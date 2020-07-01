Члены правления НБУ после ухода Смолия продолжат работу для "сохранения макрофинансовой стабильности", - заявление
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении членов правления НБУ.
В тексте отмечается: "Члены Правления Национального банка Украины уважают решение Председателя Национального банка об отставке и разделяют его предостережения относительно систематического политического давления.
Правление считает своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка.
Правление призывает Президента, Правительство и политиков эффективно взаимодействовать с центральным банком и дать Национальному банку возможность выполнять функции, возложенные на центральный банк Конституцией Украины и Законом Украины "О Национальном банке Украины".
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конец ЗЕБЕньки должен быть быстрый и окончательный !
1 год. «Не жили богато - нех#й начинать», - подчеркнул Владимир Зеленский, комментируя отставку главы Нацбанка.»
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Керівник НБУ Яків Смолій подав Зеленському заяву через систематичний політичний тиск.
Ще раз - голова Національного Банку подав у відставку через політичний тиск.
Не подобався Порошенко?
Отримуйте недолукашенка. Вважайте цю новину початком фінкризи.
Зробили разом. Себе.
З цього приводу є багато інсайду. Чекайте наших коментарів. Але... ж.о.п.а вона є .ж.о.о.п.а.
Таке враження, що руйнацію державності вони вирішили створювати остаточно. Інвестори вже завтра втікають.
Зелене мститься не Порошенкові, а тим, хто обирав його у 2014 році і сьогодні бажає його повернення на Банкову - українцям.
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The head of Ukraine's central bank unexpectedly resigns, citing a systematic campaign of political pressure against him and his colleagues
https://twitter.com/YanaSuporovska Яна Супоровська @YanaSuporovska
Цікаво, до якого рівня все це має зруйнуватись, щоб людям трохи припекло?
Я ж усвідомлюю, що велика така більшість продовжує тішитись обраному
Чи вам, дебілам, ніколи не розказували причин девальвації нацвалюти?
Тут дай Боже, до місцевих дожити...
Відкрийте список Наглядової Ради НБУ, зверніть увагу на щойно призначених, і роздивіться їх бекграунд (особливо - коло кого вони терлися останнім часом)
Всього троє. Хоча в реальності - аж 73/43%.
https://twitter.com/Vika_Ruda
Вікторія Мірошніченко
@Vika_Ruda
·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1278404328412372993 29 мин
Глава НБУ подав у відставку. Уряд вирішив провести емісію. Раз МВФ грошей в руки не дають, то їх просто додрукують.
Нам 3,14здець.
О кредите МВФ.
https://1.bp.blogspot.com/-bWHb3j15z08/Xn78YM0_nZI/AAAAAAAAAgY/q5ZYF6AEwlwSgjWgCZTKwIqX4Riy06piQCLcBGAsYHQ/s1600/%25D0%25BC%25D0%25B2%25D1%2584.png
Для точного понимания ситуации с кредитом МВФ, анонсированным Зеленским, разъясняем.
Предварительным и обязательным условием (prior actions ) ПЕРВОГО ТРАНША МВФ предположительно в месячный срок в размере 1,34-1,5 млрд. $ является принятие Верховной Радой Украины законопроекта №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", а также принятие закона о рынке земли в любой редакции.
Обращаем внимание на слова "первый транш". Речь на самом деле идет о уже утвержденном, т.н. гуманитарном транше" МВФ Украине в размере около 1, 5 млрд. $ . Украина получит его в любом случае, но в случае выполнения условий МВФ - одним траншем и быстро.
Кроме того это открывает Украине возможности получения кредита Всемирного банка в размере 1 млрд. $ .
Совокупно эти 2,5 млрд. $ - это тот максимум который сможет получить Украина в ближайшее время.
ДРУГИХ ТРАНШЕЙ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ,
как и реструктуризации внешнего долга о которой запрашивает Зеленский МВФ.
Объясняем почему.
Получение каждого транша программы МВФ обуславливается выполнением определенных условий.
Следующий транш может быть получен лишь в случае вступления в силу принятого Закона "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".
МВФ прекрасно известно на каких условиях произошла договоренность Зеленского и Коломойского по поводу этого Закона.
Зеленкий убедил Коломойского не мешать принятию этого закона и не использовать в своих СМИ контрагитацию против него и не финансировать акции против его принятия. В обмен Зеленский обещает принятие Закона с определенными нарушениями законодательства, позволяющими эффективно заблокировать его вступление в силу в украинских судах и растянуть этот процесс на долгие годы.
Таким образом Зеленский получит передышку размером 2,5 млрд. $ .
Это шаг безусловно вызван отчаянным положением самого Зеленского и его желанием оттянуть нарастающий социальный взрыв.
Кроме денег МВФ нейтралитет Коломойского в этом вопросе очень важен - в его руках большой медиа-ресурс.
Конечно кардинально это ситуацию не решит. Что такое 60-65 млрд. гривен, при дефиците поступлений в бюджет за первый квартал в районе 60 млрд гривен ? Но свободные деньги на финансирование лояльности МВД он получит.
пипец вам скорый малороссы...
https://twitter.com/syhiv25 Староста Сихова https://twitter.com/syhiv25 @syhiv25 https://twitter.com/syhiv25/status/1278402725869469697 45 мин
Чуєш звук?
Це "Монетний Двір" прогріває станки