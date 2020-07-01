Один из лидеров Нацкорпуса Жорин анонсировал на 2 июля акцию под СБУ с требованием запретить ОПЗЖ и партию Шария
Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин анонсировал акцию националистов под СБУ и Министерством юстиции 2 июля. Главное требование - запрет партии ОПЗЖ и партии Шария.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Жорин написал в Фейсбуке.
"Немного странно, что нам сегодня, как и шесть лет назад, приходится бороться с пророссийскими силами внутри страны. За это время много что изменилось, но тем не менее, сегодня достаточно комфортно себя чувствуют в политическом поле такие открытые пророссийские партии как, например, ОПЗЖ или Партия Шария", - заявил глава штаба Нацкорпуса в своем видеообращении.
Кроме того, он отметил, что в Украине до сих пор есть люди, которые "доверяют этим старым ворам-регионалам или проекту Шария", и назвал его "крысой, которая даже боится вернуться в Украину".
Вспомнил Жорин и сегодняшний эпизод с сайтом Шарий.net: "Недавно они заявляли, что являются хозяевами улицы, но на улице их загнали под плинтус. Они считали себя неуловимыми блоггерами, но сегодня неизвестные патриоты взломали сайт Шария".
Напомним, что сегодня на сайте политической силы Анатолия Шария появилась новость с извинениями перед Национальным Корпусом: "Я был неправ. Прошу прекратить преследования моих сторонников, так как во всем произошедшем виноват я, а не они. Также хочу извиниться перед членами "Партии Шария", здоровье и жизнь которых оказались в опасности из-за моих действий".
После этого, неизвестные "положили" сайт, оставив там гифку. Если изображение довольно быстро убрали, то новость с извинениями "провисела" на ресурсе несколько часов.
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Я не дивуюсь чого так сполошились в офісі Президена - бо Шарій та ОПЗЖ відбирають такі дорогоцінні відсотки в "Слуги народу".
и так и сделаем!
Ave Pastor !
Но у порохобота память как у рыбки Гуппи.)
У нас другая беда - президент еврей. Зёма.
Евреи это те, кто на ближнем Востоке построили одно из самых развитых в мире государств.
Разбили в 100 крат преобладающие орды исламистов, вооруженных до зубов москальским режимом. Из-под земли достали, судили и казнили нацистских преступников, покарали исламских террористов за теракт 1972 года.
В то же время если еврейская диаспора если не организуется и не потребует устранить представителей воровского капитала, то в случае массовых беспорядков советское быдло (и не только) всю злость сорвет на тех еврееях, кто не сумел вовремя уехать
Во время пандемии, во время учений путлера в крыму и на белорусском направлении созывать людей против опзж? Почему именно сейчас? Возможно, опзж и есть заказчики такой акции, которые они способны озвучить, как преследование оппозиции, что они несомненно и сделают. Наводит на определенные мысли.
еще при шлюхе ПАРАШАнка партию шария зарегистрировали и допустили к выборам. Что уже нонсенс !!!
СРАКОблок не закроют
Слепо верующий без анализа воспринимает слова священника как догму.
За словами керівника штабу партії «Національний корпус» Максима Жоріна, дещо раніше його політична сила звернулася з вимогою заборонити ці дві партії до Служби безпеки України та Міністерства юстиції, а також подала позов щодо заборони «Партії Шарія» до Окружного адміністративного суду Києва. Однак, сказав він, станом на сьогодні жодної відповіді від цих трьох установ ще не отримано. Сьогодні ж, наголосив Жорін, від політичних партій та громадських організацій до громадської ради при Міністерстві юстиції передано аналогічну вимогу про заборону Партії Шарія та ОПЗЖ. Він переконаний, що існують всі законодавчі підстави скасувати реєстрацію цих двох партій, «оскільки їхня діяльність загрожує територіальній цілісності та суверенітету України».
В свою чергу правозахисниця Ольга Касьян зазначила, що ці обидві політичні сили ніяк не ототожнюють себе з Україною, а ОПЗЖ як парламентська партія, продукує антиукраїнські законопроекти, зокрема, щодо урівняння статусу загиблих та побитих «майданівців» з «беркутівцями» та іншими правоохоронцями, які «били та вбивали учасників Революції гідності». Окрім того, зауважила вона, в ОПЗЖ хочуть урівняти в правах пенсіонерів з вільних територій України та з окупованих.
Представник ВГО «Сокіл» Руслан Андрійко заявив, що особливість гібридної війни, яку веде Росія проти України, є культивування проросійських політичних сил всередині України. І за таких обставин дуже важко протистояти гібридній агресії. Він додав, що вимогою заборонити ОПЗЖ та «Партію Шарія» проукраїнські партії та громадські організації схиляють владу до захисту територіальної цілісності та суверенітету України.
На думку представника Руху ветеранів України Антона Колумбета, нині в Україні відчувається реванш проросійських сил у рамках провадження Росією гібридної агресії і, відповідно, на таку агресію має бути аналогічна гібридна протидія держави Україна, яка має заборонити діяльність будь-яких проросійських партій в Україні. Він вважає, що зараз вистачає правових механізмів щодо заборони «Партії Шарія», навіть не враховуючи її політичну спрямованість. За його словами, йдеться про непрозорість фінансування, коли кошти від російських спонсорів партії перекидають на ФОПи, які нібито роблять пожертви для цієї партії.
Окрім того він заявив, що спеціально для проросійських політиків вже придбано 4 сертифікати на платні камери у слідчому ізоляторі Києва. Ці сертифікати призначені для проросійських політиків Юрія Бойка, Віктора Медведчука, Вадима Рабиновича та Анатолія Шарія.
«Ми всі сповідуємо гуманістичні принципи, тому після того, як ворогам української держави буде надана правова оцінка і вони займуть заслужене місце в слідчих ізоляторах, ми дізналися, що Міністерство юстиції запустило нову послугу - покращення умов перебування у слідчих ізоляторах для найбільш поважних клієнтів. Ми скинулися і придбали 4 сертифікати у державну установу «Київський слідчий ізолятор». Оплатили послуги наперед за покращені умови перебування у СІЗО. У нас є 4 чудових сертифікати. До них прикладається ще заява на конкретне прізвище. Пане Бойко, пане Медведчук, пане Рабинович і пане Шарій, вас чекають комфортні зручні слідчі ізолятори Києва, де ви будете повністю захищені від коронавірусної хвороби", - сказав Колумбет.
В свою чергу голова громадської ради при Мін'юсті Василь Гончарук в коментарі УНІАН зазначив, що сьогоднішня заява щодо заборони ОПЗЖ та «Партії Шарія» буде розглянута громадською радою наступного тижня і за результатами розгляду буде звернення як до Міністерства юстиції, так і до інших державних органів з вимогою скасувати реєстрацію цих двох політичних сил.
В цілому ж учасники прес-конференції заявили, що хочуть вичерпати весь правовий арсенал протидії антиукраїнським політичним силам. Вони сподіваються, що держава дослухається і заборонить діяльність цих партій. Якщо ж цього не станеться, «то й політичні сили, і громадські організації, будуть змушені вдатися до вуличних акцій щоб спонукати державу захистити свій суверенітет».
https://www.unian.ua/politics/sizo-u-podarunok-aktivisti-pridbali-kvitki-dlya-medvedchuka-shariya-boyka-ta-rabinovicha-novini-ukrajina-11095022.html
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=V0jC1TxM_gY