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У Зеленского призвали не придавать политическую окраску деятельности НБУ и увольнению его главы Смолия

У Зеленского призвали не придавать политическую окраску деятельности НБУ и увольнению его главы Смолия

Офис Президента обнародовал заявление относительно деятельности Национального банка Украины.

"Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, о чем неоднократно заявлял президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ОП.

Также отмечается, что НБУ вместе с правительством "должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, что будет служить залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования".

"Подчеркиваем, что дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которое может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость Национального банка Украины", - отмечается в сообщении.

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У Зеленского призвали не придавать политическую окраску деятельности НБУ и увольнению его главы Смолия 01

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию. 

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Также читайте: Негативное влияние пандемии COVID-19 возможно будет более глубоким и продолжительным, чем прогнозировалось, - НБУ

Автор: 

НБУ (4836) Смолий Яков (138) Офис Президента (1798)


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Топ комментарии
+79
Такой же бессмысленный призыв, как и призыв НЕ считать Бубочку клоуном, марионеткой и наркоманом.
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02.07.2020 00:06
+64
ну да, ну да...
опять этот вездесущий Порошенко нагадил в штаны ЗЕ-наркомана!
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02.07.2020 00:14
+33
Болєзне: ОДВП випускає Мінфін, а не Нацбанк.
Краще піди лопераміду прийми. Може хочь тоді тобі менше Порох в штані гадить буде.
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02.07.2020 00:33
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Так, Зєлю геть. Але хто натомість? Є пропозиції?
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02.07.2020 09:51 Ответить
Может для начала поставить премьером Саакашвили, чтобы хотя бы "выравнял" место для будущего строительства. Саакашвили хотя бы это умеет.
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02.07.2020 10:05 Ответить
Прем'єра подає в Раду на голосування президент. Ви кажете, що Зєлю геть. То хто має подати Саакашвілі на голосування зеленої монобільшості?
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02.07.2020 10:19 Ответить
он выроет вам бабий яр натали,не занимайте очередь,принимайте низкий старт и в припрыжку в сторону моря.На теле моей страны сейчас только одни паразиты окопались благодаря клоунессе.У этих мессий цели ясны,набить карманы,уничтожить по гебистскому заказу страну Украину,другого и не ждите,молитесь и вам воздастся !
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02.07.2020 10:44 Ответить
"У Зеленского призвали...". Пусть теперь "призовут" инвесторов не уходить из Украины - если кто-то уже поверил им и пришел. Зе и его "команда" уже обанкротились морально и политически, теперь хотят обанкротить экономически всю Украину. Вы, кто голосовал за идиота и по совместительству московского агента - как вам такой "прикол"?
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02.07.2020 09:49 Ответить
Оце Лисому повезло. Очолить НБУ
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02.07.2020 10:02 Ответить
Знаємо-знаємо
У Зеленського закликали не надавати політичного забарвлення діяльності НБУ та звільненню його глави Смолія - Цензор.НЕТ 4921
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02.07.2020 10:59 Ответить
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