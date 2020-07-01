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Один из лидеров Нацкорпуса Жорин анонсировал на 2 июля акцию под СБУ с требованием запретить ОПЗЖ и партию Шария

Один из лидеров Нацкорпуса Жорин анонсировал на 2 июля акцию под СБУ с требованием запретить ОПЗЖ и партию Шария

Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин анонсировал акцию националистов под СБУ и Министерством юстиции 2 июля. Главное требование - запрет партии ОПЗЖ и партии Шария.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Жорин написал в Фейсбуке.

"Немного странно, что нам сегодня, как и шесть лет назад, приходится бороться с пророссийскими силами внутри страны. За это время много что изменилось, но тем не менее, сегодня достаточно комфортно себя чувствуют в политическом поле такие открытые пророссийские партии как, например, ОПЗЖ или Партия Шария", - заявил глава штаба Нацкорпуса в своем видеообращении.

Кроме того, он отметил, что в Украине до сих пор есть люди, которые "доверяют этим старым ворам-регионалам или проекту Шария", и назвал его "крысой, которая даже боится вернуться в Украину".

Вспомнил Жорин и сегодняшний эпизод с сайтом Шарий.net: "Недавно они заявляли, что являются хозяевами улицы, но на улице их загнали под плинтус. Они считали себя неуловимыми блоггерами, но сегодня неизвестные патриоты взломали сайт Шария".

Напомним, что сегодня на сайте политической силы Анатолия Шария появилась новость с извинениями перед Национальным Корпусом: "Я был неправ. Прошу прекратить преследования моих сторонников, так как во всем произошедшем виноват я, а не они. Также хочу извиниться перед членами "Партии Шария", здоровье и жизнь которых оказались в опасности из-за моих действий".

После этого, неизвестные "положили" сайт, оставив там гифку. Если изображение довольно быстро убрали, то новость с извинениями "провисела" на ресурсе несколько часов.

Автор: 

Национальный корпус (393) Шарий Анатолий (227) Жорин Максим (47) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+35
Поддерживаю
ОПЗЖ за "поребрик" 😀😀😀!
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01.07.2020 19:38
+25
"Наша провина, що ми недобили цю нечисть у 2014 році" - Турчинов "кровавий Пастор"

"Ми маємо використовувати всі можливості, щоб зупинити діяльність відверто антиукраїнських сил", - один із лідерів Нацкорпусу Жорін анонсував акцію з вимогою заборони ОПЗЖ і партії Шарія - Цензор.НЕТ 5220
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01.07.2020 20:17
+24
Сумнівно, що Аваков хоче заборонити шаріївщину і медведчуківщину🙄
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01.07.2020 19:38
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Никогда не интересовался Шарием и его идеологией, но корпусники его так раскрутили, что обязательно посмотрю поподробнее, а что оно такое.
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01.07.2020 20:13 Ответить
Якщо когось і забороняти, то це - нацюків і різних там продажних псевдо-патрійотів!
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01.07.2020 20:14 Ответить
Я же ці собаки паляться. ОПЗЖ, Шарій відверто проросійські сили, а СН - не відверта проросійська сила, бо ховає своє проросійськке нутро, але з кожним місяцем це виходить все важче і важче.
Я не дивуюсь чого так сполошились в офісі Президена - бо Шарій та ОПЗЖ відбирають такі дорогоцінні відсотки в "Слуги народу".
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01.07.2020 20:14 Ответить
73% вы также против опзж?
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01.07.2020 20:16 Ответить
Мугу, промычали 73%.
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01.07.2020 23:54 Ответить
давно пора!нужно еще прикрыть или спалить ватные каналы 112/zik/newsone/интер!
и так и сделаем!
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01.07.2020 20:17 Ответить
"Наша провина, що ми недобили цю нечисть у 2014 році" - Турчинов "кровавий Пастор"

"Ми маємо використовувати всі можливості, щоб зупинити діяльність відверто антиукраїнських сил", - один із лідерів Нацкорпусу Жорін анонсував акцію з вимогою заборони ОПЗЖ і партії Шарія - Цензор.НЕТ 5220
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01.07.2020 20:17 Ответить
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01.07.2020 20:19 Ответить
серьезная тема !

