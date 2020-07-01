Нардеп "Голоса" Бобровская обратилась в СБУ из-за казачьего куреня в Мелитополе: С таких группировок начинались "Л/ДНР"

Народный депутат "Голоса" Соломия Бобровская просит СБУ проверить так называемую канцелярию куреня Запорожского войска низового, созданную в Мелитополе во главе с Александром Панченко, который в 2014 пытался помочь россиянам Глазьеву и Затулину взять регион под контроль.

Об этом Бобровская написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Так вот, с этого все начинается. Так начинались т.н. ДНР/ЛНР. Вот с этих "казаков". Это попустительство группировок, которые первыми с цветами встретят российские танки, "захваченные в райотделах милиции".

Долго Иван Баканов будет терпеть такое у себя под носом? Надеюсь что нет. Сегодня отправила обращение в Службу Безопасности Украины по причастным лицам и мероприятиям, которые СБУ планирует принять", - написала нардеп.

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Ранее сообщалось, что в Мелитополе возник пророссийский казачий курень, который собрался охранять общественный порядок в городе.