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Бизнесмен Тынный утверждает, что Баканов из мести обвинил его в финансировании терроризма: "Это использование служебного положения для сведения личных счетов". ВИДЕО

Бизнесмен Игорь Тынный, занимающийся солнечной энергетикой и утилизацией отходов, заявляет, что силовики проводят следственные действия в отношении как минимум 12 его юрлиц по подозрению в финансировании терроризма.

Об этом Тынный сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот возле меня стопка бумаг, это где-то полторы тысячи страниц из пяти тысяч страниц. Это ответ на запрос, который мне предоставила Служба безопасности Украины по 11 юрлицам. Вот такого типа запросы, в которых нам, моей фирме инкриминируют финансирование террористической деятельности", - рассказал он в видеообращении.

Тынный утверждает, что много лет помогает украинской армии. Он показал грамоты и благодарности за помощь от разных подразделений ВСУ.

"15 грузовиков разных, легковушек, скорых помощей передал на фронт. Приборы ночного видения, квадрокоптеры, тепловизоры, бытовые какие-то вещи. Почему вдруг меня записывают в террористы? Кого вы считаете террористом? А кто тогда следующий будет?" - говорит Тынный.

Читайте на Цензор.НЕТ: Баканов рассказал Зеленскому данные секретной операции по задержанию Балоня. НАБУ и САП обязаны открыть дело против главы СБУ, - Бутусов

Бизнесмен утверждает, что стал жертвой личной мести со стороны главы СБУ Ивана Баканова.

"11 лет назад или около этого у господина Баканова и его семьи вместе с его подельниками по фамилии Беляев и Лазутин был бизнес, как они считали. Бизнес немножко воровской. Они за 5 копеек держали в аренде ГЭС в Полтавской области. Платили за год 5 или 6 тыс. евро арендной платы. А я их купил за 360 или 370 тыс. на аукционе и выгнал их как арендаторов", - рассказал он.

Тынный сказал, что будет добиваться возбуждения против Баканова уголовного дела за злоупотребление служебным положением.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Дубинский заявил о прослушке у Баканова, в СБУ информацию опровергли

Бизнесмен Тынный утверждает, что Баканов из мести обвинил его в финансировании терроризма: Это использование служебного положения для сведения личных счетов 01
Бизнесмен Тынный утверждает, что Баканов из мести обвинил его в финансировании терроризма: Это использование служебного положения для сведения личных счетов 02

Автор: 

СБУ (19916) терроризм (18691) Тынный Игорь (32) Баканов Иван (303) Офис Генпрокурора (2473)


