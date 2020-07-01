Степанов о работе курортов в условиях карантина: Возвращения ограничений не будет, если украинцы будут соблюдать рекомендации Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает, что украинцы будут соблюдать рекомендации Минздрава и в Украине не произойдет "итальянского или испанского" сценариев коронавируса, когда в некоторых больницах не хватало мест, чтобы принять новых пациентов с COVID-19. Если же распространение коронавирусной инфекции будет расти, то власть будет вынуждена возвращать жесткие ограничения карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Я - один из сторонников того, чтобы мы как можно скорее отменили все карантинные ограничения. Но я четко понимаю, что это произойдет только тогда, когда мы фактически перестанем фиксировать новые случаи заболевания. Сейчас цифры говорят обратное: из-за иногда легкомысленного отношения к советам и рекомендациям Минздрава, мы наблюдаем значительное увеличение количества заболеваний", - заявил министр, отвечая на вопрос, будут ли закрывать курорты в Украине.

Степанов надеется, что Украина не пойдет по итальянскому или испанскому сценарию, когда нужно будет вводить более жесткие ограничения.

"Такое жесткое введение возможно только в случае значительного усложнения ситуации. А это, прежде всего, когда медицинская система будет просто не в состоянии справиться с количеством больных COVID-19, что мы наблюдали в ряде европейских стран", - объяснил он.

Как подчеркнул глава ведомства, уже сейчас Министерство здравоохранения готовит больницы второй и третьей волны к борьбе с коронавирусом - чтобы максимально помочь украинцам, которые будут в этом нуждаться.

"Но я все же надеюсь, что этого (дефицита койкомест в больницах. - Ред.) не будет. Если мы будем соблюдать правила и рекомендации Миндзрава, то все будет хорошо", - подытожил Степанов.

Напомним, ранее Степанов заявил, что в Украине могут закрыть курорты, в частности Одессу, из-за увеличения количества инфицированных COVID-19.

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