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"Мы не можем молчать", - Квасневский и Кокс в день суда над Порошенко заявили о недопустимости политических преследований

Влиятельные европейские политики Александр Квасьневский и Пэт Кокс в день суда над Порошенко сделали совместное заявление, в котором предостерегли президента Зеленского от политических преследований.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Квасьневского.

"С мая 2012 года по ноябрь 2014 года, в течение 18 месяцев, мы вместе работали в качестве мониторинговой миссии высокого уровня, предназначенной Европейским парламентом по вопросам спорных уголовных обвинений по отдельным политических лиц в Украине. Мы воочию видели и докладывали о политизированом правосудии и системе судебного преследования; судебную систему, которая предпочитала прокурорское обвинению перед защитой, и в которой нормой казалась не презумпция невиновности, а виновности. Мы предоставляли свои комментарии об избирательности политически мотивированного правосудия для одних, и сосуществование этого явления с климатом безнаказанности для других. Это было плохо для Украины в вопросе ее международных позиций и представляло угрозу для свободы и свобод граждан страны дома", - напоминают бывшие сопредседатели Мониторинговой миссии Европарламента.

"Безудержная борьба за сердца и умы украинского народа продолжается и в дальнейшем. Внешняя российская пропаганда не утихает, и она часто усиливается мощными медиа интересами в самой Украине. Общественное мнение выросло до уровня ожидания заключений среди вероятных нарушителей высокого уровня. Под это при случае подводятся вредные политические комментарии. Манипуляция судом общественного мнения не является заменителем верховенства права", - предостерегают европейские политики.

"Информация, которой мы сейчас располагаем, свидетельствует о тревожном начало сползания в демократических стандартах, о шаге назад, который может перерасти в ревизию достижений Майдана. Политическая борьба есть везде, но происходит она на выборах, а в парламенте - во время дебатов. Именно они, а не суды, является аренами для борьбы политических соперников. Приближение местных выборов только усиливает нашу обеспокоенность, когда мы наблюдаем за тем, как с политическими оппонентами разбираются через систему правосудия, а не через избирательный бюллетень", - говорится в заявлении Кокса-Квасьневского.

Если такой курс будет преобладать, то его первыми жертвами станут демократия и верховенство права в Украине. Именно они являются основными составляющими общих ценностей, на которых базируются стремление Украины относительно интеграции в ЕС и НАТО - предупреждают политики.

"Украинские антикоррупционные органы должны быть усилены, а не дискредитированы. Выборочное правосудие через политически мотивированное преследование должно остаться в прошлом, а не стать инструментом будущего. Государственная безопасность и правоохранительные органы, прокуратура и судебные системы требуют независимости, а не инструментализации. Европейская судьба Украины не достигается ревизионистскими шагами назад", - отмечается в заявлении.

"Мы делаем это заявление из-за нашего дружеского расположения, нашу обеспокоенность и наше уважение. Молчание в таких условиях может расцениваться как согласие с тем, что сейчас происходит. Мы не можем молчать", - пишут Пэт Кокс и Александр Квасьневский.

Автор: 

Квасьневский Александр (308) Порошенко Петр (19606) Кокс Тини (114)


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Топ комментарии
+37
ЗГОДЕН! Там тобі і місце тварюко!
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01.07.2020 18:17
+36
"Мы не можем молчать", - Квасневский и Кокс в день суда над Порошенко заявили о недопустимости политических преследований - Цензор.НЕТ 9672
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01.07.2020 18:21
+33
Полностью согласен. Да как-же его посадят? Оно пока еще действующий президент