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Топ комментарии
+26
Не удивлен.Все Зеленое говно во главе с найвеличайшим Вошьдеи-мерзкие,завистливые полу-людишки.
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01.07.2020 17:42
+20
Бизнесмен Тынный утверждает, что Баканов из мести обвинил его в финансировании терроризма: "Это использование служебного положения для сведения личных счетов" - Цензор.НЕТ 2761
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01.07.2020 17:45
+16
удивляюсь как еще Пороху не выкатили пидозру за "убийство моторолы"
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01.07.2020 17:45
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Правила форума Совет форумчан
Не удивлен.Все Зеленое говно во главе с найвеличайшим Вошьдеи-мерзкие,завистливые полу-людишки.
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01.07.2020 17:42 Ответить
Бизнесмен Тынный утверждает, что Баканов из мести обвинил его в финансировании терроризма: "Это использование служебного положения для сведения личных счетов" - Цензор.НЕТ 2761
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01.07.2020 17:45 Ответить
Сочинские братки.
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01.07.2020 17:47 Ответить
Одна нація, тому і схожі.
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01.07.2020 17:49 Ответить
А чого Тинний звинувачує Баканова? Тинний гроші обналічував? Обналічував! Куди веде вся обналічка? В ОРДЛО, і там губиться! Це ж всім зрозуміло! Тепер за обналічку Тинного роблять інвестором терористів, по по документам виходить саме так! Зрозуміло що Тинний не давав гроші терористам, але ці гроші по документам вийшли в ОРДЛО через фірми-прокладки та фірми-ями! Отже тепер Тинний формальний спонсор тероризму! Ну а як він хотів, якщо гороші обналічував? До чого тепер Баканов? Тинний мав зняти відео, мав сказати - "хлопці, я сраний недобпропорядний платник податків, не хотів платити податки, виводив в нал, і так всі 26 років своєї полулегальної комерційної дільяності! Але я патріот, я армії допомагав, машини добровольцям купляв - ну який же є споснор терористів! Так обнал визнаю, всі недоплачені податки за 6 років війни поверну, в розстрочку і за 5-6 років! Але не саджайте, не будьте ідіотами! Не вбивайте патріотичний бізнес!". А що говорить Тинний - "Баканов на мене бочку катить, я його там десь образив!". Ну і що що катить бочку, робота в нього така - ловити обнальщиків які через мутні фірми ОРДЛО гроші приховують від оподаткування! Тут СБУ повністю права і спроба Тинного з'їхати на патріотизм за особисту помсту Баканова виглядає трохи по-дитячому! Якби це була помста Баканова, Тинний був би вже в СІЗО більше року по тим самим обвинуваченням!
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01.07.2020 18:17 Ответить
Звідки у вас ця інформація?
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01.07.2020 18:21 Ответить
Наснилось мені.
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01.07.2020 18:25 Ответить
Тому це суб'єктивно. Будуть документи і коментар Бананова про це, то і будемо говорити.
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01.07.2020 18:26 Ответить
А чому Голова СБУ має коментувати заяві підозрюваних? Якщо кожен підозрюваний якого СБУ звинувачує в злочинах буде заявляти про особисту помсту Баканова, тому що вони 2- років тому разом в трамваї їхали і посварились, то що Голова СБУ має по кожному відеозвернню робити розлогу відповідь! Відсидить Тинний в тюрмі, за цей час Баканова знімуть і теж посадять і вони там в тюрмі між собою порішають!
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01.07.2020 18:39 Ответить
Після пропущеного прийому галоперидолу? Мухи з людськими очима, випадково, не снилися?
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01.07.2020 19:21 Ответить
Дохтур, які у Вас галюцинації цікаві. Вам точно треба лікуватись у фахівців. Не займайтесь самолікуванням!
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02.07.2020 00:17 Ответить
По-перше, як каже наука психіатрія, люди божеволіють поодинці, а не масово, на один штиб... По-друге, ні один божевільний не вважає себе божевільним, однак впевнений, що його оточують божевільні...
Якщо маса людей на форумі вважає божевільним одного, то, мабуть, так воно і є... І вважають божевільним саме тебе...
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02.07.2020 05:10 Ответить
Це лише показує що моя позиція відрізняється від позиції кількох дописувачів і вони намагаються вести дискусію не методом аргументів, а методом тролінгу та образ, який діє тільки на підлітків і морально неврівноважених людей. Якби я був психічнохворим я би почав комплексувати, нервувати, впадати в дипресію! Але мені абсолютно байдуже, продовжуйте. Поки Ви будете вчитись спілкуванню з нормальними людьми може і самі станете нормальними.
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03.07.2020 16:21 Ответить
Ти, "геній інтелекту", дуже "вузько розумієш поняття "божевільний"... "Завищена самооцінка" - це одна з характерних ознак "психопатії"... А тобі цей "діагноз" тут, багато хто ставить, навіть не володіючи відповідними знаннями в області психології, на емпіричному рівні... Психічно неврівноваженими були і "великі" люди - ван Гог, Врубель, Гоголь, наприклад... Однак, вони, на відміну від тебе, не "затрахували мізки" оточуючим, своєю геніальністю...
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03.07.2020 17:05 Ответить
Ми з Вами говорили про психологічну стійкість до тролінгу, а не про геніальність. Про відсутність аргументів у дописувачів які замінюються образами. Мені Ваші оцінки мого інтелекту просто нецікаві, вони не можуть бути об'єктивні.
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03.07.2020 18:33 Ответить
В даному контексті "ваші" треба писать з малої букви, бо тут "множина"... Тебе багато хто саме так оцінює... А "дискутувать" з тобою - марна справа... Як можна дискутувать з людиною, що впевнена, що "Є лише дві думки - моя і "неправильна!..."?... Ти, взагалі, хоч коли-небудь у собі сумніваєшся?
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03.07.2020 19:18 Ответить
Якби Ви не вдавались до брудних прийомів ведення дискусії, поважали співрозмовника, намагались аргументовано довести свою думку і позицію, я б до Вас відносився з повагою і цікавістю. Але ж Ви займаєтесь виключно тупим тролінгом, замість аргументованої дискусії намагаєтесь нав'язати дописувачам Ваші навколомедичні "діагнози" і від цього отримуєте якесь збочене задоволення. Сенсу в спілкуванні з Вами практично немає, бо Ви не володієте жодним питанням і займаєтесь виключно флудом та надуванням щок. Ви просто нецікавий співрозмовник і ображатись на мене за це абсолютно глупо!
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03.07.2020 21:58 Ответить
Ну, наскільки я "не володію питаннями", видно по спілкуванню на форумі... Люди оцінку дають більш об"єктивну, ніж ми самі собі... А на тебе я не ображаюсь... На божевільних і дурнів не ображаються... Їх жаліють... Однак, не тих, хто "задрочує" всіх оточуючих своєю самовпевненістю...
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04.07.2020 03:15 Ответить
догадайся із трьох раз чому одні "ОБНАЛИ" працюють роками..., РОКАМИ!!!!! - і ніяке "СБУ" їх не чіпае....
Про таке чув : Своїм УСЕ - іншим Закон....
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01.07.2020 19:00 Ответить
