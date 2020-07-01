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МИД осудил поездку депутатов Европарламента в Крым и участие в "голосовании" за поправки в Конституцию РФ

МИД осудил поездку депутатов Европарламента в Крым и участие в

Министерство иностранных дел Украины заявило, что выражает протест по поводу незаконного визита во временно оккупированную Автономную республику Крым депутатов Европарламента, в том числе члена комитета по иностранным делам, президента Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани, и отдельных граждан Германии, Швеции и Болгарии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Украины.

"Этот визит осуществляется с нарушением украинского законодательства о доступе к временно оккупированной территории и не имеет официального статуса", - подчеркивается в комментарии МИД Украины.

МИД отмечает, что результаты "голосования" за поправки в Конституцию РФ на территории Крыма и Севастополя являются юридически ничтожными, не имеют правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

"Любые так называемые выборы, референдумы, голосования, которые проводятся РФ на временно оккупированной территории, представляют грубое нарушение принципов международного права, в том числе Устава ООН, Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года и "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь (Украина)" 2016 – 2019 годов", - указывают в МИД Украины.

Отмечается, что причастные к организации и проведению незаконного голосования будут нести ответственность в связи с законодательством Украины.

"Украина призывает международное сообщество усиливать давление на государство-агрессора, в том числе ввести персональные санкции против организаторов незаконного голосования на территории временно оккупированной АР Крым и г.Севастополь", - заявляют в министерстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев ждет официальной реакции Парижа на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента в оккупированный Крым, - МИД

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Конституция (2236) Крым (26404) МИД (6964) россия (95629)


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Вот уроды .
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01.07.2020 17:56 Ответить
Доведено
МИД осудил поездку депутатов Европарламента в Крым и участие в "голосовании" за поправки в Конституцию РФ - Цензор.НЕТ 8935
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01.07.2020 17:57 Ответить
Минуточку, разве не МИД сетовал, что русня не пускает в оккупированный Крым международные организации?
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01.07.2020 18:11 Ответить
смердючие, продажные суки,когда почувствуете на своей шкуре кацапский беспредел -тогда поздно будет
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01.07.2020 18:24 Ответить
Двуличие и продажность так называемой "Еврокомиссии" и "Европарламента" еще больше проявились в период обсуждения возможности открытия границ стран ЕС и Шенгена для граждан Украины. Своими решениями еврочиновники показали: украинцы интересуют Европу исключительно, как работники (рабы?), но никак не граждане государства, страдающего от пережитков совка.
Как стало известно, Европа открыта для граждан стран, где положение с коронавирусом еще хуже, но им - можно. Украине - нет. И опять про роль Порошенко в выбивании безвиза: именно благодаря Петру Алексеевичу, который настаивал, доказывал, убеждал продажный мир Евросоюза, мы и получили отдушину в виде возможности увидеть, как можно и должно жить людям Европы.
И одна бездарная зеленая шмаркля своей глупостью, ограниченностью, бесконечной сменой чиновников отбросила Украину на несколько этажей ниже, поставив ее ниже Уругвая и всяких-разных далеких островных государств.
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01.07.2020 19:45 Ответить
 
 