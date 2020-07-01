Глава Нацбанка Смолий написал заявление об увольнении в связи с "политическим давлением"
Председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке НБУ.
"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как Председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Яков Смолий.
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+74 Утилизация ватников
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+66 Владимир Николенко #234291
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И зачем МВФ денег дал??
Эти деньги уже в Омане
https://censor.net/news/3205497/zelenskiyi_zastavil_uvolitsya_glavu_antimonopolnogo_komiteta_terenteva_izza_nalojennogo_na_tabachnogo
https://censor.net/news/3205387/ermak_razrabatyvaem_zakonoproekt_o_nakazanii_za_publikatsiyu_razgovorov_vysokopostavlennyh_chinovnikov
Ну, і Смолій
Може вони уже на Ростов зібралися?
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1102668046772166?__cft__[0]=AZX0yBguXwkHRY9nyyBdGI5W5mmJou17zWCT9jOCtiPZ_I8nqU5sSGZTCf6erYj5jqt0qdsJLhz20wG7y4RdhjUiSI41K-82iUAQaGvXcu6mkGzShmEwhmPGtcfQz2xV1pA&__tn__=%2CO%2CP-R 51 мин. ·
Кризиса нет, они просто разрушают все до чего дотянутся.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZX1YKyxGmnkv8zVxSZlSHf9HOgl2sSE5-f5osJ4Nr_CBISuyA6uVhCRAlYkuoAY1UPpOdRMpldiNQ3EfAm3bKvnU9hY_XWhXxAuElLiKvNTiq3STo8AhdFO-nFP1pakoac&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1102663783439259?__cft__[0]=AZX1YKyxGmnkv8zVxSZlSHf9HOgl2sSE5-f5osJ4Nr_CBISuyA6uVhCRAlYkuoAY1UPpOdRMpldiNQ3EfAm3bKvnU9hY_XWhXxAuElLiKvNTiq3STo8AhdFO-nFP1pakoac&__tn__=%2CO%2CP-R 59 мин. ·
Не беспокойтесь. Сейчас просто назначат НБУ инвест-няню нормальную и все заколосится.
які там нафіг реформи
пропала страна !!!!!
зебилы разграбят
погана вам була Гонтарьова ?
І Смолій - ....
Чекаемо ... , а в банках вже знали ...
Сьогодні ...6:34Закрыли торги среды на 17 копеек на позиции "бид" и на 18,5 копеек на позиции "оффер" выше, чем во вторник.
Национальный банк сегодня в торгах участия не принимал.
Ідіоти, пілять !!! Чергову силіконову губасту дурепу призначать.. "..Пропал дом.!"
Адже він є главою держави...
там такі тупі схеми,що й розкручувати не треба-Гонтариху та Пороха запросто до буцигарні потягнуть.
попереду різке падіння доходів, девальвація, повна дупа...
кругом звільнення,скорочення,грошей нема...
прийшов ЗеБіл,біда поперла зі всіх сторін...
ЗеБіли, це вже кінець епохи зубожіння і велике покращення, чи тільки їх початок?
Згадаємо, як ще було рік назад...
"16 июня 2020 г. президент РФ Путин поручил генеральному директору Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву, установить личные прямые контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предметом обсуждения будет нахождение возможности решения "спорных" вопросов во взаимоотношениях между двумя странами и комплекс инвестиционных предложений для Украины."
Кирилл Дмитриев входит в ближайший , личный круг общения (3-5 человек) Владимира Путина. Путин доверяет ему безоговорочно и к мнению его прислушивается.
Огромные личные связи за рубежом в банковской финансовой и околовоенной сфере.
Блестящий переговорщик. Человек чрезвычайно не публичный предпочитающий тихие, скрытые ходы.
Отношение к Украине негативное. Считает ее "государственным недоразумением". Имеет негативный опыт дипломатического столкновения с украинскими интересами в период борьбы за принятие решения Вселенским патриархом Варфоломеем о выдаче Украине Томоса. Для объективности - был задействован Путиным в последний момент решения этого вопроса и весьма в не свойственном ему ключе. В результате Варфоломей от колоссальной взятки отказался.
Фигурант расследования в США вмешательства России в выборы президента США. При том в очень тяжелой форме - вел переговоры с частными военными компаниями. В материалах расследования - это показания основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса о его контактах с Дмитриевым в ноябре 2017 года. В общем ЦРУ считает его руководителем личной разведки Путина, которая действует вне официальных структур.
По нашим данным общий финансовый ресурс переданный под контроль Дмитриеву по украинскому вопросу составляет около 5 млрд долларов США.
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"Серйозний інформаційний ресурс" ))))))))
порохоботський )))
Позор.
