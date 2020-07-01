В этом году Япония предоставит Украине более $4 млн, их направят на помощь переселенцам, военнослужащим и восстановление Донбасса, - посол Кураи

Правительство Японии выделит более 4 миллионов долларов для покрытия гуманитарных нужд и восстановления восточных областей Украины.

Об этом на брифинге в Киеве заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Такаши Кураи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он подчеркнул, что один из основных приоритетов для Японии - "безопасность и благополучие жителей Донецкой и Луганской областей".

"Следовательно, еще 5 дополнительных проектов, профинансированных нашим правительством на 4,23 млн долларов США, будут реализованы в этом году четырьмя агентствами ООН - Программой развития ООН, Управлением по обслуживанию проектов ООН, Международной организацией по миграции и УВКПБ ООН, а также при участии МККК. Общая сумма такой помощи составляет 51,4 млн долларов США по состоянию на этот момент - включительно с текущими проектами", - отметил Такаши Кураи.

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Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников поблагодарил Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Украине, а также международные неправительственные организации за содействие и систематическую помощь Украине.

Министр также подчеркнул, что выделенные средства будут направлены на удовлетворение гуманитарных нужд, поддержку уязвимых слоев населения, восстановление восточных областей Украины и неотложную помощь системе здравоохранения Украины для военнослужащих.

В частности, 1,740 тыс. долларов США в течение 12 месяцев планируется направить на оказание неотложной помощи в рамках системы здравоохранения именно военнослужащих в Украине для закупки медицинского оборудования.

Кроме того, почти миллион долларов помощи будет направлен на поддержку ВПО, пострадавших в результате конфликта, а именно на создание рабочих мест и восстановление экономической инфраструктуры.

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