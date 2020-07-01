За I квартал 2020 года сбережения украинцев сократились на 60 миллиардов гривен, - Госстат

Доходы населения Украины в I квартале 2020 года составили 874,4 миллиарда гривен, а расходы - 935,5 миллиарда. Таким образом, сбережения украинцев уменьшились на 61,1 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на экспресс-выпуск Государственной службы статистики Украины.

В этом году у украинцев выросли доходы в форме зарплаты, прибыли от собственности и социальной помощи, при этом увеличились расходы на приобретение товаров и услуг, а также налоги.

Располагаемый доход в расчете на одного человека в I квартале текущего года вырос почти на 1,5 тысячи гривен и составил 16 055 гривен по сравнению с 14 598 гривен за аналогичный период прошлого года.

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