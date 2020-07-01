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Арестован экс-депутат крымского парламента Ганыш, приговоренный ранее к 12 годам за госизмену и находившийся на свободе

Арестован экс-депутат крымского парламента Ганыш, приговоренный ранее к 12 годам за госизмену и находившийся на свободе

Бывший депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым Василий Ганыш, ранее приговоренный к 12 годам лишения свободы за совершение государственной измены, задержан при содействии прокуратуры автономии.

Об этом сообщается в Телеграм-канале прокуратуры Автономной Республики Крым в среду, передает Цензор.НЕТ.

"На момент вступления приговора суда в законную силу, осужденный не находился под стражей и до сих пор безосновательно продолжал находиться на свободе. Сейчас Василий Ганыш задержан и помещен в государственное учреждение "Киевский следственный изолятор", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, Днепровский райсуд Киева 19 ноября 2018 года приговорил экс-депутата из Крыма Ганыша к 12 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене. Суд решил, что экс-депутат способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда принимал участие в голосовании российской "Конституцию Крыма". Суд расценил как противозаконное его участие в выборах в горсовет Феодосии, которые состоялись в сентябре 2014 года по российскому законодательству.

Ганыша задержали в апреле 2015 года при выезде из Крыма сотрудники СБУ. До января 2016 года он находился в СИЗО, после этого до вынесения приговора - под домашним арестом.

Василий Ганыш с 2010 по 2014 годы был депутатом Верховной Рады АРК от фракции Партии регионов. Совмещал депутатскую работу с должностью вице-мэра Феодосии, которую он занимал с 2008 года. Был депутатом горсовета Феодосии и Верховной Рады АРК двух созывов.

Арестован экс-депутат крымского парламента Ганыш, приговоренный ранее к 12 годам за госизмену и находившийся на свободе 01

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Отожмут трошки грошей и отпустят . Киевская либерасня на большее не способна .
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01.07.2020 17:17 Ответить
12 лет и на свободе это полное дно
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01.07.2020 17:19 Ответить
На одного гаденыша стало меньше.
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01.07.2020 17:27 Ответить
Оце так потужна й безальтернативна реформа від одного екса!
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01.07.2020 17:32 Ответить
А Петра Алексеевича в это время терзают.
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01.07.2020 17:40 Ответить
що посіяв в судовій і інших так званих реформах те і пожинає, повинен прочуствувать на своїй шкірі те що зробив для Українців.
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01.07.2020 17:57 Ответить
А чому він ще живий?
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01.07.2020 20:15 Ответить
ООООоооо! Наконец то высокопоставленных пособников х-ла начали сажать!
Думаю что надо взяться за генералов типа кузьмука и пачками садить за измену Родине.
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01.07.2020 20:17 Ответить
 
 