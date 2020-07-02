У Зеленского призвали не придавать политическую окраску деятельности НБУ и увольнению его главы Смолия
Офис Президента обнародовал заявление относительно деятельности Национального банка Украины.
"Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, о чем неоднократно заявлял президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ОП.
Также отмечается, что НБУ вместе с правительством "должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, что будет служить залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования".
"Подчеркиваем, что дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которое может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость Национального банка Украины", - отмечается в сообщении.
Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
опять этот вездесущий Порошенко нагадил в штаны ЗЕ-наркомана!
Краще піди лопераміду прийми. Може хочь тоді тобі менше Порох в штані гадить буде.