Главный санврач Ляшко заявил, что пошутил о планах баллотироваться в президенты Украины в 2029 году

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в одном из интервью пошутил о планах баллотироваться в президенты Украины в 2029 году.

Об этом он заявил в эфире программы "Мокрик по живому" на hromadske, передает Цензор.НЕТ.

"Это была шутка, и мы должны это понимать", - сказал Ляшко.

"Если мы в 2029 году будем помнить фамилию Ляшко, главный государственный санитарный врач, который может влиять на страну… но я думаю, что нет", - добавил он.

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Комментировать свое возможное участие в следующих выборах мэра Киева Ляшко не захотел: "Будем комментировать, когда исчезнет слово "слухи", когда будет официальная позиция".

На вопрос, встречался ли уже с президентом Владимиром Зеленским или руководителем его офиса Андреем Ермаком по этому вопросу, Ляшко ответил: "Я поддерживаю доверие президента ко мне как к главному санитарному врачу, если будет такой разговор, думаю, вы услышите официальную позицию и президента, и главного санитарного врача".

Напомним, главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что имеет политические амбиции. Позже он заявил, что хотел бы стать президентом страны, и не исключил, что выдвинет свою кандидатуру в будущем.

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