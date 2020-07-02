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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина присоединилась к протоколу Гаагской конвенции для защиты культурных ценностей оккупированного Крыма, - представительство при ЮНЕСКО

Украина присоединилась к протоколу Гаагской конвенции для защиты культурных ценностей оккупированного Крыма, - представительство при ЮНЕСКО

Украина 30 июня завершила процесс присоединения ко Второму протоколу Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года.

Как сообщает постоянное представительство Украины в ЮНЕСКО, это предоставит дополнительные возможности для защиты культурного наследия в Крыму, а также поможет оказать давление на Россию, предоставляя возможность введения уголовной ответственности за незаконные действия на полуострове, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно Второму протоколу сторона, которая полностью или частично оккупировала территорию другой стороны, не должна осуществлять:

- любой незаконный экспорт, иное незаконное перемещение или незаконную передачу права собственности на культурную ценность;

- любые археологические раскопки, если только это не требуется исключительно для охраны, учета или сохранения культурной ценности;

- любые модификации или изменение вида использования культурной ценности, имеющие целью сокрытия или уничтожения доказательств культурного, исторического или научного характера.

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Также, согласно этой статье, любые археологические раскопки культурных ценностей на оккупированной территории, их модификации или изменение вида их использования осуществляются, если только позволят обстоятельства, в тесном сотрудничестве с компетентными национальными органами оккупированной территории.

Отмечается, что в случае уничтожения или присвоения в крупных масштабах культурных ценностей, одна из сторон может признать такие действия уголовными преступлениями и потребовать соответствующие наказания.

Автор: 

Крым (26404) культура (841) ЮНЕСКО (213)


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Щитаю, шо зрада! На Майдан!
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02.07.2020 00:27 Ответить
Китай назвал российские ядерные ракеты устаревшим хламом, который не сможет взлететь

http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/07/01/119076/kitaj-nazval-rossijskie-yadernye-rakety-ustarevshim-khlamom-kotoryj-ne-smozhet-vzletet.shtml
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02.07.2020 00:37 Ответить
Обостроение на юге области: Киев https://dumskaya.net/news/***********-na-yuge-oblasti-kiev-uporno-ne-slysh-119172/ упорно не слышит призывы местных жителей (политика)


Обостроение на юге области: Киев упорно не слышит призывы местных жителей (политика)

Глава Одесского областного совета сегодня на внеочередной сессии поднял вопрос об административно-территориальном делении области, назвав его судьбоносным для жителей региона.
«Если мы посмотрим на карту нашего региона с новыми районами, то мы можем увидеть, что некоторые центры отдалены от населенных пунктов на более чем 150 км. Это явно не позволит обеспечить доступность населению и качественно, с точки зрения логистики, разместить центральные органы исполнительной власти», - говорит Сергей Паращенко.
Напомним, жители Арцизского и Тарутинского районов даже перекрывали движение по трассе Одесса-Рени, но их доводы в Киеве так и не приняли во внимание.
По мнению главы областного совета, в наибольшей по площади в стране Одесской области необходимо создавать десять районов, вместо предложенных семи: «Проект, который будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады, не учитывает специфики региона, его площади, плотности населения, национального разнообразия, его протяженности и границы с Приднестровьем».
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02.07.2020 01:23 Ответить
а шо там зі скіфським золотом? галанці ше не віддали мацкалям? Поки ми тут підписуємо чергові конвенкції, суд Амстердаму відкинув застосовність конвенції ЮНЕСКО, на підставі якої суд першої інстанції вирішив повернути кримські скарби українській державі.
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02.07.2020 06:46 Ответить
маю підозру шо ота гаазька бамага підписується в руслі повернення золота Криму
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02.07.2020 07:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OUMtivKqv08 С 1.07.2020 ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДНЯЛ ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ!
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02.07.2020 08:08 Ответить
 
 