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Новости Коронавирус и карантин
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Все пренебрежительно относятся к коронавирусу и карантину, пока родственники не попадут в реанимацию, - Ляшко

Все пренебрежительно относятся к коронавирусу и карантину, пока родственники не попадут в реанимацию, - Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко призвал украинцев в первую очередь думать о своем здоровье и не пренебрегать карантинными мероприятиями.

Об этом чиновник заявил в эфире Громадського, информирует Цензор.НЕТ.

"Все пренебрежительно относятся к коронавирусу и к карантинным мероприятиям, пока кто-то из семьи не заболеет и не попадает в реанимационное отделение. Поэтому не нужно пренебрегать карантинными мероприятиями, нужно выполнять противоэпидемические нормы, несмотря на то, что происходит вокруг", - отметил санврач.

Ляшко подчеркнул, что "главный постулат", который он хотел бы донести до всех украинцев - прежде всего думайте о своем здоровье.

В то же время он отрицает, что и он, и министр здравоохранения Максим Степанов считают причиной роста количества больных в стране исключительно следствием того, что украинцы перестали соблюдать правила карантина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Маску нужно надевать в помещениях и там, где не удается соблюдать социальную дистанцию, - Ляшко. ВИДЕО

Ляшко объясняет, что в Минздраве считают этот вопрос комплексным, хотя и постоянно призывают людей быть более осторожными.

"Есть вопрос и не создания условий, и было такое ощущение - смягчение карантина как отмена карантина. Этого не должно быть. Мы стараемся об этом коммуницировать, рассказывать - смягчение карантина возможно только после того, как мы все будем соблюдать нормы: социальная дистанция, чистые руки, маска на лице ", - подытожил замглавы Минздрава.

Читайте также: Главный санврач Ляшко заявил, что пошутил о планах баллотироваться в президенты Украины в 2029 году

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
неприятно осозновать, что вокруг тебя живут овощи, которым нечем думать, при чем их очень много
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01.07.2020 23:52
+5
бггг. Страна, на 73% состоящая из идиотов, полноправно может называться идиотской.
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01.07.2020 23:52
+4
Зелень будет сидеть в тюряге и даже не по политическим мотивам.
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02.07.2020 01:48
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Прям не знаю чого більше боятися, чи то "ковіду", чи то "путін хоче води в Крим"...
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01.07.2020 23:42 Ответить
"Не верь, не бойся, не проси"

мы самодостаточные люди, чтобы навести порядок в собственной стране
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01.07.2020 23:51 Ответить
бггг. Страна, на 73% состоящая из идиотов, полноправно может называться идиотской.
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01.07.2020 23:52 Ответить
подождем осеннего Майдана, посмотрим на "великие 73%"
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01.07.2020 23:57 Ответить
Вже були..

"Тарифний Майдан"..
"Міхомайдан"..
"Майдан за Баригу" Україна теж якось "перетравить" ))
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02.07.2020 08:30 Ответить
бакса по 50
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01.07.2020 23:57 Ответить
или выявленного в Монголии пока незначительного очага бубонной чумы, унёсшей когда-то около 180 млн. населения.
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02.07.2020 00:08 Ответить
Кстати, да.
Опять суслика сырого сожрали, пишут.
Китайские туристы, что-ли?
Или российские?
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02.07.2020 06:08 Ответить
Сподіваюся,російські.Заїдали після внутрішньої дезинфекції.
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02.07.2020 07:44 Ответить
Смысл март-апрельского карантина-растолковать народу что вирус-это серьёзно, лекарства от вируса нет, хочешь жить-носи маску и перчатки /Тот кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадёт.Песня про реку-улицу и перекаты-скопления прижавшихся друг к другу чудаков без масок. А где-то бабы живут на свете Друзья сидят за водкою.Владеют камни, владеет ветер.Моей дырявой лодкою.К большой реке я наутро выйду Наутро лето кончится И подавать я не должен виду Что умирать не хочется. Все перекаты, да перекаты Послать бы их по адресу.
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01.07.2020 23:43 Ответить
ну а шо?
козломордые на колени вечный сцарь пришол!