Сделка, которую вчера провел Минфин по размещению Еврооблигаций, сегодня отменена. Причина - подрыв независимости Национального Банка.
Украина не привлекла 1 млрд долларов новых денег.
Инвесторы не любят, когда их кидают.
И для Украины денег больше нет.
По словам одного из собеседников http://www.liga.net/ LIGA.net , размещение отменили "по инициативе эмитента".
Соглашение по размещению евробондов Минфин успел завершить перед самым объявлением главой НБУ https://file.liga.net/persons/smoliy-yakov Яковом Смолием решения подать в отставку в связи с "системным политическим давлением".
Новые евробонды Украины могли стать первым выходом правительства на международные рынки капитала с начала коронавирусного экономического кризиса. $750 млн от выпуска этих евробондов должны были направить на погашение долгов по евробондам со сроком погашения в 2021-2022 годах.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Список голів Національного банку України
https://fraza.com/news/291408-kurs-grivny-silno-prosel-posle-otstavki-glavy-nbu
https://fraza.com/news/291408-kurs-grivny-silno-prosel-posle-otstavki-glavy-nbu Курс гривны рухнул после отставки главы НБУ !
а при Зеленськом не можна? Ось і вийде близько ста гривень за 1 $
Ні вєрю! Етава ні может бить! Бубачка - самий чєсний прєзідєнт за всю історію Украіни! Ета фсьо падстава ат праклятава Пораха!
Заява голови Національного банку України Якова Смолія про свою відставку і політичний тиск на нього - потужний сигнал не тільки закордонним партнерам України, а й громадянам країни. Це сигнал про те, що час, коли ми могли говорити хоча б про відносну стабільність національної валюти приходить до свого завершення. Що вже незабаром гривня може перетворитися просто на різаний папір, на веселі картинки, а не на гроші. Що одне з останніх досягнень влади 2014-2019 років, ще не знищене після катастрофічних для України президентських і парламентських виборів 2019 року, буде знищено.
У чинної влади просто немає іншого виходу, крім як запустити друкарський верстат. Гроші закінчуються. Якщо не почати їх друкувати, скоро навіть найвідданіші прихильники Володимира Зеленського помітять, що король - голий. Помітять по "голому" холодильнику, по відсутності пенсій і зарплат - по всьому тому, що неминуче повинно було трапитися після голосування за Зеленського і тільки посилилося через епідемію і карантин. Крім того, у запуску друкарського верстата зацікавлені олігархи та їхні лобісти у оточенні Зеленського. Тому що вони точно розуміють - з'явиться можливість вкотре пограбувати українців. Скупити все задешево. А хіба не заради цього вони об'єднувалися на підтримку Зеленського у 2019 році? Хіба вони не "зробили нас разом"?
Але якщо друкувати гроші - це не буде виходом ні для кого. Хоч скільки не видавай папір замість зарплат і пенсій - грошима він не стане. Запущений верстат - це інфляція, підвищення цін, зникнення товарів. І все це в умовах, коли українці і так бідніють із кожним днем, коли накопичені гривні - єдина надія дожити до нової зарплати або нової роботи. І раптом все це перетворюється на потерть! Якій владі вдасться втриматися після такого? Яка нестабільність після цього настане? Який агресор втримається від спокуси захопити ще шматок української території? Якщо влада почне друкувати гроші, вона може знищити не тільки себе саму, а й державу.
Західні партнери України це прекрасно усвідомлюють. "Незалежність НБУ знаходиться у центрі програми, яку підтримує МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови Нацбанку" - https://espreso.tv/news/2020/07/02/mvf_nagolosyla_na_vazhlyvosti_zabezpechennya_nezalezhnosti_nbu_nastupnykom_smoliya заявив представник МВФ Джеррі Райс. Посли групи семи https://espreso.tv/news/2020/07/02/************************************************************* відзначили , що втрата незалежності НБУ поставить під загрозу надійність реформ в Україні та їхню підтримку. У перекладі з дипломатичної мови це означає, що справжніх грошей не буде. Взагалі. І грошей МВФ зокрема.
А буде ще й дефолт. Який тільки додасться до інфляції, підвищення цін, зникнення товарів. Тільки в ще більшому ступені зменшить купівельну спроможність українців. Тільки в ще більшому ступені доб'є українську економіку.
Ще кілька днів тому я був упевнений, що весь цей кошмар трапиться восени.
Але, здається, він може відбутися вже влітку.
https://espreso.tv/tag/vitaliy_portnykov Віталій Портников , блог,
https://espreso.tv/article/2020/07/02/vitaliy_portnykov_zapusk_drukarskogo_verstata_shlyakh_do_zagybeli