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Новости Агрессия России против Украины
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Чешский суд приговорил воевавшего за террористов "ДНР" чеха Кафку к 3 годам условно, - СМИ

Чешский суд приговорил воевавшего за террористов

Суд в городе Ческе Будейовице назначил гражданину Чехии Павлу Кафке трехлетнее условное наказание с отсрочкой на пять лет за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне российских наемников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщает чешское интернет-издание Aktualne.cz, прокурор пригласил для Кафки 12-летний срок заключения. Решение суда не является окончательным. Сам Кафка не давал показаний в суде.

В начале 2019 чешские правоохранительные органы открыли против Кафки уголовное производство. Несмотря на инкриминируемую статью о "терроризм", с потенциальным сроком от 5 до 15 лет, чеха не взяли под стражу.

27-летний гражданин Чехии участвовал в войне на Донбассе на стороне российских гибридных сил. В Украину чех приехал в 2015 году и присоединился к группировке "ДНР", откуда в 2016 году вернулся в Чехию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура Праги предъявила обвинения в терроризме чеху и белорусу, воевавшим против Украины на Донбассе, - посол Перебийнис

Свое пребывание на оккупированной территории Украины Кафка не скрывал - об этом свидетельствовали его фото в военной форме, с оружием или рядом с военной техникой, которыми он делился на своих страницах в социальных сетях.

В мае 2019 в Чехии впервые осудили своего гражданина - военнослужащего Эрика Ешту за участие в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне российских гибридных сил. В 2015 году суд наказал обвиняемого тремя годами заключения условно с отсрочкой на четыре года и лишением воинского звания.

Читайте также: Гражданину Чехии грозит 20 лет за решеткой за участие в боевых действиях на Донбассе

Автор: 

Чехия (1707) юстиция (758) Донбасс (26956) наемник (354) наемники рф (2085)