Обнал це взагалі протизаконно. Якщо бізнесмен користується обналом, а це роблять абсолютно всі бізнесмени, а тим більше ті хто 26 років в бізнесі, то бізнесмен робить злочин і абсолютно закономірно що проти таких бізнесменів збирають 5000 аркушів кримінальної справи!
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01.07.2020 22:58 Ответить
Ігорьоня в тебе ж заводик є. Погнали по логіці.
В тебе є заводик (попереднє посилання - твоє, до речі).
Значить ти бізнесмен.
Значить ти займаєшся обналом (згідно твоєго ж висловлювання).
Значить проти тебе є чи скоро буде кримінальна справа.
Значить Тинному треба дати завдання забити тобі місце під вікном.
Все вірно?
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02.07.2020 00:05 Ответить
Ну хто ж заводік на себе оформлює, для цього є спеціальні люди. Для управління компанією наймаються директора, менеджери, вони і відповідають за операційну діяльність! А власник може і не знати що там директор витворяє. А підприємство потрібно періодично закривати і перед тим продавати якомусь турку чи арабу, тобто нерезиденту України, щоб до нього не чіплялас податкова та правоохоронні органи!
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02.07.2020 00:16 Ответить
питання було зовсім про інше....- і наостанок..., ото - роЯльне - сплатило ВСІ належні ПОДАТКИ, а особливо із КЕШОВИХ корпоративів, та іншого...де всі ТОМИ криміналу- агов, зЄ-недихтова...
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02.07.2020 21:35 Ответить
А що Зеленського хтось звільняє від кримінального переслідування? Буде нова влада буде сидіти і Зеленський!
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02.07.2020 22:57 Ответить
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03.07.2020 12:15 Ответить
Й Не плутай Ігоре грішне з праведним. З якого дива "вся
обналічка іде в ОРДЛО"? Її і тут нормально косять. Правда, після зачистки Петром кишенькових на банків можливостей для цього значно поменшало,але....чтрний і
І сірий "нал" то-святе, прости Господи.Хоча по факту за даного громадянина сказати нічого. Час покаже.
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01.07.2020 22:07 Ответить
Ну ланцюг обналу веде до фірми-ями, яка просто теряється і власників її не знайти. Абсолютно логічно що після початку війни, кінцевими "бенефіціарами" фірм-ям які просто не здавали звітність в податкову і губились - були люди з пропискою ОРДЛО, які в Україні не з'являються а може вже і не існують на цьому світі. Ось так СБУ робить висновок що це фінансування терористів!
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01.07.2020 23:00 Ответить
Фігня. Якого х... з тими мертвими душами мають ділитися? Їх же немає в юридичному просторі України.
Ігорьонь - і що цікаво. Дофіга фірмам потрібно і зворотня послуга. Там що там не тільки фірми-ями а й фірми-посередники між фірмами-клієнтами.
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02.07.2020 00:17 Ответить
А з терористами ніхто і не ділиться, просто їх документи використовують для реєстрації обнальних ям і виписки бухгалтерських документів. Людина має паспорт України, але знаходиться постійно в ОРДЛО. Формально по нотаріальному дорученню від цієї людини можна оформити все що завгодно! Ми ж досі не припинили громадянство тим хто живе в ОРДЛО! Якщо людина 26 років обналічує гроші, то завжди можна знайти до чого примахатись і там судячи з 5000 аркушів кримінального провадження, не жаліли часу слідчих, створили сліду групу і рік часу копали компромат - це нормальна ідіотська практика для СБУ! Можуть за два патрона в багажнику машини на кордоні з Молдовою рік розслідувати справу, при тому що людина офіційно ті набої купила в Молдові в магазині і має дозвіл на носіння зброї!
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02.07.2020 00:23 Ответить
Поясніть людям, що таке "обнальна яма" і за рахунок чого її власник отримує прибуток.
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02.07.2020 06:46 Ответить
Обнальна яма це фірма яка видає податкові накладні але не здає звітність в податкову і через місяць просто зникає!
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02.07.2020 22:58 Ответить
"Фірма" - це лише одна з її складових частин, при чому "тимчасових складових". А от довірений банк, в якому здійснюється "обналічка", це складова не тимимчасова. І таких банків в наших олігархів було багатенько, поки Петро їх не підчистив.
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03.07.2020 15:35 Ответить
порошенко підчистив тільки чужі обнальні банки, а свої лишив працювати!
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03.07.2020 15:46 Ответить
Можеш назвати "двірений банк" Пороха?
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03.07.2020 15:59 Ответить
Назвати обнальний банк порошенка, через який йшли обнали та незаконна інкасація торгових мереж? Легко - Сигмабанк.
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03.07.2020 16:17 Ответить
А чому не НАЦБАНК чи Пріват? "Какіє ваші даказатєльства"?-як кажуть ваші калєгі за парєбріком
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03.07.2020 17:02 Ответить
Докази? Будь ласка - Сигмабанк, змінив назву на Аксіомабанк і закрився. Стандартна схема роботи обнального банку - спочатку активна кримінальна діяльність, потім перепродаж формально іншим власникам і банкруство банка!
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03.07.2020 22:00 Ответить
Ти дурня не вмикай. Я запитував про докази приналежності названого тобою банка до Пороха.
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04.07.2020 01:41 Ответить
стервы зеленые
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01.07.2020 20:07 Ответить
Нічого дивного, що вони схожі.
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01.07.2020 17:47 Ответить
Читал . Рыдаю . Сердце на пределе .
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01.07.2020 17:42 Ответить
Это смотря кого террористами считать, особенно когда ручкаешься с Медведчуком.
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01.07.2020 17:43 Ответить
Кого? Всю ордло-вську зрадливу наволоч включно з місцевими сепарастами і "сочуствуюшімі".
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02.07.2020 06:48 Ответить
удивляюсь как еще Пороху не выкатили пидозру за "убийство моторолы"
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01.07.2020 17:45 Ответить
шшш, не підказуйте...
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01.07.2020 18:30 Ответить
Запросто.
Оруэлл как с зеленых писал свой "Скотный двор".
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01.07.2020 17:45 Ответить
А Тинний мусульманин, бо мені доводили, що існує тільки мусульманський тероризм?
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01.07.2020 17:46 Ответить
При Януковиче СБУ-шники системно наблюдали за мусульманами, крымские СБУ-шники "охраняли" Крым от крымских татар.
Лучшими террористами всегда считались русские. Дедушка Ленин сначала говорил - "мы пойдём другим путём", а потом строчил декреты -"беспощадным террором..."
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01.07.2020 17:59 Ответить
Про терор більше за все писав Ленін, Лацис... А керував Дзержинський...
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01.07.2020 18:08 Ответить
Мало инфы.
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01.07.2020 17:48 Ответить
Тынный, по крайней мере, готов показать благодарности от ВСУ.

