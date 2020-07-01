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Зеленский объявил выговор главе Сумской ОГА Грищенко "за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности местных администраций"

Зеленский объявил выговор главе Сумской ОГА Грищенко

Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор главе Сумской областной государственной администрации Роману Грищенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском указе №261-2020 от 1 июля, размещенном на официальном сайте Главы государства.

В тексте отмечается: "За недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций объявить выговор председателю Сумской областной государственной администрации Грищенко Роману Сергеевичу".

1 июля, согласно информации на сайте ОП, Зеленский своими распоряжениями назначил 2 председателей РГА в Сумской области - Сумской и Путивльской.

Автор: 

выговор (41) Зеленский Владимир (20444) ОГА (2392) Сумская область (3158)


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Топ комментарии
+20
Так він розбійник, чи засранець? ©
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01.07.2020 20:34
+15
Грищенко з Сум фотку скинув.

Зеленский объявил выговор главе Сумской ОГА Грищенко "за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности местных администраций" - Цензор.НЕТ 11
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01.07.2020 20:39
+14
ось він рівень Шмарклі,ганяти дальнобійників,лісників і малих чиновничків...не те що "Барига",не вилазив з літака,зустрічався з усіма лідерами світу і збирав атиПутинску коаліцію,домовлявся про безвіз і томос.....
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01.07.2020 20:38
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А що шмаркля робить вигляд роботи)))) гной.
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01.07.2020 20:31 Ответить
Це "наслідки Шостки"?
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01.07.2020 20:31 Ответить
А до Зе професіонали не підуть працювати.
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01.07.2020 20:33 Ответить
А, може - Конотопа...
"Мер Конотопа https://ukr.lb.ua/news/2019/07/05/431403_sud_vidnoviv_semenihina_posadi.html Артем Семеніхін спалив прапор Росії навпроти посольства РФ у Києві. Відео він опублікував на своїй сторінці уhttps://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1NlbWVuaWtoaW4vdmlkZW9zLzY5NDYxODIyNzc2NTMwNi8/dj02OTQ2MTgyMjc3NjUzMDY= facebook .
"Так само красиво буде горіти Кремль", - підписав відео Семеніхін.
Також мер Конотопа передав "привіт" https://lb.ua/tag/17360_anatoliy_shariy проросійському блогеру Шарію , пояснивши це тим, що раніше той зняв про нього ролик, з якого Семеніхіну стало відомо, що його "найбільший гріх" - це спалення російського прапора в зоні АТО.
"Тому, Толік Шарій передаю тобі привіт і урочисто спалюю твій прапор. Це ось ця ганчірка. Нехай твої власники тобі дзвонять і кажуть: "Навіщо ти таке робиш, і тепер російські прапори палять прямо під посольством",- сказав мер".
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01.07.2020 20:50 Ответить
а те что професиОнально умеют на кормушке?
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01.07.2020 20:59 Ответить
Тих у Зе вистачає.
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01.07.2020 21:25 Ответить
Блін, сам же казав, що кадровий голод, і на тобі голову ОДА карає, кого ж той з голодухи може підібрати.
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01.07.2020 21:44 Ответить
Так він розбійник, чи засранець? ©
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01.07.2020 20:34 Ответить
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01.07.2020 20:36 Ответить
Зеленский объявил выговор главе Сумской ОГА Грищенко "за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности местных администраций" із занесенням в партійну карточку зебіла🐸
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01.07.2020 20:37 Ответить
ось він рівень Шмарклі,ганяти дальнобійників,лісників і малих чиновничків...не те що "Барига",не вилазив з літака,зустрічався з усіма лідерами світу і збирав атиПутинску коаліцію,домовлявся про безвіз і томос.....
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01.07.2020 20:38 Ответить
Грищенко з Сум фотку скинув.

Зеленский объявил выговор главе Сумской ОГА Грищенко "за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности местных администраций" - Цензор.НЕТ 11
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01.07.2020 20:39 Ответить
Зеля - просто образец в подборе качественных кадров.
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01.07.2020 20:42 Ответить
Нарід України - теж.))
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01.07.2020 21:07 Ответить
Ну, сам-то Зеля специалист по подбору кадров. Уже год наслаждаемся.
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01.07.2020 20:42 Ответить
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01.07.2020 20:52 Ответить
Та да, далекобійник Дубовський це підтвердив)))
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01.07.2020 20:49 Ответить
Да нормальные уже не хотят пачкаться об эту зеленую тину болота разруха в кадрах в голове а не в людях
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01.07.2020 20:52 Ответить
а ще буває строгій виговор с занєсєнієм...то вобшє капець
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01.07.2020 20:54 Ответить
нема ким міняти, вже не разбрасваєтся кадрами одним розчерком пера, підказали, що є і догани...
а хіба так можна було і раніше?
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01.07.2020 21:17 Ответить
Зеля хотел вырваться от болеющей супруги в Сумскю область, а там ни одной корабельной сосны... Явная кадровая недоработка!
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01.07.2020 21:03 Ответить
а вьіговор с занесением чи без?
если ,,с" то интересно сколько...
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01.07.2020 21:06 Ответить
Зеленський оголосив догану голові Сумської ОДА Грищенкові "за недоліки в роботі з добору кандидатур на посади місцевих адміністрацій" - Цензор.НЕТ 4733Зеленський оголосив догану голові Сумської ОДА Грищенкові "за недоліки в роботі з добору кандидатур на посади місцевих адміністрацій" - Цензор.НЕТ 7064

...
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01.07.2020 21:07 Ответить
Когда же в Раде будет: - "Выйди отсюда, насильник!"
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01.07.2020 21:11 Ответить
На собранном в ОПУ совещании Зеленский заставил написать заявление об отставке главу АМКУ Терентьева. Причина - штраф наложенный АМКУ на табачного монополиста "Тэдис".
Ермак активно лоббирует назначение Андрея Пальчевского заместителем министра здравоохранения. Гражданин РФ, разыскиваемый в РФ за неуплату налогов и алиментов. Официально. Неофициально - стукачок от фсб.
А вы про выговоры какие-то...
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01.07.2020 21:07 Ответить
Правда Терентьев против такого оборота событий и пишет заяву в НАБУ за давление. Кто кого победил в суде, тоже непонятно, гнусавый в бешенстве(даже Ермак такого еще не слышал). И это хорошо.
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01.07.2020 21:21 Ответить
http://everyday.sumy.ua/shhorichnij-koncert-kvartal-95-na-sumshhini/

мож хто не в курсе
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01.07.2020 21:09 Ответить
"Зеленский объявил выговор главе Сумской ОГА Грищенко..."

З занесенням в грудну клітку чи без?
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01.07.2020 21:22 Ответить
Закажите сосну,отработает за троих.
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01.07.2020 21:47 Ответить
А собі Зе не хоче винести нічого? Хоч догану за те ж саме,але вже на рівні держави.
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01.07.2020 22:42 Ответить
Я , особисто , виніс суворий виговір Зеленському за підбір своїх "кадрів" !

І що ...
А рано чи пізно "що" таки буде
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01.07.2020 23:07 Ответить
 
 