"Мы не можем молчать", - Квасневский и Кокс в день суда над Порошенко заявили о недопустимости политических преследований

Влиятельные европейские политики Александр Квасьневский и Пэт Кокс в день суда над Порошенко сделали совместное заявление, в котором предостерегли президента Зеленского от политических преследований.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Квасьневского.

"С мая 2012 года по ноябрь 2014 года, в течение 18 месяцев, мы вместе работали в качестве мониторинговой миссии высокого уровня, предназначенной Европейским парламентом по вопросам спорных уголовных обвинений по отдельным политических лиц в Украине. Мы воочию видели и докладывали о политизированом правосудии и системе судебного преследования; судебную систему, которая предпочитала прокурорское обвинению перед защитой, и в которой нормой казалась не презумпция невиновности, а виновности. Мы предоставляли свои комментарии об избирательности политически мотивированного правосудия для одних, и сосуществование этого явления с климатом безнаказанности для других. Это было плохо для Украины в вопросе ее международных позиций и представляло угрозу для свободы и свобод граждан страны дома", - напоминают бывшие сопредседатели Мониторинговой миссии Европарламента.

"Безудержная борьба за сердца и умы украинского народа продолжается и в дальнейшем. Внешняя российская пропаганда не утихает, и она часто усиливается мощными медиа интересами в самой Украине. Общественное мнение выросло до уровня ожидания заключений среди вероятных нарушителей высокого уровня. Под это при случае подводятся вредные политические комментарии. Манипуляция судом общественного мнения не является заменителем верховенства права", - предостерегают европейские политики.

"Информация, которой мы сейчас располагаем, свидетельствует о тревожном начало сползания в демократических стандартах, о шаге назад, который может перерасти в ревизию достижений Майдана. Политическая борьба есть везде, но происходит она на выборах, а в парламенте - во время дебатов. Именно они, а не суды, является аренами для борьбы политических соперников. Приближение местных выборов только усиливает нашу обеспокоенность, когда мы наблюдаем за тем, как с политическими оппонентами разбираются через систему правосудия, а не через избирательный бюллетень", - говорится в заявлении Кокса-Квасьневского.

Если такой курс будет преобладать, то его первыми жертвами станут демократия и верховенство права в Украине. Именно они являются основными составляющими общих ценностей, на которых базируются стремление Украины относительно интеграции в ЕС и НАТО - предупреждают политики.

"Украинские антикоррупционные органы должны быть усилены, а не дискредитированы. Выборочное правосудие через политически мотивированное преследование должно остаться в прошлом, а не стать инструментом будущего. Государственная безопасность и правоохранительные органы, прокуратура и судебные системы требуют независимости, а не инструментализации. Европейская судьба Украины не достигается ревизионистскими шагами назад", - отмечается в заявлении.

"Мы делаем это заявление из-за нашего дружеского расположения, нашу обеспокоенность и наше уважение. Молчание в таких условиях может расцениваться как согласие с тем, что сейчас происходит. Мы не можем молчать", - пишут Пэт Кокс и Александр Квасьневский.