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Глава Нацбанка Смолий написал заявление об увольнении в связи с "политическим давлением"

Глава Нацбанка Смолий написал заявление об увольнении в связи с

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке НБУ.

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как Председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Яков Смолий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП неизвестно о каких-либо консультациях по смене руководства Нацбанка, - Ермак

Автор: 

НБУ (4836) увольнение (2679) Смолий Яков (138)


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Топ комментарии
+74
Звиздец гривне, нас ждет дефолт. Покупайте доллары и евро.
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01.07.2020 21:25
+66
Глава Нацбанка Смолий написал заявление об увольнении в связи с "политическим давлением" - Цензор.НЕТ 5104
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01.07.2020 21:29
+58
О чем все экономисты и предупреждали. Сейчас просто невозможно выполнить Зелины хотелки без включения печатного станка на полную мощность. Смолий этому упирался как мог.
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01.07.2020 21:26
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Страница 3 из 3
суки Бибипку поставяь
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01.07.2020 23:06 Ответить
Беня.
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01.07.2020 23:07 Ответить
возможно. Но после достройки стены плача с на мордовией и взвращение всего нареформированного.
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01.07.2020 23:16 Ответить
Можливо вони і не сильно будуть друкувати гроші, я думаю, що їхня основна мета - відклик позову проти Коломойського і "відшкодування" йому за збанкрутілий Приватбанк.
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01.07.2020 23:02 Ответить
Будут, по другому покрыть бюджетный дефицит у них, малограмотных сученышей, ума не хватает. И да, будут спасать Коломойского, а кроме того, одним из условий сотрудничества Украины с МВФ было обеспечение неприкосновенности и институцоанльной полноценности Национального банка - теперь на этом поставлен крест. Осенью по любому будет полная жопа.
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01.07.2020 23:05 Ответить
Та, що їм МВФ ... Їм то що? Стирили і в Ростов чи Землю обітовану
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01.07.2020 23:13 Ответить
Иски против Коломойского подавал Приватбанк, а не Нацбанк.
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02.07.2020 10:55 Ответить
Даже при Говнюковиче не киздили с таким размахом
И зачем МВФ денег дал??
Эти деньги уже в Омане
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01.07.2020 23:05 Ответить
Щось дуже дивне останнім часом відбувається:
https://censor.net/news/3205497/zelenskiyi_zastavil_uvolitsya_glavu_antimonopolnogo_komiteta_terenteva_izza_nalojennogo_na_tabachnogo

https://censor.net/news/3205387/ermak_razrabatyvaem_zakonoproekt_o_nakazanii_za_publikatsiyu_razgovorov_vysokopostavlennyh_chinovnikov

Ну, і Смолій
Може вони уже на Ростов зібралися?
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01.07.2020 23:09 Ответить
Они просто потеряли все берега.
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01.07.2020 23:11 Ответить
Б*ядь ... І суддя Лінч ніяк з відпустки не вийде
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01.07.2020 23:14 Ответить
Берегов не видят, а под компас Беня топор подложил.
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02.07.2020 17:18 Ответить
Они просто пи@здят наши деньги в турборежиме
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01.07.2020 23:14 Ответить
Ждут только пинка под зад.
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02.07.2020 10:57 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZX0yBguXwkHRY9nyyBdGI5W5mmJou17zWCT9jOCtiPZ_I8nqU5sSGZTCf6erYj5jqt0qdsJLhz20wG7y4RdhjUiSI41K-82iUAQaGvXcu6mkGzShmEwhmPGtcfQz2xV1pA&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1102668046772166?__cft__[0]=AZX0yBguXwkHRY9nyyBdGI5W5mmJou17zWCT9jOCtiPZ_I8nqU5sSGZTCf6erYj5jqt0qdsJLhz20wG7y4RdhjUiSI41K-82iUAQaGvXcu6mkGzShmEwhmPGtcfQz2xV1pA&__tn__=%2CO%2CP-R 51 мин. ·

Кризиса нет, они просто разрушают все до чего дотянутся.
Глава Нацбанку Смолій написав заяву про звільнення у зв'язку з "політичним тиском" - Цензор.НЕТ 4630

