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В этом году Япония предоставит Украине более $4 млн, их направят на помощь переселенцам, военнослужащим и восстановление Донбасса, - посол Кураи

В этом году Япония предоставит Украине более $4 млн, их направят на помощь переселенцам, военнослужащим и восстановление Донбасса, - посол Кураи

Правительство Японии выделит более 4 миллионов долларов для покрытия гуманитарных нужд и восстановления восточных областей Украины.

Об этом на брифинге в Киеве заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Такаши Кураи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он подчеркнул, что один из основных приоритетов для Японии - "безопасность и благополучие жителей Донецкой и Луганской областей".

"Следовательно, еще 5 дополнительных проектов, профинансированных нашим правительством на 4,23 млн долларов США, будут реализованы в этом году четырьмя агентствами ООН - Программой развития ООН, Управлением по обслуживанию проектов ООН, Международной организацией по миграции и УВКПБ ООН, а также при участии МККК. Общая сумма такой помощи составляет 51,4 млн долларов США по состоянию на этот момент - включительно с текущими проектами", - отметил Такаши Кураи.

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Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников поблагодарил Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Украине, а также международные неправительственные организации за содействие и систематическую помощь Украине.

Министр также подчеркнул, что выделенные средства будут направлены на удовлетворение гуманитарных нужд, поддержку уязвимых слоев населения, восстановление восточных областей Украины и неотложную помощь системе здравоохранения Украины для военнослужащих.

В частности, 1,740 тыс. долларов США в течение 12 месяцев планируется направить на оказание неотложной помощи в рамках системы здравоохранения именно военнослужащих в Украине для закупки медицинского оборудования.

Кроме того, почти миллион долларов помощи будет направлен на поддержку ВПО, пострадавших в результате конфликта, а именно на создание рабочих мест и восстановление экономической инфраструктуры.

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Япония (1310) Донбасс (26956) Резников Алексей (1170) Кураи (5)


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Зачем это Японии нужно?
- не понятно. Разве что разрешение рыбу ловить в ОСТАВШИХСЯ наших морских акваториях?
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01.07.2020 20:30 Ответить
Царский подарок.
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01.07.2020 20:35 Ответить
вова, даунбас надо превратить в руины за счет его уродов даунбасовцев...
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01.07.2020 20:42 Ответить
http://inforesist.org/kult-vsu-yaponskie-strajkbolisty-podrazhayut-ukrainskoj-armii/?_utl_t=tw

Культ ВСУ: Японские
страйкболисты подражают украинской армииВ этом году Япония предоставит Украине более $4 млн, их направят на помощь переселенцам, военнослужащим и восстановление Донбасса, - посол Кураи - Цензор.НЕТ 1625
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01.07.2020 20:52 Ответить
 
 