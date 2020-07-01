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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кислица в ООН: Участие граждан Украины с российскими паспортами в "референдуме" относительно конституции РФ незаконно и искажает его результаты

Кислица в ООН: Участие граждан Украины с российскими паспортами в

Украина донесла до ООН свою официальную позицию относительно проведения "голосований" относительно конституции РФ на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном письме постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы Генеральному секретарю ООН, текст которого имеется в распоряжении Укринформа.

"Украина решительно осуждает "голосование" на временно оккупированных украинских территориях и уверена, что оно противоречит основным нормам и принципам международного права, в том числе, Уставу ООН и Резолюции ГА ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины", а также украинскому законодательству", - заявил украинский постпред.

В этой связи он призвал все страны-члены ООН, а также органы и агентства ООН осудить проведение "голосование" на временно оккупированных территориях Украины".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В России полицейский сломал руку журналисту, который освещал на избирательном участке голосование по поправкам в Конституцию РФ. ВИДЕО

По словам Кислицы, участие граждан Украины в таком "референдуме" с использованием принудительно выданных Россией паспортов на временно оккупированных украинских территориях искажает результаты всероссийского голосования.

"Эти "результаты" будут недействительными и не будут иметь юридических последствий", - отметил представитель Украины.

Дипломат подчеркнул, что Автономная Республика Крым и город Севастополь есть и останутся неотъемлемой частью суверенного Украинского государства и подпадают под действие Конституции и законов Украины.

"Все причастные к незаконной организации и проведению "голосования" на временно оккупированных украинских территориях будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины", - подчеркнул он.

Также читайте: МИД осудил поездку депутатов Европарламента в Крым и участие в "голосовании" за поправки в Конституцию РФ

Напомним, в России и оккупированном ею Крыму с 25 июня по 1 июля проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ. Одна из поправок коснется обнуления президентских сроков, что позволит российскому президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза, и оставаться у власти до 2036 года. Он находится у власти в России с 2000 года.

Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина, россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как "языка государствообразующего народа", добавить в Конституцию упоминание бога и запретить "умалять подвиг защитников Отечества" – всего 206 поправок и уточнений.

Закон о внесении в Конституцию России нескольких десятков поправок уже одобрен Госдумой и Советом Федерации, подписан Путиным и одобрен Конституционным судом России.

Автор: 

Конституция (2236) Крым (26404) ООН (4174) россия (95629) Донбасс (26956) Кислица Сергей (171)


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Топ комментарии
+2
Дурацкое заявление, которое на руку х-лу.
Там весь "референдум" полностью незаконный и соответственно ничтожный даже по росийским законам.
По сути это вялая попытка легитимизировать конституционный переворот.
Такие заявления с придирками к деталям создают впечатление, что весь "референдум" признается легитимным за исключением Крыма.
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01.07.2020 18:38
+1
Чому б тоді українській владі після оприлюднення результатів цього "референдуму" не визнати його і обрану російську владу та після цього розірвати дипломатичні стосунки з росією?
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01.07.2020 18:33
+1
https://mobile.twitter.com/yanevskyy
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https://mobile.twitter.com/yanevskyy

https://mobile.twitter.com/yanevskyy Александр Яневский (Alex Yanevskyy) https://mobile.twitter.com/yanevskyy @yanevskyy https://mobile.twitter.com/yanevskyy/status/1278128994462949378 14 ч

Болтон Дж. "Кімната, де все сталося":
Путин заявил, что продажа США Украине оружия была незаконной и что это не самый лучший способ разрешить ситуацию. Он также отказался обсуждать Крым.

По словам Путина, президент Обама сказал ему, что если Россия ограничится только аннексией Крыма, конфликт можно будет уладить. Потом Обама изменил свое мнение по данному вопросу.

Кислица в ООН: Участие граждан Украины с российскими паспортами в "референдуме" относительно конституции РФ незаконно и искажает его результаты - Цензор.НЕТ 9851
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01.07.2020 18:38
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В какую сторону искажает?
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01.07.2020 18:30 Ответить
Чому б тоді українській владі після оприлюднення результатів цього "референдуму" не визнати його і обрану російську владу та після цього розірвати дипломатичні стосунки з росією?
показать весь комментарий
01.07.2020 18:33 Ответить
https://mobile.twitter.com/yanevskyy
https://mobile.twitter.com/yanevskyy
https://mobile.twitter.com/yanevskyy


https://mobile.twitter.com/yanevskyy

https://mobile.twitter.com/yanevskyy Александр Яневский (Alex Yanevskyy) https://mobile.twitter.com/yanevskyy @yanevskyy https://mobile.twitter.com/yanevskyy/status/1278128994462949378 14 ч

Болтон Дж. "Кімната, де все сталося":
Путин заявил, что продажа США Украине оружия была незаконной и что это не самый лучший способ разрешить ситуацию. Он также отказался обсуждать Крым.

По словам Путина, президент Обама сказал ему, что если Россия ограничится только аннексией Крыма, конфликт можно будет уладить. Потом Обама изменил свое мнение по данному вопросу.

Кислица в ООН: Участие граждан Украины с российскими паспортами в "референдуме" относительно конституции РФ незаконно и искажает его результаты - Цензор.НЕТ 9851
показать весь комментарий
01.07.2020 18:38 Ответить
Дурацкое заявление, которое на руку х-лу.
Там весь "референдум" полностью незаконный и соответственно ничтожный даже по росийским законам.
По сути это вялая попытка легитимизировать конституционный переворот.
Такие заявления с придирками к деталям создают впечатление, что весь "референдум" признается легитимным за исключением Крыма.
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01.07.2020 18:38 Ответить
какое дело Украине до каких-то там переворотов в лаптестании? а вот Крым - дело другое, это территория Украины
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01.07.2020 18:41 Ответить
тобто якщо відкинути результати у Криму ,то результати "неспотворені" ?

Висновок з цього один :Кислиця -недоумок.
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01.07.2020 19:37 Ответить
"Україна рішуче засуджує "голосування" на тимчасово окупованих українських територіях і впевнена, що воно суперечить основним нормам та принципам міжнародного права, у тому числі, Статуту ООН та Резолюції ГА ООН 68/262 "Територіальна цілісність України", а також українському законодавству", - заявив український постпред.
У цьому зв'язку він закликав усі країни-члени ООН, а також органи та агенції ООН засудити проведення "голосування" на тимчасово окупованих територіях України".

пояснюю "високовченому дипломату" Кислиці.
ЦЕ Вторинна,програшна позиція...

як би мало звучати ?

У зв"язку з участю українських громадян анексованого Криму в "голосуванні за поправки" Україна не визнає дане голосування таким,що має будь-яку законну силу....
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01.07.2020 19:42 Ответить
как можно влиять на результаты референдума если результаты уже запланированы?
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01.07.2020 19:49 Ответить
....и участие граждан с украинским и российским паспортом "в одних руках" ,воюющими с ВСУ и против центральной власти Украины,считать ГРАЖДАНАМИ РОССИИ,воюющими на территории Украины и совершающими убийство украинских граждан..Что дакст дополнительные козыри в Гаагском суде против агрессии России против Украины.
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01.07.2020 20:53 Ответить
та забудь про них, то вже московити.
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01.07.2020 20:57 Ответить
 
 