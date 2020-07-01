Украина не готова к переходу на дистанционное обучение, но в условиях пандемии его придется использовать, - глава комитета ВР Бабак
Дистанционное и онлайн-образование в Украине пока не могут заменить очное, но могут служить "дополнительным инструментом" для получения знаний.
Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам образования и науки, представитель партии "Слуга народа" Сергей Бабак в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Делать его полноценным? Она еще к этому не готова технологически, и совсем другие методы преподавания", - сказал Сергей Бабак.
При этом он добавил, что именно дистанционное образование может быть выходом в условиях пандемии, несмотря на критику, в том числе со стороны родителей.
"Что касается первого сентября. Я понимаю, что люди не хотят дистанционного образования. Я понимаю, что часто это свои собственные интересы ("Мне не с кем оставить ребенка"). Я все понимаю. Есть очень много причин, и все они имеют право на жизнь. Единственное, что у меня есть ко всем родителям простой вопрос: а если 1 сентября запретят детям идти в школу, что делать? Вообще ничего не делать? Тогда, может, все же лучше дистанционное образование? Ну, это хоть какой-то элемент доступа к знаниям", - сказал Бабак.
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Сеять доброе, разумное, вечное не хотят без штор?
Я вернулась с родительского собрания (родители будущих первоклашек).По словам учительницы, родители должны до начала учебного года:купить зошити (знаю, что не надо), сумма не ясна, скинут;выбрать родительский комитет; сделать ремонт класса - покрасить панели и полы (школа не обязана, школа выделяет ПАРТЫ, которые в классе уже стоят, и ноубук учителю (который тоже уже есть с прошлого года));распределить дежурства - кто и когда моет окна (уборщица есть, но она так плохо моет, что за ней надо перемывать) и пол в классе - потому что только от вас зависит, в какое помещение придут ваши дети;собрать фонд класса на питьевую воду, стаканчики и бумажные полотенца;купить лотки для вещей (я не понимаю, что это и зачем, возможно, кто-то просветит);ну и по возможности фонд школы по 10 грн в месяц.На мой вопрос, что на сайте НУШ указано, что зошити не нужны, учительница сказала, что заниматься по ним дети будут, когда будет дистанционное обучение, и с зошитами проще. Говорю - то есть, фактически, зошити - костыли, чтобы вам было проще? - Да, упростите мне работу. Чтобы я не искала детям задания в интернете, в зошитах все есть. - Ок, спасибо за честностьПопросила зошити, просмотрела, отметила, что заполнены они не более чем на треть. Про родительский комитет сказала, что они незаконны, разве нет? - Ну, возможно, но как без него? Деньги собирать же кто-то должен.По ремонту спросила, какие деньги выделены на текущий ремонт школы, почему там не учтен ремонт кабинета для первоклассников, и на основании чего просят родителей? Ответом мне было - так всегда было и так будет.
Далее учительница вспомнила, что ей обязательно нужен протокол собрания, и начала писать его, не забыв уточнить мое имя)
Я сказала, что ничем не могу помочь, кроме заявления директору, в департамент освиты и на сайт госзакупок. Что это работа директора - подготовить кабинет к обучению детей, обеспечить учителя дидактическим материалом и всем необходимым.
Поддержала меня только одна мама, и то, "давайте попробуем, и, если нет, скинемся".
Прошу поддержки, советов и, наверное, хороших историй) и ссылок на образцы заявлений, если они есть в группе. Потому что "лупайте сю скалу".
Очень расстроена, очень.
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НО ЕСЛИ ВЫ СВОЕМУ ЧАДУ НЕ ЗАБЛОКИРУЕТЕ ИГРЫ И ПОРНУШКУ
- ЭТА ДИСТАНЦИОНКА провальна !!!
Нам ослы нужны! Дороги разбиты - кому то ремонтировать надо.
А то вокруг СТОЛЬКО програмистов и юристов, что одни хакерят банки а другие их в суде защищают...
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Маємо т.в.о. з випробувальним терміном три місяці, щоб якось себе проявити. Як тимчасовий міністр освіти зможе себе проявити за два місяці канікул? Не зрозуміло. Якщо допрацює до першого вересня, побачимо проявлення у всій красі.
Сьогодні Кабмін серед кадрових питань вирішив звільнити чотирьох заступників міністра освіти і науки та державного секретаря МОН.Якось так - ЗВІЛЬНИТИ:❗ Полюховича Юрія Юрійовича - з посади першого заступника Міністра освіти та науки України.❗ Коржевського Петра Миколайовича - з посади заступника Міністра освіти та науки України.❗ Стадного Єгора Андрійовича - з посади заступника Міністра освіти та науки України.❗ Ярмистого Максима Миколайовича - з посади заступника Міністра освіти та науки України.❗ Полянського Павла Броніславовича - з посади державного секретаря Міністерства освіти та науки України.
Фінансування освіти скоротили, людей звільнили... Roman Korsun, фейсбук Батьки СОС
прочих прихвостней. Вот чему детей учить надо. Да и взрослых тоже. Легкая здобичь манипуляторив от влади и шахрайив.