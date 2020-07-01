Зеленский объявил выговор главе Сумской ОГА Грищенко "за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности местных администраций"

Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор главе Сумской областной государственной администрации Роману Грищенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском указе №261-2020 от 1 июля, размещенном на официальном сайте Главы государства.

В тексте отмечается: "За недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций объявить выговор председателю Сумской областной государственной администрации Грищенко Роману Сергеевичу".

1 июля, согласно информации на сайте ОП, Зеленский своими распоряжениями назначил 2 председателей РГА в Сумской области - Сумской и Путивльской.