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Зброю не дамо - Путін образиться.
Спогади Турчинова.
"Ви знаєте, що Україна колись мала ядерну зброю.
Росія, Сполучені Штати, Велика Британія виступили гарантами нашої безпеки. Нам сказали, що вам не потрібна ніяка ядерна зброя, ми гарантуємо, що територіальна цілісність України буде назавжди.
I один із гарантів напав на нашу державу. Я звернувся до президента Сполучених Штатів, скaзав, що на нас напали, і нам потрібна ваша допомога. В нас з вами є підписанi угоди.
І він прислав мені віце-президента Байдена і гос. секретаря Керрі, які мені пояснили, що Будапештський меморандум це виключно політична декларація і вона не несе ніяких зобов'язань.
Тобто зброя була реальна, Україна мала третій ядерний потенціал у світі, нам не був страшний ніякий ворог, ніхто б не посмів напасти на Україну. Але тоді потрібні були кредити, потрібні були ресурси. Ніхто не думав, що прийдеться воювати, і захищати країну. І ми легко відмовилися від зброї, на папірці, які, як виявилось, нічого не варті.
Мені сказали: "Пане президенте, ми вас поважаємо, ми вас любимо, і будемо вам допомагати. На дипломатичному рівні".
И тоді ми просили зброю, збройну допомогу. І менi не дали жодного набою. Нам не дали жодного шолому, жодного захисного засобу. Нам не дали навіть одягу.
Я дав команду митниці розкрити кордони для волонтерів, і брат тут розповідав, як волонтери завозили допомогу чемоданами. Бронежилети, яких у нас взагалі не було в армії, завозили волонтери, хто скільки може, хто скільки дотягне. Шоломи, берци - все це завозили волонтери. В армії не залишилося навіть жодної походної кухні. Все просто розпродали. Мешканці України, патрiоти України готували солдатам, а так вони місяцями були на сухому пайку.
Отак ми починали воювати. і тільки два роки тому, при президенті Трампу, ми вперше почали військову співпрацю із Сполученими штатами. Нам надали Джавелини, це протитанкові ракети, ви знаєте.
В нас є зараз ракети не гірше. Ми вже випускаємо українські ракети, які не гірше Джавелінів, i які надійно знищують цілі. Українська "Стугна" прожигає броню товщиною до метра, знищуючи будь-яку броньовану ціль на відстані 5-7 км"
Це було важливе політичне рішення. Для нас було дуже важливо, що Сполученi Штати нарештi почали надавати нам летальнy зброю. І це був дуже важливий крок, тому що ні Європа, ніхто, летальної зброї в Україну не поставляв.
Вони казали: "Ми не хочемо дратувати Путіна, не хочемо дратувати ядерну Росію"
А хто її дратував, коли вони напали на Крим? А хто її дратував, коли вони напали на Донбас?
Kоли я об"явив мобілізацію по країні, мені зателефонували з Європи, керівники Німеччини та інших країн, та і пан Керрi мені телефонував:
"Навіщо ви провокуєте Росію?
-Ми не провокуємо, ми захищаємо свою країну, в нас немає іншого вибору.
-Не провокуйте Росію"
Я подякував за співчуття і поклав трубку.
I ми провели мобілізацію. У нас було мобілізовано у декілька етапів понад 200 тис чоловік, які фактично змогли захистити Україну. І на сьогодні, в усякому разі, не так давно, українська армія є однією із найсильніших в Європі і здатна знищувати будь якого ворога.
Але її треба підтримувати, її треба фінансувати, її треба поважати. І я дуже сподіваюсь, що президент Зеленський зрозуміє, що без ******** боєвої, боєздатної української армії України не буде"
Турчинов.
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01.07.2020 22:53
+5
Валерий Ананьев на Ютубе выложил интервью с Мусой Ломаевым. Последний говорит, что около 3000 чеченцев были готовы воевать за Украину, но Петя и Саша испугались.
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01.07.2020 22:53
+5
Переняли украинский тренд?
Если сами себя не уважаете, никто вас уважать не будет.
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01.07.2020 22:56
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проще было - просто пальчиком помахать....
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01.07.2020 22:47 Ответить
Умовно....
Коли це вбивці давали умовний термін ???
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01.07.2020 22:53 Ответить
Ну хоть как-то. А есть Сербия, и еще Венгрия, Франция (французов вообще много было, у Мозгового), Испания,Бразилия, Новая Зеландия и США тоже есть. Которые вообще не чешутся.
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01.07.2020 22:59 Ответить
сбу не Моссад.
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01.07.2020 23:42 Ответить
Валерий Ананьев на Ютубе выложил интервью с Мусой Ломаевым. Последний говорит, что около 3000 чеченцев были готовы воевать за Украину, но Петя и Саша испугались.
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01.07.2020 22:53 Ответить
Да я тоже посмотрел. До этого не знал, что Бабченко оказывается воевал за РФ и как срочник, и далее уже как контрактник с чеченцами. Теперь к нему отрицательное отношение уж точно. Оно и до этого было не очень- сквозь его талант по подбору часто правильных слов в постах, проглядывалась его мерзкая душонка изначально.
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01.07.2020 23:09 Ответить
У него (бабченки) книжка есть о его службе во время Второй Чеченской. Я давно знал, шо он душу ***** смолоду продал, поэтому доверия ему не имел никогда. Ну, и получил он закономерно - сидит непонятно где, прячется от всех подряд, строчит статейки за копейки, клянчит детишкам на макарошки. Ни друзей, ни дома, ни страны.
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01.07.2020 23:30 Ответить
https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__cft__[0]=AZWKUNQZ_NuPpYamcAn873UXNSnpCyYSUN2-0L-FJtJkgGxYAZOu1HoDJSHnmT5yelnobkJW_n6mCkuVvTmqKbqtcbT6SptW97iEcBedbbF7TTd4bfT9wiZsNiQ0t0ZTn6M&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__cft__[0]=AZWKUNQZ_NuPpYamcAn873UXNSnpCyYSUN2-0L-FJtJkgGxYAZOu1HoDJSHnmT5yelnobkJW_n6mCkuVvTmqKbqtcbT6SptW97iEcBedbbF7TTd4bfT9wiZsNiQ0t0ZTn6M&__tn__=-]K-R Маруся Звіробій

