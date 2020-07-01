КГГА намерена установить "самый высокий" флаг Украины в охранной зоне возле Родины-матери. Историки и урбанисты против. ДОКУМЕНТ

Киевскияе власти вернулись к намерению установить в Киеве самый высокий флагшток с национальным флагом. Его планируют соорудить на склонах Днепра - на территории Мемориального комплекса "Национальній музей истории Украины во Второй мировой войне".

Как говорится в ответе КП "Спецжитлофонд", которое КГГА определила заказчиком строительства, на запрос Цензор.НЕТ, в данный момент ведется разработка проектной документации.

Отмечается, что 8 мая Министерство культуры и информационной политики сообщило об отсутствии возражений против установления флагштока на территории указанного музея. Проект будет направлен для информирования ЮНЕСКО.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет Благотворительного фонда "Будущий Киев".

В то же время, урбанисты, музейная и научная общественность выступают против данной инициативы, как и выступали против нее в 2017 году, когда она была высказана впервые. Тогда на Градостроительном совете Киева презентовали намерения установить рядом со статуей "Родина-Мать" 75-метровый флагшток, на 3 метра выше, чем в Днепре (на данный момент именно в Днепре стоит флагшток с самым большим флагом Украины).

По словам главного архитектора Киева Александра Свистунова, место для флагштока рядом с Родиной-матерью выбрали потому что "этот флаг не должен быть на фоне застройки. Эта точка не налагается ни на одну точку пейзажного комплекса - ни на колокольню Лавры, ни на Родину-мать. Это акцент, который не противоречит, не разрушает то, что было сделано для нас".

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Заведующий отдела Истории Украины периода Второй мировой войны Института истории Украины НАНУ, доктор исторических наук Александр Лысенко в комментарии Цензор.НЕТ отметил:

"Существует сформированный ландшафт и буферная зона Киево-Печерского заповедника. Вмешательство в такой ландшафт в цивилизованных странах недопустимо. Там могут вестись аварийные или ремонтные работы, но без радикального вмешательства. А флагшток кардинальным образом меняет существует ландшафт, учитывая соседство Киево-Печерской Лавры и различных элементов Мемориала над Днепром. Мало того, речь идет о территории Национального музея мирового уровня – это сформированное архитектурное и памятное пространство. Если уж так захотелось прославиться, то для флагштока подошел бы, например, Труханов остров или какая-либо иная локация. Но они хотят вмешаться туда, где уже сформировано пространство и существует стойкий интерес туристов, в частности, иностранцев. Да и Майдан Независимости и Офис Президента – это также места, которые больше бы подошли для таких торжеств.

В начале этого года в ЮНЕСКО был отправлен документ, в котором обозначены зоны ограничения и высотности строительства в центральной исторической части Киева – от 12 метров в районе Лавры до 34 метров на Майдане. Выше там запрещено строить. Сооружение флагштока может лишить эту часть Киева статуса охранной зоны ЮНЕСКО как культурно-исторического памятника.

Третий момент –я вовсе не понимаю мотива создания этого, простите, "фаллического символа". Не вижу другой мотивации, кроме как меряться флагами с Днепром, где сегодня установлен самый высокий флагшток с национальным флагом. Как уже упоминалось, для проведения одного-двух торжеств в год существуют апробированные места, что делает все аргументы в пользу реализации указанного проекта ничтожными. Следовательно, Кличко просто хочет удовлетворить собственные амбиции таким недопустимым с любой точки зрения способом.

Кроме того, на этой локации очень сложный геодезические условия. Совершенно неизвестно, как поведет себя не только 85-тонное сооружение в сочетании с огромной парусностью полотнища и сопутствующими вибрациями , а также, как это скажется на сложнейших инженерно-технических конструкциях Мемориального комплекса с фигурой Родины-матери включительно.

Еще один вопрос – финансирование. В КГГА уверяют, что потратят на это не бюджетные средства. Но именно это обстоятельство подчеркивает частный или корпоративный характер проекта, что еще больше настораживает. Под самой КГГА -- на Майдане -- побита плитка, в столице масса неотреставрированных домов и тротуаров, а они нашли, куда загнать эти миллионы. Все потому, что если бы эта идея обсуждалась в обществе и серьезной экспертной среде, то она не получила бы поддержки".

Комментируя тот факт, что Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне дал согласие на сооружение флагштока на своей территории, Лысенко сказал:

"Когда КГГА заказывает экспертизу, то мало кто рискнет дать негативный вывод – в нашем государстве так. По поводу якобы согласия музея – это несерьезный аргумент . Мемориальный комплекс находится в системе Министерства культуры Украины, но на территории столичной громады, судьбы которой решает КГГА. Поэтому мнения музейщиков, как,впрочем, и киевлян, "рачительные хозяева" города даже не спрашивали. Мне кажется, пассивность общественности развязывает городской власти руки и делает возможными такие нелепые проекты. Когда он будет реализован, - протестовать будет поздно… ".



