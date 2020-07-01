4 541 15
На Ривненщине прокурор задержан на взятке в виде 2 ноутбуков, - Офис генпрокурора. ФОТО
1 июля правоохранители задержали при получении взятки заместителя начальника одного из отделов прокуратуры Ривненской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, прокурор требовал у и.о. начальника одного из отделений полиции Ривненской области взятку в виде двух новых ноутбуков общей стоимостью почти 30 тыс. грн за непривлечение к уголовной ответственности по двум уголовным производствам и принятие решений об их закрытии.
Сейчас прокурор задержан, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.
Топ комментарии
+7 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий01.07.2020 19:28
+5 Николай Морозов #446358
показать весь комментарий01.07.2020 19:17
+4 HermitAlex
показать весь комментарий01.07.2020 19:20
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
это канцелярские принадлежности...