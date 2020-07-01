Кислица в ООН: Участие граждан Украины с российскими паспортами в "референдуме" относительно конституции РФ незаконно и искажает его результаты

Украина донесла до ООН свою официальную позицию относительно проведения "голосований" относительно конституции РФ на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном письме постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы Генеральному секретарю ООН, текст которого имеется в распоряжении Укринформа.

"Украина решительно осуждает "голосование" на временно оккупированных украинских территориях и уверена, что оно противоречит основным нормам и принципам международного права, в том числе, Уставу ООН и Резолюции ГА ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины", а также украинскому законодательству", - заявил украинский постпред.

В этой связи он призвал все страны-члены ООН, а также органы и агентства ООН осудить проведение "голосование" на временно оккупированных территориях Украины".

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По словам Кислицы, участие граждан Украины в таком "референдуме" с использованием принудительно выданных Россией паспортов на временно оккупированных украинских территориях искажает результаты всероссийского голосования.

"Эти "результаты" будут недействительными и не будут иметь юридических последствий", - отметил представитель Украины.

Дипломат подчеркнул, что Автономная Республика Крым и город Севастополь есть и останутся неотъемлемой частью суверенного Украинского государства и подпадают под действие Конституции и законов Украины.

"Все причастные к незаконной организации и проведению "голосования" на временно оккупированных украинских территориях будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины", - подчеркнул он.

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Напомним, в России и оккупированном ею Крыму с 25 июня по 1 июля проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ. Одна из поправок коснется обнуления президентских сроков, что позволит российскому президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза, и оставаться у власти до 2036 года. Он находится у власти в России с 2000 года.

Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина, россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как "языка государствообразующего народа", добавить в Конституцию упоминание бога и запретить "умалять подвиг защитников Отечества" – всего 206 поправок и уточнений.

Закон о внесении в Конституцию России нескольких десятков поправок уже одобрен Госдумой и Советом Федерации, подписан Путиным и одобрен Конституционным судом России.