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КГГА намерена установить "самый высокий" флаг Украины в охранной зоне возле Родины-матери. Историки и урбанисты против. ДОКУМЕНТ

КГГА намерена установить

Киевскияе власти вернулись к намерению установить в Киеве самый высокий флагшток с национальным флагом. Его планируют соорудить на склонах Днепра - на территории Мемориального комплекса "Национальній музей истории Украины во Второй мировой войне".

Как говорится в ответе КП "Спецжитлофонд", которое КГГА определила заказчиком строительства, на запрос Цензор.НЕТ, в данный момент ведется разработка проектной документации.

Отмечается, что 8 мая Министерство культуры и информационной политики сообщило об отсутствии возражений против установления флагштока на территории указанного музея. Проект будет направлен для информирования ЮНЕСКО.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет Благотворительного фонда "Будущий Киев".

В то же время, урбанисты, музейная и научная общественность выступают против данной инициативы, как и выступали против нее в 2017 году, когда она была высказана впервые. Тогда на Градостроительном совете Киева презентовали намерения установить рядом со статуей "Родина-Мать" 75-метровый флагшток, на 3 метра выше, чем в Днепре (на данный момент именно в Днепре стоит флагшток с самым большим флагом Украины).

По словам главного архитектора Киева Александра Свистунова, место для флагштока рядом с Родиной-матерью выбрали потому что "этот флаг не должен быть на фоне застройки. Эта точка не налагается ни на одну точку пейзажного комплекса - ни на колокольню Лавры, ни на Родину-мать. Это акцент, который не противоречит, не разрушает то, что было сделано для нас".

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Заведующий отдела Истории Украины периода Второй мировой войны Института истории Украины НАНУ, доктор исторических наук Александр Лысенко в комментарии Цензор.НЕТ отметил:

"Существует сформированный ландшафт и буферная зона Киево-Печерского заповедника. Вмешательство в такой ландшафт в цивилизованных странах недопустимо. Там могут вестись аварийные или ремонтные работы, но без радикального вмешательства. А флагшток кардинальным образом меняет существует ландшафт, учитывая соседство Киево-Печерской Лавры и различных элементов Мемориала над Днепром. Мало того, речь идет о территории Национального музея мирового уровня – это сформированное архитектурное и памятное пространство. Если уж так захотелось прославиться, то для флагштока подошел бы, например, Труханов остров или какая-либо иная локация. Но они хотят вмешаться туда, где уже сформировано пространство и существует стойкий интерес туристов, в частности, иностранцев. Да и Майдан Независимости и Офис Президента – это также места, которые больше бы подошли для таких торжеств.

В начале этого года в ЮНЕСКО был отправлен документ, в котором обозначены зоны ограничения и высотности строительства в центральной исторической части Киева – от 12 метров в районе Лавры до 34 метров на Майдане. Выше там запрещено строить. Сооружение флагштока может лишить эту часть Киева статуса охранной зоны ЮНЕСКО как культурно-исторического памятника.

Третий момент –я вовсе не понимаю мотива создания этого, простите, "фаллического символа". Не вижу другой мотивации, кроме как меряться флагами с Днепром, где сегодня установлен самый высокий флагшток с национальным флагом. Как уже упоминалось, для проведения одного-двух торжеств в год существуют апробированные места, что делает все аргументы в пользу реализации указанного проекта ничтожными. Следовательно, Кличко просто хочет удовлетворить собственные амбиции таким недопустимым с любой точки зрения способом.

Кроме того, на этой локации очень сложный геодезические условия. Совершенно неизвестно, как поведет себя не только 85-тонное сооружение в сочетании с огромной парусностью полотнища и сопутствующими вибрациями , а также, как это скажется на сложнейших инженерно-технических конструкциях Мемориального комплекса с фигурой Родины-матери включительно.

Еще один вопрос – финансирование. В КГГА уверяют, что потратят на это не бюджетные средства. Но именно это обстоятельство подчеркивает частный или корпоративный характер проекта, что еще больше настораживает. Под самой КГГА -- на Майдане -- побита плитка, в столице масса неотреставрированных домов и тротуаров, а они нашли, куда загнать эти миллионы. Все потому, что если бы эта идея обсуждалась в обществе и серьезной экспертной среде, то она не получила бы поддержки".

Комментируя тот факт, что Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне дал согласие на сооружение флагштока на своей территории, Лысенко сказал:

"Когда КГГА заказывает экспертизу, то мало кто рискнет дать негативный вывод – в нашем государстве так. По поводу якобы согласия музея – это несерьезный аргумент . Мемориальный комплекс находится в системе Министерства культуры Украины, но на территории столичной громады, судьбы которой решает КГГА. Поэтому мнения музейщиков, как,впрочем, и киевлян, "рачительные хозяева" города даже не спрашивали. Мне кажется, пассивность общественности развязывает городской власти руки и делает возможными такие нелепые проекты. Когда он будет реализован, - протестовать будет поздно… ".

