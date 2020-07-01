Фонд гарантирования вкладов готовит жалобу в ВСП на судей, наложивших арест на стадион "Черноморец"

Фонд гарантирования вкладов обжаловал в суде наложение ареста на стадион "Черноморец" в г. Одесса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ФГВ.

Отметим, что 22 мая 2020 года на открытом аукционе с двадцать первой попытки Фонду гарантирования вкладов удалось продать стадион "Черноморец" в г. Одесса, принадлежащий неплатежеспособному АО "ИМЭКСБАНК". Покупателем стала американская компания ALLRISE CAPITAL INC., которая заплатила 193,7 млн грн. Средства поступили на счет банка и должны быть выплачены его кредиторам.

Покупатель и АО "ИМЭКСБАНК" начали подготовку к заключению нотариального договора купли-продажи. Однако, 11 июня 2020 года постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда г.. Киева по делу № 761/16906/20 среди прочего был наложен арест и на стадион, что сделало невозможным заключение договора купли-продажи.

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"Положения Уголовного процессуального кодекса Украины и Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" прямо запрещают наложение ареста на имущество, принадлежащее неплатежеспособному банку. В то же время самым удивительным в действиях следственного судьи является тот факт, что именно он ранее уже отменял арест на другие активы АО "ИМЭКСБАНК". При этом арест стадиона неоднократно был признан незаконным постановлениями Киевского апелляционного суда", - сказано в сообщении.

Как отмечается, учитывая ограниченные сроки ликвидации банка, а также еще более ограниченные сроки на заключение сделки купли-продажи, в результате ареста на имущество кредиторы банка могут потерять возможность удовлетворить свои требования за счет поступлений от продажи.

"Подобные судебные решения наносят серьезный ущерб инвестиционной привлекательности Украины, ведь ни один инвестор не будет вкладывать средства в экономику государства, где суд, несмотря на наличие прямого запрета закона и уже отмененного ареста, повторно арестовывает имущество неплатежеспособного банка и делает невозможным оформление права собственности.

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Фонд гарантирования вкладов не может оставить эти факты без внимания Высшего Совета Правосудия, поэтому начал подготовку соответствующих жалоб. Постановление следственного судьи было обжаловано в апелляционном суде, а также банком было подано ходатайство об отмене ареста имущества в Шевченковский районный суд города Киева. Апелляционная жалоба к рассмотрению назначена на 02.07.2020 на 13:00 в Киевском апелляционном суде, а ходатайство об отмене ареста - на 03.07.2020 на 14:30 в Шевченковском районном суде. Киева", - сообщает Фонд гарантирования вкладов.