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZX1YKyxGmnkv8zVxSZlSHf9HOgl2sSE5-f5osJ4Nr_CBISuyA6uVhCRAlYkuoAY1UPpOdRMpldiNQ3EfAm3bKvnU9hY_XWhXxAuElLiKvNTiq3STo8AhdFO-nFP1pakoac&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1102663783439259?__cft__[0]=AZX1YKyxGmnkv8zVxSZlSHf9HOgl2sSE5-f5osJ4Nr_CBISuyA6uVhCRAlYkuoAY1UPpOdRMpldiNQ3EfAm3bKvnU9hY_XWhXxAuElLiKvNTiq3STo8AhdFO-nFP1pakoac&__tn__=%2CO%2CP-R 59 мин. ·

Не беспокойтесь. Сейчас просто назначат НБУ инвест-няню нормальную и все заколосится.
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01.07.2020 23:18 Ответить
Я не поверю борьбе с коррупцией пока не сидит коломойский.
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01.07.2020 23:22 Ответить
комік зеля знову прогнувся перед бенєю..

які там нафіг реформи
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01.07.2020 23:23 Ответить
Володя не нагнулся он не разгибался ващее !
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02.07.2020 06:32 Ответить
Зебил добрался до нацбанка. Песец.
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01.07.2020 23:27 Ответить
капец !!!!!!!!!!!!!

пропала страна !!!!!
зебилы разграбят
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01.07.2020 23:36 Ответить
Очередной шкарлет уже ждёт своего назначения главой НБУ.
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01.07.2020 23:36 Ответить
Завтра доляр подорожчає. Готуйтесь до інфляції.
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01.07.2020 23:39 Ответить
ЗеБеня включить станок і надрукує ще гривень, початок епохи міліонерів...
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02.07.2020 01:19 Ответить
Завтра наступило. Курс не похитнувся навіть на 5 копійок. Так до чого всім готуватися сьогодні?
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02.07.2020 10:23 Ответить
Ще не вечір.
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02.07.2020 10:31 Ответить
Вчора 26.7, сьогодні 26.9
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02.07.2020 11:23 Ответить
27,18 / 27,189 (Міжбанк). Не лови гав.
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02.07.2020 13:09 Ответить
Глава Нацбанку Смолій написав заяву про звільнення у зв'язку з "політичним тиском" - Цензор.НЕТ 7800
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01.07.2020 23:41 Ответить
Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков. Що грозить Смолію? Політичний тиск? Кишка слаба керувати нацбанком. Нема серед еліти впертих та мужніх.
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01.07.2020 23:44 Ответить
Глава Нацбанку Смолій написав заяву про звільнення у зв'язку з "політичним тиском" - Цензор.НЕТ 9715

погана вам була Гонтарьова ?
І Смолій - ....
Чекаемо ... , а в банках вже знали ...
Сьогодні ...6:34Закрыли торги среды на 17 копеек на позиции "бид" и на 18,5 копеек на позиции "оффер" выше, чем во вторник.
Национальный банк сегодня в торгах участия не принимал.
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01.07.2020 23:51 Ответить
Интересно в чем же заключалось политическое давление, каких действий от него требовали? со своей главной функцией по поддержанию целевой инфляции НБУ вполне справлялся.
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01.07.2020 23:55 Ответить
Хто ж очолить НБУ? Може женя з 95 кварталу? Чи юзік?? Ставлю на юзіка, бо він товщий за женю, а це означає, що більше грошей заробляє ніж женя..
Ідіоти, пілять !!! Чергову силіконову губасту дурепу призначать.. "..Пропал дом.!"
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01.07.2020 23:56 Ответить
У фільмі "пригоди голобородька" була же якась баба в роді голови НБУ. Вона "не при делах"?
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02.07.2020 00:18 Ответить
я ж кажу, силіконову ляльку призначать... За сценарієм (((
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02.07.2020 22:56 Ответить
Питання про кандидатуру наступного очільника НБУ дуже турбує Зе. Ну просто ду-у-уже.
Адже він є главою держави...


