РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3885 посетителей онлайн
Новости
2 927 48

Украинца, предложившего латвийским пограничникам взятку в 50 евро за проход в страну, приговорили к двухмесячному заключению

Украинца, предложившего латвийским пограничникам взятку в 50 евро за проход в страну, приговорили к двухмесячному заключению

На контрольно-пропускном пункте Силене на границе Латвии и Беларуси задержан гражданин Украины, пытавшийся подкупить пограничников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы Латвии.

Уточняется, что 28 июня пограничники отказали во въезде в Латвию гражданину Украины, поскольку с 17 марта это запрещено в связи с распространением коронавируса. Получив отказ, украинец передал пограничникам страховку с вставленной в нее банкнотой в 50 евро.

В отношении его возбудили уголовное дело за взяточничество и привлекли к ответственности - приговорили к двум месяцам заключения и штрафу в размере 10 минимальных месячных зарплат, т.е. 4300 евро.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Замвоенкома задержан на Херсонщине при получении 15 тыс. грн взятки за помощь в уклонении от призыва, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

взятка (6165) Латвия (1337) пограничники (1575)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
скупой платит дважды - долбо*** еще и отсидит )))
показать весь комментарий
01.07.2020 19:41
+7
Баран... він все ще моСком у сраному совку.
показать весь комментарий
01.07.2020 19:42
+3
Зато у них тюрмы комфортные, бананы на обед дают, книжки читать можно...
показать весь комментарий
01.07.2020 19:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
скупой платит дважды - долбо*** еще и отсидит )))
показать весь комментарий
01.07.2020 19:41 Ответить
Тобто мало дав ?а як би 57 євро. ?)
показать весь комментарий
01.07.2020 19:43 Ответить
ні..тобто ... друга частина мого комменту
а пропонуючи 50...ще й принизив людину )))) хіба то хабар - то знущання ))))
показать весь комментарий
01.07.2020 19:45 Ответить
Я згадав як у Гамбурзі в кінці 90 х , не зовсім тверезвий співвітчизник хтів поліціянтові дати 20 марок хабаря - засовував іх до кішені йому , але не встиг , морда вже була на капоті щойно придбаноі в турків Дев,ятки ,длиннокрила , гнила вишня (хіт сезону) О то хлопці копи реально там образились
показать весь комментарий
01.07.2020 19:54 Ответить
отак і треба вчити - не розуміють слів (або мови))) - зрозуміють пикою в капот )))
і впевнений - більше ніколи собі такого не дозволить - інстинкт і больова пам"ять нагадають!
показать весь комментарий
01.07.2020 20:06 Ответить
Головне що б він зрозумів по трезв,яні - не тому це сталося що маловато бабла запропонував а тому що у Європі хабаря не беруть , вообче (!).
показать весь комментарий
01.07.2020 20:55 Ответить
як у Вас там важко жити ))))))))))
показать весь комментарий
01.07.2020 21:03 Ответить
а тому що у Європі хабаря не беруть , вообче (!).
Уточняю - по мелкому не берут.
показать весь комментарий
01.07.2020 21:09 Ответить
Жодного випадка не знаю за останні 25 років
показать весь комментарий
01.07.2020 21:27 Ответить
Принаймі у Бундесі
показать весь комментарий
01.07.2020 21:29 Ответить
Раніше заробітчани свідомо йшли в тюрму, щоб заробити грошей -- українці в німецьку, поляки в шведську...
показать весь комментарий
02.07.2020 06:07 Ответить
Зато у них тюрмы комфортные, бананы на обед дают, книжки читать можно...
показать весь комментарий
01.07.2020 19:44 Ответить
*** трошки переделанный )))
в латвийских тюрьмах все сурово
коль провинился не серчай
отправят в карцер где не ловит
вайфай
показать весь комментарий
01.07.2020 19:49 Ответить
Нее, это с фильма было. "Особенности национальной рыбалки" и про финскую тюрьму. Просто к слову пришлось.
показать весь комментарий
02.07.2020 09:27 Ответить
та и стишок про норвежские ))))))
я правдиво предупредил - переделанный трошки )))))
показать весь комментарий
02.07.2020 10:03 Ответить
plius internet na xaliavu...
показать весь комментарий
06.07.2020 22:15 Ответить
Баран... він все ще моСком у сраному совку.
показать весь комментарий
01.07.2020 19:42 Ответить
Жлоб с деревянной мордой и холодными ушами!
показать весь комментарий
01.07.2020 19:44 Ответить
Двуличие и продажность так называемой "Еврокомиссии" и "Европарламента" еще больше проявились в период обсуждения возможности открытия границ стран ЕС и Шенгена для граждан Украины. Своими решениями еврочиновники показали: украинцы интересуют Европу исключительно, как работники (рабы?), но никак не граждане государства, страдающего от пережитков совка.
Как стало известно, Европа открыта для граждан стран, где положение с коронавирусом еще хуже, но им - можно. Украине - нет. И опять про роль Порошенко в выбивании безвиза: именно благодаря Петру Алексеевичу, который настаивал, доказывал, убеждал продажный мир Евросоюза, мы и получили отдушину в виде возможности увидеть, как можно и должно жить людям Европы.
