Украина присоединилась к протоколу Гаагской конвенции для защиты культурных ценностей оккупированного Крыма, - представительство при ЮНЕСКО

Украина 30 июня завершила процесс присоединения ко Второму протоколу Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года.

Как сообщает постоянное представительство Украины в ЮНЕСКО, это предоставит дополнительные возможности для защиты культурного наследия в Крыму, а также поможет оказать давление на Россию, предоставляя возможность введения уголовной ответственности за незаконные действия на полуострове, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно Второму протоколу сторона, которая полностью или частично оккупировала территорию другой стороны, не должна осуществлять:

- любой незаконный экспорт, иное незаконное перемещение или незаконную передачу права собственности на культурную ценность;

- любые археологические раскопки, если только это не требуется исключительно для охраны, учета или сохранения культурной ценности;

- любые модификации или изменение вида использования культурной ценности, имеющие целью сокрытия или уничтожения доказательств культурного, исторического или научного характера.

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Также, согласно этой статье, любые археологические раскопки культурных ценностей на оккупированной территории, их модификации или изменение вида их использования осуществляются, если только позволят обстоятельства, в тесном сотрудничестве с компетентными национальными органами оккупированной территории.

Отмечается, что в случае уничтожения или присвоения в крупных масштабах культурных ценностей, одна из сторон может признать такие действия уголовными преступлениями и потребовать соответствующие наказания.