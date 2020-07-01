Бизнесмен Тынный утверждает, что Баканов из мести обвинил его в финансировании терроризма: "Это использование служебного положения для сведения личных счетов". ВИДЕО

Бизнесмен Игорь Тынный, занимающийся солнечной энергетикой и утилизацией отходов, заявляет, что силовики проводят следственные действия в отношении как минимум 12 его юрлиц по подозрению в финансировании терроризма.

Об этом Тынный сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот возле меня стопка бумаг, это где-то полторы тысячи страниц из пяти тысяч страниц. Это ответ на запрос, который мне предоставила Служба безопасности Украины по 11 юрлицам. Вот такого типа запросы, в которых нам, моей фирме инкриминируют финансирование террористической деятельности", - рассказал он в видеообращении.

Тынный утверждает, что много лет помогает украинской армии. Он показал грамоты и благодарности за помощь от разных подразделений ВСУ.

"15 грузовиков разных, легковушек, скорых помощей передал на фронт. Приборы ночного видения, квадрокоптеры, тепловизоры, бытовые какие-то вещи. Почему вдруг меня записывают в террористы? Кого вы считаете террористом? А кто тогда следующий будет?" - говорит Тынный.

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Бизнесмен утверждает, что стал жертвой личной мести со стороны главы СБУ Ивана Баканова.

"11 лет назад или около этого у господина Баканова и его семьи вместе с его подельниками по фамилии Беляев и Лазутин был бизнес, как они считали. Бизнес немножко воровской. Они за 5 копеек держали в аренде ГЭС в Полтавской области. Платили за год 5 или 6 тыс. евро арендной платы. А я их купил за 360 или 370 тыс. на аукционе и выгнал их как арендаторов", - рассказал он.

Тынный сказал, что будет добиваться возбуждения против Баканова уголовного дела за злоупотребление служебным положением.

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