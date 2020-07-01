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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Франция пригласила Украину участвовать в расшифровке черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ, - Енин

Франция пригласила Украину участвовать в расшифровке черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ, - Енин

Украина получила приглашение от Франции направить экспертов, для расшифровки черных ящиков сбитого над Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Украина получила от Франции приглашение направить наших экспертов для участия в расшифровке "черных ящиков" РS752, которые (согласно предварительным обещаниями Ирана) должны прибыть в Леон 20 июля с.г.", - написал Енин.

Чиновник подчеркнул, что задача Украины - обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в случае с рейсом PS752.

"Это приблизит всех нас к установлению справедливости и достойных компенсаций семьям погибших!", - считает замминистра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран на Совете ІКАО пообещал передать Франции черные ящики сбитого самолета МАУ, - Енин

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Также читайте: Черные ящики сбитого самолета не были отправлены в срок в Украину из-за коронавируса, - Иран

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

Автор: 

Иран (1804) Франция (3520) черный ящик (90) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+6
Жалкая попытка создать хорошую мину при бездарно плохой игре. Так низко, как при бубочке, наша дипломатия еще ни падала.
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01.07.2020 23:10
+6
Ни себе чего комбинация. Виновная сторона решает, кому расшифровывать ящики, причем не производителю лайнера, не владельцу, а те как-бы приглашают потерпевшую сторону. Кстати именно французы вскармливали военную и ядерные программы Ирана вместе с рашистами, как и революцию аятолл в 1979 году. Сейчас франция опять по удивительному совпадению, и снова с рашистами в смычке, ведет войну на истребление ливийского народа.
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01.07.2020 23:29
+4
Меньше нужно было выдавать желания за действительность.

Франция пригласила Украину участвовать в расшифровке черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ, - Енин - Цензор.НЕТ 3455
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01.07.2020 23:19
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О, достопочтеннейшые мусье, мерси вам с полусогнутых от величайшего деятеля всех времьон и наридов а также от турборежимной обслуги конца Эпохи Зубажиння.
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01.07.2020 23:09 Ответить
Жалкая попытка создать хорошую мину при бездарно плохой игре. Так низко, как при бубочке, наша дипломатия еще ни падала.
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01.07.2020 23:10 Ответить
Так низко, как при бубочке, наша дипломатия еще ни падала.

Она всегда была такой . Всегда . Кем надо быть, шоб своими руками отдать ЯО ?
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01.07.2020 23:32 Ответить
Ага. И санкции появились сами собой, и из G8 Рашу поперли просто так, и из совета Европы, и на Генассамблее ООН "Крымскую" резолюцию случайно приняли, и "Мистрали" Раше случайно не отдали, и дело МН17, и выигрыш у "Газпрома", и Южный поток, и прочее, прочее, прочее. А теперешние "успехи" уже ваши заслуги, результат именно вашего выбора в 2019 году.
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01.07.2020 23:48 Ответить
Здесь сыграли роль не столько успехи украинских дипломатов, сколько факт агрессии РФ в Украине.
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02.07.2020 05:42 Ответить
А що б ти робив з тим ЯО?
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01.07.2020 23:51 Ответить
Дело не в отдать, а в не получить ничего реального взамен.
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02.07.2020 05:44 Ответить
не прошло и пол года...
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01.07.2020 23:14 Ответить
Меньше нужно было выдавать желания за действительность.

Франция пригласила Украину участвовать в расшифровке черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ, - Енин - Цензор.НЕТ 3455
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01.07.2020 23:19 Ответить
Действия Ирана по передаче ЧЯ оправдывала пандемия и связанное с ней закрытие границ.
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02.07.2020 05:47 Ответить
ну и правильно что пригласила.
у нас много специалистов...
особенно на цензор нет... бесплатных и квалифицированных!
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01.07.2020 23:16 Ответить
Нас с самого начала приглашали Канада и другие страны в международную комиссию, созданную по всем правилам ИКАО и с соответствующими полномочиями. Тогда бы все было в порядке. Но Зеля по глупости и гонористости своей решил поиграть в "великого" дипломата. Вот и имеем результат.
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01.07.2020 23:23 Ответить
по правилам ИКАО Иран решает отдавать ли эти ящики и кому. Может Иран и рассматривал Канаду для этого, но потом склонился к Франции.
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02.07.2020 04:57 Ответить
Упс, поправка: Канада сама хотела, чтобы ящики были отправлены во Францию (https://kayhanlife.com/news/iran/canada-to-press-iran-to-send-downed-planes-black-boxes-to-france/ )
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02.07.2020 05:10 Ответить
Є хороші спєци, це Порохоботи, але не безкоштовні вони, а є безкоштовні зєбіли.
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01.07.2020 23:29 Ответить
Специалисты такого уровня должны быть вне политики и внутренних политических междуусобиц
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02.07.2020 04:59 Ответить
Эти туда не поедут - им нужен диван, а без него они, как без рук, в своих АНАЛизах.
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02.07.2020 05:49 Ответить
Да все відомо, нічого ящики нового не розкажуть, а от супутники можуть, хто підсвітив літак... Так працюють радари.
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01.07.2020 23:18 Ответить
Я бы не спешил с выводами - хуже не будет, пусть расшифровывают.
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02.07.2020 05:51 Ответить
Ну они,зесрань с макроном ,который террарюгам Джевелины продал,расшифруют...на Канаду одна надежда
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01.07.2020 23:19 Ответить
Зеля по тупости своей Канаду и Трюдо очень обидел. И не раз. Канаде недавно не хватило одного голоса чтобы стать непостоянным членом Совбеза ООН. И этот голос не дала именно Украина.
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01.07.2020 23:29 Ответить
та ну! неужели?
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02.07.2020 00:54 Ответить
Нет, это неправда: Канаде не хватило 20-ти для второго тура.
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02.07.2020 05:21 Ответить
я так и знала что порохобот наврал...
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02.07.2020 08:00 Ответить
На тот момент, когда Канада заявила о намерении войти в Совет Безопасности ООН, Украина уже дала письменные обязательства поддержать на голосовании за непостоянных членов Ирландию и Норвегию.

