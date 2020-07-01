Члены правления НБУ после ухода Смолия продолжат работу для "сохранения макрофинансовой стабильности", - заявление

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении членов правления НБУ.

В тексте отмечается: "Члены Правления Национального банка Украины уважают решение Председателя Национального банка об отставке и разделяют его предостережения относительно систематического политического давления.

Правление считает своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка.

Правление призывает Президента, Правительство и политиков эффективно взаимодействовать с центральным банком и дать Национальному банку возможность выполнять функции, возложенные на центральный банк Конституцией Украины и Законом Украины "О Национальном банке Украины".

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