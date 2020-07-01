Украина не готова к переходу на дистанционное обучение, но в условиях пандемии его придется использовать, - глава комитета ВР Бабак

Дистанционное и онлайн-образование в Украине пока не могут заменить очное, но могут служить "дополнительным инструментом" для получения знаний.

Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам образования и науки, представитель партии "Слуга народа" Сергей Бабак в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Делать его полноценным? Она еще к этому не готова технологически, и совсем другие методы преподавания", - сказал Сергей Бабак.

При этом он добавил, что именно дистанционное образование может быть выходом в условиях пандемии, несмотря на критику, в том числе со стороны родителей.

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"Что касается первого сентября. Я понимаю, что люди не хотят дистанционного образования. Я понимаю, что часто это свои собственные интересы ("Мне не с кем оставить ребенка"). Я все понимаю. Есть очень много причин, и все они имеют право на жизнь. Единственное, что у меня есть ко всем родителям простой вопрос: а если 1 сентября запретят детям идти в школу, что делать? Вообще ничего не делать? Тогда, может, все же лучше дистанционное образование? Ну, это хоть какой-то элемент доступа к знаниям", - сказал Бабак.