Глава Нацбанку Смолій написав заяву про звільнення у зв'язку з "політичним тиском" - Цензор.НЕТ 1471
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02.07.2020 11:35 Ответить
як на мене, то зе більше схожий на дупу держави ніж на її главу.
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02.07.2020 22:55 Ответить
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04.07.2020 09:20 Ответить
Смолій-все?Більше ніяких комерційних таємниць?Тоді можна відкривати карну справу з купівель та продаж за неринковими цінами і усі маніпуляції цінами з боку профучасників (маються на увазі ICU, Фондовий актив, ОТП, ЕП) аж з 2012-го року.Ото буде сенсація-
там такі тупі схеми,що й розкручувати не треба-Гонтариху та Пороха запросто до буцигарні потягнуть.
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02.07.2020 00:04 Ответить
Теперь будут грабить банки! А нам будут печатать "лоторейные билеты" тоннами.
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02.07.2020 00:06 Ответить
ура ми скоро всі станемо міліонерами з чемоданами грошей за які зможемо купити хібащо туалетний папір з Зеленою пикою
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02.07.2020 00:07 Ответить
прийшла шмаркля-малоросс...здаємо свої території,здаємо свої позиції, приймаємо умови пуйла, заглядаємо в його "шакаладний глаз",шмаркля ловить побажання пуйла і готова зійтись десь посередині Дніпра... збито літак,міжнародна підтримка України зменшилась в рази, коронавірус, падіння економіки, величезна дірка у бюджеті, повінь,море засране, біда кругом, інвесторів нема, ніхто з реальних спеціалістів з квартальною шоблою хАхлів-малороссів, трускавецьких проФФесіоналів, авантюристів та просто зрадників і рашистських консерв працювати не хоче...
попереду різке падіння доходів, девальвація, повна дупа...

кругом звільнення,скорочення,грошей нема...

прийшов ЗеБіл,біда поперла зі всіх сторін...

ЗеБіли, це вже кінець епохи зубожіння і велике покращення, чи тільки їх початок?

Згадаємо, як ще було рік назад...
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02.07.2020 00:09 Ответить
Володимир Зеленський призначив Сергія Мавроді головою Національного Банку України. Президент високо оцінив успіхи пана Мавроді на посту голови мережі МММ та сподівається на запроваження його успішного досвіду на національному рівніГлава Нацбанку Смолій написав заяву про звільнення у зв'язку з "політичним тиском" - Цензор.НЕТ 6403
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02.07.2020 00:12 Ответить
смердючий тупий фейк.
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02.07.2020 00:41 Ответить
Якби Мавроді був живий,можливо так і було б.
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02.07.2020 07:15 Ответить
Крысы бегут с тонущего корабля!
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02.07.2020 00:25 Ответить
Крысы еще не не начали бежать. Сейчас оттуда валят те, кто что-то умеет и понимает, что будет с крысаме
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02.07.2020 04:01 Ответить
ОНИ СДАЮТ НАС РФ за 5 млрд.дол.
"16 июня 2020 г. президент РФ Путин поручил генеральному директору Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву, установить личные прямые контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предметом обсуждения будет нахождение возможности решения "спорных" вопросов во взаимоотношениях между двумя странами и комплекс инвестиционных предложений для Украины."
Кирилл Дмитриев входит в ближайший , личный круг общения (3-5 человек) Владимира Путина. Путин доверяет ему безоговорочно и к мнению его прислушивается.

Огромные личные связи за рубежом в банковской финансовой и околовоенной сфере.
Блестящий переговорщик. Человек чрезвычайно не публичный предпочитающий тихие, скрытые ходы.
Отношение к Украине негативное. Считает ее "государственным недоразумением". Имеет негативный опыт дипломатического столкновения с украинскими интересами в период борьбы за принятие решения Вселенским патриархом Варфоломеем о выдаче Украине Томоса. Для объективности - был задействован Путиным в последний момент решения этого вопроса и весьма в не свойственном ему ключе. В результате Варфоломей от колоссальной взятки отказался.
Фигурант расследования в США вмешательства России в выборы президента США. При том в очень тяжелой форме - вел переговоры с частными военными компаниями. В материалах расследования - это показания основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса о его контактах с Дмитриевым в ноябре 2017 года. В общем ЦРУ считает его руководителем личной разведки Путина, которая действует вне официальных структур.
По нашим данным общий финансовый ресурс переданный под контроль Дмитриеву по украинскому вопросу составляет около 5 млрд долларов США.
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02.07.2020 00:32 Ответить
tZE inform Регистрация: январь 2018 г.


