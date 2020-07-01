Пандемия COVID-19 ускоряется, за июнь зарегистрировали 60% из всех случаев заболевания, - Гебрейесус

Всемирная организация здравоохранения заявила, что глобальная пандемия COVID-19 ускоряется.

В июне зарегистрировали 60% всех случаев, зарегистрированных с начала пандемии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"За прошедшую неделю число новых случаев превысило 160 000 за каждый день", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, страны, которые ввели карантинные меры, включая отслеживание контактов, изоляцию, социальное дистанцирование и масочный режим, "подавили передачу коронавируса и спасли жизни".

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Гебрейесус напомнил, что "комплексный подход" к борьбе с пандемией - лучший способ взять ситуацию под контроль.