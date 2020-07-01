В Белой Церкви блокирована деятельность группировки торговцев оружием, организованной экс-командиром добровольческого подразделения, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Киевщине Служба безопасности Украины блокировала деятельность преступной группировки, участники которой причастны к незаконному сбыту оружия и вымогательству денег у жителей региона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

По данным предварительного следствия, в группировку входили жители Белой Церкви во главе с бывшим командиром одного из добровольческих подразделений. Установлено, что злоумышленники специализировались на продаже огнестрельного оружия и средств поражения, нелегально вывезенных из района проведения операции Объединенных сил, а также переработке спортивных пистолетов под боевые для сбыта представителям местного криминалитета.

Правоохранители задокументировали три факта продажи участниками группировки пистолетов "Stalker-917-UK", "Carrera-GT-502", переделаных в боевое состояние, а также пистолета "Макарова ПМ-Р-411" и боеприпасов к ним. Кроме того установлено, что участники группы занимались вымогательством средств у местного населения, в частности наркозависимых.

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Сейчас организатору и четырем его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.





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Решается вопрос об объявлении о подозрениях еще двум участникам группы.