У Зеленского призвали не придавать политическую окраску деятельности НБУ и увольнению его главы Смолия

Офис Президента обнародовал заявление относительно деятельности Национального банка Украины.

"Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, о чем неоднократно заявлял президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ОП.

Также отмечается, что НБУ вместе с правительством "должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, что будет служить залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования".

"Подчеркиваем, что дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которое может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость Национального банка Украины", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

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