Тынный утверждает, что много лет помогает украинской армии. Он показал грамоты и благодарности за помощь от разных подразделений ВСУ.
"15 грузовиков разных, легковушек, скорых помощей передал на фронт. Приборы ночного видения, квадрокоптеры, тепловизоры, бытовые какие-то вещи. Почему вдруг меня записывают в террористы? Кого вы считаете террористом? А кто тогда следующий будет?" - говорит Тынный.

Источник: https://censor.net/n3205432

Какие именно факты ему "шьет Баканов неизвестно.
Они уже шили "нацизм" в деле Шеремета.
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01.07.2020 17:53 Ответить
Арахамия тоже волонтерил, тоже имеет благодарственные письма от ЗСУ. Теперь пропихивает ********** Домбровскую в мэры Николаева. А брат Дерьмака честно воевал в ЗСУ. Так шо тут и теперь наступило время мутной воды. Sorry, but it is what it is.
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01.07.2020 17:56 Ответить
Арахамия волонтерил под крышей Бени, кто его знает как...
По брату Ермака айдаровцы писали, что он никогда не воевал, приезжал пофоткаться пару раз.
Баканов должен четко сказать кого именно и каким образом Тынный якобы спонсировал.
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01.07.2020 18:00 Ответить
Баканов должен четко сказать кого именно и каким образом Тынный якобы спонсировал.

