Бизнесмен Тынный утверждает, что Баканов из мести обвинил его в финансировании терроризма: "Это использование служебного положения для сведения личных счетов". ВИДЕО
Бизнесмен Игорь Тынный, занимающийся солнечной энергетикой и утилизацией отходов, заявляет, что силовики проводят следственные действия в отношении как минимум 12 его юрлиц по подозрению в финансировании терроризма.
Об этом Тынный сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Вот возле меня стопка бумаг, это где-то полторы тысячи страниц из пяти тысяч страниц. Это ответ на запрос, который мне предоставила Служба безопасности Украины по 11 юрлицам. Вот такого типа запросы, в которых нам, моей фирме инкриминируют финансирование террористической деятельности", - рассказал он в видеообращении.
Тынный утверждает, что много лет помогает украинской армии. Он показал грамоты и благодарности за помощь от разных подразделений ВСУ.
"15 грузовиков разных, легковушек, скорых помощей передал на фронт. Приборы ночного видения, квадрокоптеры, тепловизоры, бытовые какие-то вещи. Почему вдруг меня записывают в террористы? Кого вы считаете террористом? А кто тогда следующий будет?" - говорит Тынный.
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Бизнесмен утверждает, что стал жертвой личной мести со стороны главы СБУ Ивана Баканова.
"11 лет назад или около этого у господина Баканова и его семьи вместе с его подельниками по фамилии Беляев и Лазутин был бизнес, как они считали. Бизнес немножко воровской. Они за 5 копеек держали в аренде ГЭС в Полтавской области. Платили за год 5 или 6 тыс. евро арендной платы. А я их купил за 360 или 370 тыс. на аукционе и выгнал их как арендаторов", - рассказал он.
Тынный сказал, что будет добиваться возбуждения против Баканова уголовного дела за злоупотребление служебным положением.
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Якщо маса людей на форумі вважає божевільним одного, то, мабуть, так воно і є... І вважають божевільним саме тебе...
Про таке чув : Своїм УСЕ - іншим Закон....
В тебе є заводик (попереднє посилання - твоє, до речі).
Значить ти бізнесмен.
Значить ти займаєшся обналом (згідно твоєго ж висловлювання).
Значить проти тебе є чи скоро буде кримінальна справа.
Значить Тинному треба дати завдання забити тобі місце під вікном.
Все вірно?
обналічка іде в ОРДЛО"? Її і тут нормально косять. Правда, після зачистки Петром кишенькових на банків можливостей для цього значно поменшало,але....чтрний і
І сірий "нал" то-святе, прости Господи.Хоча по факту за даного громадянина сказати нічого. Час покаже.
Ігорьонь - і що цікаво. Дофіга фірмам потрібно і зворотня послуга. Там що там не тільки фірми-ями а й фірми-посередники між фірмами-клієнтами.
Оруэлл как с зеленых писал свой "Скотный двор".
Лучшими террористами всегда считались русские. Дедушка Ленин сначала говорил - "мы пойдём другим путём", а потом строчил декреты -"беспощадным террором..."
Тынный утверждает, что много лет помогает украинской армии. Он показал грамоты и благодарности за помощь от разных подразделений ВСУ.
"15 грузовиков разных, легковушек, скорых помощей передал на фронт. Приборы ночного видения, квадрокоптеры, тепловизоры, бытовые какие-то вещи. Почему вдруг меня записывают в террористы? Кого вы считаете террористом? А кто тогда следующий будет?" - говорит Тынный.
Источник: https://censor.net/n3205432
Какие именно факты ему "шьет Баканов неизвестно.
Они уже шили "нацизм" в деле Шеремета.
По брату Ермака айдаровцы писали, что он никогда не воевал, приезжал пофоткаться пару раз.
Баканов должен четко сказать кого именно и каким образом Тынный якобы спонсировал.
Вот именно это я и имел в виду. Сорри, должен был пояснить подробнее.
Не читав обвинувачень, матеріалів справи?
Отсюда вывод, что открыли кацапский притон!
А ВОТ И РЕАКЦИЯ
Вік би дивився! Ще б до тої помийниці зеленого, сивого, рудого та іншу пошесть, що є в країні!
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4236739353032995 35 хв ·
Сегодня президент Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева написать заявление об отставке. Официальных комментариев пока нет, но информация подтверждена из нескольких источников.
Причина конфликта - рекордный штраф, который наложил Антимонопольный комитет на табачного монополиста компанию "Тэдис" и производителей сигарет на 6,5 миллиардов гривен, и тем самым ударил по могущественному лоббисту Борису Кауфману, которого в СМИ называют владельцем "Тэдиса". Монопольную схему создали при Януковиче в 2011-м году. Штраф АМКУ заставил бы производителей сигарет после завершения 10-летних контрактов расторгнуть соглашение в 2021-м, а сам "Тэдис" был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж другие компании.
И вот 23 июня начались суды по "Тэдису", первое же заседание перенесли, а уже 1 июля Зеленский убрал главу АМКУ! Совпадение? Не думаю. Теперь ситуация в судах для "Тэдиса" стала выигрышной.
Вспомнилось, как вчера сказал президент на Нацсовете реформ - "кто-то должен нести ответственность и давать результат". Это о Кауфмане?
Да, это Украина. Сегодня президент Зеленский совершил незаконное вмешательство в деятельность АМКУ, поскольку комитет находится в сфере полномочия Кабмина.
Можно предположить, что Кауфман сумел договориться со всеми силовиками, со всем окружением президента, и, как стало очевидно сегодня, табачная монополия получила поддержку самого Зеленского. Как тебе такое, честный учитель Голобородько? Президент на стороне продавца сигарет, который выстроил систему с помощью СБУ и МВД, и чувствует себя абсолютно защищенным от каких-либо штрафов.
Причем, что характерно - Коломойский поддерживает штрафы по "Тэдису", его медиа выступают за ликвидацию монопольной схемы. Но аргументы Кауфмана оказались для Зеленского куда более весомыми.
Однако вопрос отставки Терентьева будет рассматриваться в Веховной Раде, надеюсь, депутаты зададут вопросы почему же так скоропостижно настала отставка?
Что теперь будет с штрафом "Тэдису"?
Очевидно, после увольнения Терентьева Зеленский захочет назначить на пост главы АМКУ либо Ольгу Пищанскую - первого замглавы АМКУ - из Кривого Рога. либо Ирину Копайгора - дочь своего преподавателя также из Кривого Рога, которую год назад скоропостижно назначили уполномоченной АМКУ. В общем, Кривой Рог будет заниматься "Тэдисом" в любом случае.
(К слову, напомню, что на сестру Ольги Пищанской - Светлану Пищанскую, переоформлена итальянская недвижимость президента Зеленского).
Скандал по "Тэдису" будет одной из самых резонансных тем политического лета. Увольнение Терентьева - одно из самых очевидных свидетельств политической коррупции и лоббирования монопольных схем высшим руководством Украины.
Если Терентьев даст показания в НАБУ, то может получиться интересная история. Сейчас судьба "Тэдиса" в руках Верховной Рады, посмотрим, сколько из депутатов окажутся "в доле".
Граждане, бросайте курить, посмотрите к какой страшной коррупции это приводит!
Мамма Римма - ваш рояльный, мы ВСЕ знаем , что он глуп, но что даже нет врожденного инстинкта самосохранения - что, понравилось царевать-беспредельничать...- ведь потом вопли о политпресследовании не помогут...., или марафЭт делает свое дело...
2024 не га горами....