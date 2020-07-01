Чешский суд приговорил воевавшего за террористов "ДНР" чеха Кафку к 3 годам условно, - СМИ

Суд в городе Ческе Будейовице назначил гражданину Чехии Павлу Кафке трехлетнее условное наказание с отсрочкой на пять лет за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне российских наемников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщает чешское интернет-издание Aktualne.cz, прокурор пригласил для Кафки 12-летний срок заключения. Решение суда не является окончательным. Сам Кафка не давал показаний в суде.

В начале 2019 чешские правоохранительные органы открыли против Кафки уголовное производство. Несмотря на инкриминируемую статью о "терроризм", с потенциальным сроком от 5 до 15 лет, чеха не взяли под стражу.

27-летний гражданин Чехии участвовал в войне на Донбассе на стороне российских гибридных сил. В Украину чех приехал в 2015 году и присоединился к группировке "ДНР", откуда в 2016 году вернулся в Чехию.

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Свое пребывание на оккупированной территории Украины Кафка не скрывал - об этом свидетельствовали его фото в военной форме, с оружием или рядом с военной техникой, которыми он делился на своих страницах в социальных сетях.

В мае 2019 в Чехии впервые осудили своего гражданина - военнослужащего Эрика Ешту за участие в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне российских гибридных сил. В 2015 году суд наказал обвиняемого тремя годами заключения условно с отсрочкой на четыре года и лишением воинского звания.

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