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Новости Коронавирус и карантин
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Рекомендации НСЗУ для туристов: Отдыхать на открытом воздухе, соблюдать дистанцию, использовать антисептик

Рекомендации НСЗУ для туристов: Отдыхать на открытом воздухе, соблюдать дистанцию, использовать антисептик

Национальная служба здоровья дала рекомендации туристам, которые собираются на отдых к морю во время пандемии коронавируса.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

"Пока нет доказательств, что коронавирус, вызывающий COVID-19 может распространяться в бассейне или море. Солнце и свежий воздух полезен как детям, так и взрослым, тем более погода способствует. Однако опасность в другом - переполненные пляжи, места отдыха у бассейна, на которых люди не соблюдают безопасную дистанцию", - отмечают в НСЗУ.

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Специалисты рекомендуют:

- держаться от других на расстоянии не менее двух метров;

- мыть руки или использовать антисептик, если касаетесь шезлонгов или других вещей общего пользования;

- выбирать досуг на открытом воздухе, а не закрытые помещения у бассейна;

- не посещать пляжи, если чувствуете простуду;

- соблюдать этикет чихания и кашля;

- на отдыхе с ребенком пользоваться только собственными игрушками.

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В НСЗУ добавили: поскольку некоторые страны уже открыли границы и разрешили въезд иностранцев, до планирования отпуска стоит прочитать правила поведения в аэропорту и самолете, а также правила въезда в страну.

Рекомендации НСЗУ для туристов: Отдыхать на открытом воздухе, соблюдать дистанцию, использовать антисептик 01

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Автор: 

карантин (16729) туризм (1543) НСЗУ (171) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Кто-то может объяснить, зачем коза на пляже в маске? Она и купается в ней?
Рекомендации НСЗУ для туристов: Отдыхать на открытом воздухе, соблюдать дистанцию, использовать антисептик - Цензор.НЕТ 4759
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01.07.2020 19:12
+1
Всі ці умови не сприяють відпочинку.
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01.07.2020 19:12
+1
...ходить в целлофановых кульках...
использовать презервативы...
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01.07.2020 19:44
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Всі ці умови не сприяють відпочинку.
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01.07.2020 19:12 Ответить
Кто-то может объяснить, зачем коза на пляже в маске? Она и купается в ней?
Рекомендации НСЗУ для туристов: Отдыхать на открытом воздухе, соблюдать дистанцию, использовать антисептик - Цензор.НЕТ 4759
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01.07.2020 19:12 Ответить
А це "останній писк моди" - "коронавірусний загар"... Лоб чорний, а щоки - білі... (Подібного типу загар був у любителів зимового відпочинку в Медео... Тільки там навпаки, лице, до брів - загоріле, а лоб, під лижною шапочкою - білий...).
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01.07.2020 20:26 Ответить
Какие вы даете рекомендации если сам Бабада не соблюдает дистанцию и сидит в кафе без маски в компании главного санврача
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01.07.2020 19:13 Ответить
Якщо бачимо дурнів їх прикладу не слідуємо.
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01.07.2020 19:17 Ответить
Баба-да? Нашли морального авторитета.
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01.07.2020 19:44 Ответить
Доказано наукой - от К-вируса помогает припарка из мозгов петушариев.
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01.07.2020 19:33 Ответить
...ходить в целлофановых кульках...
использовать презервативы...
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01.07.2020 19:44 Ответить
Пляжи ОБЯЗАТЬ РАСТОЯНИЕ У отдыхающих 2 метра
Иначе закрывать
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01.07.2020 19:44 Ответить
 
 