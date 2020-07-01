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Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина

Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

С этой целью документ вносит изменения в "Заключительные положения" Хозяйственного кодекса Украины и "Заключительные и переходные положения" Гражданского кодекса Украины, согласно которым в случае просрочки заемщиком в период действия карантина, установленного Кабинетом Министров на всей территории Украины, и / или в тридцатидневный срок после дня завершения действия такого карантина выполнения денежного обязательства по договору, согласно которому заемщику был предоставлен кредит (заем) банком или другим кредитодателем, заемщик освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя неустойку, штраф, пеню за просрочку.

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Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Автор: 

банки (1935) Зеленский Владимир (20444) карантин (16729) кредит (2378)


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Топ комментарии
+10
Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина - Цензор.НЕТ 8358
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01.07.2020 20:08
+8
Потужно! І головне своєчасно!
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01.07.2020 20:05
+5
4 місяці! ЧОТИРИ, Карл! А що ж сталося з турборежимом і шаленим принтером? Здувся разом з рейтингом найвеличнішого та його "Соснами Невігластва"? І чому я не здивований?
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01.07.2020 20:10
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Потужно! І головне своєчасно!
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01.07.2020 20:05 Ответить
Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина - Цензор.НЕТ 8358
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01.07.2020 20:08 Ответить
А чемненьких хлопчиків-колекторів не забув?
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01.07.2020 20:08 Ответить
4 місяці! ЧОТИРИ, Карл! А що ж сталося з турборежимом і шаленим принтером? Здувся разом з рейтингом найвеличнішого та його "Соснами Невігластва"? І чому я не здивований?
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01.07.2020 20:10 Ответить
https://mobile.twitter.com/P22067877

https://mobile.twitter.com/P22067877 Колбаса по 2.20 https://mobile.twitter.com/P22067877 @P22067877 https://mobile.twitter.com/P22067877/status/1277922749709721601 30 июн.

А если так подумать, то все, как и ожидалось. Никакого плана у клоуна нет, команды нет тоже, страна болтается сама по себе, ее потихоньку дерибанят под информационный шум клоунов.
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01.07.2020 20:13 Ответить
План у Ссанича якраз є. І судячи з того як його теліпа періодично то добрий такий план.
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01.07.2020 21:01 Ответить
ога, план по коксовой батарєє
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01.07.2020 21:19 Ответить
ВОНО працюйе.
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01.07.2020 20:15 Ответить
Борги треба віддавати, тому підписи під таким законом є контрпродуктивним і по суті він такий, що призведе до неформальних рішень з боку банків та кредитних установ.
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01.07.2020 20:15 Ответить
Возврат долга не отменяется, отменяется наказание за просроченность. Банки не обеднеют от такой задержки в платежах.
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02.07.2020 07:15 Ответить
- Ты кто такой? Давай, до свидания! © Все банки Украины
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01.07.2020 20:18 Ответить
Народ Украины: Банки Украины, вы не согласны? Ну тогда мы забираем все свои деньги. Давай, до свидания!
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02.07.2020 07:18 Ответить
Ну да, народ Украины когда-то сильно решал во взаимоотношениях с банками. Вы прямо с другой планеты!
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02.07.2020 10:15 Ответить
По-моему вы с другой планеты: никакой банк не может запретить вкладчикам забрать свои деньги из этого банка.
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02.07.2020 15:17 Ответить
Чтобы больше не выслушивать ваши наивныехрестоматийные познания о банковской системе, почитайте историю действий НБУ и украинских банков в кризисные моменты.
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02.07.2020 16:29 Ответить
Так кризисные моменты создадутся, когда ВСЕ побегут забирать свои деньги, и банк это понимает, поэтому до этой ситуации старается не доводить.
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02.07.2020 18:33 Ответить
Все одно - ЗЕ ПНХ!
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01.07.2020 20:22 Ответить
"Заменить штрафы и пеня плетьми и розгами на Майдане!" ...
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01.07.2020 20:27 Ответить
Зеленський підписав закон про недопущення нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину - Цензор.НЕТ 5721
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01.07.2020 20:28 Ответить
А чому тільки кредити? Багато українців вимушені знаходитися за кордоном, не можуть приїхати, а податки потрібно платити вчасно, чи комунальні послуги. Як тут бути?
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01.07.2020 20:51 Ответить
"Спаситель" ёпт!
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01.07.2020 20:56 Ответить
А как же. Зетипиллы за это голосовали.
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01.07.2020 21:22 Ответить
А вы против этого законa?
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02.07.2020 07:21 Ответить
Порохоботы, вы когда-нибудь отдыхаете?
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01.07.2020 21:15 Ответить
Баба Юля перестала платить, теперь Петя в шоколаде.
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01.07.2020 21:34 Ответить
и кто из вас , зепилов, сейчас сверху?
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01.07.2020 23:32 Ответить
Именно так они и отдыхают. У них это называется активным отдыхом.
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02.07.2020 07:22 Ответить
Это как раз то шо нужно! Еще построить казино в затопленых районах пусть багатеют и строят новые дома. Слава мудрому Бубочке!
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01.07.2020 21:21 Ответить
Так что не нужно прощать задолженность потерявшим работу из-за пандемии?! Штрафовать по полной или со скидкой?
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02.07.2020 07:25 Ответить
Оно и понятно - чьи интересы он защищает.
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02.07.2020 09:54 Ответить
А осел таки реально тормознутый.... подписать закон после окончания карантина...
Закон как известно обратной силы не имеет...и потому банки уже начислили...и штрафы...и пеню...
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01.07.2020 21:25 Ответить
Спецом маску одевает, что бы потом сказать:" Это не я" .
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01.07.2020 21:37 Ответить
Им никто не запрещает начислять, но "заемщик освобождается от обязанностей уплатить".

