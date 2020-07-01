С начала суток 1 июля враг 4 раза нарушил перемирие, один воин получил боевую травму, - штаб ООС

1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Орехово и Майское противник обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Пески, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг применил запрещенные минского договоренностям 120-ти мм минометы и автоматические станковые гранатометы. После обеда, оккупанты активизировались и на подступах к Авдеевке, где использовали против наших защитников минометы 82-го калибра, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С начала текущих суток в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевую траву. Эвакуационной техникой пострадавший воин оперативно доставлен в военно-медицинское учреждения и ему предоставлена надлежащая помощь врачей.

Для прекращения вражеской активности украинские защитники результативно применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются".

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