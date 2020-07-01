Рекомендации НСЗУ для туристов: Отдыхать на открытом воздухе, соблюдать дистанцию, использовать антисептик
Национальная служба здоровья дала рекомендации туристам, которые собираются на отдых к морю во время пандемии коронавируса.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.
"Пока нет доказательств, что коронавирус, вызывающий COVID-19 может распространяться в бассейне или море. Солнце и свежий воздух полезен как детям, так и взрослым, тем более погода способствует. Однако опасность в другом - переполненные пляжи, места отдыха у бассейна, на которых люди не соблюдают безопасную дистанцию", - отмечают в НСЗУ.
Специалисты рекомендуют:
- держаться от других на расстоянии не менее двух метров;
- мыть руки или использовать антисептик, если касаетесь шезлонгов или других вещей общего пользования;
- выбирать досуг на открытом воздухе, а не закрытые помещения у бассейна;
- не посещать пляжи, если чувствуете простуду;
- соблюдать этикет чихания и кашля;
- на отдыхе с ребенком пользоваться только собственными игрушками.
В НСЗУ добавили: поскольку некоторые страны уже открыли границы и разрешили въезд иностранцев, до планирования отпуска стоит прочитать правила поведения в аэропорту и самолете, а также правила въезда в страну.
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