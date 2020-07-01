Все пренебрежительно относятся к коронавирусу и карантину, пока родственники не попадут в реанимацию, - Ляшко
Главный санитарный врач Виктор Ляшко призвал украинцев в первую очередь думать о своем здоровье и не пренебрегать карантинными мероприятиями.
Об этом чиновник заявил в эфире Громадського, информирует Цензор.НЕТ.
"Все пренебрежительно относятся к коронавирусу и к карантинным мероприятиям, пока кто-то из семьи не заболеет и не попадает в реанимационное отделение. Поэтому не нужно пренебрегать карантинными мероприятиями, нужно выполнять противоэпидемические нормы, несмотря на то, что происходит вокруг", - отметил санврач.
Ляшко подчеркнул, что "главный постулат", который он хотел бы донести до всех украинцев - прежде всего думайте о своем здоровье.
В то же время он отрицает, что и он, и министр здравоохранения Максим Степанов считают причиной роста количества больных в стране исключительно следствием того, что украинцы перестали соблюдать правила карантина.
Ляшко объясняет, что в Минздраве считают этот вопрос комплексным, хотя и постоянно призывают людей быть более осторожными.
"Есть вопрос и не создания условий, и было такое ощущение - смягчение карантина как отмена карантина. Этого не должно быть. Мы стараемся об этом коммуницировать, рассказывать - смягчение карантина возможно только после того, как мы все будем соблюдать нормы: социальная дистанция, чистые руки, маска на лице ", - подытожил замглавы Минздрава.
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мы самодостаточные люди, чтобы навести порядок в собственной стране
"Тарифний Майдан"..
"Міхомайдан"..
"Майдан за Баригу" Україна теж якось "перетравить" ))
Опять суслика сырого сожрали, пишут.
Китайские туристы, что-ли?
Или российские?
козломордые на колени вечный сцарь пришол!
В Москве пока посчитали 27% бюллетеней тех, кто принял участие в очном голосовании. По данным общественного штаба, на которые ссылаются «РИА Новости», за поправки проголосовали около 66%, против - 33%.
В Петербурге после подсчета 11% бюллетеней поддержка поправок оказалась выше среднероссийской. За выступили 81,99% жителей города, против - менее 18%
Экзитпол: Более 60% петербуржцев и 50% москвичей - против поправок в Конституцию
він знає остаточну цифру....
Від тебе тхне.... !!!!
Глажка - не для красоты, а для дезинфекции.
Вечером маску одноразовую простирнул, утром "на свежую голову"(С) погладил.
Анекдот заліковий, так
і "прикидуються дурачками",що не знають чому так..
А все просто.. різна ментальність ,стиль життя негрів("товариських", електорату Байдена) і законопослушного білого (індивідуалістського)електорату Трампа
риск заболеть ковидом для жителя республиканского штата на 28% ниже, чем для жителя демократического штата, а вероятность умереть от него - в два с лишним раза ниже. Если человек все же оказался инфицированным, то его вероятность выжить в республиканском штате на 65% выше, чем в демократическом.
Взагалі-то подібні репортажі неетичні...
порушення Закону -права особистості на анонімність..
А "дурантинофіли" все одно заявлять -постановка..
падём на самое дно наслаждений!
поубиваем всех сучек что отравляла нам жизнь!
и перестанем обращать внимание на "убегающее" с кастрюли молоко!
в жару лучше не носить а лежать...
лежать с аппаратом ИВЛ с трубкой в НОСУ И РТУ )
и с уткой под жопой...
и с мыслью,- КАКОЙ Я УМНЫЙ ! всех надурил!
- ти як завжди ТАМ аноніруєш а я соромлюсь це бачити...
Что-то они стараются????
Отправьте этих идиотов в 5-й класс средней школы.
Говорить по-человечески не способны, связно мысли излагать не могут, а хочет выдвинуться в президенты.
"Всі зневажливо ставляться до інсульту поки родичі не потраплять у реанімацію".
"Всі зневажливо ставляться до туберкулезу поки родичі не потраплять у реанімацію".
"Всі зневажливо ставляться до онкології поки родичі не потраплять у реанімацію".
Хто останній раз замислювався яка смертність від цих хвороб, та наслідки, окрім тих, кто бореться зараз з цими страшними діагнозами, та їх рідних?
Але "У МОЗ немає щоденної статистики загальної смертності" - заявляє головний санлікар Ляшко! А треба щоб була, та пора замислитися що відбувається насправді.