Вот именно это я и имел в виду. Сорри, должен был пояснить подробнее.
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01.07.2020 18:06 Ответить
Заради справедливості, але Антоненку шили нацизм у відомстві Авакова.
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01.07.2020 17:58 Ответить
Баканов також відсвічував попервах.
Не читав обвинувачень, матеріалів справи?
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01.07.2020 18:02 Ответить
Не читав🙄
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01.07.2020 18:10 Ответить
Так, про нацистів Баканов не казав. Говорив про можливий зв'язок Владислава Геращенко "Бучі" з СБУ, але пізніше не підтверджував це, і не спростовував.
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01.07.2020 19:25 Ответить
кизячки повылазили
Бизнесмен Тынный утверждает, что Баканов из мести обвинил его в финансировании терроризма: "Это использование служебного положения для сведения личных счетов" - Цензор.НЕТ 5187
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01.07.2020 17:48 Ответить
Кізяки це донські казаки, а не запоріжська козацтво.
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01.07.2020 17:53 Ответить
Так кАзаки це не козакИ!
Отсюда вывод, что открыли кацапский притон!
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01.07.2020 18:09 Ответить
Нема запорізьких козаків, а є козаки. Тюркськими мовами правильно казак. Щось тут не так!
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01.07.2020 18:17 Ответить
В нас говорили хазах, тобто чужинець
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01.07.2020 19:31 Ответить
Вони більше схожі на якихось ражених, а не на запоріжських козаків.
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01.07.2020 20:57 Ответить
Черносотенцы.
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01.07.2020 18:04 Ответить
Може це підробка козаків? У всякому випадку треба інформація.
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01.07.2020 18:18 Ответить
Достаточно того, что они под РПЦ приютились
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01.07.2020 18:40 Ответить
https://twitter.com/Ksenomorhf1/status/1278225237222608898

А ВОТ И РЕАКЦИЯ
Вік би дивився! Ще б до тої помийниці зеленого, сивого, рудого та іншу пошесть, що є в країні!

Бізнесмен Тинний стверджує, що Баканов із помсти звинуватив його у фінансуванні тероризму: "Це використання службового становища для зведення особистих рахунків" - Цензор.НЕТ 9380
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01.07.2020 19:51 Ответить
Дуже схоже на правду. І обличчя цього хлопця схиляє до довіри. Було б непогано, якби цього бравого квартального сбу-шника хтось поставив на місце, бо дуже вони вже піднеслися., землі не відчувають під ногами.
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01.07.2020 17:50 Ответить
о - у них ще все попереду...., , шлЄпери вирішили що вони ухопили Бога за Бороду....
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01.07.2020 18:55 Ответить
Украина уже проходила такой сценарий в 1918-1933. Боюсь что скоро не только волонтеров но и Украинскую Армию будут судить за Измену Родине (России). Украина захвачена "зелеными человечками" которые появились в Крыму в 2014 году.
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01.07.2020 17:53 Ответить
В 2019! Благодаря самым "спивочим та терпилячим", терпилам короче!
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01.07.2020 18:10 Ответить
Краще б бАКАНОВУ звернути увагу на Мелітополь, де проросійські кізяки беруть під контроль вулицю. Чи може це з мовчазної згоди зелених? Як би не прогавити чергову "рЄспубліку"!
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01.07.2020 17:54 Ответить
Пусть лучше расскажет про свой бизнес с бандитами из ОРДЛО а потом будет лечит про личную месть.
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01.07.2020 17:57 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD-36deGYILp4Y9_2fdbPpnCGsCO1hmNhK0LSpS7Nds8qVrph85Tpn-GDRY3lzh28PQ640kWlY9OVzN&hc_ref=ARRavM0_B48IogC5iStawbsNjAtKUu-lh0fctzg3MYZajGOghpR49IuRUuVfTTb5ZuI&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4236739353032995 35 хв ·

