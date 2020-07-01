"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на шесть поездов к морским курортам Украины

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на шесть поездов дальнего следования. В частности, с этой недели восстановят курсирование поезда в Херсон, Бердянск и Новоалексеевку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

Поезд №375/376 Харьков - Херсон будет курсировать ежедневно из Харькова с 5 июля, из Херсона с 6 июля.

Поезд №86/85 Львов - Новоалексеевка отправится со Львова 5 июля, с Новоалексеевка 6 июля. До 12 сентября он будет курсировать ежедневно, после 13 сентября - через день.

Поезд №88/87 Ковель - Новоалексеевка будет курсировать из Ковеля с 7 июля через день по нечетным, из Новоалексеевки - с 8 июля через день по четным.

Поезд №110/109 Львов - Херсон будет курсировать ежедневно из Львова с 3 июля, из Херсона с 4 июля.

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Поезд №261/262 Харьков - Бердянск будет курсировать из Харькова с 3 июля по 5 сентября через день по нечетным, из Бердянска - с 4 июля по 6 сентября по четным дням.

Поезд №282/281 Хмельницкий - Геническ будет курсировать из Хмельницкого через день с 8 июля, из Геническа через день с 9 июля.

В "Укрзализныце" напомнили, что поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усиленную обработку постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поезде не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия.

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