За I квартал 2020 года сбережения украинцев сократились на 60 миллиардов гривен, - Госстат
Доходы населения Украины в I квартале 2020 года составили 874,4 миллиарда гривен, а расходы - 935,5 миллиарда. Таким образом, сбережения украинцев уменьшились на 61,1 миллиарда гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на экспресс-выпуск Государственной службы статистики Украины.
В этом году у украинцев выросли доходы в форме зарплаты, прибыли от собственности и социальной помощи, при этом увеличились расходы на приобретение товаров и услуг, а также налоги.
Располагаемый доход в расчете на одного человека в I квартале текущего года вырос почти на 1,5 тысячи гривен и составил 16 055 гривен по сравнению с 14 598 гривен за аналогичный период прошлого года.
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+18 Scorpman Y
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+13 Ревизор
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+11 Владимир Пономаренко #471653
показать весь комментарий01.07.2020 22:17
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Так что не надо.
Чтобы не объявлять дефолт, о котором уже верещали все рос сми, девальвировали курс, тем самым спасли страну от дефолта!
Но недоразвитым это не понять!
https://censor.net/news/3205488/glava_natsbanka_smoliyi_napisal_zayavlenie_ob_uvolnenii_v_svyazi_s_politicheskim_davleniem
01.07.2020 г.
Глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина - политическое давление на Нацбанк, говорится в официальном релизе на сайте регулятора. "В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной возложенных на меня обязанностей и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине "
Ермак активно лоббирует назначение Андрея Пальчевского заместителем министра здравоохранения. В КМ собирается теплая компания. Гражданина РФ, разыскиваемого в РФ за неуплату налогов и алиментов - это то чего не хватает Зеленскому.
На собранном в ОПУ совещании Зеленский заставил написать заявление об отставке главу АМКУ Терентьева. Причина - колоссальный штраф наложенный на табачного монополиста "Тэдис" Кауфмана.
Аваков или Ермак сбросили компромат на Баканова по старым еще "ГЭСовским" делам.
В суде ГБР обвинило Порошенко в "давлении на депутатов фракции ЕС"
Зеленский решил откупится от шахтеров и выплатил 380.345 млн. гривен задолженности. Но не тут то было. Смотрящий от Ахметова г-жа Буславец. объяснила Зеленскому что этого недостаточно для с ворачивания протестов. Остается запретить газ на ТЭС и выгнать Геруса.
Новым политическим проектом Коломойского становится Разумков. Ведутся переговоры с ОПЗЖ о координации действий и разделению избирательных округов. Палица ведет переговоры с "Голосом", предмет переговоров пока неизвестен. Основная конфигурация блока будет окончательно ясна после переговоров спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с Зеленским, которые готовятся в видеоформате в период с 3 по 8 июля 2020 г.
Кривой Рог. "Арселор Миттал".Залповый выброс . Выбросы с превышением ПДК по диоксиду азота в 16 раз.
Но 30грн - это много, жалко. Надо 60млрд, не меньше. Вот их спустить в унитаз - одно удовольствие. И это ведь еще не конец. Продолжение будет...
Неделю назад Президент обратился к Дальнобоям: "Засранцi!.."
Они ответили:
"ЗАСРАНЦІ"... (пряма мова)
Уже шоста!.. Рано-вранці
Пробудилися "ЗАСРАНЦІ".
Хтось із термоса п'є каву,
Хтось сорочку пере браво.
Хтось запарює "Мівіну",
А хтось спить, бо цілу зміну
Він крутив свою "баранку"
І заснув вже, майже, зранку.
Хтось завівсь й почав "гарчати"
Й не дає йому поспати.
Хтось "сидить" ще у смартфоні,
Хтось згадав село і коні...
Ще хтось масло провіряє,
А хтось шину ще качає.
Хтось - у Польщі… Без грошей...
Вже й забув своїх дітей...
Хтось в Голландії… Один...
Народився в нього син,
Та границі всі закриті!..
Як додому тут пробитись?
...Є "ЗАСРАНЦІ" й в Україні!
Хтось везе нам м'ясо нині,
Хтось везе на млин зерно,
Хтось - горілку і вино.
