не имело даже компьютеров 02

Автор: 

Кучеренко (112) Укрпочта (310) Смелянский Игорь (66)


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Топ комментарии
+5
Я просто удивлялся вначале, как мы без этих рехворматоров раньше жили, а теперь удивляюсь как мы при них ещё живём.
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01.07.2020 17:16
+5
Не знаю ,як там на селі, а в Дніпрі я був шокований,- посилка за копійки долитіла до Київа за 2 дні по стандартному тарифу ,з смс підтримкою ,як відправника так і адресата,- "нова почта " тихо курить з своїми тарифами,- правда брехати не буду черги є, бо тільки одна людина на відділення
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01.07.2020 17:32
+4
укрпочта змінюється на краще як ніколи! Вперше за 5 років зробив там відправлення і був дуже здивований швидкістью, це головне.
але справедливості ради додам що це нове відділення, котре пів року як відкрилося, і вартість доставки майже як на Нова-Пошта.
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01.07.2020 17:54
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в моєму селі відділення укрпошти немає ані електрики, ані опалення...і про бажаючих там працювати така ж хєрня
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01.07.2020 16:50 Ответить
Иди працювати, туди!!! змінюй життя
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01.07.2020 16:54 Ответить
відразу як вчителі почнуть отримувати обіцяні бубочкою 4штуки баків- готовий матнутися на ці багаті хліба
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01.07.2020 17:37 Ответить
укрпочта змінюється на краще як ніколи! Вперше за 5 років зробив там відправлення і був дуже здивований швидкістью, це головне.
але справедливості ради додам що це нове відділення, котре пів року як відкрилося, і вартість доставки майже як на Нова-Пошта.
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01.07.2020 17:54 Ответить
Стандартным тарифом примерно в два раза дешевле при почти той же скорости как у "новой почты".
Меня просто в недоумение ставят деятели которые ни разу услугами УкрПочты не пользовались за последний год, но судят о том что изменений никаких нет. Стандартный скулёж зебилоюлькиных - "в этой стране может будет только плохо".
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01.07.2020 18:28 Ответить
хз що таке " стандартний тариф", прийшов, відправив, нічого "експрес" не замовляв. Війшло на 7грн дешевше від НП.
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01.07.2020 23:17 Ответить
Ти мабудь з роиссии. 60 минут смотришь. Бубочка не обіцяв вчителям 4000. Сами придумали фейк, сами в него верите
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01.07.2020 19:42 Ответить
Я впевнений, що за 10 частину зарплати цього "суперменеджера" відділення у Вашому населеному пункті можна не лише електриІкувати та комп'ютеризувати, але й зробити повний євроремонт.
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01.07.2020 17:44 Ответить
ба більше, відкрити нову почту
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01.07.2020 17:47 Ответить
а я впевнений що за 10тис грн на його місце прийде той що буде робити щоб все було як раніше.
укрпошта потребує мільярди вкладень на переоснащення! Поки що це корова котру держава доїть та не годує.
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01.07.2020 17:56 Ответить
Та ніхто нічого не робить. Навіть за мільярдну зарплатню. На рух Укрпошти вперед, хоч і з великим скрипом, пювпливають лиге конкуренты і почуття самозбереження хоч у якомусь вигляді.
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01.07.2020 21:13 Ответить
Як вже сказав, як робить якщо держава корову не годує, а тільки доїть?
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01.07.2020 23:18 Ответить
да и не было мерсов ни у кого!
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01.07.2020 16:52 Ответить
Кучеренко гавноед
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01.07.2020 16:53 Ответить
Стопудово.Вместе со своей Бахиней,подстилки Коломойского.
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01.07.2020 18:00 Ответить
Смелянский ответил нардепу "Батькивщины" Кучеренко, заявившему, что он "развалил" "Укрпочту": До моего прихода 80% отделений не имело даже компьютеров - Цензор.НЕТ 9301
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01.07.2020 16:59 Ответить
Укрпошта и Ощадбанк - квинтэссенция совка в чистом,почти первозданном виде..
Иногда,когда вижу там томящихся в километровых очередях пенсов,мне кажется,что они получают своего рода удовольствие,вспоминая молодость..
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01.07.2020 17:05 Ответить
Я считал Смелянского неплохим менеджером.
Но это ответ тупого быдла в стиле "сам дурак".
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01.07.2020 17:12 Ответить
По честному - хозяева Новой почты и прочих экспрессов должны каждый месяц конвертик засылать Смелянскому, за то что он так руководит Укрпочтой.
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01.07.2020 17:15 Ответить
