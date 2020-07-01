Ряд депутатов из группы "За майбутнє" отреагировали на обвинения их коллеги Лубинца в рейдерстве

Трудовые коллективы группы компаний, которая производит украинские снеки, направили в Верховную Раду Украины коллективное обращение с просьбой защитить их от рейдерства. По мнению подписантов, заказчиком рейдерской акции является народный депутат Украины Дмитрий Лубинец, который публично выступил с поддержкой судебных решений, которые должны были забрать производственные мощности предприятия у нынешних владельцев.

Работники завода возмущены такими действиями правоохранительных органов и власти и требуют у Председателя Верховной Рады рассмотреть действия Дмитрия Лубинца на заседании комитета по депутатской этике.

Под коллективным обращением поставили свои подписи более ста сотрудников предприятия, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Антикор.

По этому поводу издание обратилось за комментарием к коллегам народного депутата Лубинца по депутатской группе.

Представители "Замайбутнє" в разговоре осудили рейдерство, а также заявили о недопустимости причастности их коллеги Дмитрия Лубинца к попыткам незаконного завладения имуществом и корпоративными правами ООО "Волана".

В частности, народный депутат Антон Киссе отметил: "Я негативно отношусь к рейдерству в любом его проявлении, плохо когда забирают чужую собственность".

Свою точку зрения также выразил народный депутат Петро Юрчишин: "рейдерство это захват, это противозаконно". Относительно обращения трудового коллектива ООО "Волана" к спикеру Верховной Рады с просьбой защитить их от рейдерства со стороны Лубинця, Петр Юрчишин отметил, что установить имеет ли отношение Лубинец к рейдерской атаке должен суд.

Его коллега, народный депутат Игорь Молоток отметил следующее: "Я против рейдерства, это позор, такого не должно быть в наше время". О возможной причастности Дмитрия Лубинца к рейдерской атаке, нардеп отметил, что "есть правоохранительные органы и они должны дать свою правовую оценку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трудовой коллектив производителя "Семок" обвиняет нардепа Лубинца в рейдерстве