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Замвоенкома задержан на Херсонщине при получении 15 тыс. грн взятки за помощь в уклонении от призыва, - Нацполиция. ФОТО

В Херсонской области правоохранители уличили в вымогательстве и получении взятки заместителя военного комиссара районного военкомата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Замвоенкома задержан на Херсонщине при получении 15 тыс. грн взятки за помощь в уклонении от призыва, - Нацполиция 01

Военный чиновник получил 15 000 гривен взятки, за эти деньги обещая не искать призывника, который уклоняется от прохождения военной службы и от призыва в ряды Вооруженных Сил Украины.

Средства изъяты, опечатаны и приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств. Фигурант задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 

Замвоенкома задержан на Херсонщине при получении 15 тыс. грн взятки за помощь в уклонении от призыва, - Нацполиция 02

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Решается вопрос о сообщение взяточнику о подозрении по ч.3 ст.368 "Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом" Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Автор: 

взятка (6165) Нацполиция (16484) военкомат (458) Херсонская область (4789)


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Обережно! То майбутній міністр оборони при черговому президенті-уклоністі!
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01.07.2020 19:36 Ответить
О, так там же на Херсонщине недавно был... шо опять уклонялся.
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01.07.2020 19:47 Ответить
Совкодрочеры угомонитесь со своим призывом! Все равно брали и будут брать всех непереловите!или установите официальную сумму при которой парень освобождается от службы а эти деньги пусть идут военослужащим по контракту сколько можно гоняться за пацанами в какой еще стране кроме рашки и им подобным есть такая шляпа?
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01.07.2020 20:18 Ответить
Да не будет он сидеть один хрен он уже от пред идущих столько снял что ему хватит на 10 отбоев
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01.07.2020 23:28 Ответить
 
 