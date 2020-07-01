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На Ривненщине прокурор задержан на взятке в виде 2 ноутбуков, - Офис генпрокурора. ФОТО

1 июля правоохранители задержали при получении взятки заместителя начальника одного из отделов прокуратуры Ривненской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

На Ривненщине прокурор задержан на взятке в виде 2 ноутбуков, - Офис генпрокурора 01

По данным следствия, прокурор требовал у и.о. начальника одного из отделений полиции Ривненской области взятку в виде двух новых ноутбуков общей стоимостью почти 30 тыс. грн за непривлечение к уголовной ответственности по двум уголовным производствам и принятие решений об их закрытии.

На Ривненщине прокурор задержан на взятке в виде 2 ноутбуков, - Офис генпрокурора 02

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Сейчас прокурор задержан, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Автор: 

взятка (6165) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) прокурор (1131) Офис Генпрокурора (2473) Ровенская область (1236)


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Топ комментарии
+7
цуценятами хортів не візьме?
На Ривненщине прокурор задержан на взятке в виде 2 ноутбуков, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4713
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01.07.2020 19:28
+5
Это й@@@ный стыд, скоро сэконхендом брать будут.
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01.07.2020 19:17
+4
Епоха бідності закінчилась. Потрібно адаптуватись.
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01.07.2020 19:20
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Это й@@@ный стыд, скоро сэконхендом брать будут.
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01.07.2020 19:17 Ответить
Епоха бідності закінчилась. Потрібно адаптуватись.
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01.07.2020 19:20 Ответить
Судя по тому как одет подозреваемый-он давно уже секондом не брезгует.
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01.07.2020 20:07 Ответить
"...прокурор требовал у и.о. начальника одного из отделений полиции Ривненской области взятку в виде двух новых ноутбуков..." та да все возвращается на круги своя - борзыми щенками скоро брать будут , не ну где их берут этих утырков я если честно уже в уахуае
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01.07.2020 22:34 Ответить
Коломойский за 14 лет украл в Украине пол триллиона долларов и не сидит....нащли взточника со вшивими ноутами...,типа имитации работы
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01.07.2020 19:26 Ответить
Мдя, колись брали борзими, країна в смартфоні.
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01.07.2020 19:26 Ответить
Наколядував прокурор трішечки і те відібрали кляті вороги.
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01.07.2020 19:28 Ответить
цуценятами хортів не візьме?
На Ривненщине прокурор задержан на взятке в виде 2 ноутбуков, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4713
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01.07.2020 19:28 Ответить
газета Уошингтон пост назвала Бенины концерты в США Аферой Века.Хоть тут отличились...Сонька Зролотая ручка и Гриша Котовский отдыхают...
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01.07.2020 19:32 Ответить
это не взятка.
это канцелярские принадлежности...
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01.07.2020 19:42 Ответить
на взятке в виде 2 ноутбуков. я в доле
На Ривненщине прокурор задержан на взятке в виде 2 ноутбуков, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4483
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01.07.2020 19:45 Ответить
А що це за гидка пика кацапська?
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01.07.2020 22:36 Ответить
Мельчает прокурор, надо заповедник для него открывать
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01.07.2020 19:47 Ответить
скоро курями начнут брать)))
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01.07.2020 20:06 Ответить
1000 раз предупреждали- нехрен с мусорами связываться!
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01.07.2020 20:28 Ответить
 
 