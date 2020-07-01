Агенты РФ были среди нас в толпе, когда я кидал камень в посольство, - вышедший из московской тюрьмы Рудьковский
Российская агентура активно действует в Украине и проникает в толпу людей на разных антироссийских мероприятиях под видом их участников.
Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ вышедший из московской тюрьмы украинский бизнесмен и политик Николай Рудьковский.
"На суде в качестве доказательств российские спецслужбы использовали видеозаписи своих агентов, которые в тот день принимали участие в антироссийской демонстрации. Российская агентура в Украине активно действует. Они были среди нас в толпе, чтобы вычислить всех участников", - рассказал Рудьковский.
По его словам, записали не только его, а большинство людей.
"По моему делу в РФ проходят десятки украинцев – например, Назаренко, Романцов, многие другие имена, которых идентифицировали, и в случае, если россияне до них дотянутся у себя или в тех странах, где работает экстрадиция в РФ, они также будут схвачены", - добавил Рудьковский.
Полный текст интервью с Николаем Рудьковским читайте по ссылке.
Напомним, Рудьковского задержали в Москве за "нападение" на посольство РФ в Киеве. Еще в мае 2016 года он был заочно арестован.
Согласно материалам суда, Рудьковскому предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
В ночь с 14 на 15 июня 2014 года у здания посольства РФ в Украине прошла акция протеста после того, как российские оккупанты сбили в аэропорту Луганска военный самолет Ил-76 с 49 военными. При этом участники акции разбили окна в здании, сорвали флаг и перевернули припаркованные рядом машины дипломатов РФ. Тогда Рудьковский также бросил камень в посольство РФ в Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело.
Рудьковский занимал должность министра транспорта и связи Украины в 2006–2007 годах.
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https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
20 лет.
Все собаки России родились при Путине.
Почти все кошки родились при Путине.
Наступит время, когда можно будет сказать,
что и все россияне родились при Путине!
В возрасте 95 лет после болезни скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе, который правил страной 30 лет и обрел репутацию диктатора.
Таке ж проросіске лайно.
И вообще-имейте хоть каплю сострадания к инвалиду-колясочнику.
Правда он свою сосну в Париж за гос.счет на самолете возил.
спросит Святой Петр Рудьковского: "Кидал ?"
Рудьковский скажет: "Кидал !"
и выдаст Святой Петр Рудьковскому определенное количество положительных бонусов за это благодеяние....
"носіть чорнобривії балаклави - менше будете.... кашляти !"
оспади... еще этот шакал возомнил себя львом и борцуном за Украину... страдалец..
Я только суть упустил. Он кидал камень в посольство РФ, а потом поехал в Москву? Ну это премия Дарвина. Он бы ещё ракетой по посольству запустил, а потом в Питер поехал.