Ave Pastor !
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01.07.2020 20:21 Ответить
Ну дык вам это говоили все 5 лет, а вы Семочков назначали.... Теперь есть резонные вопросы почему вы их назначали???
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01.07.2020 20:33 Ответить
Отож!) Такой тёплой ванны после Майдана не ожидали даже сами рыги. Иначе не сигали бы из окон поначалу. Именно при Петре зашевелилась мумия Медведчука. Антиукраинская шелупонь оклемалась, беспрепятственно ребрендировались, скупила каналы...
Но у порохобота память как у рыбки Гуппи.)
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01.07.2020 20:51 Ответить
Ну не то, шо сейчас, правда?
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01.07.2020 23:08 Ответить
С Зеленского какой спрос? Он пришёл к власти путём обычных очередных президентских выборов. Мало того, существенная доля его избирателей это электорат ОПЗЖ. А вот Петро пришёл к власти на волне революции, ценой человеческих жизней. Его электорат требовал возмездия для тех, кто довёл страну до крайности. Ещё не остыли трупы Небесной Сотни, а рыги уже начали распаковывать чемоданы и отменять чартеры, поняв что с Петром очень даже можно договориться.
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02.07.2020 09:22 Ответить
Не пля, а Пороха военная Хунта назначила а не избиратели.
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02.07.2020 09:46 Ответить
Чукча не читатель, чукча писатель?(с) Я тебе в том числе и об избирателях намисал.
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02.07.2020 09:57 Ответить
А чим тобі Семочко заважає ? Кого треба було ? Може оцього Жоріка ?
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01.07.2020 21:15 Ответить
так , це ваша провина ,тому геть з пол1тики , бо ви всрались , тому що в1д ол1гархату працюэте .
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01.07.2020 21:00 Ответить
Идея хорошая, только почему раньше у них такой мысли не возникало?
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01.07.2020 20:32 Ответить
"Ми маємо використовувати всі можливості, щоб зупинити діяльність відверто антиукраїнських сил", - один із лідерів Нацкорпусу Жорін анонсував акцію з вимогою заборони ОПЗЖ і партії Шарія - Цензор.НЕТ 9820

