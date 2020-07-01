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Новости Силовики
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В Белой Церкви блокирована деятельность группировки торговцев оружием, организованной экс-командиром добровольческого подразделения, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Киевщине Служба безопасности Украины блокировала деятельность преступной группировки, участники которой причастны к незаконному сбыту оружия и вымогательству денег у жителей региона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

В Белой Церкви блокирована деятельность группировки торговцев оружием, организованной экс-командиром добровольческого подразделения, - СБУ 01

По данным предварительного следствия, в группировку входили жители Белой Церкви во главе с бывшим командиром одного из добровольческих подразделений. Установлено, что злоумышленники специализировались на продаже огнестрельного оружия и средств поражения, нелегально вывезенных из района проведения операции Объединенных сил, а также переработке спортивных пистолетов под боевые для сбыта представителям местного криминалитета.

В Белой Церкви блокирована деятельность группировки торговцев оружием, организованной экс-командиром добровольческого подразделения, - СБУ 02

Правоохранители задокументировали три факта продажи участниками группировки пистолетов "Stalker-917-UK", "Carrera-GT-502", переделаных в боевое состояние, а также пистолета "Макарова ПМ-Р-411" и боеприпасов к ним. Кроме того установлено, что участники группы занимались вымогательством средств у местного населения, в частности наркозависимых.

В Белой Церкви блокирована деятельность группировки торговцев оружием, организованной экс-командиром добровольческого подразделения, - СБУ 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": По материалам СБУ группе торговцев похищенным в 2014 году оружием объявлено о подозрении

В Белой Церкви блокирована деятельность группировки торговцев оружием, организованной экс-командиром добровольческого подразделения, - СБУ 04

Сейчас организатору и четырем его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

В Белой Церкви блокирована деятельность группировки торговцев оружием, организованной экс-командиром добровольческого подразделения, - СБУ 05
В Белой Церкви блокирована деятельность группировки торговцев оружием, организованной экс-командиром добровольческого подразделения, - СБУ 06

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Можно вооружить две роты солдат: СБУ изъяла из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия, 159 кг взрывчатки и 45 тыс. боеприпасов. ИНФОГРАФИКА

Решается вопрос об объявлении о подозрениях еще двум участникам группы.

Автор: 

Белая Церковь (178) Киевская область (4143) оружие (10219) правоохранительные органы (2970) СБУ (19916) силовики (2799) добровольцы (1172)


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Топ комментарии
+13
кізяків-сєпарів в Мелітополі СБУ вже пов"язало?
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01.07.2020 18:50
+7
Ветерани війни мають бути на особому обліку як спецназцівці. Це люди з бойовим досвідом і вони мають прилаштовуватись на роботу в органи правопорядку, державні структури, на військову службу! Не можна таких людей лишати без нагляду, за ними постійно мають приглядати і вчасно їх зупиняти, щоб вони не йшли на співпрацю з криміналом та бандитами! Контролем за ветеранами має займатись міністерство у справах ветеранів!
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01.07.2020 18:51
+4
вполне возможно что лажа...
кто поверит СБУ и мусорам после дела того же Шеремета и им подобных...?
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01.07.2020 19:33
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Твари.
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01.07.2020 18:44 Ответить
Ветерани війни мають бути на особому обліку як спецназцівці. Це люди з бойовим досвідом і вони мають прилаштовуватись на роботу в органи правопорядку, державні структури, на військову службу! Не можна таких людей лишати без нагляду, за ними постійно мають приглядати і вчасно їх зупиняти, щоб вони не йшли на співпрацю з криміналом та бандитами! Контролем за ветеранами має займатись міністерство у справах ветеранів!
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01.07.2020 18:51 Ответить
Що зроблено владою у цьому напрямку?
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01.07.2020 19:08 Ответить
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01.07.2020 19:21 Ответить
кому вони при цій владі квартальних *************** вилупків потрібні?
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02.07.2020 16:52 Ответить
кізяків-сєпарів в Мелітополі СБУ вже пов"язало?
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01.07.2020 18:50 Ответить
то свои, своих не трогаем.
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01.07.2020 19:52 Ответить
От Тинного мало отличаются,только воевали за Украину.Дать лет десять условно.
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01.07.2020 18:52 Ответить
По данным предварительного следствия, в группировку входили жители Белой Церкви во главе с бывшим командиром одного из добровольческих подразделений. Источник: https://censor.net.ua/n3205456
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Тобто не говорять у якому батальйоні служив цей доброволець.
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01.07.2020 19:06 Ответить
вполне возможно что лажа...
кто поверит СБУ и мусорам после дела того же Шеремета и им подобных...?
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01.07.2020 19:33 Ответить
СБУ уже брала торговцев-реализаторов Савченко и Рубана, а также публичный дом в Харькове.
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01.07.2020 19:35 Ответить
ну чего это торговцев оружием постоянно ловят а я ни одного не знаю что бы купить пистолетик на дачу?
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01.07.2020 19:46 Ответить
зайди в будь-який мисливський магаз і познайомся
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02.07.2020 16:45 Ответить
была...
взятку предлагала...
- сказали вызовут полицию и я удрала )))
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02.07.2020 22:07 Ответить
, еажаль короткоствол вогнепальний офіційно купити не можна, можна за хабар, щоб Абреков нагородив. Проте у злочинців є і вони не паряться.
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03.07.2020 07:08 Ответить
И это они с зоны боевых действий резинострелы притащили? А потом переделывали их в боевые? Вот скажите - НАХРЕНА?
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01.07.2020 19:57 Ответить
Ні "хрєна" ти не зрозумів. Це для того, щоб воювати з ворами і ворогами при владі. Пістолети то мало, треба кулемети.
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02.07.2020 05:50 Ответить
стартові під бойові, хоча бойовим його умовно можна назвати може пару пострілв витримати а може і ні, а резинкою кажуть до 500 пострілів витримує.
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02.07.2020 16:48 Ответить
не верю!
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02.07.2020 13:02 Ответить
кому вони при цій владі квартальних *************** вилупків потрібні?
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02.07.2020 16:53 Ответить
 
 