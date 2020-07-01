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Пандемия COVID-19 ускоряется, за июнь зарегистрировали 60% из всех случаев заболевания, - Гебрейесус
Всемирная организация здравоохранения заявила, что глобальная пандемия COVID-19 ускоряется.
В июне зарегистрировали 60% всех случаев, зарегистрированных с начала пандемии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
"За прошедшую неделю число новых случаев превысило 160 000 за каждый день", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, страны, которые ввели карантинные меры, включая отслеживание контактов, изоляцию, социальное дистанцирование и масочный режим, "подавили передачу коронавируса и спасли жизни".
Гебрейесус напомнил, что "комплексный подход" к борьбе с пандемией - лучший способ взять ситуацию под контроль.
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+2 олег дулик
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+1 Вова Зименский
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"Эфиоп", твою мать.
(пока гои не начали бить ногами). А уж тогда надо делать жалобное лицо и поднимать вой
на тему антицементизма.
Пекінська маріонетка ГЕбреісус вже навіть і не пригадує,як,маючи факти передачі вірусу від людини до людини,він ще місяць"не рекомендував" припиняти авіасполучення у Світі..