У нас другая беда - президент еврей. Зёма.
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01.07.2020 20:39 Ответить
Он не еврей, он аморфная шпана еврейского происхождения!
Евреи это те, кто на ближнем Востоке построили одно из самых развитых в мире государств.
Разбили в 100 крат преобладающие орды исламистов, вооруженных до зубов москальским режимом. Из-под земли достали, судили и казнили нацистских преступников, покарали исламских террористов за теракт 1972 года.
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01.07.2020 21:18 Ответить
Ты шо поц?? провокатору отвечаешь...
В то же время если еврейская диаспора если не организуется и не потребует устранить представителей воровского капитала, то в случае массовых беспорядков советское быдло (и не только) всю злость сорвет на тех еврееях, кто не сумел вовремя уехать
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01.07.2020 23:36 Ответить
Хорошее дело !
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01.07.2020 20:51 Ответить
Популистское требование, и они об этом прекрасно знают. Очередной пар в свисток.
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01.07.2020 20:51 Ответить
нам до зарезу нужен закон об антиукраинской деятельности. Свой Маккартни, своя охота на ведьм. Походу, в историческом развитии нельзя перепрыгивать через этапы, их только можно проходить скорее или медленее
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01.07.2020 20:52 Ответить
Не верю я этим националистам, выползают по заказу по предоплате.
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01.07.2020 20:54 Ответить
..и заметьте - все !
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01.07.2020 21:01 Ответить
Без националистов будет не нация, а сброд с девизом "какая разница".
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01.07.2020 21:08 Ответить
Последним националистом был Черновол, все остальное- жалкая подделка. Поняла это сравнительно недавно.
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01.07.2020 21:23 Ответить
А кого еще знаешь из " всех остальных"? Неужто ВСЕ так плохи?
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01.07.2020 22:13 Ответить
Это очень глубокая тема. Но в данном случае я согласна, что опзж - это чистой воды кремлевский проект, который уже слишком далеко зашёл к тому же.
Во время пандемии, во время учений путлера в крыму и на белорусском направлении созывать людей против опзж? Почему именно сейчас? Возможно, опзж и есть заказчики такой акции, которые они способны озвучить, как преследование оппозиции, что они несомненно и сделают. Наводит на определенные мысли.
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01.07.2020 22:54 Ответить
Ні,шановний.УКРи-це УніяКиєРусів,як US-11-ть націй,UK-4-и нації.Унія,а не нація.А те,що ви бачите- це просто 4-а сила(Авака)яка є проти ЕС та НАТО і зараз перед виборами піариться.Їхня абсолютна бездіяльність проти продажу 10 000 га української землі в одні руки(в Ізраїлі 93%-и землі у власності держави і не продається,а продається тільки право на оренду) це доказала.Але ніщо їм не мішає заявляти:"Нац.Корп.заблокував Порошенко намір ввести особливий статус Донбасу і амністію бойовиків ОРДЛО. Вважаємо, що розпочате Порошенко може закінчити Зеленський.Наше завдання - не допустити договорняка вчорашніх з сьогоднішніми і реваншу позавчорашніх"Ну і ну-х... гну,неначе совіцькі махновці,а не націоналісти.І хто їм зараз повірить,коли ніша "ПетяШарій" давно зайнята ПОПоОПами-грабують,аж дрантя сиплеться?
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01.07.2020 22:13 Ответить
битва нанайських мальчіков
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01.07.2020 20:57 Ответить
Та ты че?????Шел седьмой год войны.Быстро однако отреагировали
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01.07.2020 20:57 Ответить
А хіба цим не повинні займатись спецслужби ?
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01.07.2020 21:00 Ответить
..Так ......*семочки * де ?
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01.07.2020 21:10 Ответить
Ці з нацкорпусу і привели до влади зеленського який привів за собою всих цих ригів і сепаратистів-насолоджуйтесь тепер скоро і до вас доберуться разом з аваковим
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01.07.2020 21:16 Ответить
Смерть коллаборантам!!!
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01.07.2020 21:24 Ответить
Всех, кто способствует расколу Украины запретить посадить, герб и флаг в Украине один, националистов, пока они не стали нацистами запретить.
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01.07.2020 21:41 Ответить
Пока ти не став педофілом, тебе потрібно стерелізувати.
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01.07.2020 22:03 Ответить
Нацкорпус не потрібно бла-бла. Ви починайте і ми вас в цьому підтримаємо.
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01.07.2020 22:02 Ответить
Не-не, на завтра не занимать. Там будут чудеса с гривной. Люди будут пытаться поменять ее на валюту. И без вас будет ажиотаж.
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01.07.2020 22:03 Ответить
Ну, нарешті! Не пройшло і 6 років війни. Але це тільки прохання до реальної заборони і посадок агентів та зрадників навряд чи дійде....
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01.07.2020 22:08 Ответить
То і ЕСовців треба заборонити, ті самі ригоанальні сепари
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01.07.2020 22:57 Ответить
надо было перед президентскими выборами чмырить медведчука,а не пороха.а теперь у портнова идите требуйте.
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01.07.2020 23:02 Ответить
Косить, пока косы не затупятся, наточить и дальше косить.
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01.07.2020 23:59 Ответить
Идея хорошая, но увы - невыполнима.
еще при шлюхе ПАРАШАнка партию шария зарегистрировали и допустили к выборам. Что уже нонсенс !!!
