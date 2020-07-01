РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4178 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 449 17

Позиция Франции о незаконности оккупации Крыма неизменна, визит на полуостров - личная инициатива некоторых европарламентариев, - посольство

Позиция Франции о незаконности оккупации Крыма неизменна, визит на полуостров - личная инициатива некоторых европарламентариев, - посольство

Визит группы французских депутатов Европарламента в оккупированный Россией Крым был их личной инициативой.

Об этом заявили в посольстве Франции в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Посольство Франции в Украине хочет подчеркнуть, что это сугубо личная инициатива некоторых членов Европарламента, и по этому поводу напоминает позицию французских органов власти, которые не признают незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году. Эта позиция является неизменной", - говорится в Twitter дипломатического представительства.

Позиция Франции о незаконности оккупации Крыма неизменна, визит на полуостров - личная инициатива некоторых европарламентариев, - посольство 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кислица в ООН: Участие граждан Украины с российскими паспортами в "референдуме" относительно конституции РФ незаконно и искажает его результаты

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на встрече с послом Франции в Украине Этьеном де Понсен 30 июня обратила внимание на информацию о визите группы французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в оккупированный Россией Крым и попросила официальной реакции.

Этьен де Понсен со своей стороны подтвердил неизменную позицию официального Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций, а также заверил, что передаст в МИД Франции обращения Эмине Джапаровой по поездке французских депутатов Европарламента в Крым.

В Украине открыли уголовное производство по факту незаконного визита в оккупированный Крым французских депутатов.

Также читайте: Незаконный визит французских евродепутатов в оккупированный Крым: Точицкий просит руководство Европарламента отреагировать

Автор: 

Крым (26404) посольство (1081) Франция (3520)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
То фрицы угрожают США за их блокирование планов строительства сп-2 , то лягушатники плетут сказки про ,,личную инициативу" по Крыму .....а постойте ! Фрицы тоже плели про турбины Сименс в Крыму, что они там ТОЖЕ! оказались по чьей то ,,личной инициативе" а ихний Сименс вообще ни причем
показать весь комментарий
01.07.2020 22:01
+3
Макрон і Меркель бізнесмени, холуї путлера. Тому Україні потрібен новий формат ТКГ із союзниками США та Британією. Про це говорили давно, мало хто слухав.
показать весь комментарий
01.07.2020 21:28
+3
удобная позиция ...
напоминает отбрешку раши - это не регулярные войска это отпускники и их личная инициатива...
показать весь комментарий
01.07.2020 21:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://twitter.com/YSmolii
https://twitter.com/YSmolii

Yakiv Smolii

@YSmolii


Щойно подав Президентові заяву про відставку.
Цей крок - відповідь на систематичний політичний тиск, що унеможливлює виконання моїх обов'язків Голови НБУ.
Це застереження від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку.
показать весь комментарий
01.07.2020 21:24 Ответить
Американские ракеты, найденные в ливийском лагере террористов совпали с ракетами, которые США продали Франции. Макрон поставляет оружие ливийским террористам. Франция отрицает, но серийные номера ракет говорят об обратном.

По всей вероятности Макрон передал американские ракеты Javelin Москве. Всё что Франция, в лице Макрона, передала Хафтару стало доступно Вагнеру и Москве.
показать весь комментарий
01.07.2020 21:26 Ответить
не за горами доказательство того,что рашистский военный окупационный контингент "зеленых человечков" для оккупации украинского Крыма был подготовленый военными инструкторами фрицляндии,по личному указанию завербованой макрели...
показать весь комментарий
01.07.2020 22:12 Ответить
Макрон і Меркель бізнесмени, холуї путлера. Тому Україні потрібен новий формат ТКГ із союзниками США та Британією. Про це говорили давно, мало хто слухав.
показать весь комментарий
01.07.2020 21:28 Ответить
да, давайте
Позиция Франции о незаконности оккупации Крыма неизменна, визит на полуостров - личная инициатива некоторых европарламентариев, - посольство - Цензор.НЕТ 9236
показать весь комментарий
01.07.2020 22:53 Ответить
Зебільна дипломатія в черговий раз утерлася.
показать весь комментарий
01.07.2020 21:28 Ответить
Может разорвать дипотношения сугубо в порядке личной инициативы?
показать весь комментарий
01.07.2020 21:30 Ответить
На миротворец ентих французиков?
показать весь комментарий
01.07.2020 21:36 Ответить
удобная позиция ...
напоминает отбрешку раши - это не регулярные войска это отпускники и их личная инициатива...
показать весь комментарий
01.07.2020 21:39 Ответить
А что во франции уже монархический строй, и никаких рычагов управления не осталось, и макрон ничего не решает, только плясать перед бесом путлером может?
показать весь комментарий
01.07.2020 21:52 Ответить
А в посольстве не забыли, что эти "личные" депутаты представляют государство Франция?
показать весь комментарий
01.07.2020 21:59 Ответить
То фрицы угрожают США за их блокирование планов строительства сп-2 , то лягушатники плетут сказки про ,,личную инициативу" по Крыму .....а постойте ! Фрицы тоже плели про турбины Сименс в Крыму, что они там ТОЖЕ! оказались по чьей то ,,личной инициативе" а ихний Сименс вообще ни причем
показать весь комментарий
01.07.2020 22:01 Ответить
написать имена рашистских подельников не только французских но и все кто посещал Крым персоны нон - грата в Украине пожизненно
показать весь комментарий
01.07.2020 22:09 Ответить
Если бы да кабы Украина была бы нормальным государством и с нормальным президентом ,а не с клоуном Голоборотько ,то уголовная ответственность этих евродепутатов остается без сомнения .Суд, приговор ,экстрадиция и на нары.
показать весь комментарий
01.07.2020 22:49 Ответить
Та шо там казать? Он бувший нормальну людину не зміг знайти окрім кума ***** трупачука. Та щотижня надзванював *****
показать весь комментарий
02.07.2020 06:38 Ответить
Так был же нормальный президент.

Это же не первый визит.

"Визит французских депутатов во главе с Тьерри Мариани в Крым проходил с 29 по 31 июля 2016 года."
И что Тьерри Мариани экстрадировали и посадили?

И вообще, это политические вопросы потому в Европе только посмеются над запросом. Точно также как мы посмеялись над запросом Грузии в истории с Саакашвили.
показать весь комментарий
02.07.2020 08:22 Ответить
 
 