5 046 читателей
"Серйозний інформаційний ресурс" ))))))))
порохоботський )))
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02.07.2020 00:49 Ответить
А хто ще думав що влада украінська?! Вона промоскальська і коло керівництва держави агенти Кремля.
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02.07.2020 10:24 Ответить
https://twitter.com/FursaSergey Fursa Sergey @FursaSergey
Позор.
Сделка, которую вчера провел Минфин по размещению Еврооблигаций, сегодня отменена. Причина - подрыв независимости Национального Банка.
Украина не привлекла 1 млрд долларов новых денег.
Инвесторы не любят, когда их кидают.
И для Украины денег больше нет.
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02.07.2020 12:34 Ответить
Украина отменила размещение 12-летних еврооблигаций, благодаря которым накануне привлекла на рынке $1,75 млрд. Официальное https://direct.euronext.com/AnnouncementRNSDetails.aspx?id=14600857&fbclid=IwAR32Pyz5Gl2GD4M24Tyj7C57_IS99-Kzo0PhX9rWsjPdozaO5pXwmjCU494 сообщение об этом появилось на пан-европейской фондовой бирже.
По словам одного из собеседников http://www.liga.net/ LIGA.net , размещение отменили "по инициативе эмитента".
Соглашение по размещению евробондов Минфин успел завершить перед самым объявлением главой НБУ https://file.liga.net/persons/smoliy-yakov Яковом Смолием решения подать в отставку в связи с "системным политическим давлением".
Новые евробонды Украины могли стать первым выходом правительства на международные рынки капитала с начала коронавирусного экономического кризиса. $750 млн от выпуска этих евробондов должны были направить на погашение долгов по евробондам со сроком погашения в 2021-2022 годах.
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02.07.2020 12:43 Ответить
Голова Національного банку України - одна з найвищих державних посад, призначається на посаду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховною Радою за поданням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України строком на сім років

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Список голів Національного банку України