В Москве пока посчитали 27% бюллетеней тех, кто принял участие в очном голосовании. По данным общественного штаба, на которые ссылаются «РИА Новости», за поправки проголосовали около 66%, против - 33%.
В Петербурге после подсчета 11% бюллетеней поддержка поправок оказалась выше среднероссийской. За выступили 81,99% жителей города, против - менее 18%

Экзитпол: Более 60% петербуржцев и 50% москвичей - против поправок в Конституцию
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01.07.2020 23:47 Ответить
Якось царю пох екзитполи і що там зараз дає підрахунок.

він знає остаточну цифру....
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02.07.2020 08:31 Ответить
Ляшко, ты обоср...ся !
Від тебе тхне.... !!!!
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01.07.2020 23:49 Ответить
Интересно, а что страшнее covid 19 короновирус или сговор смотрящих мира сего, что бы избежать перенаселения и 3 мировой и ещё не забывайте стирать маску, а то гляди соvid 20 объявится
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01.07.2020 23:51 Ответить
А ещё это идеальный инструмент для управления обществом при помощи дешёвых масок,по принципу старт -стоп -баланс, а многие наверное это уже и ощутили когда им рекомендовали надеть так называемый намордник ,что бы куда то попасть
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01.07.2020 23:59 Ответить
Гладить тоже нужно!
Глажка - не для красоты, а для дезинфекции.
Вечером маску одноразовую простирнул, утром "на свежую голову"(С) погладил.
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02.07.2020 06:09 Ответить
чтобы ляшко делал без коронавируса, никто этого пучеглазого санитарного врача и не знал бы.
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01.07.2020 23:51 Ответить
Невже ще хтось віре,що це бидло турбується за здоровья українців?
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01.07.2020 23:52 Ответить
неприятно осозновать, что вокруг тебя живут овощи, которым нечем думать, при чем их очень много
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01.07.2020 23:52 Ответить
я уже пять минут как фрукт...и вас овощей очень даже презираю...
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02.07.2020 00:11 Ответить
фрукт - это так жирафы пердят.
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02.07.2020 00:16 Ответить
приятно встретить зоолога...никогда не задумывался как они это делают...а вот столкнулся...Ну и как ?
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02.07.2020 00:20 Ответить
короче, анекдот ты такой не слышал..
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02.07.2020 00:33 Ответить
Там був слін, а не жираф (хоча... можливі варіянти...)
Анекдот заліковий, так
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02.07.2020 02:07 Ответить
И фиг кого посадишь за этот геноцид УКРАИНСКОГО НАРОДА..
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02.07.2020 00:01 Ответить
Вот за геноцид украинского народа, точно никого не посадят. Ещё не было прецедента.
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02.07.2020 00:07 Ответить
"до кремационных огненных печей - народ все верил, что вирус это фейк и выдумки врачей" (с)
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02.07.2020 00:14 Ответить
реально видно что человек просто отбывает свою работу...звонок прозвенел и домой...какая борьба ...нанайских мальчиков
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02.07.2020 00:16 Ответить
покажите по телевизору как умирают от этого вируса и все пренебрежения превратятся в настороженность. Будут не только ходить в масках, но и спать в них! И обедать в них!
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02.07.2020 00:48 Ответить
Зачем вы спите в маске? Это может вам навредить.
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02.07.2020 00:51 Ответить
в каком месте?
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02.07.2020 00:56 Ответить
покажите по телевизору где и как заразилась сегодняшняя тысяча человек... куда ходить не желательно...в данном конкретном городе-а не ваабче...в какие города и села лучше не ездить...в какие больницы лучше не обращаться....Это называется отслеживание контактов-кстати рекомендация МОЗ стоящая в порядке впереди масочного режима...А мы все поем песню про маски...
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02.07.2020 01:33 Ответить
Вы уверены что все умирают именно от коронавируса? А я думаю что многие умирают от голода и грязи. Врачи как всегда говорят что санитарок не хватает.
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02.07.2020 01:45 Ответить
Цікава https://www.obozrevatel.com/abroad/epidemiya-koronavirusa-i-partijnost-v-ssha-v-chem-svyaz.htm статистика залежності заражуваності і смертності в Сша від партійності..
і "прикидуються дурачками",що не знають чому так..
А все просто.. різна ментальність ,стиль життя негрів("товариських", електорату Байдена) і законопослушного білого (індивідуалістського)електорату Трампа
Всі зневажливо ставляться до коронавірусу і карантину поки родичі не потраплять у реанімацію, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9968

риск заболеть ковидом для жителя республиканского штата на 28% ниже, чем для жителя демократического штата, а вероятность умереть от него - в два с лишним раза ниже. Если человек все же оказался инфицированным, то его вероятность выжить в республиканском штате на 65% выше, чем в демократическом.
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02.07.2020 08:37 Ответить
італійці вже показували репортажі з лікарень..

