Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

С этой целью документ вносит изменения в "Заключительные положения" Хозяйственного кодекса Украины и "Заключительные и переходные положения" Гражданского кодекса Украины, согласно которым в случае просрочки заемщиком в период действия карантина, установленного Кабинетом Министров на всей территории Украины, и / или в тридцатидневный срок после дня завершения действия такого карантина выполнения денежного обязательства по договору, согласно которому заемщику был предоставлен кредит (заем) банком или другим кредитодателем, заемщик освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя неустойку, штраф, пеню за просрочку.

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Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.