Сегодня президент Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке. Официальных комментариев пока нет, но информация подтверждена из нескольких источников.
Причина конфликта - рекордный штраф, который наложил Антимонопольный комитет на табачного монополиста компанию "Тэдис" и производителей сигарет на 6,5 миллиардов гривен, и тем самым ударил по могущественному лоббисту Борису Кауфману, которого в СМИ называют владельцем "Тэдиса". Монопольную схему создали при Януковиче в 2011-м году. Штраф АМКУ заставил бы производителей сигарет после завершения 10-летних контрактов расторгнуть соглашение в 2021-м, а сам "Тэдис" был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж другие компании.
И вот 23 июня начались суды по "Тэдису", первое же заседание перенесли, а уже 1 июля Зеленский убрал главу АМКУ! Совпадение? Не думаю. Теперь ситуация в судах для "Тэдиса" стала выигрышной.
Вспомнилось, как вчера сказал президент на Нацсовете реформ - "кто-то должен нести ответственность и давать результат". Это о Кауфмане?
Да, это Украина. Сегодня президент Зеленский совершил незаконное вмешательство в деятельность АМКУ, поскольку комитет находится в сфере полномочия Кабмина.
Можно предположить, что Кауфман сумел договориться со всеми силовиками, со всем окружением президента, и, как стало очевидно сегодня, табачная монополия получила поддержку самого Зеленского. Как тебе такое, честный учитель Голобородько? Президент на стороне продавца сигарет, который выстроил систему с помощью СБУ и МВД, и чувствует себя абсолютно защищенным от каких-либо штрафов.
Причем, что характерно - Коломойский поддерживает штрафы по "Тэдису", его медиа выступают за ликвидацию монопольной схемы. Но аргументы Кауфмана оказались для Зеленского куда более весомыми.
Однако вопрос отставки Терентьева будет рассматриваться в Веховной Раде, надеюсь, депутаты зададут вопросы почему же так скоропостижно настала отставка?
Что теперь будет с штрафом "Тэдису"?
Очевидно, после увольнения Терентьева Зеленский захочет назначить на пост главы АМКУ либо Ольгу Пищанскую - первого замглавы АМКУ - из Кривого Рога. либо Ирину Копайгора - дочь своего преподавателя также из Кривого Рога, которую год назад скоропостижно назначили уполномоченной АМКУ. В общем, Кривой Рог будет заниматься "Тэдисом" в любом случае.
(К слову, напомню, что на сестру Ольги Пищанской - Светлану Пищанскую, переоформлена итальянская недвижимость президента Зеленского).
Скандал по "Тэдису" будет одной из самых резонансных тем политического лета. Увольнение Терентьева - одно из самых очевидных свидетельств политической коррупции и лоббирования монопольных схем высшим руководством Украины.
Если Терентьев даст показания в НАБУ, то может получиться интересная история. Сейчас судьба "Тэдиса" в руках Верховной Рады, посмотрим, сколько из депутатов окажутся "в доле".
Граждане, бросайте курить, посмотрите к какой страшной коррупции это приводит!
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01.07.2020 18:03 Ответить
потом это будет 101 криминальное по нему - зЭ-дЭбил....
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01.07.2020 18:49 Ответить
знаючи моральний бік цих Зебільних покидьків, я не здивуюсь, якщо це правда...
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01.07.2020 18:04 Ответить
Какой честный Парень.!Яйца в одну корзину не ложит.Отжать бизнес -плёвое дело!Типичный бизнесмен порошенковской закалки.
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01.07.2020 18:08 Ответить
зЭ-лепроходимцы...- тикайте,, тикайте уже- через 4 года вас просто порвут как тузик тряпку....
Мамма Римма - ваш рояльный, мы ВСЕ знаем , что он глуп, но что даже нет врожденного инстинкта самосохранения - что, понравилось царевать-беспредельничать...- ведь потом вопли о политпресследовании не помогут...., или марафЭт делает свое дело...
2024 не га горами....
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01.07.2020 18:48 Ответить
Этот элемент ещё тот отброс, к*ев зелёный инвестор, редкий подлец, пересекались!!
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01.07.2020 18:57 Ответить
А за кого цей "ображений" біг голосувати??? Спитай себе та своїх родичів.....
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01.07.2020 20:48 Ответить
 
 