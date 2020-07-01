Все пренебрежительно относятся к коронавирусу и карантину, пока родственники не попадут в реанимацию, - Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко призвал украинцев в первую очередь думать о своем здоровье и не пренебрегать карантинными мероприятиями.

Об этом чиновник заявил в эфире Громадського, информирует Цензор.НЕТ.

"Все пренебрежительно относятся к коронавирусу и к карантинным мероприятиям, пока кто-то из семьи не заболеет и не попадает в реанимационное отделение. Поэтому не нужно пренебрегать карантинными мероприятиями, нужно выполнять противоэпидемические нормы, несмотря на то, что происходит вокруг", - отметил санврач.

Ляшко подчеркнул, что "главный постулат", который он хотел бы донести до всех украинцев - прежде всего думайте о своем здоровье.

В то же время он отрицает, что и он, и министр здравоохранения Максим Степанов считают причиной роста количества больных в стране исключительно следствием того, что украинцы перестали соблюдать правила карантина.

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Ляшко объясняет, что в Минздраве считают этот вопрос комплексным, хотя и постоянно призывают людей быть более осторожными.

"Есть вопрос и не создания условий, и было такое ощущение - смягчение карантина как отмена карантина. Этого не должно быть. Мы стараемся об этом коммуницировать, рассказывать - смягчение карантина возможно только после того, как мы все будем соблюдать нормы: социальная дистанция, чистые руки, маска на лице ", - подытожил замглавы Минздрава.

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