Соответственно кредиторы вынуждены будут простить начисленные штрафы, ибо суд будет руководствоваться этим "освобождением".

PS Так бывает, человек не разобравшись в сути называет другого тормознутым, а оказывается, что тормознул он сам. Делайте выводы!
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02.07.2020 07:33 Ответить
Блин, только сегодня погасил кредит а Привате. Шо си робицца... Нафига я это сделал?
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01.07.2020 22:23 Ответить
Гасить всё равно пришлось бы, но только позже.
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02.07.2020 07:35 Ответить
бред ...

% по кредиту - нараховують !
страхівку кредитну - знімають !
якщо нічого по кредитним зобовязанням не платити ...
то боргова сума просто зростає ...

Нацбанк України знову знизив ставку рефінансування !
А Вам - понизили кредитні % ?
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01.07.2020 22:50 Ответить
Обычно проценты по кредиту банк сразу начисляет. Более того, в первую очередь банк берёт с вас именно эти проценты. Задержка выплаты никак не изменит этой ситуации - сумма долга останется той же.
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02.07.2020 07:39 Ответить
пізно всрався, харант. В турборежимі виходить тільки державні гроші пи@ить
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01.07.2020 23:31 Ответить
Ничего не поздно: смягчение карантина не есть его снятием, а от уплаты уже начисленных штрафов данный закон освобождает. Вполне возможно, что даже уже уплаченные штрафы банк вернёт. Всё зависит от того, как это написано в законе.
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02.07.2020 07:43 Ответить
От вас чувствуется профессионализм. Ответы ваши четкие и юридически грамотные. Я пережил период валютного ипотечного кредита - перекрестился, когда вырвался из него. Наверное и вы таком побывали или работаете адекватным банковским служащим.
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02.07.2020 10:00 Ответить
Нет, не побывал и в банке не работаю. Просто есть определённые знания, хотя больше они касаются Штатов, а не Украины.
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02.07.2020 15:22 Ответить
 
 