МВД будет инициировать увеличение суммы штрафа до 3,4 тыс. грн за систематическое превышение скорости на 50 км/ч, - Геращенко. ВИДЕО
Заместитель министра внутренних дел заявил Антон Геращенко заявил о планах повышения суммы штрафа для систематических нарушителей скоростного режима на дорогах.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Если в течение 10 дней нарушитель оплачивает штраф, то сумма составляет 127 гривен, если водитель не оплатит в течение этого времени, то штраф составит 250 гривен. В случае, если превышение скорости составляет больше на 50 километров в час, по сравнению с установленным, то сумма штрафа - 510 гривен ", - рассказал Геращенко о действующей системе штрафов.
Заместитель министра отметил, что МВД инициирует увеличение суммы штрафа для систематических нарушителей.
"Мы планируем в сентябре предложить депутатам Верховной рады поднять сумму штрафа для тех, кто систематически превышает скорость более чем на 50 километров в час. Предлагаем, чтобы этот штраф составлял 3 400 гривен ", - добавил чиновник.
Геращенко отметил, что уклоняться от системы фиксации с помощью сокрытия номерного знака - нарушители все равно будут отвечать перед законом.
"Отдельно я предупреждаю нарушителей, если вы будете закрывать номерные знаки или отдельные цифры, чтобы система не могла их распознать, знайте - вы будете отвечать уже по другой статье Кодекса об административных правонарушениях за умышленное сокрытие знаков", - отметил замминистра.
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Це ж виходить кожному, хто перевищує потрібно дякую голосно казати - він нас нерозумних від заторів береже. Живота нє жалєя намагається добро бліжнєму принести.
будет по лесам схроны и краивки нового УПА искать вместе с ФСБ..
А если серьезно - этот "крутяк" будет СИСТЕМАТИЧЕСКИ ганять по городу больше сотни, а штраф за это - 3400? Та это дня него не намного дороже пачки сигарет. Пока не будет 3400, только бакинскими или европейскими - ганяли, ганяют и будут ганять.
Другой вопрос что будет повод обжаловать решения в судах, потому как сбор будет дешевле штрафа
Если за беспредел на дорогах штрафовать символически (3 400 грн. для владельцев крутых тачек, а как правило они ганяют по городу за 100 км) - беспредел никогда не закончится. Они еще будут авансом 3400 платить, и ганять спокойно. Штрафовать нужно так, чтобы было ощутимо.
ДАУНА который ЛЕТИТ на скорости 90-100+ км/час ЧЕРЕЗ спальный район нужно штрафовать ОТ 10000 грн ПЕРВЫЙ раз.
Во ВТОРОЙ раз ДАУН должен пройти психологические курсы, заплатить штраф в 20000 грн и повторно сдать экзамены. В третий раз у ДАУНА забрать ПРАВО водить автомобиль ПОЖИЗНЕННО.
Из за вот этих ублюдков умирают люди, становяться инвалидами, потому-что "оно" спешило. Встань раньше, планируй и т.д.
А смешными штрафами даунов не успокоить.
Фамилии даунов выложить в публичный доступ. С указанием рожи, номера машины (машин)
Отдельно просьба увеличить штрафы для "парковщиков" на тротуарах. Хера они стесняются запарковаться на дороге? Штраф ОТ 2000 грн. второй раз 4000 и т.д.
Сделали бы 100кмч и все.
- нет мадам. вы слишком низко летели...