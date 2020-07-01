Позиция Франции о незаконности оккупации Крыма неизменна, визит на полуостров - личная инициатива некоторых европарламентариев, - посольство

Визит группы французских депутатов Европарламента в оккупированный Россией Крым был их личной инициативой.

Об этом заявили в посольстве Франции в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Посольство Франции в Украине хочет подчеркнуть, что это сугубо личная инициатива некоторых членов Европарламента, и по этому поводу напоминает позицию французских органов власти, которые не признают незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году. Эта позиция является неизменной", - говорится в Twitter дипломатического представительства.

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Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на встрече с послом Франции в Украине Этьеном де Понсен 30 июня обратила внимание на информацию о визите группы французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в оккупированный Россией Крым и попросила официальной реакции.

Этьен де Понсен со своей стороны подтвердил неизменную позицию официального Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций, а также заверил, что передаст в МИД Франции обращения Эмине Джапаровой по поездке французских депутатов Европарламента в Крым.

В Украине открыли уголовное производство по факту незаконного визита в оккупированный Крым французских депутатов.

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