СРАКОблок не закроют
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02.07.2020 07:25 Ответить
Её зарегистрировали 05.06.2019, то есть на рассвете епохи зебелизма, гмм. Неувязочка
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02.07.2020 17:55 Ответить
Шариёв надо п..здить
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02.07.2020 09:26 Ответить
Що Аваков дав команду трішечки підігнути медведчуківців?
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02.07.2020 11:36 Ответить
Есть не менее опасный внутренний враг Украины - московская церковь УПЦ (МП).
Слепо верующий без анализа воспринимает слова священника как догму.
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30.07.2020 15:39 Ответить
Ну наехать на опзжопу у него кишка тонка, даже у хозяина тонка...а вот партию петушария можно и в суд не ходить, а банально ********* бейсбольными битами...и чем раньше тем лучше, пока эта мразь не окрепла....
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30.07.2020 15:42 Ответить
Низка громадських організацій та партій звернулися до громадської ради при Міністерстві юстиції з вимогою заборонити діяльність проросійських «Опозиційної платформи - За життя» та «Партії Шарія». Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною заявою вони виступили сьогодні на прес-конференції.
За словами керівника штабу партії «Національний корпус» Максима Жоріна, дещо раніше його політична сила звернулася з вимогою заборонити ці дві партії до Служби безпеки України та Міністерства юстиції, а також подала позов щодо заборони «Партії Шарія» до Окружного адміністративного суду Києва. Однак, сказав він, станом на сьогодні жодної відповіді від цих трьох установ ще не отримано. Сьогодні ж, наголосив Жорін, від політичних партій та громадських організацій до громадської ради при Міністерстві юстиції передано аналогічну вимогу про заборону Партії Шарія та ОПЗЖ. Він переконаний, що існують всі законодавчі підстави скасувати реєстрацію цих двох партій, «оскільки їхня діяльність загрожує територіальній цілісності та суверенітету України».
В свою чергу правозахисниця Ольга Касьян зазначила, що ці обидві політичні сили ніяк не ототожнюють себе з Україною, а ОПЗЖ як парламентська партія, продукує антиукраїнські законопроекти, зокрема, щодо урівняння статусу загиблих та побитих «майданівців» з «беркутівцями» та іншими правоохоронцями, які «били та вбивали учасників Революції гідності». Окрім того, зауважила вона, в ОПЗЖ хочуть урівняти в правах пенсіонерів з вільних територій України та з окупованих.
Представник ВГО «Сокіл» Руслан Андрійко заявив, що особливість гібридної війни, яку веде Росія проти України, є культивування проросійських політичних сил всередині України. І за таких обставин дуже важко протистояти гібридній агресії. Він додав, що вимогою заборонити ОПЗЖ та «Партію Шарія» проукраїнські партії та громадські організації схиляють владу до захисту територіальної цілісності та суверенітету України.
На думку представника Руху ветеранів України Антона Колумбета, нині в Україні відчувається реванш проросійських сил у рамках провадження Росією гібридної агресії і, відповідно, на таку агресію має бути аналогічна гібридна протидія держави Україна, яка має заборонити діяльність будь-яких проросійських партій в Україні. Він вважає, що зараз вистачає правових механізмів щодо заборони «Партії Шарія», навіть не враховуючи її політичну спрямованість. За його словами, йдеться про непрозорість фінансування, коли кошти від російських спонсорів партії перекидають на ФОПи, які нібито роблять пожертви для цієї партії.
Окрім того він заявив, що спеціально для проросійських політиків вже придбано 4 сертифікати на платні камери у слідчому ізоляторі Києва. Ці сертифікати призначені для проросійських політиків Юрія Бойка, Віктора Медведчука, Вадима Рабиновича та Анатолія Шарія.
«Ми всі сповідуємо гуманістичні принципи, тому після того, як ворогам української держави буде надана правова оцінка і вони займуть заслужене місце в слідчих ізоляторах, ми дізналися, що Міністерство юстиції запустило нову послугу - покращення умов перебування у слідчих ізоляторах для найбільш поважних клієнтів. Ми скинулися і придбали 4 сертифікати у державну установу «Київський слідчий ізолятор». Оплатили послуги наперед за покращені умови перебування у СІЗО. У нас є 4 чудових сертифікати. До них прикладається ще заява на конкретне прізвище. Пане Бойко, пане Медведчук, пане Рабинович і пане Шарій, вас чекають комфортні зручні слідчі ізолятори Києва, де ви будете повністю захищені від коронавірусної хвороби", - сказав Колумбет.
В свою чергу голова громадської ради при Мін'юсті Василь Гончарук в коментарі УНІАН зазначив, що сьогоднішня заява щодо заборони ОПЗЖ та «Партії Шарія» буде розглянута громадською радою наступного тижня і за результатами розгляду буде звернення як до Міністерства юстиції, так і до інших державних органів з вимогою скасувати реєстрацію цих двох політичних сил.
В цілому ж учасники прес-конференції заявили, що хочуть вичерпати весь правовий арсенал протидії антиукраїнським політичним силам. Вони сподіваються, що держава дослухається і заборонить діяльність цих партій. Якщо ж цього не станеться, «то й політичні сили, і громадські організації, будуть змушені вдатися до вуличних акцій щоб спонукати державу захистити свій суверенітет».

https://www.unian.ua/politics/sizo-u-podarunok-aktivisti-pridbali-kvitki-dlya-medvedchuka-shariya-boyka-ta-rabinovicha-novini-ukrajina-11095022.html
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30.07.2020 15:45 Ответить
Низка громадських організацій та партій звернулися до громадської ради при Міністерстві юстиції з вимогою заборонити діяльність проросійських партій, зокрема «Опозиційної платформи - За життя» та «Партії Шарія».
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=V0jC1TxM_gY
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30.07.2020 15:46 Ответить
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