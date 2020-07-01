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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19 ускоряется, за июнь зарегистрировали 60% из всех случаев заболевания, - Гебрейесус

Пандемия COVID-19 ускоряется, за июнь зарегистрировали 60% из всех случаев заболевания, - Гебрейесус

Всемирная организация здравоохранения заявила, что глобальная пандемия COVID-19 ускоряется.

В июне зарегистрировали 60% всех случаев, зарегистрированных с начала пандемии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"За прошедшую неделю число новых случаев превысило 160 000 за каждый день", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, страны, которые ввели карантинные меры, включая отслеживание контактов, изоляцию, социальное дистанцирование и масочный режим, "подавили передачу коронавируса и спасли жизни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина - среди 11 стран Европы с "ускоренным распространением" COVID-19, - ВОЗ

Гебрейесус напомнил, что "комплексный подход" к борьбе с пандемией - лучший способ взять ситуацию под контроль.

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Восени буде весело.
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02.07.2020 00:41
+1
Жопанижопа , но гебрейесус рассказывает , шо жопа будет дальше . Интересно , все-таки - кто эту жопу финансирует ... ? ((
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02.07.2020 00:10
+1
Гебрейша всё не уймётся.
"Эфиоп", твою мать.
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02.07.2020 00:17
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этот гурбеусес рассказывал что хорошо и все под контролем пока жопа ненастала
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01.07.2020 23:55 Ответить
Жопанижопа , но гебрейесус рассказывает , шо жопа будет дальше . Интересно , все-таки - кто эту жопу финансирует ... ? ((
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02.07.2020 00:10 Ответить
США вже ні.
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02.07.2020 08:50 Ответить
отслеживать контакты также сложно ,как произнести его фамилию
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02.07.2020 00:04 Ответить
Гебрейша всё не уймётся.
"Эфиоп", твою мать.
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02.07.2020 00:17 Ответить
Дайте йому оселедця.
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02.07.2020 00:19 Ответить
Эфиопская бабушка научила Гебрюшу делать морду кирпичом и толдычить своё,
(пока гои не начали бить ногами). А уж тогда надо делать жалобное лицо и поднимать вой
на тему антицементизма.
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02.07.2020 00:20 Ответить
Гебрейсус отбрейсус
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02.07.2020 00:28 Ответить
Восени буде весело.
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02.07.2020 00:41 Ответить
Дураку всегда весело.
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02.07.2020 06:23 Ответить
Правильне трактування слова "дурь"-зло."дурак"-злий чоловік.Так що не завжди дураку весело.
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02.07.2020 08:50 Ответить
країни, які запровадили карантинні заходи, включно з відстеженням контактів, ізоляцією, соціальним дистанціюванням і масковим режимом, "придушили передачу коронавірусу і врятували життя".



Пекінська маріонетка ГЕбреісус вже навіть і не пригадує,як,маючи факти передачі вірусу від людини до людини,він ще місяць"не рекомендував" припиняти авіасполучення у Світі..
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02.07.2020 08:53 Ответить
 
 