Один из лидеров Нацкорпуса Жорин анонсировал на 2 июля акцию под СБУ с требованием запретить ОПЗЖ и партию Шария

Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин анонсировал акцию националистов под СБУ и Министерством юстиции 2 июля. Главное требование - запрет партии ОПЗЖ и партии Шария.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Жорин написал в Фейсбуке.

"Немного странно, что нам сегодня, как и шесть лет назад, приходится бороться с пророссийскими силами внутри страны. За это время много что изменилось, но тем не менее, сегодня достаточно комфортно себя чувствуют в политическом поле такие открытые пророссийские партии как, например, ОПЗЖ или Партия Шария", - заявил глава штаба Нацкорпуса в своем видеообращении.

Кроме того, он отметил, что в Украине до сих пор есть люди, которые "доверяют этим старым ворам-регионалам или проекту Шария", и назвал его "крысой, которая даже боится вернуться в Украину".

Вспомнил Жорин и сегодняшний эпизод с сайтом Шарий.net: "Недавно они заявляли, что являются хозяевами улицы, но на улице их загнали под плинтус. Они считали себя неуловимыми блоггерами, но сегодня неизвестные патриоты взломали сайт Шария".

Напомним, что сегодня на сайте политической силы Анатолия Шария появилась новость с извинениями перед Национальным Корпусом: "Я был неправ. Прошу прекратить преследования моих сторонников, так как во всем произошедшем виноват я, а не они. Также хочу извиниться перед членами "Партии Шария", здоровье и жизнь которых оказались в опасности из-за моих действий".

После этого, неизвестные "положили" сайт, оставив там гифку. Если изображение довольно быстро убрали, то новость с извинениями "провисела" на ресурсе несколько часов.



