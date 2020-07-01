Франция пригласила Украину участвовать в расшифровке черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ, - Енин
Украина получила приглашение от Франции направить экспертов, для расшифровки черных ящиков сбитого над Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины".
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня Украина получила от Франции приглашение направить наших экспертов для участия в расшифровке "черных ящиков" РS752, которые (согласно предварительным обещаниями Ирана) должны прибыть в Леон 20 июля с.г.", - написал Енин.
Чиновник подчеркнул, что задача Украины - обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в случае с рейсом PS752.
"Это приблизит всех нас к установлению справедливости и достойных компенсаций семьям погибших!", - считает замминистра.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.
6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.
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Она всегда была такой . Всегда . Кем надо быть, шоб своими руками отдать ЯО ?
у нас много специалистов...
особенно на цензор нет... бесплатных и квалифицированных!
Украина готова была пересмотреть свой подход и поддержать партнера, если бы Канаде для избрания не хватало лишь одного голоса. Но, по его словам, уже за несколько часов до голосования было ясно, что, несмотря на ранее звучавшие уверения канадской стороны, ей так и не удалось собрать необходимое количество голосов.
Канаде для избрания не хватило двадцати голосов: за нее проголосовали 108 стран, в то время как за Норвегию - 130, а за Ирландию - 128. Если бы Канада попала во второй тур, то Украина обязательно за нее голосовала бы, поскольку наши обязательства распространялись только на первый тур.
https://zn.ua/POLITICS/ukraina-nikoho-ne-predavala-diplomaticheskij-istochnik-o-holosovanii-po-kandidature-kanady-v-sb-oon.html
https://www.obozrevatel.com/crime/na-zaporozhe-poyavilis-kazaki-s-rossijskimi-svyazyami-i-zagovorili-o-narodnoj-politsii.htm