Зброю не дамо - Путін образиться.
Спогади Турчинова.
"Ви знаєте, що Україна колись мала ядерну зброю.
Росія, Сполучені Штати, Велика Британія виступили гарантами нашої безпеки. Нам сказали, що вам не потрібна ніяка ядерна зброя, ми гарантуємо, що територіальна цілісність України буде назавжди.
I один із гарантів напав на нашу державу. Я звернувся до президента Сполучених Штатів, скaзав, що на нас напали, і нам потрібна ваша допомога. В нас з вами є підписанi угоди.
І він прислав мені віце-президента Байдена і гос. секретаря Керрі, які мені пояснили, що Будапештський меморандум це виключно політична декларація і вона не несе ніяких зобов'язань.
Тобто зброя була реальна, Україна мала третій ядерний потенціал у світі, нам не був страшний ніякий ворог, ніхто б не посмів напасти на Україну. Але тоді потрібні були кредити, потрібні були ресурси. Ніхто не думав, що прийдеться воювати, і захищати країну. І ми легко відмовилися від зброї, на папірці, які, як виявилось, нічого не варті.
Мені сказали: "Пане президенте, ми вас поважаємо, ми вас любимо, і будемо вам допомагати. На дипломатичному рівні".
И тоді ми просили зброю, збройну допомогу. І менi не дали жодного набою. Нам не дали жодного шолому, жодного захисного засобу. Нам не дали навіть одягу.
Я дав команду митниці розкрити кордони для волонтерів, і брат тут розповідав, як волонтери завозили допомогу чемоданами. Бронежилети, яких у нас взагалі не було в армії, завозили волонтери, хто скільки може, хто скільки дотягне. Шоломи, берци - все це завозили волонтери. В армії не залишилося навіть жодної походної кухні. Все просто розпродали. Мешканці України, патрiоти України готували солдатам, а так вони місяцями були на сухому пайку.
Отак ми починали воювати. і тільки два роки тому, при президенті Трампу, ми вперше почали військову співпрацю із Сполученими штатами. Нам надали Джавелини, це протитанкові ракети, ви знаєте.
В нас є зараз ракети не гірше. Ми вже випускаємо українські ракети, які не гірше Джавелінів, i які надійно знищують цілі. Українська "Стугна" прожигає броню товщиною до метра, знищуючи будь-яку броньовану ціль на відстані 5-7 км"
Це було важливе політичне рішення. Для нас було дуже важливо, що Сполученi Штати нарештi почали надавати нам летальнy зброю. І це був дуже важливий крок, тому що ні Європа, ніхто, летальної зброї в Україну не поставляв.
Вони казали: "Ми не хочемо дратувати Путіна, не хочемо дратувати ядерну Росію"
А хто її дратував, коли вони напали на Крим? А хто її дратував, коли вони напали на Донбас?
Kоли я об"явив мобілізацію по країні, мені зателефонували з Європи, керівники Німеччини та інших країн, та і пан Керрi мені телефонував:
"Навіщо ви провокуєте Росію?
-Ми не провокуємо, ми захищаємо свою країну, в нас немає іншого вибору.
-Не провокуйте Росію"
Я подякував за співчуття і поклав трубку.
I ми провели мобілізацію. У нас було мобілізовано у декілька етапів понад 200 тис чоловік, які фактично змогли захистити Україну. І на сьогодні, в усякому разі, не так давно, українська армія є однією із найсильніших в Європі і здатна знищувати будь якого ворога.
Але її треба підтримувати, її треба фінансувати, її треба поважати. І я дуже сподіваюсь, що президент Зеленський зрозуміє, що без ******** боєвої, боєздатної української армії України не буде"
Турчинов.
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01.07.2020 22:53 Ответить
;Розпродали;.
То героїчний полковник Анатолій Гриценко разом з Апаршиним продали ;надлишкове майно;.
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02.07.2020 07:45 Ответить
Переняли украинский тренд?
Если сами себя не уважаете, никто вас уважать не будет.
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01.07.2020 22:56 Ответить
ПНХ з відси козел комунальний. Тебе смердючого пуйлівського прихвостня. ніхто не питає.ПТН-ПНХ
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01.07.2020 23:28 Ответить
Сурово...
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01.07.2020 22:58 Ответить
А убивали они украинцев тоже условно?
