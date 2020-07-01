На Ривненщине прокурор задержан на взятке в виде 2 ноутбуков, - Офис генпрокурора. ФОТО

1 июля правоохранители задержали при получении взятки заместителя начальника одного из отделов прокуратуры Ривненской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, прокурор требовал у и.о. начальника одного из отделений полиции Ривненской области взятку в виде двух новых ноутбуков общей стоимостью почти 30 тыс. грн за непривлечение к уголовной ответственности по двум уголовным производствам и принятие решений об их закрытии.

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Сейчас прокурор задержан, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.