Чешский суд приговорил воевавшего за террористов "ДНР" чеха Кафку к 3 годам условно, - СМИ
Суд в городе Ческе Будейовице назначил гражданину Чехии Павлу Кафке трехлетнее условное наказание с отсрочкой на пять лет за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне российских наемников.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Как сообщает чешское интернет-издание Aktualne.cz, прокурор пригласил для Кафки 12-летний срок заключения. Решение суда не является окончательным. Сам Кафка не давал показаний в суде.
В начале 2019 чешские правоохранительные органы открыли против Кафки уголовное производство. Несмотря на инкриминируемую статью о "терроризм", с потенциальным сроком от 5 до 15 лет, чеха не взяли под стражу.
27-летний гражданин Чехии участвовал в войне на Донбассе на стороне российских гибридных сил. В Украину чех приехал в 2015 году и присоединился к группировке "ДНР", откуда в 2016 году вернулся в Чехию.
Свое пребывание на оккупированной территории Украины Кафка не скрывал - об этом свидетельствовали его фото в военной форме, с оружием или рядом с военной техникой, которыми он делился на своих страницах в социальных сетях.
В мае 2019 в Чехии впервые осудили своего гражданина - военнослужащего Эрика Ешту за участие в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне российских гибридных сил. В 2015 году суд наказал обвиняемого тремя годами заключения условно с отсрочкой на четыре года и лишением воинского звания.
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Коли це вбивці давали умовний термін ???
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Зброю не дамо - Путін образиться.
Спогади Турчинова.
"Ви знаєте, що Україна колись мала ядерну зброю.
Росія, Сполучені Штати, Велика Британія виступили гарантами нашої безпеки. Нам сказали, що вам не потрібна ніяка ядерна зброя, ми гарантуємо, що територіальна цілісність України буде назавжди.
I один із гарантів напав на нашу державу. Я звернувся до президента Сполучених Штатів, скaзав, що на нас напали, і нам потрібна ваша допомога. В нас з вами є підписанi угоди.
І він прислав мені віце-президента Байдена і гос. секретаря Керрі, які мені пояснили, що Будапештський меморандум це виключно політична декларація і вона не несе ніяких зобов'язань.
Тобто зброя була реальна, Україна мала третій ядерний потенціал у світі, нам не був страшний ніякий ворог, ніхто б не посмів напасти на Україну. Але тоді потрібні були кредити, потрібні були ресурси. Ніхто не думав, що прийдеться воювати, і захищати країну. І ми легко відмовилися від зброї, на папірці, які, як виявилось, нічого не варті.
Мені сказали: "Пане президенте, ми вас поважаємо, ми вас любимо, і будемо вам допомагати. На дипломатичному рівні".
И тоді ми просили зброю, збройну допомогу. І менi не дали жодного набою. Нам не дали жодного шолому, жодного захисного засобу. Нам не дали навіть одягу.
Я дав команду митниці розкрити кордони для волонтерів, і брат тут розповідав, як волонтери завозили допомогу чемоданами. Бронежилети, яких у нас взагалі не було в армії, завозили волонтери, хто скільки може, хто скільки дотягне. Шоломи, берци - все це завозили волонтери. В армії не залишилося навіть жодної походної кухні. Все просто розпродали. Мешканці України, патрiоти України готували солдатам, а так вони місяцями були на сухому пайку.
Отак ми починали воювати. і тільки два роки тому, при президенті Трампу, ми вперше почали військову співпрацю із Сполученими штатами. Нам надали Джавелини, це протитанкові ракети, ви знаєте.
В нас є зараз ракети не гірше. Ми вже випускаємо українські ракети, які не гірше Джавелінів, i які надійно знищують цілі. Українська "Стугна" прожигає броню товщиною до метра, знищуючи будь-яку броньовану ціль на відстані 5-7 км"
Це було важливе політичне рішення. Для нас було дуже важливо, що Сполученi Штати нарештi почали надавати нам летальнy зброю. І це був дуже важливий крок, тому що ні Європа, ніхто, летальної зброї в Україну не поставляв.
Вони казали: "Ми не хочемо дратувати Путіна, не хочемо дратувати ядерну Росію"
А хто її дратував, коли вони напали на Крим? А хто її дратував, коли вони напали на Донбас?
Kоли я об"явив мобілізацію по країні, мені зателефонували з Європи, керівники Німеччини та інших країн, та і пан Керрi мені телефонував:
"Навіщо ви провокуєте Росію?
-Ми не провокуємо, ми захищаємо свою країну, в нас немає іншого вибору.
-Не провокуйте Росію"
Я подякував за співчуття і поклав трубку.
I ми провели мобілізацію. У нас було мобілізовано у декілька етапів понад 200 тис чоловік, які фактично змогли захистити Україну. І на сьогодні, в усякому разі, не так давно, українська армія є однією із найсильніших в Європі і здатна знищувати будь якого ворога.
Але її треба підтримувати, її треба фінансувати, її треба поважати. І я дуже сподіваюсь, що президент Зеленський зрозуміє, що без ******** боєвої, боєздатної української армії України не буде"
Турчинов.
То героїчний полковник Анатолій Гриценко разом з Апаршиним продали ;надлишкове майно;.
Если сами себя не уважаете, никто вас уважать не будет.
Я снова, уже в который раз убеждаюсь в том, что с гейропой нам не по пути.
б) його судили за участь у військовому конфлікті, у якому Чехія є стороною. НЕ за вбивство.
Роззуй очі: ДЕ у повідомленні написано, що його судили за вбиство?
Пряники раздавали?
Для суда нужны доказательства убийства. Если стрелял, но нет экспертизы, что его пуля убила - суд не принимает.
Т.е. если нет экспертного заключения - ***** не виновато?