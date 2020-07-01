Зеленский объявил выговор главе Сумской ОГА Грищенко "за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности местных администраций"
Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор главе Сумской областной государственной администрации Роману Грищенко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском указе №261-2020 от 1 июля, размещенном на официальном сайте Главы государства.
В тексте отмечается: "За недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций объявить выговор председателю Сумской областной государственной администрации Грищенко Роману Сергеевичу".
1 июля, согласно информации на сайте ОП, Зеленский своими распоряжениями назначил 2 председателей РГА в Сумской области - Сумской и Путивльской.
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"Мер Конотопа https://ukr.lb.ua/news/2019/07/05/431403_sud_vidnoviv_semenihina_posadi.html Артем Семеніхін спалив прапор Росії навпроти посольства РФ у Києві. Відео він опублікував на своїй сторінці уhttps://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1NlbWVuaWtoaW4vdmlkZW9zLzY5NDYxODIyNzc2NTMwNi8/dj02OTQ2MTgyMjc3NjUzMDY= facebook .
"Так само красиво буде горіти Кремль", - підписав відео Семеніхін.
Також мер Конотопа передав "привіт" https://lb.ua/tag/17360_anatoliy_shariy проросійському блогеру Шарію , пояснивши це тим, що раніше той зняв про нього ролик, з якого Семеніхіну стало відомо, що його "найбільший гріх" - це спалення російського прапора в зоні АТО.
"Тому, Толік Шарій передаю тобі привіт і урочисто спалюю твій прапор. Це ось ця ганчірка. Нехай твої власники тобі дзвонять і кажуть: "Навіщо ти таке робиш, і тепер російські прапори палять прямо під посольством",- сказав мер".
а хіба так можна було і раніше?
если ,,с" то интересно сколько...
...
Ермак активно лоббирует назначение Андрея Пальчевского заместителем министра здравоохранения. Гражданин РФ, разыскиваемый в РФ за неуплату налогов и алиментов. Официально. Неофициально - стукачок от фсб.
А вы про выговоры какие-то...
мож хто не в курсе
З занесенням в грудну клітку чи без?
І що ...
А рано чи пізно "що" таки буде