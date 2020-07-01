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"Хочу попросить прощения у Нацкорпуса": на сайте Шария появилось неожиданное заявление. ФОТО

Блогер и лидер партии своего имени Анатолий Шарий извинился перед Национальным Корпусом.

 Такое сообщение появилось сегодня на партийном сайте Шарий.нет.

"Хочу попросить прощения, в первую очередь, у Национального Корпуса. Я был не прав. Прошу прекратить преследование моих сторонников, так как во всем, что произошло, виноват я, а не они. Также хочу извиниться перед членами "Партии Шария", здоровье и жизнь которых оказались в опасности из-за моих действий", - говорится в сообщении.

Хочу попросить прощения у Нацкорпуса: на сайте Шария появилось неожиданное заявление 01

Позже выяснилось, что партийный сайт Шария подвергся хакерской атаке и был взломан. Пока неизвестно, кто именно совершил атаку. Национальный Корпус, который в последние дни получал больше всего критики от Шария за якобы нападения на его партийцев, разместил на своих ресурсах сообщение о том, что это "результат работы неизвестных патриотов с высоким уровнем IT-навыков".

"Это еще раз доказывает, что "неуловимого" Шария можно доставать не только через перевоспитание его зомбоватников на улицах, но и вполне несложно "догонять" в Интернете. На его территории - там, где до этого момента он считал себя недосягаемым и чувствовал себя в полной безопасности", - говорится на сайте Национального Корпуса.

Хочу попросить прощения у Нацкорпуса: на сайте Шария появилось неожиданное заявление 02

Напомним, жесткий конфликт одиозного блогера Шария и его партии с националистами начался после акции "Партии Шария" в Киеве 17 июня. В результате столкновений, после которых были избиты ветеран русско-украинской войны и несколько сторонников Шария.

Шарий обвинил Национальный Корпус в преследовании его активистов и в инициировании "сафари" на них. Национальный Корпус, в свою очередь, называет Шария и его сторонников пророссийскими деятелями и говорит о том, что "за красными шариками готовится прийти "русская весна".

Автор: 

Национальный корпус (393) Шарий Анатолий (227)


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Топ комментарии
+37
Ты неправильные выводы сделал. Сегодня Пастор признал, что вас в 2014 не добили, но пообещал исправиться. Я, почему то, ему верю. А про сайт - это как намек. Могут найти.
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01.07.2020 18:41
+31
та Порох вообще купил не только зелоха, но и весь Госдеп. С одной целью - показать зебилам какие они дурни))
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01.07.2020 18:43
+29
Шарій і ригозелені є однією конторою.
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01.07.2020 18:36
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Всралося щеня прокасабське .!
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01.07.2020 19:41 Ответить
СМс-ка Шарію від Нацкорпусу..

приймемо вибачення лише у вигляді вашої самоліквідації.
Спосіб значення не має..
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01.07.2020 19:45 Ответить
Если сайтик Шарикова сломали, значит слили всю базу регистрации пользователей:
Логины, Почту, Ий-Пи адреса всей его "партии".
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01.07.2020 19:46 Ответить
Аваков ,что-ли своего протеже сдал ?
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01.07.2020 20:12 Ответить
Билецкий - засланный козачек, вот Шмарий и мирится
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01.07.2020 19:46 Ответить
теж варіант ,але досить сумнівний...
Навіть Білецький не буде про щось говорити з цим ГІВНОМ...
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01.07.2020 19:50 Ответить
ясный перец не будет, это палево мама не гарюй.
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01.07.2020 19:52 Ответить
Поверю всем нац. дружинам , Ярошу , когда реально начнут люстрировать Медведчука То же мне принц Фердинанд нашелся
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01.07.2020 20:00 Ответить
Дельное замечание. Много трепа, мало дела.
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01.07.2020 20:41 Ответить
Петушария поимели. К сожалению пока только онлайн.
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01.07.2020 20:22 Ответить
Жодної довіри Білецькому. Придворні ''націоналісти''
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01.07.2020 20:28 Ответить
Всі знають що Шарії, Білецькі,Ківи є членососами Рюкзакова!!! Ось і лижуть один одному!!!
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01.07.2020 20:30 Ответить
А можно взломать так, чтобы после каждого антиукраинского слова этого лоШария-петуШария ему сразу апперкот или хук в челюсть из монитора прилетал ...
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01.07.2020 20:46 Ответить
Кот Матроскин -"Шарик!Ты балбес!"...
Шарик,не повтори судьбу другого шарика-Колобка...
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01.07.2020 20:48 Ответить
Тобто Шарій таки не вибачився

Просто його сайт взломали ...- "результат работы неизвестных патриотов с высоким уровнем IT-навыков".Источник: https://censor.net/n3205454
Мо послати до нього національно свідомих чеченців -їх достатньо було і на нашій стороні
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01.07.2020 21:51 Ответить
Вообщем, ОП реально заказал укр.сми писать про шарика (только этим объясняется такое внимание к нему), типо в негативном цвете, но дураки не понимают, что это бесплатный пиар для него только. Сколько там у него 3-4%? Поднимут до проходного к след.выборам. Какие же идиоты работают у зе- с дубу рухнуть...
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01.07.2020 22:29 Ответить
всім відоммо, що нац корпус та нацжeны - це консерви для дестабілізаціі, громадянського конфлікту, Майдану та захоплeнню щe дeкількох областeй Украіни. Нeвжe цe украінці нe бачуть
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01.07.2020 23:07 Ответить
Всьо!!!

Всрався Шарік...

Але то не від жаху, а від страшної люті.
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02.07.2020 02:02 Ответить
а прикиньте в Украине отключат интернет и тв. это ж петушарий и мертведчуковский жоппоблок останутся без электората.
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02.07.2020 09:56 Ответить
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