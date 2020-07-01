Замвоенкома задержан на Херсонщине при получении 15 тыс. грн взятки за помощь в уклонении от призыва, - Нацполиция. ФОТО

В Херсонской области правоохранители уличили в вымогательстве и получении взятки заместителя военного комиссара районного военкомата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Военный чиновник получил 15 000 гривен взятки, за эти деньги обещая не искать призывника, который уклоняется от прохождения военной службы и от призыва в ряды Вооруженных Сил Украины.

Средства изъяты, опечатаны и приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств. Фигурант задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Решается вопрос о сообщение взяточнику о подозрении по ч.3 ст.368 "Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом" Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.