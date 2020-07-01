Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
С этой целью документ вносит изменения в "Заключительные положения" Хозяйственного кодекса Украины и "Заключительные и переходные положения" Гражданского кодекса Украины, согласно которым в случае просрочки заемщиком в период действия карантина, установленного Кабинетом Министров на всей территории Украины, и / или в тридцатидневный срок после дня завершения действия такого карантина выполнения денежного обязательства по договору, согласно которому заемщику был предоставлен кредит (заем) банком или другим кредитодателем, заемщик освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя неустойку, штраф, пеню за просрочку.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
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А если так подумать, то все, как и ожидалось. Никакого плана у клоуна нет, команды нет тоже, страна болтается сама по себе, ее потихоньку дерибанят под информационный шум клоунов.
наивныехрестоматийные познания о банковской системе, почитайте историю действий НБУ и украинских банков в кризисные моменты.
Закон как известно обратной силы не имеет...и потому банки уже начислили...и штрафы...и пеню...
Соответственно кредиторы вынуждены будут простить начисленные штрафы, ибо суд будет руководствоваться этим "освобождением".
PS Так бывает, человек не разобравшись в сути называет другого тормознутым, а оказывается, что тормознул он сам. Делайте выводы!
% по кредиту - нараховують !
страхівку кредитну - знімають !
якщо нічого по кредитним зобовязанням не платити ...
то боргова сума просто зростає ...
Нацбанк України знову знизив ставку рефінансування !
А Вам - понизили кредитні % ?