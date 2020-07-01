Вступил в силу закон об уголовных проступках, что позволит рассматривать простые дела в течение месяца, - Геращенко

Закон об уголовных проступках вступил в силу в Украине в среду, 1 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, 60% всех правонарушений будут проходить через институт уголовных проступков и следствие будет занимать лишь несколько месяцев.

"После внедрения института уголовных проступков простые дела, как то мелкие кражи или мелкое хулиганство, будут расследоваться органами досудебного расследования максимум месяц, и суд будет рассматривать их по упрощенной процедуре. Однако это не ограничивает право гражданина на защиту. Суть уголовных проступков в том, что есть базовый принцип неотвратимости наказания, мы просто его приближаем и защищаем права потерпевших", - заявил Геращенко.

Заместитель руководителя Национальной полиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе отметил, что до принятия закона один следователь в своем производстве мог рассматривать одновременно от 300 до 500 дел. Это приводило к тому, что права граждан не всегда обеспечивались и не было возмещения причиненного преступлением вреда.

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"Лучшего подарка на День следствия, чем введение института уголовных проступков, и придумать невозможно… 8 лет весь коллектив следователей ждал принятия этого закона. Мы ожидаем, что Законом об институте уголовных проступков, который сегодня вступил в силу, мы разгрузим следственных и сосредоточим их внимание на расследовании тяжких и особо тяжких преступлений. При этом подразделения дознания, которых в Нацполиции почти 4000, будут рассматривать уголовные проступки", - заявил он.

Начальник ГСУ пояснил, что к уголовным проступкам относятся правонарушения, которые по своей сути не предусматривают наказания в виде лишения свободы, а ограничиваются штрафом, арестом или исправительными работами. Штраф будет насчитывать от 1 тыс до 51 тыс грн, а заплативший штраф будет считаться несудимым.

Сейчас максимальный срок расследования проступка - один месяц.

"Мы уже первый результат работы дознавателей. По состоянию на 12:30 сегодня зарегистрировано 1200 уголовных преступлений, из них почти 40% - уголовные проступки", - добавил Цуцкиридзе.

В Нацполиции уточнили, что уголовный проступок является действием или бездействием, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа в размере не более трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс грн) или другое наказание, не связанное с лишением свободы. В то же время преступления подразделяются в зависимости от срока наказания в виде лишения свободы и штрафа в размере: тяжкие и особо тяжкие. Также закон вносит норму об управлении транспортом в состоянии опьянения в Уголовный кодекс, сделав его уголовным проступком (наказание - штраф 17-34 тыс грн и запрет управлять до трех лет, а при повторном нарушении - до 51 тыс. грн с запретом управлять от 2 до 3 лет). К уголовным проступкам предлагается отнести такие распространенные преступления как неквалифицированные кражи, мошенничество, незаконные действия с наркотическими средствами без цели сбыта, хулиганство и тому подобное.

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