КГГА намерена установить самый высокий флаг Украины в охранной зоне возле Родины-матери. Историки и урбанисты против 01
КГГА намерена установить самый высокий флаг Украины в охранной зоне возле Родины-матери. Историки и урбанисты против 02

КГГА (2984) Киев (25565) Кличко Виталий (4642) флаг (936)


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Топ комментарии
+14
в Днепре....а мне нравиться ! впечатляет ...
(и шо там урбанистам-бубанистам не нравиться?)
КГГА намерена установить "самый высокий" флаг Украины в охранной зоне возле Родины-матери. Историки и урбанисты против - Цензор.НЕТ 9177 КГГА намерена установить "самый высокий" флаг Украины в охранной зоне возле Родины-матери. Историки и урбанисты против - Цензор.НЕТ 7258

...
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01.07.2020 20:26
+10
КГГА намерена установить "самый высокий" флаг Украины в охранной зоне возле Родины-матери. Историки и урбанисты против - Цензор.НЕТ 9599
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01.07.2020 20:18
+8
Урбанисты???
а что думают по этому поводу Онанисты???
Ну ***ть сколько уродов е**тых!
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01.07.2020 20:17
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Урбанисты???
а что думают по этому поводу Онанисты???
Ну ***ть сколько уродов е**тых!
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01.07.2020 20:17 Ответить
Еще бы нашли самый большой и толстый ................. .
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01.07.2020 20:20 Ответить
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01.07.2020 20:38 Ответить
КГГА намерена установить "самый высокий" флаг Украины в охранной зоне возле Родины-матери. Историки и урбанисты против - Цензор.НЕТ 9599
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01.07.2020 20:18 Ответить
а зельц пианист, какой ты нафик танкист
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01.07.2020 22:34 Ответить
Нащо?
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01.07.2020 20:20 Ответить
А, щоб було i вату дратувало.
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01.07.2020 20:58 Ответить
***, на транспорт денег нет, а на какую нибудь бесполезную хреновину - всегда пожалуйста.
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01.07.2020 20:20 Ответить
Куда ты ехать собрался если денег на транспорт нету?
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01.07.2020 20:30 Ответить
Турыстом на орбиту.
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02.07.2020 08:06 Ответить
Всех до Днепра и на корм сомикам. Хоть польза от этих она-урба-сексуалистов-********** будет.
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01.07.2020 22:56 Ответить
КГГА намерена установить "самый высокий" флаг Украины в охранной зоне возле Родины-матери.

Пацаны из КГГА больше всех Родину любят. На 3 метра длиннее. чем в Днепре.
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01.07.2020 20:21 Ответить
БЕЗУМИЕ НАРАСТАЕТ. Кличко мало стеклянного моста, ищет, куда еще потратить десятки миллионов гривень.
Глупец, не умеющий ни зарабатывать, ни тратить на пользу людям.
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01.07.2020 20:21 Ответить
О, как вас монахов рпц корежит😀
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01.07.2020 23:59 Ответить
"Лаврентьевну" давно пора переплавить на ложки!
Вы видели что на щите этого страшилища?
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01.07.2020 20:21 Ответить
Розвісити ВЕЛИКІ прапори на будівлях у людних місцях по всьому місту, ото я розумію
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01.07.2020 20:23 Ответить
в Днепре....а мне нравиться ! впечатляет ...
(и шо там урбанистам-бубанистам не нравиться?)
КГГА намерена установить "самый высокий" флаг Украины в охранной зоне возле Родины-матери. Историки и урбанисты против - Цензор.НЕТ 9177 КГГА намерена установить "самый высокий" флаг Украины в охранной зоне возле Родины-матери. Историки и урбанисты против - Цензор.НЕТ 7258

...
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01.07.2020 20:26 Ответить
Русня строит самые высокие в Европе небоскрёбы, мы атакуем флагштоками. Кто победит в этой битве абсурда?
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01.07.2020 20:28 Ответить
Твои познания в небоскребах как у русни со строительством.
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01.07.2020 20:31 Ответить
и петухов 3-х метровых из говна и палок - такого во всем мире не было, нет и... не надо! ))))
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01.07.2020 20:43 Ответить
Вы будете смеяться. Самый высокий небоскреб в Европе называется Лахта.