Украина готова была пересмотреть свой подход и поддержать партнера, если бы Канаде для избрания не хватало лишь одного голоса. Но, по его словам, уже за несколько часов до голосования было ясно, что, несмотря на ранее звучавшие уверения канадской стороны, ей так и не удалось собрать необходимое количество голосов.

Канаде для избрания не хватило двадцати голосов: за нее проголосовали 108 стран, в то время как за Норвегию - 130, а за Ирландию - 128. Если бы Канада попала во второй тур, то Украина обязательно за нее голосовала бы, поскольку наши обязательства распространялись только на первый тур.

https://zn.ua/POLITICS/ukraina-nikoho-ne-predavala-diplomaticheskij-istochnik-o-holosovanii-po-kandidature-kanady-v-sb-oon.html
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02.07.2020 05:19 Ответить
Ни себе чего комбинация. Виновная сторона решает, кому расшифровывать ящики, причем не производителю лайнера, не владельцу, а те как-бы приглашают потерпевшую сторону. Кстати именно французы вскармливали военную и ядерные программы Ирана вместе с рашистами, как и революцию аятолл в 1979 году. Сейчас франция опять по удивительному совпадению, и снова с рашистами в смычке, ведет войну на истребление ливийского народа.
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01.07.2020 23:29 Ответить
Якби Лівійський народ ніхто не трогав , то не було б там ніякої війни .
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01.07.2020 23:45 Ответить
Ну да, и если бы Каддафи тоже никого не трогал у себя в стране, то и гражданской войны не было бы там.
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02.07.2020 05:29 Ответить
Таковы правила ICAO: чья территория, тот и решает.
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02.07.2020 05:24 Ответить
Шо-то мне подсказывает, шо "склоняет к подписанию меморандума" шоб избежать исков, не сам Иран, а таки *****. Бо уж очень неуклюже выглядит отмазка иранцев про то как станция слежения и наводки "вдруХ" перепутала север с югом и сбила Украинский борт как раз в то время, когда Моника с Ермаком имел разговоры с Патрушевым в Омане.
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01.07.2020 23:45 Ответить
Никаких переговоров с Патрушевым не было. Обычные газетные утки.
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02.07.2020 05:26 Ответить
Франція запросила Україну взяти участь у розшифровці чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ, - Єнін - Цензор.НЕТ 817На Запорожье казаки задумали уравнять свои полномочия с полицией. Информационное сопротивлениеВ Мелитополе открыли канцелярию Мелитопольского куреня "Запорожского войска низового" при участии "верховного атамана" Александра Панченко, который имеет медаль "10 лет союзу казаков России".На Запорожье появились казаки с российскими связями и заговорили о "народной полиции"
https://www.obozrevatel.com/crime/na-zaporozhe-poyavilis-kazaki-s-rossijskimi-svyazyami-i-zagovorili-o-narodnoj-politsii.htm
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01.07.2020 23:48 Ответить
дэбилы 73%ые кого вы выбрали твари конченые?
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01.07.2020 23:49 Ответить
Этих казаков кто-то куда-то выбирал?
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02.07.2020 05:34 Ответить
Панченко зрадник.
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01.07.2020 23:52 Ответить
"В данный момент это общественное формирование в соответствии с законодательством не зарегистрировано. Только после регистрации возможно обсуждение сотрудничества с правоохранительными органами. Деятельность таких формирований осуществляется только с привлечением сотрудников полиции", - уточнили в полиции.
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02.07.2020 05:33 Ответить
господин назначил нас любимой женой...позвал поучавтвовать
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01.07.2020 23:52 Ответить
Будемо учаВствовать.
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01.07.2020 23:54 Ответить
путаю педали
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02.07.2020 00:00 Ответить
Молодцы, добились участия Украины, это серьёзная победа и мудрая комбинация ! 👍
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02.07.2020 02:30 Ответить
 
 