А что не так с Укрпочтой?Недавно две посылки там получал с Розетки,так доставка была бесплатно,тогда как в Новой почте за бабулес.
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01.07.2020 18:03 Ответить
Это из серии "не читал, но осуждаю". Стандартное вытьё внуков бабы юли про зубожиння.
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01.07.2020 18:30 Ответить
Это не значит что доставили бесплатно, просто за нее платил не ты.
Зи. Я както через Мист экспресс получал курьером доставку на дом и 0 грн за доставку с меня.
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01.07.2020 18:38 Ответить
Так в этом весь и цимус,что заплатил не я,а допустим ты.Или не так?
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01.07.2020 21:16 Ответить
Ты когда был последний раз на УкрПочте? По сравнению с тем что было 5 лет назад это небо и земля. Похоже тебе конвертик засылают, раз ты про зубожиння поёшь
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01.07.2020 18:11 Ответить
В чем небо и земля?
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01.07.2020 18:45 Ответить
В марте был. Удобное мне отделение на проспекте закрылось, второе примерно в состоянии каком было так и есть. Ну да комп вроде другой. Кстати пропал огромный монитор (наверно диагональ 27 была и я еще тогда удивлялся нах такой сюда купили). Сканер штрихкодов снова не работал.
Вот в последний раз не посмотрел мылом еще торгуют или уже нет. Помню както меня просили - купите пожалуста что нибудь а то нам надо план по продажам выполнять. Укрпочта#
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01.07.2020 18:56 Ответить
Не могу поверить! Ты прямо какие-то ужасы описываешь! Неужели продают мыло, неужели предлагали купить? Кошмар- кошмар.
Наплевать на несовременный ремонт в помещении где находится отделение, наплевать какие там компьютеры, наплевать продают мыло или нет и совершенно наплевать какая диагональ у монитора. УкрПочта предоставляет услуги доставки и по соотношению цена-качество они лучшие на украинском рынке.
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01.07.2020 19:34 Ответить
Я просто удивлялся вначале, как мы без этих рехворматоров раньше жили, а теперь удивляюсь как мы при них ещё живём.
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01.07.2020 17:16 Ответить
))) точно
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01.07.2020 17:20 Ответить
А зачем бабушкам компутер??)
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01.07.2020 17:21 Ответить
Не знаю ,як там на селі, а в Дніпрі я був шокований,- посилка за копійки долитіла до Київа за 2 дні по стандартному тарифу ,з смс підтримкою ,як відправника так і адресата,- "нова почта " тихо курить з своїми тарифами,- правда брехати не буду черги є, бо тільки одна людина на відділення
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01.07.2020 17:32 Ответить
Но упорыши продолжают скрипеть про ужасную УкрПочту. Между областными в пределах 500км посылка приходит на следующий день. А международные посылки это вообще кайф.
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01.07.2020 18:15 Ответить
То, что с приходом Смелянского в Сумах Укрпочта стала работать хуже - факт. Но я согласен с его позицией насчет "Батькивщины". Пусть ответят на его вопросы. Будет интересно!
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01.07.2020 17:45 Ответить
Какие вопросы? Там враньё в каждом слове.
"Но у меня вопрос к Вам - почему при власти БЮТ не вкладывались деньги в Укрпочту?"
В этом вопросе-утвержддении (чисто гбнявый приём) вранье три раза. "БЮТ" нету уже примерно 10 лет. Не было никакой власти "БЮТ". Было Коалиционное правительство, в котором у "Батькивщины" был только экономический блок. То есть МИД, МО, МВД, гуманитарный блок, прокуратуры у них не было. Укрпошта в те времена вполне себе работала и деньги в нее вкладывались.
Остальное в том же духе. Вместо того чтобы конкретно ответить на поставленый вопрос - поток из методички пропагандона. Причем у меня сложилось впечатление, что он сам прикладывал руку к ее написанию.
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01.07.2020 17:58 Ответить
Видел я эти "компьютеры" со стеклянными мониторами, которые гудели при включении и висли. Смелянский, таких как ты и Порошенко необходимо срочно садить!!!!
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01.07.2020 17:56 Ответить
Сади пистабол. Таких как ты провокаторов надо пускать в расход еще в роддоме!
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01.07.2020 18:00 Ответить
Хотите ощутить совок во всей его "красе", хамское отношение и унижение, когда получаешь посылку, то идите в отделение украпочты, к примеру самое гадкое 132 в Киеве. Это жесть! Самое печальное , что такую жесть финансируют за счет государства, тоесть нас! 🤮 За такое, в те же советские время таких руководителей расстреливали!!! 🤮
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01.07.2020 18:47 Ответить
все видят и знают
что это подонок
Но для зеленой власти это свой подонок
такой же как и Слуги олигархов
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01.07.2020 23:23 Ответить
 
 