КГГА намерена установить "самый высокий" флаг Украины в охранной зоне возле Родины-матери. Историки и урбанисты против - Цензор.НЕТ 7614
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01.07.2020 20:48 Ответить
Надеюсь не долго простоит.
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01.07.2020 20:57 Ответить
Лахта по-фински означает залив, бухта.
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01.07.2020 21:06 Ответить
Так якраз в Лахту, переселилася ботоферма троллів з Ольгіно.
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01.07.2020 23:19 Ответить
А немцы свои небоскребы распиливают, говорят, мол, "к чему эти силосные башни". У всякого строительного чуда должно быть своё рациональное обоснование, иначе это называется "вые##улись". А в данном случае этот небоскреб столь же уместен, как и петух из говна и палок.
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02.07.2020 00:56 Ответить
Переміг найстаріший завод тролейбусів в Енгельсі, закрили нафіг.
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01.07.2020 20:49 Ответить
Список самых высоких зданий Европы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_самых_высоких_зданий_Европы

КГГА намерена установить "самый высокий" флаг Украины в охранной зоне возле Родины-матери. Историки и урбанисты против - Цензор.НЕТ 7924
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01.07.2020 20:52 Ответить
Не выдержал конкуренции?
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01.07.2020 20:57 Ответить
Как всегда американцы.
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02.07.2020 08:07 Ответить
А где были историки и прочие урбанисты, когда дом построили в Мариинском парке? Одоробло реально ландшафт поменяло.
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01.07.2020 20:34 Ответить
Класс, надо такой флаг, чтоб маскали могли из космоса его видеть.
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01.07.2020 20:44 Ответить
Гарне діло. Нехай будують. Був у Стамбулі там такі у кожному районі. Гарно. Бубоночкам зрозуміло краще щоб прапори зривали як у Запоріжжі, але не вигорить, буде стояти.
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01.07.2020 20:52 Ответить
КГГА намерена установить "самый высокий" флаг Украины в охранной зоне возле Родины-матери. Историки и урбанисты против - Цензор.НЕТ 5075КГГА намерена установить "самый высокий" флаг Украины в охранной зоне возле Родины-матери. Историки и урбанисты против - Цензор.НЕТ 5653
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-Україна суверенна - незалежна європейська демократична держава в Східній Європі! До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Столиця - м. Київ. Населення Української держави - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в ассоциации с ЕС" і на порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами окупантами наші рідні українські території.
І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу. І не залишити проклятому ворогові загарбникові паРаші навіть метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому !..............
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01.07.2020 20:58 Ответить
Почему у Швеции
и Украины флаги одинаковых цветов?
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01.07.2020 21:05 Ответить
Вы зебил?
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02.07.2020 00:01 Ответить
Не стоило Кличко чуть дешево зарабатывать на пиар себе. И конечно же стоит также сказать что тем не менее он с братом за последние 25 лет столько раз наш флаг поднимал на невероятную высоту---что многим и близко не снилось! И старая логика---За одного битого, двух не битых дают!
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01.07.2020 21:18 Ответить
то есть флаг гомосеков можно а знамя страны нельзя.
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01.07.2020 21:25 Ответить
А самый высокий уровень жизни забацать не хотите? Хотя бы в охраняемых пределах страны?
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01.07.2020 21:25 Ответить
Їх треба багато по всьому місту
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01.07.2020 21:37 Ответить
Она могла бы показать Северному соседу средний палец - он же и флагшток.
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02.07.2020 00:29 Ответить
А чего так испугались флага , корчить начнет попов мацковского патриархата?
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02.07.2020 00:52 Ответить
Колись ненавиділи бабу, але після 14-го вона частково виправдала себе тим, що стоїть з мечем і щитом обличчям до лаптєстану. Де були ці "урбаністи", коли висотки тицяли по всім пагорбам?! Коли втручалися в охоронну зону Лаври?! У статті, до речі, перекручено так, неначе то музей Другої світової в ЮНЕСКО внесений. А ні - то Лавра.
Тоді ландшафт не псували? Ось нехай і буде прапор України видний з усіх точок лівого берега й багато звідки на правому. А мацковські попи нехай заткаються, все одно не довго їм тут залишилось бути.
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02.07.2020 02:59 Ответить
КМДА має намір встановити "найвищий" прапор України в охоронній зоні біля Батьківщини-матері. Історики й урбаністи проти - Цензор.НЕТ 9403
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02.07.2020 07:37 Ответить
"Коли коту нема що робити, він яйця лиже" (Народна творчість). Коли дурням нехватає розуму зробити щось корисне, наприклад, навести лад з сміттям в місті, а "покращень" хочеться, вони скляні мости будуюь і найвищі флагштоки ставлять і щоб в найвищому місці. Хочете щоб вас похвалили, доведіть до пуття алею героів Майдану, а не займайтесь котячими справами, "патріоти" ср...ні.
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02.07.2020 07:40 Ответить
Предлагаю рядом установить чуть меньшего размера флаг США и Евросоюза, чтобы за поребриком у всех сфинктеры поразрывало
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02.07.2020 08:24 Ответить
 
 