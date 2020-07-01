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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов о работе курортов в условиях карантина: Возвращения ограничений не будет, если украинцы будут соблюдать рекомендации Минздрава

Степанов о работе курортов в условиях карантина: Возвращения ограничений не будет, если украинцы будут соблюдать рекомендации Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает, что украинцы будут соблюдать рекомендации Минздрава и в Украине не произойдет "итальянского или испанского" сценариев коронавируса, когда в некоторых больницах не хватало мест, чтобы принять новых пациентов с COVID-19. Если же распространение коронавирусной инфекции будет расти, то власть будет вынуждена возвращать жесткие ограничения карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Я - один из сторонников того, чтобы мы как можно скорее отменили все карантинные ограничения. Но я четко понимаю, что это произойдет только тогда, когда мы фактически перестанем фиксировать новые случаи заболевания. Сейчас цифры говорят обратное: из-за иногда легкомысленного отношения к советам и рекомендациям Минздрава, мы наблюдаем значительное увеличение количества заболеваний", - заявил министр, отвечая на вопрос, будут ли закрывать курорты в Украине.

Степанов надеется, что Украина не пойдет по итальянскому или испанскому сценарию, когда нужно будет вводить более жесткие ограничения.

"Такое жесткое введение возможно только в случае значительного усложнения ситуации. А это, прежде всего, когда медицинская система будет просто не в состоянии справиться с количеством больных COVID-19, что мы наблюдали в ряде европейских стран", - объяснил он.

Как подчеркнул глава ведомства, уже сейчас Министерство здравоохранения готовит больницы второй и третьей волны к борьбе с коронавирусом - чтобы максимально помочь украинцам, которые будут в этом нуждаться.

"Но я все же надеюсь, что этого (дефицита койкомест в больницах. - Ред.) не будет. Если мы будем соблюдать правила и рекомендации Миндзрава, то все будет хорошо", - подытожил Степанов.

Напомним, ранее Степанов заявил, что в Украине могут закрыть курорты, в частности Одессу, из-за увеличения количества инфицированных COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В психоневрологическом интернате на Киевщине зафиксирована вспышка COVID-19

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Степанов такой же шарлатан как и Зеленский!
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01.07.2020 18:03
+4
Вислати на історичну батьківщину цього кацапа.
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01.07.2020 18:07
+4
Степанов-это проститутка Коломойского."Как в Италии"....а как в Италии?Гробы из Бергамо приплыли из 2013 г?Дебил ты,Степанов.
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01.07.2020 18:08
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Та у вас права рука не знає шо робить ліва...
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01.07.2020 18:00 Ответить
Степанов такой же шарлатан как и Зеленский!
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01.07.2020 18:03 Ответить
Вислати на історичну батьківщину цього кацапа.
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01.07.2020 18:07 Ответить
Степанов-это проститутка Коломойского."Как в Италии"....а как в Италии?Гробы из Бергамо приплыли из 2013 г?Дебил ты,Степанов.
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01.07.2020 18:08 Ответить
25100 активных и будет 60 человек на 100 тысяч, после чего обещали жёсткий карантин. Сейчас 24300, осталось 800 человек, с приростом по 200, ровно на 4 дня. До понедельника в общем
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01.07.2020 18:12 Ответить
В этой ситуации Степанов просто-таки обязан мобилизовать весь штат министерства на прикрытие всего фронта курортов от наступления коронавируса. Пусть своими телами закроют этот фронт. А мы за них отомстим!
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01.07.2020 18:18 Ответить
Как только Европа вычеркнула Украину из "зеленого" списка стран кому разрешили свободный въезд в ЕС, так сразу же перестали быть необходимы ограничения. Еще пару дней назад, со сводок правительства, можно было подумать, что Украина скоро вымрет от коронавируса, а сегодня уже все в порядке и количество зараженных меньше и динамика выздоровления улучшилась.
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01.07.2020 18:21 Ответить
Хвост виляет собакой .Раз ты степанов кричишь о массовой смертности от гриппа ,бо 65 миллиардов гривен не распилены полностью ,то и сиди с лжевирусом в опе .
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01.07.2020 18:32 Ответить
раз заселился на курорт - не пускай уборщиц в свой номер!
- убирай сам
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01.07.2020 19:58 Ответить
пора ужо САП,НАБУ И ГБР провести рейд по МОЗу на предмет освоения лярдов коронавирусных
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01.07.2020 20:58 Ответить
Можливо пора назвати лікарні в яких лікуються пацієнти від вірусу.....
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01.07.2020 21:34 Ответить
А плавать надо в ватномарлевой масочке или можно без нее?
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01.07.2020 22:14 Ответить
 
 