"Мы не можем молчать", - Квасневский и Кокс в день суда над Порошенко заявили о недопустимости политических преследований - Цензор.НЕТ 6219
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01.07.2020 18:20
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Страница 3 из 3
а ти до циз пір в діда мороза віриш?
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01.07.2020 19:45 Ответить
Якщо Пєця за 5 років скиздив 15 ярдів зелені, то одна рошенка тоді має коштувати пів штуки гривень??? Що ж то за рошенка така? Найкрутіший київський торт?
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01.07.2020 20:51 Ответить
"Ми не можемо мовчати", - Кваснєвський і Кокс у день суду над Порошенком заявили про неприпустимість політичних переслідувань - Цензор.НЕТ 4548
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01.07.2020 19:34 Ответить
Много зебилов не доживет до следующего заседания суда 8 июля.
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01.07.2020 19:39 Ответить
Так пусть приедут наблюдателями на процесс, или пришлют своих представителей. А обеспокоенности нам навыражали на годы вперёд.
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01.07.2020 19:49 Ответить
Скрепа баксовна, а ты чьо, танюхе лайф изменил?! Вы ж с ней обычно в паре фуйню зельоную несьоте). А она сегодня с каким-то поллитровым тусовалась. Не ревнуешь ...к соседнему компу?!)))
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01.07.2020 21:06 Ответить
Hi, my lovely murka
Hi, my murka darling
Hi, mi lovely murka and goodbyyyy)))
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01.07.2020 21:55 Ответить
Ну вот сразу гуд бай(. Привет соседнему компу, тобто танюхе лайт!)
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01.07.2020 22:09 Ответить
Поклонники нелоха в 42 года. Подписывайте контракт с ВСУ, и пи*дуйте на "ноль". Сразу пересмотрите "надо прекратить стрелять".
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01.07.2020 21:38 Ответить
этих крученых братков тоже надо судить за преступный сговор с мародером
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01.07.2020 19:52 Ответить
у соседа на даче общипали смородину.
это не воровство.
это политическая акция...
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01.07.2020 19:54 Ответить
Ежели они ее за жОПу общипали, то не политическая акция, а харассмент!)
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01.07.2020 21:15 Ответить
А если это была опзжопа?
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01.07.2020 21:40 Ответить
ШО?
я не понимаю Вашего политического сленга...
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01.07.2020 22:35 Ответить
Та моего политсленга ваще никто не понимает. Вы не одиноки в этой политической вселенной!)
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01.07.2020 22:44 Ответить
тогда получается, что Вы сам с собою разговариваете
не диагноз ли это?
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01.07.2020 22:48 Ответить
Я думала, что с Вами разговариваю. А Вы психиатр?
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01.07.2020 22:57 Ответить
нет, я не психиатр.
просто я пользуюсь их услугами...
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01.07.2020 23:13 Ответить
"Ми не можемо мовчати", - Кваснєвський і Кокс у день суду над Порошенком заявили про неприпустимість політичних переслідувань - Цензор.НЕТ 6679
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01.07.2020 19:55 Ответить
Боюся, це ще попереду....
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01.07.2020 22:11 Ответить
может на закуску готовит?)
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02.07.2020 16:19 Ответить
Пєця з Зєлєю в кінці дня хлопнуть по стопарю віскаріка і поржуть над дебілами, хто повірив у всю цю постанову
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01.07.2020 19:55 Ответить
Ни одного слова правды от типо https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0/a-17646018 "украинского" Шрёдера.Коксовая мафия продолжает рулить ,а бараны всё на ворота крашеные смотрят.
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01.07.2020 20:03 Ответить
" Из Искры возгорится пламя"-Герцен. Думаю,что сегодня пианист вытащил спичку из коробки на свою ж..у.
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01.07.2020 20:15 Ответить
Опоздали, там давно уже горит.
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01.07.2020 21:00 Ответить
Чтобы возгорелось пламя, должна быть борьба идеологий, а тут все одним миром мазаны, просто идет борьба за корыто, распил бюджета и передел собственности
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01.07.2020 21:59 Ответить
"Армія, мова, віра" борется с готовностью "принимать со всех сторон в любых количествах"
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01.07.2020 23:43 Ответить
Второй год слышу, что Порох барыга, мародер. И это все "заслуги" за 5 лет президенства? Куда ему до нынешнего преза, за год получившего десятка три "заслуженных званий".
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01.07.2020 21:15 Ответить
Зебилоиды продолжают биться головой об стену выполняя приказ пуйла и медведчукчи о посадке Пороха.
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01.07.2020 22:03 Ответить
О каких политических преследованиях идет речь??? Порошенко пожимает результаты своих якобы реформ в правоохранительной и судебной системах. Если он не хотел делать нормальную судебную систему, не призвал к ответственности откровенных сепаров, врагов Украины и воров, вместо этого пресуя оппонентов, то пусть наслождается тем что он создал или не изменил имея своего генпрокурора и большинство в парламенте.
Это не политические преследования! Это карма!
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01.07.2020 22:10 Ответить
Ты - дурак. Харьков выбрал Гепу, а Одесса Туруханова,. Это РЕАЛЬНОСТЬ. Которую президент страны должен учитывать.
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02.07.2020 11:23 Ответить
Ослячий суд
Осел-король поклав в тюрму відправить Лева.
Старий суддя-хабарник Лис
Усі параграфи ізгриз,
Та все не ті -
Нема статті!
Не крав, не ґвалтував,
Не пив,
На шмаття рвав лиш ворогів,
Державу захищав, як міг…
Король знайшов непевний «гріх»,
Кричить: "Садить!"
Та Лис дрижить:
- Ось Левенята
Прийшли під суд.
Неправий присуд -
Дивись, поб'ють.
Ще й чутка ходить між Звірми:
Як Лев покине кліть тюрми,
Судді згада неправди гріх…
Ну, як задовольнити всіх?
Подумав трохи і збагнув, як діять, Лис:
- Тягнути буду час, немов кота, за хвіст!
Нехай стрекочуть журналісточки-сороки,
Тягнути буду суд, як треба, й десять років!

Не тільки Звірі реготали, ще й Дерева,
Коли король Осел узявсь судити Лева,
Бо у Хоттабича коротша борода,
Ніж довгі терміни Ослячого суда!
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01.07.2020 22:39 Ответить
Про Марусю Зверобой и Рифмастера вы же могли молчать? Вот и молчите себе дальше в тряпочку... озабоченные...
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02.07.2020 04:05 Ответить
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