И одна бездарная зеленая шмаркля своей глупостью, ограниченностью, бесконечной сменой чиновников отбросила Украину на несколько этажей ниже, поставив ее ниже Уругвая и всяких-разных далеких островных государств.
показать весь комментарий
01.07.2020 19:46 Ответить
Ок, у нас 59 хворих на 100 000, назвіть країну якій відкрили кордони з більшою кількостю, аби не бути бовтуном.
показать весь комментарий
01.07.2020 19:56 Ответить
откройте сами статистику и почитайте...
Количество умерших в Испании, Италии, др.странах.
показать весь комментарий
01.07.2020 20:26 Ответить
Совсем недавно пьяный украинец убил двух молодых литовцев в Литве, скрываясь от полиции на машине. Как вы оцениваете это? Как доказать родителям и близким этих жертв, что украинец здесь не для того, чтобы что-то делать, он просто пришел посмотреть, как "можно и должно жить людям Европы."
показать весь комментарий
01.07.2020 19:58 Ответить
А литовці що не п'ють і не вбивають? Вони то що прийшли подивитись? 1 января в 03:06 в Мариямполе Audi A4 и VW Golf стали грудами железа после лобового столкновения. Спасатели обнаружили в Golf,е мертвыми мужчину (40 лет) и женщину (38 лет), а на заднем сиденье трех подростков без сознания. Позже, в больнице от травм скончался юноша 2002 года рождения. Виной ДПТ стал пьяный (1,27 промилле алкоголя в крови) водитель Audi A4. С места происшествия он скрылся, но вскоре был задержан. В полиции выяснилось, что мужчина - военнослужащий. Эту информацию подтвердила и пресс-служба Минобороны.
показать весь комментарий
01.07.2020 20:02 Ответить
pjut I zdes I sadiysia za rul.Vezde takix najdios
показать весь комментарий
01.07.2020 20:10 Ответить
Ja vizu segodnai uze pustili samoliot s Kijeva Vilnius Wizz air eto vengry kazetsia budet letat.U nas netu strogo po zapretu jesli imejet nacionalnuju vizu mozet prilitet Pravda rekomendujet 14 den karantina.So Sveciji I Portugali kak I rosiji sovsem nemzno tut prijexat
показать весь комментарий
01.07.2020 20:15 Ответить
вы и сами знаете: негодяев хватает в каждой нации, как и преступлений по-халатности. За преступления надо жестко/жестоко наказывать.
А негодяям закрывать въезд в ЕС. Неужели, вы этого не знали?
показать весь комментарий
01.07.2020 23:56 Ответить
Чекаєте НКВС?
показать весь комментарий
01.07.2020 20:04 Ответить
о чем сей выс*р?
показать весь комментарий
01.07.2020 20:23 Ответить
Все равно паря в Латвію попав! Знай наших упертих х..в!
показать весь комментарий
01.07.2020 19:47 Ответить
Тоесть он таки попал на территорию Латвии?
показать весь комментарий
01.07.2020 19:49 Ответить
А может ему только и надо было пару месяцев перекантоваться в нормальных условиях?
показать весь комментарий
01.07.2020 19:50 Ответить
И 50евро сберёг, и в Латвию попал...а штраф, то таке.
показать весь комментарий
01.07.2020 19:55 Ответить
Навряд чи. Конфіскували. Але мрія здійснилася! 50евро за здійснення мрій-фантастика, правда на два місяці...
показать весь комментарий
01.07.2020 20:25 Ответить
Раніше Україна входила до Литовського князівства, пізніше до Речі Посполитої.
показать весь комментарий
02.07.2020 06:14 Ответить
кАКОЙ АРЕСТ?!
- накормить, пожалеть, бедолагу и дать возможность по скайпу или вайберу увидеть семью...
А вообще за полтинник ни один пограничник рисковать не станет!
- номинал в мизерный полтинник это оскорбление пограничного должностного лица при исполнении своих обязанностей!
Огромное оскорбление,которое может быть смыто только арестом оскорбителя.
показать весь комментарий
01.07.2020 20:37 Ответить
vriatli oni berut vziatki.U nas nedavno odin otkazalsia ot 1 miliona evro,emu predlozil podelitsia,no tot otkazalsia,nikto nevidel mog vziat I otpustit
показать весь комментарий
01.07.2020 20:44 Ответить
Raz on otkazalsa ot milliona, to emu nado k psihiatpu azh begom !
показать весь комментарий
01.07.2020 22:33 Ответить
Teper drugoje pokolenije zdes,i policiji oni vziatku neberut.A vot tebia posadit mozet za to sto predlogajes.Sovetkix vremion policejskix uze net doverija k nim ocen vysokoja po oprosu
показать весь комментарий
02.07.2020 00:46 Ответить
По сути, за визу заплатил Теперь 2 месяца будет еще и за счет принимающей стороны жить.
показать весь комментарий
01.07.2020 22:35 Ответить
В некоторых странах Европы тюрьма для заключённых просто рай, как говорил один убийца маньяк ,кормят как в ресторане, крыша над головой и много ещё разных развлечений и прав ,докатились блин,скоро места будут в дефиците и взятку надо будет давать
показать весь комментарий
01.07.2020 23:38 Ответить
Там ще й платять, якщо працює.
показать весь комментарий
02.07.2020 06:18 Ответить
 
 