Нардеп "Голоса" Бобровская обратилась в СБУ из-за казачьего куреня в Мелитополе: С таких группировок начинались "Л/ДНР"
Народный депутат "Голоса" Соломия Бобровская просит СБУ проверить так называемую канцелярию куреня Запорожского войска низового, созданную в Мелитополе во главе с Александром Панченко, который в 2014 пытался помочь россиянам Глазьеву и Затулину взять регион под контроль.
Об этом Бобровская написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Так вот, с этого все начинается. Так начинались т.н. ДНР/ЛНР. Вот с этих "казаков". Это попустительство группировок, которые первыми с цветами встретят российские танки, "захваченные в райотделах милиции".
Долго Иван Баканов будет терпеть такое у себя под носом? Надеюсь что нет. Сегодня отправила обращение в Службу Безопасности Украины по причастным лицам и мероприятиям, которые СБУ планирует принять", - написала нардеп.
Ранее сообщалось, что в Мелитополе возник пророссийский казачий курень, который собрался охранять общественный порядок в городе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ортодоксия и большевизм это такая идеальная террористическая система, берущая свое идеологическое начало еще от секты ессеев. Просто удивительно как на мордоре сочетается православие и сталинизм.
Кстати еврейскими пророками это явление предсказано, и даже географическое положение этой раковой опухоли (северная страна), и война этой опухоли против Израиля и его союзников.
И только с приходом шмаркли+бени+ермака - полезли как тараканы.
Кто там следующий - "волки" с косметичками под восторженные вопли зебилов?
Это было всегда.
Просто они должны существовать в рамках туристическо-развлекательно-исторических шоу, а не реальной силой, которая в момент превратится во врагов Украины.
У 2014 - 2019 роках вони не починали вошкатися?
Навешали на себя несуществующих медалей и погон и возомнили великой силой.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-*******»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
Цікаво чи Баканов цими чортами буде займатись?
ах, да!.. он же со 112 анала не вылазит..
А Панченко этот надоел до икоты в Запорожской области, пора опять закрывать его в тюрьму.
Подробности тут http://library.znu.edu.ua/articles/907.ukr.html Панченко
Вже ж говорили, що фуйло планує відхопити теритлрії, прилеглі до Криму.