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02.07.2020 00:36 Ответить
Глава Нацбанку Смолій написав заяву про звільнення у зв'язку з "політичним тиском" - Цензор.НЕТ 302
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02.07.2020 00:36 Ответить
маріонетка Гонтарєвої і Рожкової Смолій своєю заявою про відставку просто відволікає увагу...
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02.07.2020 00:40 Ответить
Друга буква "д" в твоєму прізвищі зайва.
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02.07.2020 01:11 Ответить
По ходу кінець епохи бідності все ближче і ближче. Цікаво, зебіли вже почали щось підозрювати?
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02.07.2020 01:15 Ответить
Жаль,судя по неплохой работе НБУ в условиях нынешней короновирусной жопы.
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02.07.2020 06:11 Ответить
Теперь и нац банк в руках Комсомольского.
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02.07.2020 07:06 Ответить
Що не днь, то чергове "покращення" вд Арлєкіна.
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02.07.2020 07:26 Ответить
Поздравляю. Зеблане. Последний форпост стабильности разрушен. Вы вошли а в историю, вернее вляпались. Готовьте головные уборы , для милостыни ☝️☝️☝️
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02.07.2020 08:52 Ответить
Лучше бы Рожкова написала бы.
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02.07.2020 08:54 Ответить
Ну что... началось!
https://fraza.com/news/291408-kurs-grivny-silno-prosel-posle-otstavki-glavy-nbu
https://fraza.com/news/291408-kurs-grivny-silno-prosel-posle-otstavki-glavy-nbu Курс гривны рухнул после отставки главы НБУ !
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02.07.2020 09:06 Ответить
Скоти зелені, що вони роблять з країною.
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02.07.2020 09:11 Ответить
То, что им разрешили делать 73%.
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02.07.2020 11:01 Ответить
почалося змагання, хто більше нашкодить Україні
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02.07.2020 09:12 Ответить
Ну что ЗЕбилы, Ростов стал еще ближе!
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02.07.2020 09:24 Ответить
Що значить "під політичним тиском" подав заяву на звільнення? Наскільки відомо голова НБУ мав звітувати в Верховній Раді України. Якщо голова НБУ Яків Смолій не був задіяний в жодних корупційних схемах, той йому нічого було боятися. А так виглядає, що пан Смолій , на мою думку, турбується, щоб якийсь корупційний скандал за його участі не був оприлюднений, от і весь "політичний тиск".
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02.07.2020 09:52 Ответить
не зобов"язаний
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02.07.2020 11:06 Ответить
Там не существует ни одного человека, который бы не воровал. НИ ОДНОГО. Так что на любого можно нарыть компромат. Другое дело, что у корыта есть как относительно вменяемые, которые заинтересованы в стабильности и росте корыта, с которого можно воровать, так и отбитые на всю голову деятельные дегенераты, коими являются зелёные марионетки каламоя.
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02.07.2020 11:12 Ответить
Смолія клован викликав "на ковьор" і позавчора, і вчора; ввечері Смолій зробив заяву.
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02.07.2020 16:33 Ответить
Зебобики пошли в разнос. Их пора убирать иначе страна не виживет.
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02.07.2020 10:46 Ответить
Когда Зебил доиграется - главное - не прощать...
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02.07.2020 11:03 Ответить
Ну а чого при Порошенко можна було обвалити гривню в три з половиною рази,
а при Зеленськом не можна? Ось і вийде близько ста гривень за 1 $
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02.07.2020 11:19 Ответить
...написав заяву про звільнення у зв'язку з "політичним тиском"... ©
Ні вєрю! Етава ні может бить! Бубачка - самий чєсний прєзідєнт за всю історію Украіни! Ета фсьо падстава ат праклятава Пораха!
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02.07.2020 11:27 Ответить
Запуск друкарського верстата - шлях до загибелі
Заява голови Національного банку України Якова Смолія про свою відставку і політичний тиск на нього - потужний сигнал не тільки закордонним партнерам України, а й громадянам країни. Це сигнал про те, що час, коли ми могли говорити хоча б про відносну стабільність національної валюти приходить до свого завершення. Що вже незабаром гривня може перетворитися просто на різаний папір, на веселі картинки, а не на гроші. Що одне з останніх досягнень влади 2014-2019 років, ще не знищене після катастрофічних для України президентських і парламентських виборів 2019 року, буде знищено.
У чинної влади просто немає іншого виходу, крім як запустити друкарський верстат. Гроші закінчуються. Якщо не почати їх друкувати, скоро навіть найвідданіші прихильники Володимира Зеленського помітять, що король - голий. Помітять по "голому" холодильнику, по відсутності пенсій і зарплат - по всьому тому, що неминуче повинно було трапитися після голосування за Зеленського і тільки посилилося через епідемію і карантин. Крім того, у запуску друкарського верстата зацікавлені олігархи та їхні лобісти у оточенні Зеленського. Тому що вони точно розуміють - з'явиться можливість вкотре пограбувати українців. Скупити все задешево. А хіба не заради цього вони об'єднувалися на підтримку Зеленського у 2019 році? Хіба вони не "зробили нас разом"?
Але якщо друкувати гроші - це не буде виходом ні для кого. Хоч скільки не видавай папір замість зарплат і пенсій - грошима він не стане. Запущений верстат - це інфляція, підвищення цін, зникнення товарів. І все це в умовах, коли українці і так бідніють із кожним днем, коли накопичені гривні - єдина надія дожити до нової зарплати або нової роботи. І раптом все це перетворюється на потерть! Якій владі вдасться втриматися після такого? Яка нестабільність після цього настане? Який агресор втримається від спокуси захопити ще шматок української території? Якщо влада почне друкувати гроші, вона може знищити не тільки себе саму, а й державу.
Західні партнери України це прекрасно усвідомлюють. "Незалежність НБУ знаходиться у центрі програми, яку підтримує МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови Нацбанку" - https://espreso.tv/news/2020/07/02/mvf_nagolosyla_na_vazhlyvosti_zabezpechennya_nezalezhnosti_nbu_nastupnykom_smoliya заявив представник МВФ Джеррі Райс. Посли групи семи https://espreso.tv/news/2020/07/02/************************************************************* відзначили , що втрата незалежності НБУ поставить під загрозу надійність реформ в Україні та їхню підтримку. У перекладі з дипломатичної мови це означає, що справжніх грошей не буде. Взагалі. І грошей МВФ зокрема.
А буде ще й дефолт. Який тільки додасться до інфляції, підвищення цін, зникнення товарів. Тільки в ще більшому ступені зменшить купівельну спроможність українців. Тільки в ще більшому ступені доб'є українську економіку.
Ще кілька днів тому я був упевнений, що весь цей кошмар трапиться восени.
Але, здається, він може відбутися вже влітку.
https://espreso.tv/tag/vitaliy_portnykov Віталій Портников , блог,
https://espreso.tv/article/2020/07/02/vitaliy_portnykov_zapusk_drukarskogo_verstata_shlyakh_do_zagybeli
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02.07.2020 16:31 Ответить
Фукс -сиделец решил сказать ,,Я устал, я ухожу,,. При Лерке Гонтаревой сидел, при Рыжковой сидел. Все одна кодла. Обесценили гривню падлюки при Петрусе и пытается красиво встать в позу страдальца. Особенно смешно выглядит мурчание паорошенковских прихвостней-журналистов на его 5 канале. ,,Гривняяя обесценится, мыровая общественность негодует,,
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02.07.2020 21:21 Ответить
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