Взагалі-то подібні репортажі неетичні...

порушення Закону -права особистості на анонімність..
А "дурантинофіли" все одно заявлять -постановка..
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02.07.2020 08:41 Ответить
Мы все умрем, не спасётся ни кто. Не эта волна, так последующие.
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02.07.2020 00:49 Ответить
так путимся же во всё греховное!
падём на самое дно наслаждений!
поубиваем всех сучек что отравляла нам жизнь!
и перестанем обращать внимание на "убегающее" с кастрюли молоко!
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02.07.2020 01:01 Ответить
Предохраняйтесь, я вас прошу. И не упивайтесь. Знайте меру.
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02.07.2020 01:03 Ответить
а Ваша мера какая?
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02.07.2020 02:41 Ответить
у деяких "слабих на передок"бл..дєй(не проституток) немає міри ..Вони навіть не розуміють,що це таке... ))))
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02.07.2020 08:42 Ответить
Зеля был без маски в Хмельницком - вот результат - карма настигла его Ланку. Ляшко свидетель этого греха, и тоже был без маски.
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02.07.2020 01:09 Ответить
Лжёт зелёная нечисть. У моих родственников был коронавирус, неделя с повышенной температурой, больше ничего. Уже здоровы..
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02.07.2020 01:42 Ответить
Зелень будет сидеть в тюряге и даже не по политическим мотивам.
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02.07.2020 01:48 Ответить
ПРАЛЬНА !!!
в жару лучше не носить а лежать...
лежать с аппаратом ИВЛ с трубкой в НОСУ И РТУ )
и с уткой под жопой...
и с мыслью,- КАКОЙ Я УМНЫЙ ! всех надурил!
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02.07.2020 02:49 Ответить
А ти вже там?
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02.07.2020 07:34 Ответить
він там без вилазно й ТАКЕ робить
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02.07.2020 07:58 Ответить
не піду бо нашо мені ТАМ з тобою зустрічатися?
- ти як завжди ТАМ аноніруєш а я соромлюсь це бачити...
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02.07.2020 07:56 Ответить
цікаво.. який придурок слухає придурків,що стверджують,що НАКАЗАНО носити маски всюди(не в закритому приміщенні) на спеці 30 градусів
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02.07.2020 08:44 Ответить
"Мы стараемся об этом коммуницировать" Источник: https://censor.net/n3205504

Что-то они стараются????
Отправьте этих идиотов в 5-й класс средней школы.
Говорить по-человечески не способны, связно мысли излагать не могут, а хочет выдвинуться в президенты.
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02.07.2020 06:12 Ответить
Я тут яким боком, коли сама вдада не може приборкати: жебраків, офенів, співаків і музикантів (цих профносіїв інфекції) в вагонах мерополітена, а виділені фонди на ковидлу ніби я розпилятв на ямкові ремонти доріг.
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02.07.2020 07:19 Ответить
Да, Ляшко, все мы смертны. И ты в том числе. Так шо не умничай.
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02.07.2020 07:50 Ответить
длбйб
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02.07.2020 09:09 Ответить
"Всі зневажливо ставляться до інфаркту поки родичі не потраплять у реанімацію".
"Всі зневажливо ставляться до інсульту поки родичі не потраплять у реанімацію".

"Всі зневажливо ставляться до туберкулезу поки родичі не потраплять у реанімацію".

"Всі зневажливо ставляться до онкології поки родичі не потраплять у реанімацію".

Хто останній раз замислювався яка смертність від цих хвороб, та наслідки, окрім тих, кто бореться зараз з цими страшними діагнозами, та їх рідних?
Але "У МОЗ немає щоденної статистики загальної смертності" - заявляє головний санлікар Ляшко! А треба щоб була, та пора замислитися що відбувається насправді.
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02.07.2020 09:58 Ответить
К раку и туберкулезу тоже относятся пренебрежительно, пока ...
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02.07.2020 10:44 Ответить
 
 