В когось - "фура" ліків повна,
В когось - шкіри є і вовна.
В когось - свіжий хліб з пекарні,
В когось - "ШВЛ" - в лікарні.
Хтось на "Мерсі", на "Івеко"
Й на "Камазі" їде дехто.
Й на "Зілу" і на "Газелі"
Везе "хавчик" у оселі...
Ой ! Забув!.. Є ще "засранці"!..
Прокидаються теж вранці
І "кавусік" п'ють всі теж,
Бо чекає вже кортеж.
На тих, в "фурах", їм начхати
Треба в офіс поспішати.
Треба зняти ще "відосік",
А що дальше? - Мені - пофіґ!
Повінь?.. - Пофіґ! Вибух?.. - Пофіґ!
В нас новий є вертольотик.
Летимо на стадіон,
Там, де штучний є газон...
У Карпати?.. - Не летіти!
Не такі якісь там діти.
Живуть майже просто неба.
Нам таких дітей не треба!
Тож найкраще - у Херсон?
Там відкриєм стадіон.
- Знаю, може це й "дєбєльно",
Та сосна там - корабєльна!..
..................................................
...Я сказав все, що хотів,
Не вживав тут зайвих слів.
Спати йду… Прокинусь вранці.
Що ж, ТРИМАЙМОСЯ, "ЗАСРАНЦІ"!!!
(автор - ДАЛЬНОБОЙ)
Впрочем, 2020 г. богат на громкие "возвращения" любителей выступать в оккупированном Крыму, и очень часто лица, перед которым Украина снова распахивает свои двери, подозрительно близки к нынешней власти. К примеру, шведский певец http://argumentua.com/novosti/dr-alban-zelenskii-skandal-dpsu-vistavlya-sp-vaka-brekhunom-vipravdovuyuchi-prezidenta Dr.Alban без лишних проблем прошел пограничный контроль и http://argumentua.com/novosti/dr-alban-vidaliv-zgadku-pro-dopomogu-zelenskogo-v-post-pro-vistup-u-ki-v спел на концерте "Квартала 95".
Да еще и выразил особую благодарность президенту Владимиру Зеленскому - мол, благодаря его протекторату певец может снова посещать Украину. В прошлом году Окружной админсуд Киева признал противоправным решение СБУ запретить Федору Добронравову посещать Украину и аннулировал запрет на ретрансляцию сериала "Сваты", который производила студия http://argumentua.com/reportazh/kvartal-95-s-pomoshyu-natsionalnogo-akademicheskogo-narodnogo-khora-im-g-verevki-poglumils "Квартал 95" . Да ведь и сама Варнава связана с Зеленским тесными узами - она играла в российском фильме "Восемь первых свиданий", где http://argumentua.com/reportazh/r-k-prezidentstva-zelenskogo-12-viraznikh-tendents-i-iogo-pravl-nnya-yak-stali-spravzhn-mi украинский президент был одним из продюсеров, сценаристов и исполнителем главной роли.
100% ти про такі речі не знав, і не знаєш.
Але ти, як і личить хитросракому, відразу зісковзнув з питання.
Перечитай.
Просто тицяю серунів, в те, що вони тут насрали.
Не пойняв?
Ти і з цимм зажопом юріком - хіба в одному кондуїті? А чо я вас заніс до різних?
Зєлєним бамаги і краски не жалько.
Всьо для людєй.
и где же оно это добро прибыло?
Тарам тарам тарам пам пам,
ЗеДятлы тупорылые, а так же их родители,
Детишкам рассказать своим за это не хотите ли?
Что вы ЗеДятлы конченные, детей своих рождаете,
Уж сильно низкосортными, как вы и ваши же родители.
Не я сказал, а ваша избранница Галюня Третьякова,
Дебилавм рождённая, дебилами избранная.
Ну впрочем вам, засранцам, со слов то президента,
И Гальки Третьяковой, кастраця положенна.
Хотел бы я продолжить, но вам, ЗеДятлам конченным,
До мозга достучаться нельзя и перфоратором.
Твое - відносно мене, чи мого ...- це те останне що мене не цікавить в Житті...
В когось убило, а в когось прібило.
Средний доход на семью 48 000 грн?