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01.07.2020 23:40 Ответить
да уж.. чешский суд похоже решил, что убивать украинцев на стороне проросийских террористов - на уровне хулиганки
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02.07.2020 00:00 Ответить
нужно судей постажироваться в италию отправить...24 года Маркиву...и причем же ж доказали что он убил конкретного человека в ходе боевых действий..".доказали" по газетным публикациям...мастера своего дела
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02.07.2020 01:20 Ответить
Демократичненько. Если он в Чехии создал терористи ческую организацию и участвовал в убийствах чехов тоже получил бы условно? Двуличная европа.
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02.07.2020 02:32 Ответить
У Чехії до 3 років умовно засудили чеха Кафку, який воював за терористів "ДНР", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3445
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02.07.2020 02:46 Ответить
Мда. Украинцев он тоже условно убивал?
Я снова, уже в который раз убеждаюсь в том, что с гейропой нам не по пути.
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02.07.2020 04:02 Ответить
Я конечно отрицательно отношусь к разного рода подонкам типа этого чеха, но ежели за убийства чехов условно осудят одного их них, то так же одобрю решение суда. Взаимообразно, так сказать.
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02.07.2020 05:57 Ответить
а) він - комбатант, а не вбивця. Подобається це нам чи ні. Це означає, що йому протистояли так само озброєні люди, що так само в нього стріляли;
б) його судили за участь у військовому конфлікті, у якому Чехія є стороною. НЕ за вбивство.
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02.07.2020 07:42 Ответить
Кто комбатант? Он комбатант? Он, что свою Чехию защищал? Нет, он принхал в ЧУЖУЮ страну и вступил в ряды НЕЗАКОННЫХ воинских формирований. Поэтому он НАЕМНИК И УБИЙЦА.
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02.07.2020 08:22 Ответить
Твої питання не до мене. Пиши в ООН чи - на крайняк - у Всесвітню ліґу сексуальних реформ. Нехай твої сексуальні фантазії врахують в міжнародних конвенціях.
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02.07.2020 12:34 Ответить
Да, я вижу, что вы идот.
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02.07.2020 13:39 Ответить
И вы чего с утра покушали, что утверждаете за Чехию как за сторону конфликта? Какашек?
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02.07.2020 08:24 Ответить
Слабенький суд.Наче б то й судили,але...Стаття "тероризм" а організм без варти,світить умовно,"...не остаточно".
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02.07.2020 07:54 Ответить
Ну если чехи за убийства людей стали давать условные сроки, то скоро они как и лаптеногие на России, завоют про гражданскую войну в Украине
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02.07.2020 08:10 Ответить
Окуеть просто, за убийства получить три года условно!
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02.07.2020 08:24 Ответить
воював по справжньому, а вирок умовний. з таким успіхом його могли умовно розстріляти.
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02.07.2020 08:48 Ответить
это типа, как благодарность
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02.07.2020 09:59 Ответить
За убийство украинцев - три года условно?
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02.07.2020 10:46 Ответить
І 10 талонів на повидло.

Роззуй очі: ДЕ у повідомленні написано, що його судили за вбиство?
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02.07.2020 12:35 Ответить
Участвовал в вооруженном нападении на Украину, в составе росийских наемников!
Пряники раздавали?
Для суда нужны доказательства убийства. Если стрелял, но нет экспертизы, что его пуля убила - суд не принимает.
Т.е. если нет экспертного заключения - ***** не виновато?
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02.07.2020 12:41 Ответить
 
 