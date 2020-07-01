Франция пригласила Украину участвовать в расшифровке черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ, - Енин

Украина получила приглашение от Франции направить экспертов, для расшифровки черных ящиков сбитого над Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Украина получила от Франции приглашение направить наших экспертов для участия в расшифровке "черных ящиков" РS752, которые (согласно предварительным обещаниями Ирана) должны прибыть в Леон 20 июля с.г.", - написал Енин.

Чиновник подчеркнул, что задача Украины - обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в случае с рейсом PS752.

"Это приблизит всех нас к установлению справедливости и достойных компенсаций семьям погибших!", - считает замминистра.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

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Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.